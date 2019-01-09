Вкусные рецепты на Старый Новый год 2019

Вот уже 100 лет мы празднуем Новый год дважды и не за горами не менее любимый праздник Старый Новый год. Большинство хозяек уже начинают думать, а чем же еще можно порадовать своих родных людей. Предлагаем праздничное меню, которое поможет накрыть шикарный, праздничный стол на Старый Новый год. А еще узнаем, что готовили в этот день наши прадеды.

Кулинарные традиции предков

Старый Новый год, это праздник непонятный для большинства иностранцев, его празднуют в странах, где церковь продолжает использовать юлианский календарь.

В Щедрый вечер, как еще называли новогоднюю ночь, было принято готовить кутью. В отличие от постной, ее заправляли смальцем, маслом, жиром, сливками.

Так как 14 января празднуется день святого Василия, который является покровителем свиноводства, было принято ставить на стол блюда из свинины, такие как:

буженина;

котлеты;

крученики;

домашняя колбаса.

Коронным блюдом считался «Кесаретский» поросенок, его фаршировали крупой и запекали целиком. Такое кушанье на столе в новогоднюю ночь обещало богатый урожай и плодовитость скота.

А еще обязательно варили кашу, по тому, как она готовилась, определяли, что семью ожидает в будущем году. Если каша переливалась на печь или трескался горшок, в котором она готовилась, то это предвещало неприятности.

Такую кашу надо было выкинуть в прорубь вместе с горшком. А вкусное и рассыпчатое блюдо сулило удачу и благополучие.

Традиционным было на Старый Новый год лепка вареников, причем внутрь клали какой-нибудь предмет, по которому определяли свое будущее:

фасоль – прибавление в семействе;

пуговица – ожидается крупная покупка;

нитка – ожидает дальний путь;

монетка – к материальному достатку.

Если начинка попалась пересоленная, значит, впереди предстоят трудности, ну а сладкая свидетельствовала о счастливой жизни без препятствий.

Вечером молодежь наряжалась в праздничные костюмы и отправлялась колядовать, но только исполняли щедривки. В колядках обычно прославляют рождение Христа, а щедривки несут в себе пожелания семье богатого урожая и благополучия.

Праздничное меню на старый Новый год

Для православных этот праздник является более значимым, чем Новый год. Потому что закончился сорокадневный пост и можно себя побаловать мясными кушаньями. Поэтому блюда на Старый Новый год обычно отличаются особой изысканностью.

Холодные закуски

В последнее время шведский стол стал очень популярным во многих семьях, но и на обычном столе небольшие канапе пользуются большим успехом. Если не знаете, что приготовить на Старый Новый год 2019, то предлагаем рассмотреть несколько оригинальных рецептов маленьких бутербродов.

Крабовый салат в чипсах

Такое блюдо отличается необычной и красочной подачей, а его приготовление не займет много времени.

Ингредиенты:

крабовые палочки – 150 г;

помидоры – 2 шт.;

яйцо – 1 шт.;

плавленый сырок – 1 шт.;

йогурт – 1 ст. л.;

укроп – 1 пучок;

соль, специи, чипсы.

Приготовление:

Томаты ошпариваем кипятком, после чего снимаем с них кожицу и нарезаем кубиками. Отварное яйцо, сырок и крабовые палочки режем на небольшие квадратики. Соединим все составляющие, добавим рубленую зелень, специи, йогурт и перемешиваем. Выкладываем смесь на чипсы. Салат на чипсы надо разложить перед самой подачей, чтобы они не размякли. Можно положить сначала на донышко чипсов листочек петрушки, а затем выкладывать смесь, это позволит чипсам дольше оставаться хрустящими.

Рулет из лаваша с красной рыбой

Такое деликатесное блюдо доставит удовольствие гостям на Старый Новый год, а пошаговый рецепт поможет легко его приготовить.

Ингредиенты:

яйца – 7 шт.;

лаваш – 2 листа;

семга – 200 г;

сыр – 200 г;

укроп – 1 пучок;

майонез – 100 мл.

