Новогодние пряники-2023 своими руками

Одной из традиций на Новый год было выпекание пряников. Этот обычай сохранился и в настоящее время. Наверняка близким и родственникам понравятся новогодние пряники, сделанные на праздники 2023 года своими руками. Предлагаем несколько интересных и простых рецептов приготовления этого угощения.

Имбирно-медовые пряники на Новый год-2023

Новогодние и рождественские праздники всегда ассоциируются с ароматом имбиря, корицы и меда. Рецепт этого угощения появился в европейских странах еще в 10 веке. В настоящее время существует множество разнообразных способов приготовления имбирных пряников. Каждый кулинар старается привнести в процесс свои особенности. Рассмотрим один из самых простых рецептов приготовления.

Для создания новогоднего угощения потребуются:

мука – 650 г;

сливочное масло – 200 г;

сахар – 1 стакан;

разрыхлитель для теста – 2 упаковки;

натуральный мед – 4 ст. л.;

яйцо куриное – 2 шт.;

молотый имбирь – 1 ч. л.;

измельченная корица – 1 ч. л.;

немного измельченной гвоздики;

щепотка соли;

какао-порошок.

Приготовление теста для новогодних пряников пошагово с фото:

Перед приготовлением тщательно просеиваем муку. Растапливаем сливочное масло и смешиваем его солью, мукой и специями.

В полученную смесь добавляем остальные ингредиенты – мед, сахарную пудру, яичный желток. Тщательно перемешиваем смесь до получения однородной массы. Тесто должно быть плотным, упругим и эластичным. Это необходимо для придания и сохранения формы будущим пряникам.

Тесто заворачиваем в полиэтиленовый пакет или пленку, ставим в холодильник на 2-4 часа.

Очень важно сохранить вкусовые качества ингредиентов. Нежелательно заменять сливочное масло маргарином, а натуральный мед искусственными аналогами. Это негативно отразится на конечном результате.

Процесс выпекания:

Разогреваем духовку до 180°C. Тесто выкладываем на доску и раскатываем, чтобы получить пласт 7-10 мм.

Можно придать пряникам желаемую форму с помощью специальных инструментов. В противном случае просто делим тесто на равные части. На противень стелим пергаментную бумагу, сверху раскладываем пряники.

Выпекаем в течение 15-20 минут.

Шоколадные новогодние пряники

Вторыми по распространенности среди любителей угощений являются шоколадные пряники. Их любят и дети, и сладкоежки постарше. Такое блюдо наверняка оценят и родственники, и друзья, и коллеги.

Для приготовления пряников на новогодние праздники потребуется следующее:

мука – 500 г;

сметана 20% жирности – 150 г;

какао-порошок – 4 ст. л.;

растительное масло – 100 мл;

куриное яйцо – 3 шт.;

сахар-песок – 150 г;

натуральный мед – 1 ст. л.;

разрыхлитель для теста – 10 г;

щепотка соли;

кардамон (0.5 ч. л.), корица (2 ч. л.), молотый имбирь (0.5 ч. л.) – по желанию.

Пошаговая инструкция приготовления новогодних шоколадных пряников с фото:

Взбиваем куриные яйца в емкости, добавляем сахар и растительное масло. Тщательно перемешиваем до получения однородной смеси.

Добавляем мед, сметану, соль и пряности, не забывая смешивать после каждого введения ингредиентов. В конечном итоге должна получиться однородная смесь.

Отдельными частями просеиваем муку и какао, мешаем тесто лопаткой.

Когда перемешивание лопаткой станет затрудненным, выкладываем смесь на доску, предварительно посыпав поверхность мукой. Замешиваем тесто до мягкого эластичного состояния, чтобы оно перестало липнуть к рукам. Добавляем муку по необходимости.

Нельзя забивать тесто мукой, иначе готовые пряники будут пересушенными.

Тесто заворачиваем в полиэтиленовый пакет или пленку и убираем в холодильник на полчаса. Достаем из холодильника тесто, раскатываем его в пласт толщиной 15-20 мм. Вырезаем формы с помощью специальных инструментов или обычной кружкой.

Противень накрываем пергаментной бумагой и выкладываем заготовки. Разогреваем духовку до 190°C и выпекаем пряники в течение 10-12 минут.

