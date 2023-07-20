Что приготовить на Рождество в 2023 году

Ежегодно 7 января все православные нашей страны отмечают рождение Иисуса Христа. В этот день принято накрывать столы, но с соблюдением всех правил. Если вы не знаете, что приготовить на Рождество 2023 года, то предлагаем ознакомиться с традиционными блюдами на этот праздник. Простые рецепты помогут быстро и правильно отметить данное событие.

Общие рекомендации

Если вы планируете отмечать праздник, следуя религиозным традициям, то стоит заранее узнать о главных правилах. Согласно канонам православной церкви, Рождество отмечают в два этапа:

Накануне праздника, 6 января, проводят ужин с соблюдением правил рождественского поста. В сочельник существует традиция ничего не есть до появления первой звезды. После этого на стол подают сочиво – вареные на меду зерна пшеницы или отварной рис с изюмом и сухофруктами. Разговеться можно, начиная с 7 января. В этот день можно побаловать себя мясными и рыбными продуктами. Эксперты не рекомендуют сильно налегать на еду, так как после периода ограничений ЖКТ может не справиться с большой нагрузкой. Стол должен быть красивым и скромным. Дорогие продукты в этот праздник не приветствуются.

Рассмотрим, какие блюда можно быстро приготовить на Рождество в 2023 году и как лучше украсить стол.

Рождественская кутья (сочиво)

Это блюдо является одним из главных на рождественском столе. Его подают и в канун празднования дня появления на свет Иисуса Христа, кутья также открывает застолье 7 января. Изначально кутью готовили исключительно из пшеницы, но в современном мире допускается и рис.

Ингредиенты:

рис – 1 стакан;

изюм, сухофрукты, орехи – по 50 г;

натуральный мед – 1 ст. л;

мак – 1 ч. л.

Пошаговая инструкция по приготовлению кутьи (сочива) на Рождество 2023:

Тщательно промываем рис, высыпаем его в кастрюлю и заливаем холодной водой. Ставим на огонь. После закипания воду сливаем через дуршлаг. Рис промываем, перекладываем в кастрюлю и заливаем 1.5 стаканами холодной воды.

Кастрюлю ставим на огонь и варим рисовую крупу до готовности (около 10-15 минут после закипания). Изюм и другие сухофрукты вымачиваем в кипятке 15 минут, затем мелко режем. Орехи чистим и измельчаем.

В сваренный рис добавляем фрукты, мед и орехи. Готовое блюдо перемешиваем и подаем на стол.

Рождественская курица с яблоками и апельсинами

Традиционными мясными блюдами на Рождество являются свинина или гусь. В многих странах именно птица с яблоками считается главным угощением в этот праздник. В современных реалиях допускается небольшое отступление от традиций. Так, гуся можно смело заменить уткой или курицей. Последняя более доступна, быстрее и легче готовится.

Для приготовления потребуются следующие ингредиенты:

целая курица;

яблоко и апельсин – по 1 шт.;

чеснок – 4-5 зубчиков;

сливочное масло – 50 г;

растительное масло – 1 ст. л.;

соевый соус – 1 ст. л.;

горчица – 1-2 ч. л.;

розмарин – 0.5 ч. л.;

соль, молотый имбирь, аджика, другие специи для птицы – по вкусу.

Пошаговая инструкция по приготовлению с фото:

В первую очередь нужно приготовить маринад. Для этого в небольшой емкости смешиваем соевый соус, горчицу, растительное масло, раздавленный чеснок, специи и пряности.

Курицу натираем солью и маринадом снаружи и изнутри. Отправляем на 2-3 часа в холодильник мариноваться.

Поддон для выпекания или противень смазываем сливочным маслом, а его остатки закладываем под кожу курице.

Моем и чистим фрукты, нарезаем небольшими кусочками и фаршируем ими птицу.

Запечатываем курицу зубочистками, связываем ножки. Делаем на грудке два небольших надреза, чтобы в них засунуть кончики крыльев.

Духовку разогреваем до 190°C, наливаем немного воды на противень, кладем на него курицу и отправляем в духовку на 45 минут. Поливаем тушку выделившимся жиром и соком, продолжаем запекать еще 45 минут. Когда птица будет готова, достаем ее из духовки, даем немного времени остыть, после чего можно подавать к столу.

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Птица считается традиционным блюдом на рождественском столе, однако на полное приготовление уйдет достаточно много времени.

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Фаршированная свинина

Этот продукт также является традиционным на рождественском столе. Свинина хорошо сочетается с квашеными, маринованными и свежими овощами. Не забудьте добавить их в праздничное меню.

