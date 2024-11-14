Паштет из говяжьей печени в домашних условиях: простой рецепт

Ищете рецепт изысканной закуски? Домашний паштет из говяжьей печени станет настоящим украшением вашего стола.
Паштет из говяжьей печени – это питательная закуска, которая идеально подходит для завтрака, перекусов и даже праздничного стола. Приготовленный в домашних условиях, он получается нежным и насыщенным, с минимальным количеством добавок и консервантов. В этой статье Kleo.ru расскажет, как легко и быстро приготовить паштет из говяжьей печени в домашних условиях, с пошаговым рецептом и полезными советами.
Польза говяжьей печени
Перед тем как приступить к приготовлению, стоит упомянуть о полезных свойствах говяжьей печени. Это богатый источник:
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Белок – основа для построения клеток и восстановления тканей.
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Железо – важно для профилактики анемии и укрепления иммунитета.
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Витамин A – поддерживает зрение и улучшает состояние кожи.
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Витамины группы B – укрепляют нервную систему и повышают выносливость.
Домашний паштет сохраняет большинство этих полезных веществ, поскольку вы контролируете все ингредиенты и процесс приготовления.
Ингредиенты для паштета из говяжьей печени
Для нашего рецепта потребуется:
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Говяжья печень – 500 грамм
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Лук репчатый – 1 крупная луковица
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Морковь – 1 крупная
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Сливочное масло – 150 грамм
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Растительное масло – 2 столовые ложки (для обжарки)
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Соль и перец – по вкусу
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Специи (опционально): мускатный орех и чеснок.
Совет: Обязательно тщательно очистите печень от прожилок и пленок – это сделает паштет более нежным и приятным на вкус.
Пошаговый рецепт
Шаг 1. Подготовка ингредиентов
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Промойте печень под холодной водой и удалите все пленки и прожилки. Нарежьте ее на небольшие кусочки.
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Положите печень в миску и залейте холодной водой или молоком на 20–30 минут. Это поможет убрать горечь и сделать вкус более мягким.
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Лук очистите и нарежьте полукольцами.
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Морковь нарежьте кусками или натрите на крупной терке.
Шаг 2. Обжарка ингредиентов
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Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
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Добавьте лук и морковь, обжарьте до мягкости и легкого золотистого цвета (около 5 минут).
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Положите к овощам кусочки печени и обжарьте все вместе до готовности печени. Это занимает примерно 10–12 минут. Следите, чтобы печень не пересохла – она должна оставаться мягкой.
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В конце посолите и поперчите по вкусу.
Шаг 3. Финальный
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Снимите сковороду с огня и дайте смеси немного остыть.
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Переложите печень и овощи в блендер. Измельчите до однородной консистенции.
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Добавьте сливочное масло и еще раз хорошо взбейте массу, чтобы она стала воздушной и нежной.
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Выложите готовый паштет в стеклянные баночки или пластиковые контейнеры.
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Отправьте в холодильник на несколько часов для застывания.
Итог
Приготовление паштета из говяжьей печени в домашних условиях – это несложно и весьма полезно. Вы получаете натуральный продукт, полный витаминов и микроэлементов, и поэтому уверены в его качестве. Этот рецепт подходит для всех, кто хочет добавить в свой рацион полезное и сытное блюдо.