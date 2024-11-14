Паштет из говяжьей печени в домашних условиях: простой рецепт

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Ищете рецепт изысканной закуски? Домашний паштет из говяжьей печени станет настоящим украшением вашего стола.

Паштет из говяжьей печени – это питательная закуска, которая идеально подходит для завтрака, перекусов и даже праздничного стола. Приготовленный в домашних условиях, он получается нежным и насыщенным, с минимальным количеством добавок и консервантов. В этой статье Kleo.ru расскажет, как легко и быстро приготовить паштет из говяжьей печени в домашних условиях, с пошаговым рецептом и полезными советами.

Польза говяжьей печени

Перед тем как приступить к приготовлению, стоит упомянуть о полезных свойствах говяжьей печени. Это богатый источник:

  • Белок – основа для построения клеток и восстановления тканей.

  • Железо – важно для профилактики анемии и укрепления иммунитета.

  • Витамин A – поддерживает зрение и улучшает состояние кожи.

  • Витамины группы B – укрепляют нервную систему и повышают выносливость.

Домашний паштет сохраняет большинство этих полезных веществ, поскольку вы контролируете все ингредиенты и процесс приготовления.


Ингредиенты для паштета из говяжьей печени

Для нашего рецепта потребуется:

  • Говяжья печень – 500 грамм

  • Лук репчатый – 1 крупная луковица

  • Морковь – 1 крупная

  • Сливочное масло – 150 грамм

  • Растительное масло – 2 столовые ложки (для обжарки)

  • Соль и перец – по вкусу

  • Специи (опционально): мускатный орех и чеснок.

Совет: Обязательно тщательно очистите печень от прожилок и пленок – это сделает паштет более нежным и приятным на вкус.


Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовка ингредиентов

  1. Промойте печень под холодной водой и удалите все пленки и прожилки. Нарежьте ее на небольшие кусочки.

  2. Положите печень в миску и залейте холодной водой или молоком на 20–30 минут. Это поможет убрать горечь и сделать вкус более мягким.

  3. Лук очистите и нарежьте полукольцами.

  4. Морковь нарежьте кусками или натрите на крупной терке.

Шаг 2. Обжарка ингредиентов

  1. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.

  2. Добавьте лук и морковь, обжарьте до мягкости и легкого золотистого цвета (около 5 минут).

  3. Положите к овощам кусочки печени и обжарьте все вместе до готовности печени. Это занимает примерно 10–12 минут. Следите, чтобы печень не пересохла – она должна оставаться мягкой.

  4. В конце посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 3. Финальный

  1. Снимите сковороду с огня и дайте смеси немного остыть.

  2. Переложите печень и овощи в блендер. Измельчите до однородной консистенции.

  3. Добавьте сливочное масло и еще раз хорошо взбейте массу, чтобы она стала воздушной и нежной.

  4. Выложите готовый паштет в стеклянные баночки или пластиковые контейнеры.

  5. Отправьте в холодильник на несколько часов для застывания.


Итог

Приготовление паштета из говяжьей печени в домашних условиях – это несложно и весьма полезно. Вы получаете натуральный продукт, полный витаминов и микроэлементов, и поэтому уверены в его качестве. Этот рецепт подходит для всех, кто хочет добавить в свой рацион полезное и сытное блюдо.

Татьяна Веселова

Повар

 

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