Чтобы угощения были более сладкими и смотрелись интереснее, можно покрыть их глазурью. Для ее приготовления смешиваем молоко и сахарную пудру. Чтобы состав был гуще, нужно добавить больше сахара. Покрываем пряники глазурью и оставляем на решетке до застывания.

Имбирные пряники с яблоками и фруктовым пюре

Яблоки и корица считаются одним из самых удачных вкусовых сочетаний. Теперь это можно ощутить и в пряниках. Такое угощение обязательно наполнит рождественским настроением всех окружающих и подарит самые яркие эмоции.

Для приготовления потребуются:

яблоки – 80 г;

фруктовое пюре – 80 г;

корица – 20 г;

пшеничная и ржаная мука – по 250 г каждой;

растительное масло – 50 мл;

разрыхлитель – 30 г;

корень имбиря;

соль – 7-10 г;

сахар – по вкусу.

дополнительные пряности – по желанию.

Пошаговая инструкция приготовления новогоднего угощения:

Яблоки и имбирь моем, очищаем от кожуры и натираем на мелкой терке.

Добавляем фруктовое пюре и растительное масло, тщательно перемешиваем до равномерного распределения. Для получения сладких пряников добавляем сахар.

В полученную смесь высыпаем муку, разрыхлитель, корицу, и соль. Тщательно перемешиваем вилкой тесто. Оно должно получиться эластичным и слегка липким. Формируем небольшие шарики и придавливаем их.

Противень накрываем пергаментной бумагой и выкладываем заготовки. Разогреваем духовку до 180-200°C и выпекаем пряники в течение 20 минут.

Готовые угощения можно посыпать сахарной пудрой, шоколадной стружкой, тертыми орехами или покрыть глазурью.

Новогодние пряники с начинкой

Этот способ порадует хозяек необычными и вкусными угощениями, которые нельзя приобрести в магазине. Сама процедура приготовления очень простая и достаточно быстрая. Любители сладкого придут в восторг.

Для создания пряников с начинкой потребуются следующие ингредиенты:

сахар – 200 г;

мука – 300 г;

молоко – 150 мл;

растительное масло – 50 мл;

куриное яйцо – 1 шт.;

какао-порошок – 40 г;

разрыхлитель для теста – 1 ч. л.;

карамельные ириски – 200 г.

Приготовление пряников:

100 г муки просеиваем в миску, добавляем сахар и разогретое молоко. Перемешиваем до получения однородной массы.

Добавляем масло, яичный белок, какао и разрыхлитель. Снова перемешиваем смесь. За несколько подходов досыпаем остатки приготовленной муки, не забывая мешать. Должно получиться тягучее тесто. Перекладываем его на доску, предварительно посыпав ее мукой. Раскатываем тесто в пласт толщиной 10 мм и формируем пряники формами.

На середину одной заготовки кладем ириску, смазываем края взбитым желтком, накрываем второй заготовкой и слепливаем края. Повторяем этот пункт с остальными заготовками.

Противень накрываем пергаментной бумагой и выкладываем сверху пряники. Разогреваем духовку до 180°C и выпекаем в течение 15 минут. Достаем пряники из печи и отставляем остывать.

Для приготовления глазури потребуется белок одного куриного яйца, 100 г сахарной пудры и щепотка лимонной кислоты. Взбиваем ингредиенты вместе. Приготовленные остывшие пряники покрываем глазурью со всех сторон.

Пряничные новогодние шары

Это угощение станет настоящим украшением. Данный рецепт подойдет тем, кто хочет приготовить на Новый год что-то необычное. Такие пряники могут стать вкусным украшением для праздничной елки.

Для приготовления потребуется:

мука – 800 г;

сахар – 400 г;

кипяток – 200 мл;

сливочное масло – 200 г;

куриное яйцо – 1 шт.;

соль – 1 ч. л.;

сода – 1 ч. л.;

молотый имбирь – 1 ч. л.;

молотый мускатный орех – 0.5 ч. л.;

кардамон – 0.5 ч. л.;

гвоздика – 0.5 ч. л;

белок одного куриного яйца, 150 г сахарной пудры и 2-3 капли лимонного сока – для приготовления глазури.

