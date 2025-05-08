Чем заменить алкоголь: гид по самым модным no/low напиткам

Отказ от алкоголя сегодня – не исключение, а новый комфортный стандарт. По данным IWSR, мировой рынок no/low алкоголя вырос более чем на 7% за последний год, а в категории безалкогольных игристых вин и коктейлей активно появляются новые игроки. Это не просто альтернатива "на время ЗОЖ-порыва", а устойчивый тренд, который уже поддерживают лучшие бары и рестораны по всему миру. Ниже – разбор того, что действительно стоит пить, если хочешь меньше алкоголя, но без потери вкуса, ритуала и визуального удовольствия.

Безалкогольные игристые и вина

Современные безалкогольные вина – это не виноградный сок. Технология dealcoholization (удаления алкоголя) позволяет сохранить танинность, кислотность и ароматический профиль вина. Хорошие примеры – Oddbird (Швеция), Noughty (Великобритания), Pierre Zéro (Франция). Обрати внимание на сорт: лучше всего раскрываются безалкогольные шардоне, пино нуар и мускат. Главное – охлаждать как обычное вино и подавать в правильных бокалах. Это не только красиво, но и усиливает вкусовое восприятие.

Аперитивы и биттеры без градуса



Заменить привычный апероль можно с помощью брендов вроде Lyre’s, Everleaf, Ceder’s и Martini Vibrante. Они создают безалкогольные настойки на травах, специях и цитрусе – с тем же горьковатым послевкусием, что делает классические аперитивы столь притягательными. Хорошо сочетаются с тоником, газированной водой, льдом, кожурой апельсина или веточкой розмарина. В итоге – тот же коктейльный вайб, но с нулевым содержанием спирта.



Ферментированные напитки

Комбуча, вода с яблочным уксусом, кефирная сыворотка – это не просто фудтех-мода, а микробиотически полезные напитки, поддерживающие пищеварение и снижающие уровень сахара в крови после еды. Если не нравится покупная комбуча – попробуй приготовить дома: нужны всего чай, сахар, SCOBY (закваска) и 7 дней. Для эффектной подачи добавь лед, ягоды или специи. А еще тренд набирает обороты на основе "shrubs" – это коктейльный уксус, смешанный с фруктами и медом. Освежает лучше любой содовой.

Домашние no alcohol коктейли



Самый простой способ – собрать коктейль на базе чая или фреша. Например: матча с тоником и сиропом бузины, холодный каркаде с лаймом и мятой, или грейпфрутовый сок с каплей яблочного уксуса и щепоткой соли. Не бойся добавлять специи (например, кардамон или перец), они усиливают вкус и создают ощущение "взрослого" напитка. И не забывай про подачу – красивые бокалы, лед и детали работают на общее впечатление не хуже, чем сам рецепт.



Где искать no/low

В Москве и Петербурге no/low полки уже появились в винотеках, гастромаркетах и на маркетплейсах. Интересные варианты предлагают Pentire, Three Spirit, ISH Spirits. Если не находишь в меню кафе – смело спрашивай, многие заведения держат такие опции "по запросу".

No alcohol – это не просто замена, а новое отношение к себе. Без фанатизма, но с уважением к вкусу и привычкам. Это про ощущение "я выбрала сама". А еще – про красивые бокалы, сложный вкус и то самое вечернее настроение, когда все красиво, вкусно и на своих местах.