Приготовление:

Яйца отварим и натрем на мелкой терке, также поступим с сыром. Зелень мелко нарубим, а рыбу нарежем на тонкие ломтики. Расстилаем один лист лаваша и смазываем его майонезом. На небольшом расстоянии выложим полоски из ломтиков семги, а между ними посыпать тертые яйца. Сворачиваем лаваш в рулет и пока откладываем в сторону. Берем второй лист лаваша и тоже смазываем его майонезом, выкладываем полоски из зелени и тертого сыра. На край лепешки кладем первый рулет и закатаем его в один общий рулет.

Завернем рулет в пищевую пленку и положим в холодильник на 2 часа. При подаче нарезаем на кусочки.

Салаты на праздник

После встречи Нового года, многие хозяйки задаются вопросом, а что приготовить на Старый Новый год, кажется, что все рецепты исчерпаны. Поэтому предлагаем подборку новых, еще не заезженных блюд, которые украсят праздничный стол.

Салат «Шире круг»

Очень нарядное блюдо, благодаря необычному оформлению его можно приготовить на любой праздник.

Ингредиенты:

лук- 1 головка;

черри – 9 шт.;

картофель – 4 шт.;

морковь – 1 шт.;

яйца – 5 шт.;

ветчина – 300 г;

маринованные опята – 200 г;

сыр – 150 г;

майонез – 3 ст. л.;

сметана – 3 ст. л.;

чеснок – 2 зубчика;

зелень.

Приготовление:

Сначала попробуем на вкус грибы, обычно они бывают пресными, поэтому необходимо их подсолить и добавить немного уксуса.

Теперь займемся соусом, для этого соединим майонез, сметану, добавим, выдавленный чеснок и перемешиваем.

Прежде чем измельчить яйца вырежем из них ромашки для украшения, возьмем острый нож и срезаем белок волнообразными движениями.

Картофель и морковь отвариваем, а затем нарезаем соломкой.

Лук режем полукольцами, а ветчину квадратиками.

Приступим к сборке салата, поставим на блюдо разъемное кольцо, а в середину сервировочное. Каждый слой продуктов покрываем, сделанным соусом.

Первым слоем выкладываем картофель, затем посыпаем луком. Затем идет ветчина, потом яйца и морковь.

Следующий пласт будет состоять из грибов, их соусом не покрываем, а засыпаем тертым сыром. А вот сыр уже хорошо промазываем подливкой и украшаем.

Для этого нарезаем черри дольками и выкладываем по краям, внутренний круг делаем из петрушки. Затем раскладываем ромашки из яйца, в серединку каждой надо положить маленький кружочек моркови.

В качестве зелени не стоит использовать укроп, потому что он перебьет вкус остальных продуктов.

Салат «Фантазия»

Чтобы приготовить такое блюдо на Старый Новый год 2019, можно проявить собственную фантазию и скомпоновать продукты, как захочется. На рецепте с пошаговыми фото хорошо видно, как оформляется салат.

Ингредиенты:

помидоры – 3 шт.;

огурец – 1 шт.;

яйца – 6 шт.;

моцарелла – 200 г;

салатная капуста – 200 г;

вареная колбаса – 300 г;

майонез – 100 мл;

соль, специи.

Приготовление:

Капусту рвем руками на широкую тарелку. Помидоры режем дольками, огурцы – колечками, колбасу – тонкими кружочками, а яйца делим на 4 части. В цент салата кладем колечки огурца, по краям каждую часть яйца помещаем между дольками помидора. Из кружочков колбасы делаем розочки и распределяем их по поверхности, чередуя с шариками моцареллы. Посыпаем рубленой зеленью и поливаем струйкой майонеза. Это один из вариантов оформления, можно украсить салат на свое усмотрение.

Горячие блюда

Многие сейчас при встрече Нового года ориентируются на китайский гороскоп, по которому наступает год Свиньи. Однако Старый Новый год, это православный праздник и с древних времен было принято подавать на него блюда из свинины, это обещало благополучие и изобилие в наступающем году. Поэтому наше праздничное меню будет состоять именно из таких кушаний.

