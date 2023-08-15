Великий пост является самым строгим для всех верующих. В этот период действуют серьезные ограничения как в еде, так и в правилах поведения. Предлагаем выяснить, можно ли пить вино в Великий пост 2023 года и как правильно его употреблять.

Когда будет Великий пост в 2023 году

Согласно православному церковному календарю, наиболее строгий пост начинается за 7 недель до празднования Пасхи. Это событие напоминает о странствовании Иисуса Христа в Иерусалим, в течение которого Спаситель постился 40 дней. За время Великого поста верующим следует испытать на себе такие же ограничения в еде, напитках и развлечениях.

В 2023 года Великий пост пройдет с 27 февраля до 15 апреля. Самым сложным периодом считается последняя неделя перед Пасхой, когда действуют наиболее строгие ограничения во всем. Ее называют Страстной седмицей.

На весь период Великого поста церковный устав устанавливает следующие правила:

наиболее строгие ограничения – в Первую и Страстную седмицу;

употреблять в пищу мясо и птицу запрещено;

в будние дни разрешен один прием пищи, а в выходные – два;

понедельник, среда и пятница – разрешается холодная пища без масла;

вторник и четверг – разрешена горячая пища без масла;

можно разбавлять рацион небольшим количеством растительного масла и вина по выходным;

в последний день перед Пасхой не едят.

Доскональное следование церковному уставу требуется только от священнослужителей и монахов. Послабления в правилах рекомендованы детям до 14 лет, беременным женщинам, болеющим, представителям тяжелых физических профессий, а также тем, кто планирует поститься впервые. Главная цель поста – успокоение и приведение мыслей в порядок, приобщение к вере.

Традиции употребления вина в пост

По словам представителей церкви, традиция употреблять вино в церковные праздники и посты пришла к нам из Сирии и Византии. Однако отличие заключается в том, что в этих странах было принято разбавлять напиток водой. Местные верующие не всегда придерживаются этого правила и употребляют вино в чистом виде. По этой причине священнослужители не рекомендуют избегать любых алкогольных напитков, включая вино, либо употреблять его по всем правилам.

Целями поста являются очистка тела и разума от различных проявлений зла, и ответственность за это лежит на плечах самих постящихся. Им следует понять, для чего они решились на этот поступок. Если верующие соблюдают Великий пост, чтобы избежать осуждения окружающих, или не понимают его целей, то достичь духовного просветления и очищения не удастся.

В какие дни Великого поста разрешено употреблять вино

Церковный устав разрешает употреблять вино в выходные дни поста и праздники, за исключением Первой и Страстной седмицы. В субботу накануне Пасхи запрещено пить любой алкоголь.

Разрешенными днями для употребления вина на Великий пост 2023 года будут:

по субботам – 11, 18, 25 марта и 1, 8 апреля;

по воскресеньям – 12, 19, 26 марта и 2, 9 апреля.

Как правильно употреблять вино в пост

Точные объемы вина, которое можно употреблять, в церковном уставе не указаны. Священнослужители рекомендуют ограничиться одним бокалом кагора в день. Вино разводят водой и употребляют по выходным во время приема пищи. Напиток не должен вызывать опьянение, чтобы не затуманить мысли. Все-таки Великий пост должен способствовать духовному и физическому очищению, а не наоборот.

Представители церкви уверены, что на этот период можно полностью отказаться и от вина, чтобы полностью сосредоточиться на духовности, отказаться от искушений. Священники предлагают заменить алкогольный напиток квасом, компотами, минеральной водой, соками или травяными чаями. Они не только сохранят трезвость мыслей, но и укрепят организм необходимыми витаминами и полезными микроэлементами.

Полностью отказаться от приема алкоголя стоит тем людям, которые склонны к излишеству и пьянству. Чрезмерное употребление алкогольных напитков церковь воспринимает как грех чревоугодия.

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Какие спиртные напитки еще разрешены

Употребление спиртных напитков в Великий пост строго регламентировано. О крепком алкоголе, таком как водка, коньяк или виски, следует забыть на весь период поста.

Пиво относится к продуктам с низким содержанием спирта, поэтому считается ограниченно разрешенным. Но, несмотря на это, представители церкви рекомендуют убрать из рациона этот напиток, как и другие слабоалкогольные продукты.

Подведем итог

Церковный устав дает полный ответ на вопрос: можно ли пить вино в Великий пост 2023 года. Этот алкогольный напиток разрешен, но только в выходные дни и по определенным правилам. Тем не менее священники рекомендуют полностью избегать спиртного, чтобы не затуманивать мысли и полностью посвятить себя духовной сфере.