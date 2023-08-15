На время соблюдения Великого поста верующие ограничивают себя в употреблении продуктов и кардинально меняют образ жизни. Однако не все ограничения воспринимаются однозначно. Попробуем разобраться, можно ли есть рыбу в Великий пост 2023 года и когда это разрешено.

Когда будет Великий пост в 2023 году

Великий пост считается самым строгим по употреблению продуктов питания и ведению образа жизни. Целью этого события есть подготовка к Пасхе и понимание верующими страданий Иисуса Христа, который постился в пустыне 40 дней.

Великий пост начинается за 7 недель до Пасхи: Святая Четыредесятница (первые 6 недель) и Страстная седмица – последняя неделя перед Пасхой. В 2023 году пост начнется 27 февраля и продлится до 15 апреля.

На этот период церковный устав устанавливает следующие требования:

начальная и конечная недели – самые строгие ограничения;

запрещаются продукты животного происхождения;

в будние дни можно употреблять пищу один раз, вечером;

в выходные дни разрешается употреблять еду дважды – в обед и вечером;

понедельники, среды и пятницы – допускается только холодная пища без масла;

вторники и четверги – можно есть горячую пищу без масла;

в выходные дни разрешено добавлять растительное масло и употреблять немного вина;

в субботу перед Пасхой не едят.

Полное соблюдение устава необходимо только для священнослужителей. Обычным людям наиболее строгие ограничения не обязательны. Достаточно употреблять постную пищу и не грешить. Ведь главное – не отказ от мяса, а приведение мыслей в порядок и приобщение к вере.

Как питаться и что нельзя делать в Великий пост

На весь период Великого поста верующие полностью отказываются от мяса и птицы. Также запрещены и молочные продукты. В большинство дней рыба тоже будет под запретом, но есть несколько дней, когда эти ограничения послабляются. Каждому человеку, решившему соблюсти Великий пост, необходимо адекватно оценить свои силы и состояние здоровья, проконсультироваться со своим духовным наставником.

Помимо гастрономических ограничений, также существуют определенные правила поведения. В Великий пост нельзя вступать в брак, проводить и участвовать в увеселительных мероприятиях, ограничить интимную близость. Верующему также нельзя поддаваться деструктивным эмоциям: нельзя ссориться, быть агрессивными и завистливыми.

В какие дни можно есть рыбу и рыбью икру

Зная, когда можно есть рыбу в Великий пост в 2023 года, удастся разнообразить меню, снизить нагрузку на организм, набраться сил. Разрешенными днями для блюд на основе рыбы являются Благовещение Св. Богородицы, Лазарева суббота и Вербное воскресенье.

Благовещение – это утвержденный церковный праздник, который отмечают за 9 месяцев до начала рождественских праздников. В 2023 году он приходится на 7 апреля. В эту дату можно разнообразить свое меню не только рыбой, но и рыбными продуктами, если они не противоречат церковному уставу.

День воскрешения Лазаря, или Лазарева суббота зависит от даты празднования Пасхи. Как правило, верующие отмечают это событие на шестой неделе Великого поста. В 2023 году оно выпадает на 8 апреля. Употреблять рыбу нежелательно, но допускается рыбная икра как символ вечной жизни.

Последняя разрешенная дата для употребления рыбы – Вербное воскресенье. В этот день Иисус Христос вошел в Иерусалим. Это событие – одно из важнейших в церковном календаре и отмечается за неделю до Пасхи. В 2023 году Вербное воскресенье будет 9 апреля. Можно употреблять и саму рыбу, и блюда на ее основе.

Можно ли есть морепродукты

Допустимость употребления морепродуктов вызывает споры даже в обществе священнослужителей. Они считаются «морскими гадами», следовательно, к ним не применимы ограничения церковного устава и необходим другой подход. Священники выдвигают две кардинально противоположных трактовки:

Морепродукты есть нельзя . Так как они не относятся к «рыбам», некоторые представители церкви считают их «животными». В Великий пост действует полный запрет на употребление продуктов животного происхождения.

. Так как они не относятся к «рыбам», некоторые представители церкви считают их «животными». В Великий пост действует полный запрет на употребление продуктов животного происхождения. Морепродукты есть можно. Большинство моллюсков являются бескровными, поэтому ограничения на них не распространяются.

Если вы сомневаетесь, можно ли есть морепродукты в Великий пост в 2023 году, стоит проконсультироваться со своим духовным наставником. Если он даст свое одобрение, то моллюски могут стать ценным источником белка и полезных веществ, необходимых организму в сложные периоды.

Выход из поста

Длительные ограничения привычного рациона сильно сказываются на состоянии организма, поэтому нельзя резко возвращаться к обычному меню. Диетологи рекомендуют менять нагрузку постепенно. Нельзя налегать на тяжелые для желудка блюда с большим содержанием мяса и яиц.

В первые дни стоит добавить в рацион молочные продукты. Постепенно можно добавлять рыбу и яйца. Мясо входит в меню в самую последнюю очередь. Жирные, копченые и пряные блюда рекомендуется возвращать одними их последних, отдавая предпочтение вареным, пареным и тушеным.

В период разговения нежелательно употреблять алкоголь в больших количествах. Он сильно нагружает печень. Крепкие спиртные напитки полностью противопоказаны.

Подведем итог

Церковь дает четкий ответ, можно ли есть рыбу в Великий пост 2023 года и когда это разрешено. Устав детально описывает правила питания, но его соблюдение обязательно только для священнослужителей. Для обычных людей, особенно постящихся впервые, допустимы послабления с одобрения духовного наставника.