Молочный поросенок

Для приготовления необходимо купить поросенка до четырех килограмм, тушка большего размера просто не влезет в духовку.

Ингредиенты:

поросенок – 1 шт.;

оливковое масло – 100 мл;

зерна горчицы – 2 ст. л.;

базилик – 1 ч. л.;

паприка – 1 ч. л.;

мускатный орех – 1 ч. л.;

гречневая крупа – 200 г;

лук – 1 головка;

топленое масло – 100 г.

Приготовление:

Поросенка хорошо промываем, удаляем щетину, если она есть, натираем солью, специями. Заворачиваем в пищевую пленку и оставляем на 10 часов при комнатной температуре.

Отварим гречку и заправим ее, обжаренным луком.

Поросенка насухо вытираем и набиваем брюхо кашей. Возьмем деревянные шпажки и воткнем их в края полости на расстоянии 3 см, затем крепкой ниткой обматываем их восьмеркой, крепко стягивая, так чтобы края сомкнулись.

Протрем поросенка спиртом, чтобы удалить лишнюю влагу, а затем смажем его топленым маслом. Все выступающие конечности необходимо завернуть в фольгу, чтобы они не сгорели. В рот надо положить картошку, чтобы он оставался открытым, это необходимо для того, чтобы голова хорошо пропеклась.

Положим поросенка на противень и отправим в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов.

Через полчаса польем тушку, образовавшимся жиром. Если его будет мало, то используем оливковое масло.

Через час уменьшаем температуру до 170 градусов, поливаем жиром каждые 15 минут, чтобы кожа не высохла. На приготовление уйдет не меньше двух часов.

Подаем поросенка целиком, предварительно выпотрошив кашу. Разрезаем его уже в присутствии гостей.

Картошку изо рта вытаскиваем, а на ее место втыкаем свежее яблоко.

Свинина на ребрышках

Если не знаете, что приготовить на Старый Новый год 2019 без особых хлопот, то этот рецепт подойдет идеально.

Ингредиенты:

свиные ребрышки – 1,5 кг;

горчица зернистая – 3 ст. л.;

коричневый сахар – 1 ст. л.;

черный перец – 14 ч. л.;

острый перец на кончике ножа;

сушеный чеснок – 1 ч. л.;

соль.

Приготовление:

Мясо смазываем специями, заворачиваем в фольгу и оставляем на 5 часов мариноваться.

Затем помещаем его в глубокий противень и наливаем в него воды до половины высоты куска.

Запекаем в духовке полчаса с одной стороны, затем переворачиваем и оставляем еще на 30 минут. Температура при этом должна быть 180 градусов.

Потом разворачиваем фольгу, увеличиваем температуру и ждем, пока мясо подрумянится.

На гарнир можно подать свежие овощи или запечь картофель.

Фаршированная свиная рулька

Такое блюдо будет превосходно смотреться на праздничном столе в горячем виде. Если рульку охладить, то можно сделать из нее прекрасную мясную нарезку.

Ингредиенты:

свиная рулька – 1 шт.;

филе свинины – 200 г;

чеснок – 3 зубчика;

аджика – 1 ст. л.;

желатин – 20 г;

бульон – 50 мл;

соль, специи.

Приготовление:

Рульку хорошо вымоем и удалим из нее кость. Филе нарезаем маленькими кусочками, добавляем специи, чеснок, желатин, наливаем бульон и перемешиваем руками, до тех пор, пока мясо не станет тягучим. Раскладываем рульку, смазываем аджикой и выкладываем мясную массу, сворачиваем в рулет и обвязываем крепкой нитью. Затем заворачиваем рульку в фольгу, можно даже в два слоя, потом кладем ее в 3 целлофановых пакета. Помещаем ее в мультиварку на 3 часа. Если нет мультиварки, то можно просто сварить в кастрюле на медленном огне. При подаче нарезаем на порционные кусочки.

Десерты и выпечка

Сладости являются завершающим штрихом любого праздника, от их вкуса и внешнего вида многое зависит. Если задумались над тем, что приготовить на Старый Новый год 2019, то подборка оригинальных сладостей и ароматной выпечки поможет решить этот вопрос.

