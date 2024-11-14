Ноль градусов: все, что вы хотели знать про безалкогольное вино

Когда разговор заходит о безалкогольном вине, у многих возникает ассоциация с обычным виноградным соком – сладким, но простым. На самом деле, безалкогольное вино – это полноценный "взрослый" напиток, созданный с использованием всех этапов традиционного виноделия, но с удаленным из состава алкоголем. Сегодня безалкогольное вино перестало быть нишевой редкостью и становится полноценным выбором наравне с его алкогольными собратьями.

Что такое безалкогольное вино?

Безалкогольное вино проходит полный цикл производства, включая ферментацию. Только в конце из него аккуратно удаляют алкоголь. Процесс этот может быть разным – от вакуумной дистилляции до мембранной фильтрации, но суть одна: остаются вкус, аромат и характер напитка, а спирт уходит. Поэтому по вкусовым ощущениям такой напиток не уступает привычным винам.

Виноградный сок – это сладкое, однородное и совсем несложное удовольствие. А вино (даже безалкогольное) – это терруар, баланс кислотности, тонкие ароматы и послевкусие. То есть все то, за что мы любим бокал хорошего "Пино". Безалкогольное вино сохраняет ту самую "взрослую" многослойность, которая делает его особенным. Это заслуга технологий, которые позволяют сохранить максимум вкусовых компонентов при минимальной обработке.

Кому подойдет такой вариант?





Беременным и кормящим мамам, которые скучают по бокалу любимого Шардоне.

Тем, кто за рулем, но не хочет отказывать себе в бокале за праздничным столом.

Всем, кто заботится о здоровье, снижает количество алкоголя в жизни или вовсе решил с ним попрощаться.

Тем, кто хочет выглядеть стильно в любой ситуации – с бокалом без лишних вопросов со стороны.

Почему безалкогольные вина сейчас в тренде?

Эра mindful drinking (осознанного потребления) в полном разгаре. Люди все чаще выбирают заботу о себе и хотят оставаться в форме, но при этом не хотят чувствовать себя "выпадающими" из тусовки. Появилось огромное количество виноделен, которые вкладывают в производство безалкогольных вин столько же любви и мастерства, сколько в свои традиционные напитки. Да и выбор стал намного шире: от легких игристых до насыщенных красных и ароматных розе.

Как выбрать безалкогольное вино?





Ищите качественные бренды. Лучше доверять производителям, которые уже давно в винной индустрии. Они знают толк в терруарах и вкусах. Читайте состав. В хорошем безалкогольном вине не должно быть лишнего сахара и ароматизаторов. Прислушайтесь к своим предпочтениям. Легкое белое? Сложное красное? А может, пузырьки для праздника? Ассортимент сегодня впечатляет.

С чем подавать?

Безалкогольное вино – это не только для тех, кто "на правильном питании". Это классный способ разнообразить ужин или коктейльную вечеринку.

Белые варианты отлично подходят к легким салатам, рыбе и пасте.

Красные можно смело ставить на стол к мясу, сырам и даже шоколадным десертам.

Игристое – король вечеринок. Как и любое шампанское, оно будет уместно с устрицами, ягодами и легкими закусками.

Вино без градусов – это не скучно





На самом деле, это свобода выбора. Вы можете наслаждаться вкусом, заботясь о своем здоровье и состоянии. А еще – возможность открыть для себя новый мир вкусов, где каждый бокал рассказывает свою историю, без лишних последствий на утро. Так что если вы все еще сомневались, пора дать этому напитку шанс и найти своего фаворита.

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал, как грамотно сочетать диету и бокал любимого вина.