Блюда из свинины на Новый год-2023 — простые и вкусные рецепты

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Блюда из свинины на Новый 2023 год — простые и вкусные рецепты с пошаговыми фото. Буженина по-домашнему, мясные косички с грибами, рецепт мясных рулетиков, жаркое из свинины, запеченное мясо под сливочным соусом

Свинина — доступный мясной продукт, из которого можно приготовить на Новый 2023 год самые разнообразные блюда. Все рецепты интересные, но при этом простые. Чтобы получилось действительно вкусно, выбираем только свежее и качественное мясо.

Мясные рулетики с грибами

Предложенный рецепт с фото идеально подходит для хозяек, которые любят готовить блюда из свинины просто, но вкусно. Эти мясные рулеты с ароматной грибной начинкой станут настоящим украшением праздничного стола на Новый 2023 год. Выглядят они очень аппетитно, при этом сытные и вкусные.

Ингредиенты:

  • 1 кг свинины (карбонад);
  • 400 г шампиньонов;
  • 2 яйца;
  • 1 луковица;
  • 1 сладкий перец;
  • 150 г панировочных сухарей;
  • растительное масло;
  • соль и черный перец по вкусу.

Приготовление:

  • Шампиньоны, лук и очищенный сладкий перец нарезаем небольшими кубиками.
  • Сковороду хорошо разогреваем, отправляем в нее грибы и начинаем их обжаривать.

  • Как только грибной сок весь испарится, подливаем масло, добавляем лук и жарим до золотистости. В конце грибочки с луком приправляем солью и перцем.

  • Перекладываем в миску обжаренные с луком шампиньоны, всыпаем к ним сладкий перец и перемешиваем.

  • Карбонад нарезаем пластинами толщиной 8-10 мм. Каждый мясной ломтик отбиваем с двух сторон, а затем с каждой стороны посыпаем солью и перцем.

  • На мясные заготовки кладем начинку и аккуратно скручиваем в рулетик.

  • В отдельной миске взбалтываем вилкой яйцо с добавлением соли.
  • Рулетики окунаем в яйцо, панируем в сухарях и жарим на растительном масле до готовности.

  • Перекладываем на салфетку, чтобы убрать с рулетиков лишний жир, и подаем на красивом блюде с листьями салата.

От качества мясного продукта зависит вкус блюда. Свинина должна иметь приятный запах, розовый цвет, при нарезке выделять прозрачный сок.

Буженина на Новый 2023 год по-домашнему

Буженина — любимое многими блюдо, которое часто готовят на любые праздники. Ее можно подавать как горячее блюдо или в охлажденном виде, как мясную нарезку. Поэтому предложенный рецепт с фото не стоит оставлять без внимания, ведь мясо получается ароматным, нежным и очень вкусным.

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Ингредиенты:

  • 1 кг свинины;
  • 1 л воды;
  • 1 ст. л. соли;
  • 0,5 ст. л. сахара;
  • 1 горсть кориандра;
  • 1-2 лаврового листа;
  • 6 горошин душистого перца;
  • 12 горошин черного перца;
  • 1 бутон гвоздики.

Для буженины:

  • 1/3 ч. л. молотого лаврового листа;
  • 1 ч. л. паприки;
  • 1 ч. л. кориандра;
  • 1 ч. л. черного перца;
  • 2-4 зубчика чеснока;
  • 2 ст. л. растительного масла.

Приготовление:

  • В кастрюлю всыпаем соль вместе с сахаром, отправляем все горошины перца, кориандр и гвоздику, крошим лавровые листики и заливаем все горячей водой. Провариваем рассол 10 минут, чтобы все специи лучше раскрыли свой аромат.
  • Свинину кладем в подходящую емкость, заливаем остывшим рассолом и, накрыв крышкой, оставляем в прохладном месте на всю ночь, а лучше на сутки.

  • В мисочку всыпаем молотый лавровый лист, паприку (можно сладкую или копченую), перемолотые зерна кориандра с черным перцем, пропущенный через пресс чеснок (можно заменить сушеным). Вливаем масло и хорошо перемешиваем.

  • Свинину обсушиваем и щедро натираем подготовленной смесью специй.

  • Перевязываем мясо шпагатом, чтобы при запекании оно не потеряло форму. Укладываем в рукав и отправляем в духовку на 1 час 20 минут, температура 180 °С.

Не стоит использовать для приготовления свинину бордового или красного цвета — это мясо старого животного. Из такого мясного продукта буженина получится твердой и резиновой на вкус.

свинина с грибами и грецкими орехами

Всех поклонникам оригинальности предложенный рецепт обязательно понравится. Блюдо простое, но очень вкусное и по-настоящему праздничное.

