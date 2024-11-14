Домашние закваски: как приготовить йогурт, кефир и комбучу дома

Сегодня на полках магазинов можно найти любые продукты – от йогурта до кефира и комбучи. Но домашние закваски всегда выигрывают: они вкуснее, натуральнее и содержат больше полезных микроорганизмов, которые сложно найти в продуктах промышленного производства. К тому же приготовление таких продуктов дома – это не только забота о своем здоровье, но и удовольствие, которое добавляет тепла и смысла в ежедневный ритуал питания. Давайте разберемся, как легко сделать йогурт, кефир и комбучу своими руками и превратить свою кухню в источник свежих ферментированных продуктов.

Почему домашние закваски – это вообще полезно?

Прежде чем взяться за рецепты, давайте разберемся, зачем все это нужно. Заквашенные продукты – наши маленькие помощники в поддержании здоровья. Они содержат пробиотики, которые улучшают пищеварение, укрепляют иммунитет и даже могут поднимать настроение (все благодаря воздействию на "второй мозг" – кишечник). В йогурте и кефире много полезных бактерий, а комбуча, помимо пробиотиков, содержит антиоксиданты, которые помогают организму бороться с воспалениями. Но главное – это натуральные продукты без консервантов и избыточного сахара. Ферментация – это способ сделать привычные продукты не только более полезными, но и интересными по вкусу.

Йогурт





Настоящий йогурт пахнет молоком и сливками, а не химозной "клубничкой". Для этого у нас есть два простых ингредиента: молоко и йогуртовая закваска.

Что нужно:

Литр молока (цельного или, если вам нужно полегче, 2,5%)

Йогуртовая закваска (ее можно купить в аптеке или на рынке)

Как готовить:

Подогрейте молоко до температуры около 40-45 градусов – это как теплое молоко перед сном, но ни в коем случае не кипяток. Добавьте закваску и аккуратно перемешайте. Дальше этой смеси нужен покой и тепло – можно использовать термос или йогуртницу. Если ничего такого нет, просто поставьте баночку в духовку, слегка подогретую до 40 градусов. Ждем 6-8 часов. Все это время бактерии занимаются своим делом, превращая молоко в нежный йогурт. Как почувствуете легкую кислинку и увидите густую текстуру – йогурт готов. Перемешали, охладили, съели.

Полезность: Калций, белок, витамин B12 и пробиотики, которые помогут вашему кишечнику работать как часы.

Кефир: бодрость и здоровье в одном стакане





Кефир бодрит не только ваш организм, но и микроорганизмы вашего кишечника. Он готовится с использованием кефирных грибков, которые сквашивают молоко и создают тот самый знакомый кисленький вкус.

Что нужно:

Литр молока (лучше цельного)

Кефирные грибки (их можно попросить у знакомых, кто уже делает кефир, или купить)

Как готовить:

Положите грибки в банку и залейте их молоком. Накройте банку марлей или хлопковой тканью (чтобы "грибы" дышали) и оставьте при комнатной температуре. Через 24 часа у вас будет свежий кефир. Процедите его через сито, грибки оставьте для следующего раза. Кефир можно хранить в холодильнике, где он станет чуть гуще и насыщеннее.

Полезность: Помимо того, что кефир содержит полезные бактерии и дрожжи, он еще богат белком и ферментами, которые помогают переваривать еду и сохраняют баланс микрофлоры.

Комбуча или чайный гриб





Комбуча – это напиток для тех, кто любит что-то необычное. Он слегка газированный, немного кисло-сладкий и с тонким чайным вкусом. Но самое главное – его можно приготовить дома при помощи симбиотической культуры бактерий и дрожжей, известной как SCOBY (Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast).

Что нужно:

1 литр воды

Чай (черный или зеленый – на ваш вкус, главное без добавок)

100 граммов сахара (да, не пугайтесь, он нужен, чтобы дрожжи могли работать)

Комбуча-стартер (SCOBY и немного готовой комбучи для начала)

Как готовить:

Заварите чай, добавьте сахар и остудите. Перелейте в стеклянную банку, добавьте SCOBY и немного готовой комбучи для кислотности. Накройте банку тканью, чтобы напиток "дышал", и оставьте на 7-10 дней при комнатной температуре. Через неделю попробуйте напиток. Если вкус устраивает – аккуратно извлеките разросшийся гриб, его можно использовать снова. Комбучу процедите и разлейте по бутылкам, плотно закройте, чтобы напиток стал слегка газированным. Через пару дней в холодильнике у вас получится прохладный и бодрящий чайный напиток.

Полезность: Комбуча помогает организму избавиться от токсинов и благотворно влияет на пищеварение. Она также содержит антиоксиданты и витамин В.

Полезные советы для начинающих

Терпение – ключевой ингредиент. Закваски любят покой и время, не пытайтесь ускорить процесс. Как только начнете торопиться, может пропасть текстура или нужный вкус. Чистота – залог успеха. Бактерии и дрожжи любят гигиену. Перед началом всегда стерилизуйте банку и инструменты. Так продукты не заплесневеют и не приобретут неприятные запахи. Делайте понемногу. Если вы только начинаете, лучше готовить маленькими порциями – так вы сможете понять, как реагирует ваш организм, и будете увереннее в процессе. Экспериментируйте с добавками. В йогурт можно добавлять свежие ягоды, орехи или мед, в кефир – имбирь или корицу, а комбуча открыта для фруктовых вкусов, например, добавление апельсина или малины.

Ранее мы рассказывали, что такое темпе и почему его необходимо включить в рацион каждой женщине.