Пошаговая инструкция по приготовлению пряников на Новый год-2023:

В кастрюле растапливаем сахар. После начала плавления его необходимо помешивать. Когда сахар полностью расплавится, добавляем кипяток и быстро мешаем.

Добавляем сливочное масло, а после того, как оно растает, досыпаем пряности, соль и соду. Снимаем с огня. Взбиваем куриное яйцо, добавляем его в полученную ранее смесь и перемешиваем до получения однородной массы. Небольшими частями просеиваем муку и замешиваем тесто. Оно должно быть мягким. Заворачиваем тесто в полиэтиленовый пакет или пленку и отправляем в холодильник на ночь. Тесто перекладываем на доску и раскатываем в пласт толщиной 3-4 мм.

При помощи любого шара делаем из фольги формы. Кладем на них тесто и выпекаем в духовке в течение 7-9 минут при температуре 180°C.

Даем полусферам время остыть, вынимаем фольгу и обрезаем края заготовок, чтобы они были ровными и хорошо прилегали друг к другу. Готовим глазурь, смешав белок, сахарную пудру и лимонный сок. Чтобы пряники получились более яркими и интересными, можно добавить пищевой краситель. Заготовки обмакиваем в глазурь и кладем на ровную поверхность застывать.

На край одной из полусфер наносим глазурь и сразу прикладываем вторую половину, чтобы получился шар. Если пряники будут использоваться в качестве елочных игрушек, необходимо пропустить петлю.

Стык маскируем глазурью, наносим рисунки и декорируем угощение по собственному усмотрению.

Если не удалось израсходовать пряничное тесто за один заход, не стоит расстраиваться. В холодильнике оно может храниться долго, поэтому хозяйки могут порадовать близких еще несколько раз.

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Пряничный домик

Такое блюдо станет настоящим украшением праздничного стола. Многие хозяйки предпочитают не связываться с пряничными домиками. Главная причина этого – слишком много сил и времени уходит на это. Однако результат стоит потраченных усилий.

Для приготовления потребуются такие ингредиенты:

натуральный мед – 165 мл;

сахар – 100 г;

корица – 1 ч. л.;

тертый имбирь – 1 ч. л.;

сода – 2 ч. л.;

мускатный орех – 0.5 ч. л.;

куриное яйцо – 1 шт.;

сливочное масло – 125 г;

мука – 400 г.

Для приготовления глазури:

сахарная пудра – 200 г;

белок одного куриного яйца;

2-3 капли лимонного сока.

Пошаговая инструкция приготовления:

В кастрюлю отправляем мед, сахар и пряности, ставим ее на огонь. Доводим смесь до кипения, постоянно помешивая. После этого держим кастрюлю на огне около минуты, а потом снимаем. За это время сахар должен полностью раствориться.

Полученную смесь переливаем в миску, добавляем соду и тщательно перемешиваем. Добавляем сливочное масло, доводим всё до однородной массы и оставляем остывать. Как только смесь станет теплой, взбиваем яйцо, добавляем и снова перемешиваем. Частями просеиваем муку, периодически вымешивания тесто. Оно должно получиться мягким и слегка липнущим.

Заворачиваем его в полиэтиленовый пакет или пленку, убираем в холодильник на полчаса. Тесто перекладываем на доску и раскатываем в пласт. Вырезаем по трафарету заготовки для домика.

Разогреваем духовку до 180°C и выпекаем в течение 10 минут. Затем откладываем остывать. Готовим глазурь, взбивая белок, лимонный сок и сахарную пудру в течение 3 минут. Обрезаем края пряничных заготовок ножом, чтобы они были ровными и подходили друг к другу в местах соединения. Украшаем их глазурью.

Собираем домик. Места соединения разных деталей промазываем толстым слоем глазури и скрепляем. После этого промазываем и швы.

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Оставляем домик на несколько часов высыхать.

Помимо глазури, для украшения такого украшения можно использовать любые подходящие для этого ингредиенты – растопленный или тертый шоколад, орехи, зефир, цукаты.

Подведем итог

Новогодние пряники, приготовленные на главный праздник 2023 года своими руками, станут необычным и вкусным подарком. С простыми рецептами легко справятся даже начинающие кулинары.