Для приготовления понадобится:

свиная грудинка – 800 г;

капуста – 400 г;

яблоки (желательно кислые) – 5 шт.;

сливочное масло – 30 г;

лук – 1 шт.;

соль и специи.

Порядок приготовления:

Капусту измельчаем, присаливаем и сливаем сок. Добавляем измельченные яблоки и сливочное масло. Грудинку промываем. Между костями и мясом делаем широкий надрез, закладываем внутрь начинку и зашиваем.

Разогреваем духовку до 200°C. Грудинку кладем на противень, посыпаем рубленым луком и отправляем запекаться до готовности.

Свинина является довольно тяжелым продуктом для организма. Диетологи не рекомендуют употреблять ее в больших количествах сразу после поста.

Капуста, тушеная с грибами

Это простое и быстрое блюдо отлично дополнит праздничный стол. Можно использовать любые сорта грибов. Отлично подойдут шампиньоны – они более доступные.

Ингредиенты:

белокочанная капуста – 1 кг;

грибы – 300 г;

морковь – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

томатный сок – 0.5 стакана;

соль, специи, зелень.

Процесс приготовления выглядит следующим образом:

Грибы моем и вымачиваем в воде. Лук и морковь чистим, измельчаем и слегка обжариваем.

Капусту шинкуем и ставим тушиться. Немного присаливаем, чтобы она пустила сок. Отправляем в емкость с капустой грибы и тушим еще 20 минут. Добавляем томатный сок, специи, обжаренные лук и морковь, а затем тушим еще 10 минут.

Готовое блюдо выкладываем горкой, посыпаем зеленью и подаем к столу.

Томатный сок можно заменить пастой, размешав ее с водой до нужной консистенции.

Рождественский узвар

Этот фруктовый напиток всегда являлся неотъемлемой частью рождественских праздников. Точных рецептов приготовления не существует. В каждом регионе его готовят по-своему. Рецепт во многом зависит от присутствующих в наличии фруктов.

Из ингредиентов потребуются только сухофрукты и вода.

Процесс приготовления выглядит следующим образом:

Сухофрукты готовим заранее. Их нужно высыпать в любую емкость, залить водой и оставить на ночь. Размоченные фрукты пересыпаем в кастрюлю, заливаем водой и доводим до кипения.

После закипания варим узвар еще 5 минут, снимаем с огня и оставляем остывать. Процеживаем напиток, избавляясь от остатков сухофруктов, и переливаем в красивую тару.

Рождественский пирог

Наверное, ни один праздничный стол не обходится без десерта. Это блюдо не является традиционным на Рождество, поэтому его можно готовить и небольшими порциями, и как большой пирог.

Ингредиенты:

мука – 3 стакана;

сахар – 2-3 ст. л.;

молоко – 250 мл;

сливочное масло – 50-75 г;

ягодный джем – 250-30 г;

куриное яйцо – 3 шт.;

сухие дрожжи – 5 г;

соль – 0.5 ч. л;

ванилин, манка, растительное масло.

Приготовление:

Половину общего объема молока подогреваем, растворяем в нем дрожжи, сахар и 2 ст. л. муки. Оставляем в тепле на 20 минут, чтобы дрожжи активировались.

В подготовленную смесь добавляем остатки молока, 2 яйца, соль, ванилин. Тщательно перемешиваем. Просеиваем муку и замешиваем тесто. В емкости растапливаем сливочное масло, остужаем его, добавляем в тесто и тщательно вымешиваем.

Ставим тесто в теплое место на 3-4 часа. Когда оно начнет подходить, обминаем 2-3 раза. Готовое тесто делим на две части – ¼ и ¾. Большую раскатываем в пласт толщиной около 1 см. Противень смазываем растительным маслом, посыпаем манкой, а затем укладываем тесто.

Слегка разогреваем джем и выкладываем на тесто, чтобы до краев оставалось около 20-30 мм. Края заворачиваем внутрь, формируя бортики. Оставшийся кусок теста раскатываем тонким слоем (около 5 мм), режем полосками, а затем укладываем на начинку решеткой.

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Оставшееся куриное яйцо взбиваем и смазываем открытые участки. Ставим пирог в тепло и даем настояться 30 минут. Разогреваем духовку до 200°C и выпекаем примерно 30 минут.

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Подведем итог

Простые и быстрые рецепты решат проблемы с тем, что приготовить на Рождество 2023 года. Сделать эти праздничные блюда сможет даже новичок в кулинарии.