Паштет из говяжьей печени в домашних условиях: простой рецепт

Паштет из говяжьей печени – это питательная закуска, которая идеально подходит для завтрака, перекусов и даже праздничного стола. Приготовленный в домашних условиях, он получается нежным и насыщенным, с минимальным количеством добавок и консервантов. В этой статье Kleo.ru расскажет, как легко и быстро приготовить паштет из говяжьей печени в домашних условиях, с пошаговым рецептом и полезными советами.

Польза говяжьей печени

Перед тем как приступить к приготовлению, стоит упомянуть о полезных свойствах говяжьей печени. Это богатый источник:

Белок – основа для построения клеток и восстановления тканей.

Железо – важно для профилактики анемии и укрепления иммунитета.

Витамин A – поддерживает зрение и улучшает состояние кожи.

Витамины группы B – укрепляют нервную систему и повышают выносливость.

Домашний паштет сохраняет большинство этих полезных веществ, поскольку вы контролируете все ингредиенты и процесс приготовления.





Ингредиенты для паштета из говяжьей печени

Для нашего рецепта потребуется:

Говяжья печень – 500 грамм

Лук репчатый – 1 крупная луковица

Морковь – 1 крупная

Сливочное масло – 150 грамм

Растительное масло – 2 столовые ложки (для обжарки)

Соль и перец – по вкусу

Специи (опционально): мускатный орех и чеснок.

Совет: Обязательно тщательно очистите печень от прожилок и пленок – это сделает паштет более нежным и приятным на вкус.





Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовка ингредиентов

Промойте печень под холодной водой и удалите все пленки и прожилки. Нарежьте ее на небольшие кусочки. Положите печень в миску и залейте холодной водой или молоком на 20–30 минут. Это поможет убрать горечь и сделать вкус более мягким. Лук очистите и нарежьте полукольцами. Морковь нарежьте кусками или натрите на крупной терке.

Шаг 2. Обжарка ингредиентов

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Добавьте лук и морковь, обжарьте до мягкости и легкого золотистого цвета (около 5 минут). Положите к овощам кусочки печени и обжарьте все вместе до готовности печени. Это занимает примерно 10–12 минут. Следите, чтобы печень не пересохла – она должна оставаться мягкой. В конце посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 3. Финальный

Снимите сковороду с огня и дайте смеси немного остыть. Переложите печень и овощи в блендер. Измельчите до однородной консистенции. Добавьте сливочное масло и еще раз хорошо взбейте массу, чтобы она стала воздушной и нежной. Выложите готовый паштет в стеклянные баночки или пластиковые контейнеры. Отправьте в холодильник на несколько часов для застывания.





Итог

Приготовление паштета из говяжьей печени в домашних условиях – это несложно и весьма полезно. Вы получаете натуральный продукт, полный витаминов и микроэлементов, и поэтому уверены в его качестве. Этот рецепт подходит для всех, кто хочет добавить в свой рацион полезное и сытное блюдо.