Ингредиенты:

  • 1,5 кг свиной вырезки;
  • 450 г шампиньонов;
  • 250 г сливочного сыра;
  • 200 г грецких орехов;
  • сушеный тимьян и чеснок по вкусу;
  • соус «Барбекю»;
  • 1 ст. л. муки;
  • 200 мл сливок.

Приготовление:

  • На свиной вырезке делаем небольшие надрезы так, чтобы в результате получился тонкий пласт, который отбиваем и хорошо присаливаем.

  • Шампиньоны режем небольшими кубиками, немного оставляем для соуса, остальные грибы обжариваем.

  • Грецкие орешки измельчаем любым удобным способом, можно в блендере или кухонным молоточком.
  • Мясной пласт смазываем сливочным сыром, можно взять сырный продукт с грибным вкусом.

  • Сверху присыпаем орехами, затем распределяем жаренные грибочки, начинку солим, посыпаем сушеным тимьяном и чесноком.

  • Мясо с начинкой скручиваем рулетом, перевязываем шпагатом, обжариваем на растительном масле со всех сторон до золотистой корочки.

  • Перекладываем рулет на противень, накрываем фольгой и отправляем в духовку на 20 минут, температура 180 °С.

  • Для соуса обжариваем грибы до испарения сока, подсыпаем муку и жарим еще минуту.
  • Вливаем воду и сливки, если они не жирные, воду можно не добавлять. Готовим соус до нужной густоты, приправив его солью и перцем.

  • С мяса убираем фольгу, смазываем его соусом «Барбекю» и запекаем еще 20 минут.

  • С рулета убираем ниточки, нарезаем порционными кусочками и сверху поливаем грибным соусом.
Свинина имеет мягкий, даже сладковатый вкус, поэтому прекрасно сочетается с разными специями, соусами. Ее сочетают даже с кислыми фруктами — айвой, лаймом, киви и лимоном.

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Мясо с грибами под сливочным соусом 

Свинина прекрасно сочетается с разными грибами, поэтому и блюда получается такими вкусными. На Новый 2023 год можно приготовить ароматную свинину с грибами под нежным сливочным соусом. Сложного в рецепте с фото ничего нет, все очень просто и доступно.

Ингредиенты:

  • 1 кг свинины (карбонад, шея);
  • 2 луковицы;
  • 300 г шампиньонов;
  • 2-3 помидора;
  • 200 г сыра;
  • 50 г хлебных крошек;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • соль, перец, приправы по вкусу.

Для соуса:

  • 20 г сливочного масла;
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • 1 ст. л. муки;
  • 300 мл сливок (10%);
  • соль, перец, мускатный орех по вкусу.

Приготовление:

  • Нарезанную на тонкие ломтики свинину хорошо отбиваем кухонным молоточком, чтобы мясо стало мягким.
  • На сильном огне с добавлением растительного масла обжариваем мясные ломтики с двух сторон до полуготовности и сразу перекладываем в форму.

  • Нашинкованный тонкой соломкой лук пассеруем до золотистости, после добавляем нарезанные грибочки и жарим до испарения грибного сока.

  • Жаренные с луком грибы выкладываем поверх мясных ломтиков, сверху посыпаем солью, перцем и любимыми приправами.
  • На растопленным сливочном масле прогреваем натертый чеснок, следим, чтобы он не начал гореть.
  • Всыпаем муку, обжариваем все вместе в течение минуты. Вливаем сливки (можно жирное молоко), готовим соус, который в конце приправляем солью, перцем и мускатом. Сливки лучше вводить порционно, чтобы соус получился без комочков.

  • Распределяем соус поверх грибов, сверху кладем кружочки томатов и ставим в духовку на 20-25 минут, температура 190 °С.

  • К тертому сыру добавляем хлебные крошки — не панировочные сухари, а именно перемолотый белый хлеб или батон.

  • Мясо посыпаем смесью из сыра и крошек. Ставим в духовку еще на 10 минут.

Для нежности и сочности свинину всегда маринуют. Для такого мяса чаще используют среднекислые маринады, а более кислые, наоборот, сделают его жестким.

Жаркое из свинины на Новый год

Если есть желание приготовить на Новый 2023 год самое вкусное блюдо из свинины, предложенный простой рецепт с фото идеально для этого подходит. Мясо получается очень нежным, сочным и по-настоящему праздничным.

Ингредиенты:

  • 2 кг свинины;
  • 2 луковицы;
  • 4 зубчика чеснока;
  • 150 г бекона;
  • 2-4 болгарских перца;
  • 100 г твердого сыра.

Для маринада:

  • 4 ст. л. лимонного сока;
  • 4 ст. л. оливкового масла;
  • 3 ч. л. соли;
  • 1 ч. л. чесночной приправы;
  • 1 ч. л. черного перца;
  • 1 ч. л. перца чили;
  • 1 ст. л. красной паприки.

