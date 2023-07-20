Как правильно заморозить клубнику на зиму — 7 идей

Чтобы наслаждаться вкусом ароматной клубники вплоть до следующего сезона, важно знать, как заморозить ягоду на зиму, воспользовавшись морозильной камерой. Рассмотрим все возможные варианты сохранения даров сада — целиком, кусочками в сиропе и в виде пюре с добавлением сахара и без него.

Подготовка ягод к заморозке

Перед отправкой на заморозку ягоды нужно правильно подготовить. От этого зависит срок хранения и качество конечного продукта.

Подготовка:

Собранные в сухую погоду ягоды перебрать, плохие, помятые и испорченные отложить в сторону, а неповрежденные оставить для заморозки. Очистить от листвы и тщательно промыть. С учетом того, что ягода сама по себе очень нежная, действовать нужно осторожно, чтобы она не деформировалась и не пустила сок. Просушить на бумажном полотенце, предотвращая дальнейшее гниение и образование ледяной корки. Использовать специальные полиэтиленовые пакеты, предназначенные именно для заморозки, или чистые пластиковые контейнеры — в идеале новые, чтобы от них не исходило посторонних запахов.

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До того как делать запасы на зиму, важно прикинуть количество, которое реально употребить в течение допустимого срока хранения. Повторной заморозке эту ароматную ягоду подвергать нельзя.

Варианты заморозки клубники

Существует несколько способов, как правильно заморозить свежую клубнику, чтобы хватило на зиму. Расскажем подробнее о каждом из них.

Заморозка цельных ягод

Клубнику в таком виде можно использовать для украшения десертов или просто для красивой подачи на праздничный стол. Можно заморозить плоды прямо с плодоножками или удалить их. Порядок действий следующий:

Застелить поднос пищевой пленкой и разложить на нем подготовленные ягоды в один слой, оставляя расстояние между ними. Отправить в морозильное отделение на пару часов, после чего достать и сложить ягоды в пакет для заморозки, плотно закрыть. Убрать для дальнейшего хранения обратно в морозилку, в отсек для хранения овощей.

Вместо полиэтиленового пакета можно использовать пластиковый контейнер с крышкой.

Заморозка клубники, разрезанной пополам

Для декорирования небольших пирожных или других десертов цельная ягода не совсем уместна, а нарезанная половинками — в самый раз. Специально для таких случаев стоит позаботиться о ягодной заготовке кусочками:

Заранее очищенные, промытые и просушенные ягоды необходимо разрезать ровно пополам. Выложить срезом вверх (делая расстояние между ними) на поднос, застеленный пищевой бумагой. На 2-3 часа (в зависимости от выставленной температуры) поместить в морозилку, после чего достать, переложить в контейнер и отправить в холодильник, в морозильное отделение.

Заморозка клубники в сахарном сиропе

Ягоды с сахаром — любимое многими лакомство. Есть способ наслаждаться им не только в разгар лета, а растянуть удовольствие на осень и зиму. Для этого нужно выполнить ряд простых действий:

Отборные, очищенные, промытые сухие ягоды сложить в пищевой контейнер, предназначенный для заморозки. Пересыпать сахарным песком (200 г на 1 кг клубники). Закрыть крышкой и отправить тару с содержимым в морозилку.

В таком виде ягода идеально сохранит аромат и вкусовые качества на всю зиму.

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Заморозка клубничного пюре

Крупные, сочные и слегка помятые ягоды тоже можно сохранить на длительный срок. Этот способ идеально подходит для такого урожая:

Подготовленную клубнику (обязательно очищенную от чашелистиков) переложить в чашу блендера. Туда же всыпать сахар — 300 г на 1 кг ягод. На средних оборотах превратить клубнику в пюреобразную массу однородной консистенции. При желании разлить ароматную массу в силиконовые формочки или просто наполнить ею пищевой контейнер. Отправить на 4 часа в морозилку. Если замораживали в формочках — извлечь, переложить фигурки на основе ягод в пакет и обратно убрать в морозилку. Клубничное пюре, замороженное в контейнере, можно так и оставить.

Заготовка в таком виде подходит для приготовления домашних йогуртов, начинок, десертов, пирогов и компотов, а также в качестве топинга для мороженого.

Клубника «в ледяном плену»

Ягода в таком виде подойдет для красивой подачи алкогольных или безалкогольных напитков, в которые принято добавлять кубики льда. Порядок действий очень прост:

В каждое отделение большой формочки для льда поместить цельную клубнику, если она небольшого размера, или половинку крупной. Кипяченой, но холодной водой залить каждую ячейку так, чтобы ягода полностью была покрыта водой. Убрать на 5-8 часов формочку в морозилку. Чтобы не занимать тару, ягоды во льду извлечь, переложить в пакет для хранения продуктов в условиях низких температур, закрыть и снова поместить в морозилку.

Клубника в таком виде подходит не только для украшения кулинарных композиций, но и в качестве косметического средства. Таким кубиком льда можно протирать лицо.

