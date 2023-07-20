Новогодние пряники-2023 своими руками

Новогодние пряники на Новый 2023 год своими руками - простые рецепты с пошаговыми фото. Готовим пряники самостоятельно.
Одной из традиций на Новый год было выпекание пряников. Этот обычай сохранился и в настоящее время. Наверняка близким и родственникам понравятся новогодние пряники, сделанные на праздники 2023 года своими руками. Предлагаем несколько интересных и простых рецептов приготовления этого угощения.
Имбирно-медовые пряники на Новый год-2023
Новогодние и рождественские праздники всегда ассоциируются с ароматом имбиря, корицы и меда. Рецепт этого угощения появился в европейских странах еще в 10 веке. В настоящее время существует множество разнообразных способов приготовления имбирных пряников. Каждый кулинар старается привнести в процесс свои особенности. Рассмотрим один из самых простых рецептов приготовления.
Для создания новогоднего угощения потребуются:
- мука – 650 г;
- сливочное масло – 200 г;
- сахар – 1 стакан;
- разрыхлитель для теста – 2 упаковки;
- натуральный мед – 4 ст. л.;
- яйцо куриное – 2 шт.;
- молотый имбирь – 1 ч. л.;
- измельченная корица – 1 ч. л.;
- немного измельченной гвоздики;
- щепотка соли;
- какао-порошок.
Приготовление теста для новогодних пряников пошагово с фото:
- Перед приготовлением тщательно просеиваем муку.
- Растапливаем сливочное масло и смешиваем его солью, мукой и специями.
- В полученную смесь добавляем остальные ингредиенты – мед, сахарную пудру, яичный желток.
- Тщательно перемешиваем смесь до получения однородной массы. Тесто должно быть плотным, упругим и эластичным. Это необходимо для придания и сохранения формы будущим пряникам.
- Тесто заворачиваем в полиэтиленовый пакет или пленку, ставим в холодильник на 2-4 часа.
Процесс выпекания:
- Разогреваем духовку до 180°C.
- Тесто выкладываем на доску и раскатываем, чтобы получить пласт 7-10 мм.
- Можно придать пряникам желаемую форму с помощью специальных инструментов. В противном случае просто делим тесто на равные части.
- На противень стелим пергаментную бумагу, сверху раскладываем пряники.
- Выпекаем в течение 15-20 минут.
Шоколадные новогодние пряники
Вторыми по распространенности среди любителей угощений являются шоколадные пряники. Их любят и дети, и сладкоежки постарше. Такое блюдо наверняка оценят и родственники, и друзья, и коллеги.
Для приготовления пряников на новогодние праздники потребуется следующее:
- мука – 500 г;
- сметана 20% жирности – 150 г;
- какао-порошок – 4 ст. л.;
- растительное масло – 100 мл;
- куриное яйцо – 3 шт.;
- сахар-песок – 150 г;
- натуральный мед – 1 ст. л.;
- разрыхлитель для теста – 10 г;
- щепотка соли;
- кардамон (0.5 ч. л.), корица (2 ч. л.), молотый имбирь (0.5 ч. л.) – по желанию.
Пошаговая инструкция приготовления новогодних шоколадных пряников с фото:
- Взбиваем куриные яйца в емкости, добавляем сахар и растительное масло. Тщательно перемешиваем до получения однородной смеси.
- Добавляем мед, сметану, соль и пряности, не забывая смешивать после каждого введения ингредиентов. В конечном итоге должна получиться однородная смесь.
- Отдельными частями просеиваем муку и какао, мешаем тесто лопаткой.
- Когда перемешивание лопаткой станет затрудненным, выкладываем смесь на доску, предварительно посыпав поверхность мукой. Замешиваем тесто до мягкого эластичного состояния, чтобы оно перестало липнуть к рукам. Добавляем муку по необходимости.
- Тесто заворачиваем в полиэтиленовый пакет или пленку и убираем в холодильник на полчаса.
