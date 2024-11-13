Что такое темпе и почему его необходимо включить в рацион каждой женщине

Среди суперфудов для яркой и здоровой жизни особое внимание стоит уделить темпе – питательному и универсальному продукту, который пока не так популярен в России, как его "звездный" собрат тофу. Однако поверьте, включив темпе в рацион, вы сделаете для своего тела и вкусовых рецепторов настоящий подарок!

Что такое темпе?

Темпе – это ферментированные соевые бобы, прессованные в плотный, слегка ореховый по вкусу блок. Он родом из солнечной Индонезии, где его обожают за насыщенный вкус, легкость в приготовлении и питательные свойства. В Индонезии темпе подают жареным, запеченным, добавляют в салаты и супы. Этот продукт настолько многогранен, что может стать главной звездой любого блюда – от простых овощных гарниров до "мясных" котлет, если вы на растительной диете.

Польза темпе: что делает его суперфудом?

Темпе – это идеальный источник белка, особенно для тех, кто избегает животного белка. На 100 граммов продукта приходится до 19 граммов белка! Помимо этого, темпе богат клетчаткой, полезными жирами, витаминами группы В и содержит большое количество пробиотиков. Это ферментированный продукт, а значит, помогает нашему кишечнику "быть в форме" и поддерживает иммунитет.

Почему каждая женщина должна добавить темпе в рацион прямо сейчас?

Темпе – это настоящий эликсир здоровья, особенно для женщин. Благодаря высокому содержанию изофлавонов, он мягко поддерживает гормональный баланс, а клетчатка и белок дарят ощущение сытости, помогая держать вес в норме. Добавьте сюда его витаминный состав и поддержку пищеварительной системы – и получаем суперфуд для красоты, энергии и уверенности!

Если вы еще не знакомы с темпе, это точно тот случай, когда пора расширять горизонты вкусов. Включите его в свой рацион, и возможно, это будет любовь с первой ложки!

Как приготовить темпе?





Темпе – продукт для тех, кто любит простоту и универсальность, ведь его можно готовить десятками разных способов. Вот несколько идей, которые точно захочется попробовать.

Жареный темпе с соусом терияки

Этот рецепт просто создан для насыщенных будней. Нарежьте темпе ломтиками, слегка обжарьте на оливковом или кокосовом масле до хрустящей корочки и полейте соусом терияки. Добавьте к блюду овощи, зелень и рис – и вот он, легкий, но сытный обед!

Темпе в стиле "карри" с овощами

Темпе и карри – пара, созданная на небесах. Нарежьте темпе кубиками, обжарьте вместе с любимыми овощами (например, болгарским перцем, шпинатом, морковью), добавьте кокосовое молоко, карри-пасту и тушите на медленном огне. Подавайте с жасминовым рисом или киноа, и почувствуйте себя в тропиках.

Темпе "фахитас" для ужина

Хотите мексиканский вечер? Нарежьте темпе полосками, приправьте специями для фахитас (тмин, паприка, чеснок), обжарьте с луком и перцем. Заверните в теплую тортилью, добавьте гуакамоле и немного йогурта. Это блюдо выглядит как ресторанный хит, но готовится всего за 15 минут.

Хрустящие "темпе-кубики" для салатов и супов

Если вы любите, чтобы в салатах была текстура, то хрустящие кубики темпе – то, что надо. Просто нарежьте темпе кубиками, обваляйте в крахмале, добавьте щепотку соли, обжарьте до золотистой корочки и посыпьте ими ваш любимый салат или крем-суп. Этот простой штрих сразу сделает блюдо оригинальным.

Темпе с мисо-маринадом для запекания

Мисо – ещё один гастрономический тренд, и в сочетании с темпе он просто чудесен. Смешайте мисо-пасту, немного меда, соевый соус и лимонный сок, замаринуйте ломтики темпе на полчаса, а потом запекайте до золотистости. Получается ароматный гарнир к овощам и рису, от которого невозможно оторваться.

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