Приготовление:

  • На свинине делаем надрезы, но полностью кусок не разрезаем, чтобы получились кармашки.

  • Для маринада в мисочку вливаем масло с лимонным соком, отправляем все специи.
  • Свинину щедро смазываем маринадом и, накрыв пленкой, оставляем мариноваться в прохладном месте минимум на 2 часа.

  • Кармашки наполняем начинкой — беконом, сыром, сладким перцем и луком. Для аромата добавляем чеснок, а для остроты перец чили.

  • Смазываем мясо оставшимся маринадом, накрываем фольгой и запекаем 2 часа при 200 °С, за 1 час фольгу убираем.

Для маринада также можно использовать разные виды вин, сок цитрусовых и кисломолочные продукты.

Мясные косички

Такое оригинальное блюдо, как мясные косички с грибами, идеально подходит для новогоднего стола. Они получаются не только вкусными, но и красивыми. Таким блюдом можно будет точно удивить всех гостей.

Ингредиенты:

  • 3 свиных вырезки;
  • 100 г грибов.

Для маринада:

  • 3 ст. л. оливкового масла;
  • 1 ст. л. горчицы;
  • соль и черный перец по вкусу;
  • 1 ч. л. паприки;
  • 1 ч. л. сушеного чеснока;
  • 1 ч. л. хмели-сунели.

Для соуса:

  • 150 мл молока;
  • 10 г сливочного масла;
  • 1/3 ст. л. муки;
  • соль и перец по вкусу;
  • ¼ ч. л. сушеного чеснока;
  • щепотка мускатного ореха.

Приготовление:

  • Свиную вырезку зачищаем от пленок, разрезаем как книжку и обязательно отбиваем с двух сторон.

  • Для маринада в мисочку натираем чеснок, подсыпаем паприку вместе с солью, перцем, сушеным чесноком и хмели-сунели. Вливаем масло и тщательно размешиваем.

  • Подготовленным маринадом щедро натираем мясо и даем промариноваться минимум час, предварительно накрыв пленкой.

  • Каждый мясной пласт разрезаем на 6 полосок. Берем 3 полоски, верх скалываем зубочисткой, плетем косичку и также скрепляем зубочисткой.

  • Мясные заготовки перекладываем на противень с пергаментом, в кармашки вставляем нарезанные пластинами грибы.
  • Мясо и грибы смазываем маслом и отправляем в духовку на 30 минут, температура 180 °С.

  • Для соуса растапливаем масло и слегка обжариваем в нем муку. Небольшими порциями подливаем молоко и готовим соус до нужной густоты, приправив его по вкусу солью, перцем, сушеным чесноком и мускатом.

  • Мясные косички поливаем соусом и при желании украшаем готовое блюдо зеленью.

Размягчить мясо поможет засолка: соль удерживает влагу, поэтому свинина после жарки или запекания останется сочной и будет мягкой.

Мясные бомбочки под ореховым соусом

Мясные бомбочки с грибной начинкой под ореховым соусом — идеальное блюдо из свинины на Новый 2023 год. Все готовится просто, быстро, а получается вкусно, красиво и празднично.

Ингредиенты:

  • 800 г свинины;
  • 500 г шампиньонов;
  • 100 г твердого сыра;
  • 150 г маринованных огурцов;
  • 1 луковица;
  • черный перец и соль по вкусу;
  • растительное масло.

Для соуса:

  • 200 г грецких орехов;
  • 3-4 зубчика чеснока;
  • 250 мл воды;
  • 2 ст. л. лимонного сока;
  • пучок петрушки;
  • 1 ч. л. хмели-сунели;
  • 1 ч. л. имеретинского шафрана;
  • 1 ч. л. кориандра;
  • 0,5 ч. л. красного острого перца;
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Для начинки обжариваем измельченные грибочки с луком, в конце жарки солим и немного перчим.
  2. Нарезанную ломтиками свинину отбиваем, сдабриваем специями и укладываем в формочки для кексов.
  3. К обжаренным грибам добавляем тертый сыр, маринованные огурчики, нарезанные мелкими кубиками, и начинкой наполняем мясные мешочки.
  4. Запаковываем начинку и отправляем мясные бомбочки в духовку на 30-40 минут, температура 180 °С.
  5. Для соуса в чашу блендера отправляем петрушку, орехи, все пряности, вливаем воду и пробиваем до однородности.
Перед запеканием мясо рекомендуют обжаривать на сильном огне — так внутри «запечатаются» все соки, свинина получится сочной и мягкой.

Есть еще много интересных рецептов блюд из свинины, ведь такое мясо можно не только запекать и жарить, но и коптить или томить на малом огне. Главное — готовому блюду нужно дать немного времени отдохнуть: если мясо сразу нарезать, из него вытечет весь сок, и оно уже будет не таким вкусным.

Настя Ромашова

 

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