Как вести себя на винной дегустации, если ты ничего не понимаешь в вине

Идешь на винную дегустацию, но единственное, что знаешь о вине, – это "белое к рыбе, красное к мясу"? Спокойно. Необязательно разбираться в сортах винограда с детства, чтобы уверенно чувствовать себя за дегустационным столом. Главное – знать базовые правила игры. Без снобизма, без неловких пауз, без притворства.

Сначала – нюхать

На дегустации никто не торопится. Первый шаг – оценить аромат. Для этого не нужно вдыхать так, чтобы нос ушел в бокал. Сделай легкий круговой взмах рукой, чтобы вино "открылось", поднеси бокал ближе к носу и вдохни коротко. Если чувствуешь запах вина – отлично. Если еще и различаешь оттенки (например, черешня или табак) – уже профи. Не чувствуешь ничего? Такое бывает. Просто не делай круглые глаза, будто тебя поразил "аромат жасмина с ноткой кожи". Можно честно сказать: "Интересный запах, не могу сразу распознать". Это ок.

Потом – пробовать (и плевать)





Да, на дегустациях принято выплевывать. Особенно если пробуешь больше пары вин. Это не невежливо – это норма. Для этого всегда стоят специальные сосуды или ведерки. Глотать каждое вино – плохая идея, если ты хочешь продержаться до конца и что-то вообще запомнить.

Что такое "тело" и "финиш"

"Полное тело" – это не про фигуру вина, а про его насыщенность и текстуру. Вина с "телом" ощущаются плотнее, они дольше остаются на языке.

"Финиш" – это послевкусие. Чем дольше вкус держится, тем длиннее финиш. Сомелье могут сказать: "Длинный финиш с горчинкой". Перевод: после глотка остается легкая сухость или привкус горьковатого шоколада. Ты можешь просто сказать: "После вкуса чувствуется легкая горчинка". Это будет звучать уверенно.

Не притворяйся



Если тебе не нравится вино, не нужно делать вид, что "оно просто слишком сложное". Можно просто сказать: "Мне не зашло" или "Не мой стиль". Никто не осудит.



Если не хочешь разбираться в регионах, сортах и бочках – не надо. Достаточно быть вежливой, интересующейся и не перебарщивать с глотками.

Главное – быть расслабленной

Дегустация – это не экзамен. Это формат, где можно пробовать, спрашивать, делиться впечатлениями и ничего не понимать – но с удовольствием. Не бойся задать вопрос сомелье – их задача как раз в том, чтобы рассказать. Не надо знать все. Нужно просто быть открытой к новому и честной в своих ощущениях.