Правила хранения замороженной ягоды

При соблюдении всех правил подготовки замороженная клубника может похвастаться длительным сроком годности. Ее едят в течение года, вплоть до следующего урожая. Но, несмотря на это, лучше употребить ягоду как можно быстрее: со временем витаминов и полезных веществ в ней становится меньше. Да и вкус, и аромат будут не таким выраженными, как хотелось бы.

Чтобы не забыться и знать точную дату заготовки, следует написать ее на упаковке. Ягода не любит повторной заморозки, следовательно, рекомендуется размораживать ровно столько, сколько реально нужно для приготовления или употребления за один раз. В противном случае ягода превратится в безвкусную и совершенно бесполезную массу.

Быстрое и правильное размораживание клубники

Аромат и вкусовые качества ягод во многом зависят от их размораживания. Как заморозить клубнику в пакетах для заготовки на зиму:

Перед употреблением ягод необходимо заблаговременно (за 5-8 часов) переместить нужное количество из морозильного отделения на полку в холодильнике. Для более быстрого размораживания лакомства контейнер можно поместить на кухонный стол и дать оттаять естественным образом. Этот метод лучше всего подходит для цельных ягод или разрезанных половинками. Аналогичным способом можно «привести в чувство» клубничное пюре в сахаре. Для ускорения процесса подойдет микроволновая печь, в которой есть функция «быстрой разморозки», или духовка. Во втором случае необходимо выставить минимальный нагрев.

Ускоренный процесс размораживания имеет один существенный недостаток — ягоды теряют товарный вид и подходят разве что для поедания просто так или приготовления начинок для выпечки, киселя и компота.

Простые рецепты из замороженной клубники

Запасы клубники — отличная возможность радовать домочадцев до следующего урожая вкусными, а главное, полезными блюдами. Рассмотрим популярные рецепты.

Запеканка творожная с клубникой

Для приготовления понадобятся самые простые продукты, которые легко купить в ближайшем магазине.

Ингредиенты:

творог — 250 г;

сахар — по вкусу;

сметана — 2 ст. л.;

куриное яйцо — 1 шт.;

манная крупа — 1 ст. л.;

замороженная клубника — 120 г;

картофельный крахмал — 1 ч. л.;

сливочное масло — для смазки.

Приготовление:

Молочные продукты, яйцо, манку и сахарный песок соединяем в чаше блендера или кухонного комбайна. Перемешиваем до однородности. Перекладываем в форму, слегка смазанную сливочным маслом и припудренную манкой. Крахмал и заранее размороженную клубнику соединяем и перебиваем блендером. Выкладываем на творожную массу, разравниваем и отправляем на четверть часа в разогретую до 175 °С духовку.

После выключения нагрева оставляем запеканку еще на 15 минут, после чего вынимаем, даем немного остыть и снимаем пробу.

Компот из замороженной клубники

Захотелось в холодное время года ароматного клубничного компота? Нет ничего проще, нужно только разморозить ягоды.

Ингредиенты:

клубника — 300 г;

сахарный песок — 4 ст. л.;

лимонная кислота — 2 щепотки;

вода — 1,2 л.

Приготовление:

Оттаявшие ягоды заливаем водой, с момента закипания провариваем компот на слабом огне 15 минут. В зависимости от вкусовых предпочтений всыпаем сахар лимонную кислоту.

Готовый напиток можно употреблять как в холодном, так и горячем виде. Он отлично утоляет жажду летом и согревает в осенне-зимний период.

Клубничный мармелад

Натуральное вкусное лакомство не оставит равнодушным ни одного сладкоежку.

Ингредиенты:

ягоды замороженные — 300 г;

сахар — 4 ст. л.;

желатин — 20 г;

вода — 150 мл.

Приготовление:

Размороженную клубнику пересыпаем сахаром и взбиваем в блендере до однородного состояния. Желатин соединяем с водой, постоянно помешивая, растворяем его на медленном огне. Добавляем клубничное пюре, перемешиваем, выключаем нагрев и полученной массой заполняем формочки. Отправляем их на 40 минут в морозилку, вынимаем, перекладываем на тарелку.

Вкусное лакомство готово, самое время заваривать чай и звать всех к столу.

Итоги

Чтобы наслаждаться вкусом любимой ароматной ягоды всю зиму, достаточно ее заморозить. Клубника в таком виде подходит для приготовления десертов и поедания просто так. При соблюдении всех правил срок годности замороженной клубники достигает 12 месяцев. Но ягода не любит повторной заморозки, с учетом этого размораживать нужно то количество, которое реально употребить за один раз.

Замораживать клубнику можно целиком, кусочками и в виде пюре, пересыпав ягоду сахарным песком.

Лучший способ разморозить клубнику — переложить ее из морозильного отделения на полку в холодильник. Для ускорения процесса можно воспользоваться микроволновкой или духовкой.