- Достаем из холодильника тесто, раскатываем его в пласт толщиной 15-20 мм.
- Вырезаем формы с помощью специальных инструментов или обычной кружкой.
- Противень накрываем пергаментной бумагой и выкладываем заготовки.
- Разогреваем духовку до 190°C и выпекаем пряники в течение 10-12 минут.
Имбирные пряники с яблоками и фруктовым пюре
Яблоки и корица считаются одним из самых удачных вкусовых сочетаний. Теперь это можно ощутить и в пряниках. Такое угощение обязательно наполнит рождественским настроением всех окружающих и подарит самые яркие эмоции.
Для приготовления потребуются:
- яблоки – 80 г;
- фруктовое пюре – 80 г;
- корица – 20 г;
- пшеничная и ржаная мука – по 250 г каждой;
- растительное масло – 50 мл;
- разрыхлитель – 30 г;
- корень имбиря;
- соль – 7-10 г;
- сахар – по вкусу.
- дополнительные пряности – по желанию.
Пошаговая инструкция приготовления новогоднего угощения:
- Яблоки и имбирь моем, очищаем от кожуры и натираем на мелкой терке.
- Добавляем фруктовое пюре и растительное масло, тщательно перемешиваем до равномерного распределения. Для получения сладких пряников добавляем сахар.
- В полученную смесь высыпаем муку, разрыхлитель, корицу, и соль. Тщательно перемешиваем вилкой тесто. Оно должно получиться эластичным и слегка липким.
- Формируем небольшие шарики и придавливаем их.
- Противень накрываем пергаментной бумагой и выкладываем заготовки.
- Разогреваем духовку до 180-200°C и выпекаем пряники в течение 20 минут.
Новогодние пряники с начинкой
Этот способ порадует хозяек необычными и вкусными угощениями, которые нельзя приобрести в магазине. Сама процедура приготовления очень простая и достаточно быстрая. Любители сладкого придут в восторг.
Для создания пряников с начинкой потребуются следующие ингредиенты:
- сахар – 200 г;
- мука – 300 г;
- молоко – 150 мл;
- растительное масло – 50 мл;
- куриное яйцо – 1 шт.;
- какао-порошок – 40 г;
- разрыхлитель для теста – 1 ч. л.;
- карамельные ириски – 200 г.
Приготовление пряников:
- 100 г муки просеиваем в миску, добавляем сахар и разогретое молоко. Перемешиваем до получения однородной массы.
- Добавляем масло, яичный белок, какао и разрыхлитель. Снова перемешиваем смесь.
- За несколько подходов досыпаем остатки приготовленной муки, не забывая мешать. Должно получиться тягучее тесто.
- Перекладываем его на доску, предварительно посыпав ее мукой. Раскатываем тесто в пласт толщиной 10 мм и формируем пряники формами.
- На середину одной заготовки кладем ириску, смазываем края взбитым желтком, накрываем второй заготовкой и слепливаем края. Повторяем этот пункт с остальными заготовками.
- Противень накрываем пергаментной бумагой и выкладываем сверху пряники.
- Разогреваем духовку до 180°C и выпекаем в течение 15 минут.
- Достаем пряники из печи и отставляем остывать.
Пряничные новогодние шары
Это угощение станет настоящим украшением. Данный рецепт подойдет тем, кто хочет приготовить на Новый год что-то необычное. Такие пряники могут стать вкусным украшением для праздничной елки.
Для приготовления потребуется:
- мука – 800 г;
- сахар – 400 г;
- кипяток – 200 мл;
- сливочное масло – 200 г;
- куриное яйцо – 1 шт.;
- соль – 1 ч. л.;
- сода – 1 ч. л.;
- молотый имбирь – 1 ч. л.;
- молотый мускатный орех – 0.5 ч. л.;
- кардамон – 0.5 ч. л.;
- гвоздика – 0.5 ч. л;
- белок одного куриного яйца, 150 г сахарной пудры и 2-3 капли лимонного сока – для приготовления глазури.
