Ответ на вопрос, можно ли есть рыбу в Великий пост 2021 года и в какие дни. Рекомендации по поведению и питанию.
На время соблюдения Великого поста верующие ограничивают себя в употреблении продуктов и кардинально меняют образ жизни. Однако не все ограничения воспринимаются однозначно. Попробуем разобраться, можно ли есть рыбу в Великий пост 2023 года и когда это разрешено.
Когда будет Великий пост в 2023 году
Великий пост считается самым строгим по употреблению продуктов питания и ведению образа жизни. Целью этого события есть подготовка к Пасхе и понимание верующими страданий Иисуса Христа, который постился в пустыне 40 дней.
Великий пост начинается за 7 недель до Пасхи: Святая Четыредесятница (первые 6 недель) и Страстная седмица – последняя неделя перед Пасхой. В 2023 году пост начнется 27 февраля и продлится до 15 апреля.
На этот период церковный устав устанавливает следующие требования:
- начальная и конечная недели – самые строгие ограничения;
- запрещаются продукты животного происхождения;
- в будние дни можно употреблять пищу один раз, вечером;
- в выходные дни разрешается употреблять еду дважды – в обед и вечером;
- понедельники, среды и пятницы – допускается только холодная пища без масла;
- вторники и четверги – можно есть горячую пищу без масла;
- в выходные дни разрешено добавлять растительное масло и употреблять немного вина;
- в субботу перед Пасхой не едят.
Как питаться и что нельзя делать в Великий пост
На весь период Великого поста верующие полностью отказываются от мяса и птицы. Также запрещены и молочные продукты. В большинство дней рыба тоже будет под запретом, но есть несколько дней, когда эти ограничения послабляются. Каждому человеку, решившему соблюсти Великий пост, необходимо адекватно оценить свои силы и состояние здоровья, проконсультироваться со своим духовным наставником.
Помимо гастрономических ограничений, также существуют определенные правила поведения. В Великий пост нельзя вступать в брак, проводить и участвовать в увеселительных мероприятиях, ограничить интимную близость. Верующему также нельзя поддаваться деструктивным эмоциям: нельзя ссориться, быть агрессивными и завистливыми.
В какие дни можно есть рыбу и рыбью икру
Зная, когда можно есть рыбу в Великий пост в 2023 года, удастся разнообразить меню, снизить нагрузку на организм, набраться сил. Разрешенными днями для блюд на основе рыбы являются Благовещение Св. Богородицы, Лазарева суббота и Вербное воскресенье.
Благовещение – это утвержденный церковный праздник, который отмечают за 9 месяцев до начала рождественских праздников. В 2023 году он приходится на 7 апреля. В эту дату можно разнообразить свое меню не только рыбой, но и рыбными продуктами, если они не противоречат церковному уставу.
День воскрешения Лазаря, или Лазарева суббота зависит от даты празднования Пасхи. Как правило, верующие отмечают это событие на шестой неделе Великого поста. В 2023 году оно выпадает на 8 апреля. Употреблять рыбу нежелательно, но допускается рыбная икра как символ вечной жизни.
Последняя разрешенная дата для употребления рыбы – Вербное воскресенье. В этот день Иисус Христос вошел в Иерусалим. Это событие – одно из важнейших в церковном календаре и отмечается за неделю до Пасхи. В 2023 году Вербное воскресенье будет 9 апреля. Можно употреблять и саму рыбу, и блюда на ее основе.
Можно ли есть морепродукты
Допустимость употребления морепродуктов вызывает споры даже в обществе священнослужителей. Они считаются «морскими гадами», следовательно, к ним не применимы ограничения церковного устава и необходим другой подход. Священники выдвигают две кардинально противоположных трактовки:
- Морепродукты есть нельзя. Так как они не относятся к «рыбам», некоторые представители церкви считают их «животными». В Великий пост действует полный запрет на употребление продуктов животного происхождения.
- Морепродукты есть можно. Большинство моллюсков являются бескровными, поэтому ограничения на них не распространяются.
Выход из поста
Длительные ограничения привычного рациона сильно сказываются на состоянии организма, поэтому нельзя резко возвращаться к обычному меню. Диетологи рекомендуют менять нагрузку постепенно. Нельзя налегать на тяжелые для желудка блюда с большим содержанием мяса и яиц.
В первые дни стоит добавить в рацион молочные продукты. Постепенно можно добавлять рыбу и яйца. Мясо входит в меню в самую последнюю очередь. Жирные, копченые и пряные блюда рекомендуется возвращать одними их последних, отдавая предпочтение вареным, пареным и тушеным.
В период разговения нежелательно употреблять алкоголь в больших количествах. Он сильно нагружает печень. Крепкие спиртные напитки полностью противопоказаны.
Подведем итог
Церковь дает четкий ответ, можно ли есть рыбу в Великий пост 2023 года и когда это разрешено. Устав детально описывает правила питания, но его соблюдение обязательно только для священнослужителей. Для обычных людей, особенно постящихся впервые, допустимы послабления с одобрения духовного наставника.