Творожный десерт с арбузом

Диетический и легкий десерт особенно придется по вкусу дамам, следящим за своей фигурой, потому что содержит мало калорий.

Ингредиенты:

творог – 200 г;

арбуз – 200 г;

мед – 2 ст. л.;

джем- 3 ч. л.;

лимонный сок – ½ ч. л.;

сметана – 2 ст. л.;

листочки мяты для украшения.

Приготовление:

Соединим творог с медом и сметаной, взобьем его блендером до однородной консистенции.

Мякоть арбуза порежем на кусочки.

В креманку выложим творожную массу, сверху кусочки фрукта, польем их джемом. Чтобы убрать лишнюю влагу из арбуза, надо предварительно выложить арбузные дольки на бумажную салфетку.

Повторяем слои до наполнения емкости, украшаем листиками мяты.

Если арбуз будет тяжело достать зимой, то можно заменить его любым, другим фруктом.

Ягодный десерт с бананами

Такой мусс надо приготовить буквально перед подачей, так как его приготовление не займет много времени.

Ингредиенты:

бананы – 3 шт.;

шелковица – 150 г;

малина – 150 г;

сливки – 200 мл;

сахар – 2 ст. л.

Ингредиенты:

В чашу блендера кладем шелковицу, кусочки одного банана, 1 ч. л. сахара и взбиваем.

Оставшиеся бананы, малину и сахар взбить со сливками.

И отдельно взбиваем сливки с сахаром.

В прозрачный стакан сначала наливаем пюре из шелковицы, затем банановое и малиновое. Получился трехцветный десерт.

Поверхность украшаем взбитыми сливками.

Тыквенные панкейки

Простое и вкусное, русское блюдо на американский лад, особенно придется по вкусу детям.

Ингредиенты:

тыква – 200 г;

молоко – 200 мл;

яйца – 3 шт.;

мука – 200 г;

разрыхлитель – 1,5 ч. л.;

сахар – 2 ст. л.;

корица – 0,5 ч. л.;

растительное масло – 2 ст. л.;

соль на кончике ножа.

Приготовление:

Отделяем белки от желтков, белки пора убираем в холодильник. Желтки взбиваем венчиком с половиной молока до появления пузырьков. Добавим муку, корицу, разрыхлитель и замешиваем жидкое тесто. Тыкву перемелем в кухонном комбайне до пюреообразного состояния. Добавим в тесто, оставшееся молоко, тыквенное пюре и подсолнечное масло. Достанем белки из холодильника и взбиваем с сахаром до твердых пиков. Аккуратно добавляем белки в тесто и перемешиваем. Жарим панкейки на сковороде с обеих сторон. Подаем блинчики, выложив стопочкой, и поливаем жидким медом.

Мраморный кекс с малиной

Вкусная выпечка, готовится быстро и также быстро съедается.

Ингредиенты:

сахар – 200 г;

сыворотка – 200 мл;

яйцо – 1 шт.;

малина – 200 г;

сода – 1 ч. л.;

подсолнечное масло – 50 мл;

мука – 300 г;

какао-порошок – 2 ст. л.;

корица – 1 ч. л.;

имбирь – ¼ ч. л.

Приготовление:

Яйца взобьем с сахаром, затем добавим сыворотку, растительное масло и перемешиваем. Положим муку, какао и замесим жидкое тесто. Третью часть отольем в другую емкость. В оставшуюся массу положим какао, корицу, имбирь и смешаем. На дно силиконовой формы наливаем немного белого теста и выкладываем малину, затем льем темное тесто и опять кладем ягоду. Повторяем слои, пока не кончится смесь. Выпекаем в духовом шкафу около часа при температуре 180 градусов. Остывший кекс, посыпаем сахарной пудрой. Вместо, малины можно использовать любую доступную ягоду или изюм.

Вот такой небольшой ассортимент аппетитных блюд поможет накрыть шикарный праздничный стол на Старый Новый год.