Пошаговая инструкция по приготовлению пряников на Новый год-2023:
- В кастрюле растапливаем сахар. После начала плавления его необходимо помешивать.
- Когда сахар полностью расплавится, добавляем кипяток и быстро мешаем.
- Добавляем сливочное масло, а после того, как оно растает, досыпаем пряности, соль и соду. Снимаем с огня.
- Взбиваем куриное яйцо, добавляем его в полученную ранее смесь и перемешиваем до получения однородной массы.
- Небольшими частями просеиваем муку и замешиваем тесто. Оно должно быть мягким. Заворачиваем тесто в полиэтиленовый пакет или пленку и отправляем в холодильник на ночь.
- Тесто перекладываем на доску и раскатываем в пласт толщиной 3-4 мм.
- При помощи любого шара делаем из фольги формы. Кладем на них тесто и выпекаем в духовке в течение 7-9 минут при температуре 180°C.
- Даем полусферам время остыть, вынимаем фольгу и обрезаем края заготовок, чтобы они были ровными и хорошо прилегали друг к другу.
- Готовим глазурь, смешав белок, сахарную пудру и лимонный сок. Чтобы пряники получились более яркими и интересными, можно добавить пищевой краситель.
- Заготовки обмакиваем в глазурь и кладем на ровную поверхность застывать.
- На край одной из полусфер наносим глазурь и сразу прикладываем вторую половину, чтобы получился шар. Если пряники будут использоваться в качестве елочных игрушек, необходимо пропустить петлю.
- Стык маскируем глазурью, наносим рисунки и декорируем угощение по собственному усмотрению.
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Пряничный домик
Такое блюдо станет настоящим украшением праздничного стола. Многие хозяйки предпочитают не связываться с пряничными домиками. Главная причина этого – слишком много сил и времени уходит на это. Однако результат стоит потраченных усилий.
Для приготовления потребуются такие ингредиенты:
- натуральный мед – 165 мл;
- сахар – 100 г;
- корица – 1 ч. л.;
- тертый имбирь – 1 ч. л.;
- сода – 2 ч. л.;
- мускатный орех – 0.5 ч. л.;
- куриное яйцо – 1 шт.;
- сливочное масло – 125 г;
- мука – 400 г.
Для приготовления глазури:
- сахарная пудра – 200 г;
- белок одного куриного яйца;
- 2-3 капли лимонного сока.
Пошаговая инструкция приготовления:
- В кастрюлю отправляем мед, сахар и пряности, ставим ее на огонь. Доводим смесь до кипения, постоянно помешивая. После этого держим кастрюлю на огне около минуты, а потом снимаем. За это время сахар должен полностью раствориться.
- Полученную смесь переливаем в миску, добавляем соду и тщательно перемешиваем.
- Добавляем сливочное масло, доводим всё до однородной массы и оставляем остывать.
- Как только смесь станет теплой, взбиваем яйцо, добавляем и снова перемешиваем.
- Частями просеиваем муку, периодически вымешивания тесто. Оно должно получиться мягким и слегка липнущим.
- Заворачиваем его в полиэтиленовый пакет или пленку, убираем в холодильник на полчаса.
- Тесто перекладываем на доску и раскатываем в пласт. Вырезаем по трафарету заготовки для домика.
- Разогреваем духовку до 180°C и выпекаем в течение 10 минут. Затем откладываем остывать.
- Готовим глазурь, взбивая белок, лимонный сок и сахарную пудру в течение 3 минут.
- Обрезаем края пряничных заготовок ножом, чтобы они были ровными и подходили друг к другу в местах соединения. Украшаем их глазурью.
- Собираем домик. Места соединения разных деталей промазываем толстым слоем глазури и скрепляем. После этого промазываем и швы.
- Оставляем домик на несколько часов высыхать.
Подведем итог
Новогодние пряники, приготовленные на главный праздник 2023 года своими руками, станут необычным и вкусным подарком. С простыми рецептами легко справятся даже начинающие кулинары.