Блюда из свинины на Новый год-2023 — простые и вкусные рецепты

Блюда из свинины на Новый 2023 год — простые и вкусные рецепты с пошаговыми фото. Буженина по-домашнему, мясные косички с грибами, рецепт мясных рулетиков, жаркое из свинины, запеченное мясо под сливочным соусом
Свинина — доступный мясной продукт, из которого можно приготовить на Новый 2023 год самые разнообразные блюда. Все рецепты интересные, но при этом простые. Чтобы получилось действительно вкусно, выбираем только свежее и качественное мясо.
Мясные рулетики с грибами
Предложенный рецепт с фото идеально подходит для хозяек, которые любят готовить блюда из свинины просто, но вкусно. Эти мясные рулеты с ароматной грибной начинкой станут настоящим украшением праздничного стола на Новый 2023 год. Выглядят они очень аппетитно, при этом сытные и вкусные.
Ингредиенты:
- 1 кг свинины (карбонад);
- 400 г шампиньонов;
- 2 яйца;
- 1 луковица;
- 1 сладкий перец;
- 150 г панировочных сухарей;
- растительное масло;
- соль и черный перец по вкусу.
Приготовление:
- Шампиньоны, лук и очищенный сладкий перец нарезаем небольшими кубиками.
- Сковороду хорошо разогреваем, отправляем в нее грибы и начинаем их обжаривать.
- Как только грибной сок весь испарится, подливаем масло, добавляем лук и жарим до золотистости. В конце грибочки с луком приправляем солью и перцем.
- Перекладываем в миску обжаренные с луком шампиньоны, всыпаем к ним сладкий перец и перемешиваем.
- Карбонад нарезаем пластинами толщиной 8-10 мм. Каждый мясной ломтик отбиваем с двух сторон, а затем с каждой стороны посыпаем солью и перцем.
- На мясные заготовки кладем начинку и аккуратно скручиваем в рулетик.
- В отдельной миске взбалтываем вилкой яйцо с добавлением соли.
- Рулетики окунаем в яйцо, панируем в сухарях и жарим на растительном масле до готовности.
- Перекладываем на салфетку, чтобы убрать с рулетиков лишний жир, и подаем на красивом блюде с листьями салата.
Буженина на Новый 2023 год по-домашнему
Буженина — любимое многими блюдо, которое часто готовят на любые праздники. Ее можно подавать как горячее блюдо или в охлажденном виде, как мясную нарезку. Поэтому предложенный рецепт с фото не стоит оставлять без внимания, ведь мясо получается ароматным, нежным и очень вкусным.
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Ингредиенты:
- 1 кг свинины;
- 1 л воды;
- 1 ст. л. соли;
- 0,5 ст. л. сахара;
- 1 горсть кориандра;
- 1-2 лаврового листа;
- 6 горошин душистого перца;
- 12 горошин черного перца;
- 1 бутон гвоздики.
Для буженины:
- 1/3 ч. л. молотого лаврового листа;
- 1 ч. л. паприки;
- 1 ч. л. кориандра;
- 1 ч. л. черного перца;
- 2-4 зубчика чеснока;
- 2 ст. л. растительного масла.
Приготовление:
- В кастрюлю всыпаем соль вместе с сахаром, отправляем все горошины перца, кориандр и гвоздику, крошим лавровые листики и заливаем все горячей водой. Провариваем рассол 10 минут, чтобы все специи лучше раскрыли свой аромат.
- Свинину кладем в подходящую емкость, заливаем остывшим рассолом и, накрыв крышкой, оставляем в прохладном месте на всю ночь, а лучше на сутки.
- В мисочку всыпаем молотый лавровый лист, паприку (можно сладкую или копченую), перемолотые зерна кориандра с черным перцем, пропущенный через пресс чеснок (можно заменить сушеным). Вливаем масло и хорошо перемешиваем.
- Свинину обсушиваем и щедро натираем подготовленной смесью специй.
- Перевязываем мясо шпагатом, чтобы при запекании оно не потеряло форму. Укладываем в рукав и отправляем в духовку на 1 час 20 минут, температура 180 °С.
свинина с грибами и грецкими орехами
Всех поклонникам оригинальности предложенный рецепт обязательно понравится. Блюдо простое, но очень вкусное и по-настоящему праздничное.
Ингредиенты:
- 1,5 кг свиной вырезки;
- 450 г шампиньонов;
- 250 г сливочного сыра;
- 200 г грецких орехов;
- сушеный тимьян и чеснок по вкусу;
- соус «Барбекю»;
- 1 ст. л. муки;
- 200 мл сливок.
Приготовление:
- На свиной вырезке делаем небольшие надрезы так, чтобы в результате получился тонкий пласт, который отбиваем и хорошо присаливаем.
- Шампиньоны режем небольшими кубиками, немного оставляем для соуса, остальные грибы обжариваем.
- Грецкие орешки измельчаем любым удобным способом, можно в блендере или кухонным молоточком.
- Мясной пласт смазываем сливочным сыром, можно взять сырный продукт с грибным вкусом.
- Сверху присыпаем орехами, затем распределяем жаренные грибочки, начинку солим, посыпаем сушеным тимьяном и чесноком.
- Мясо с начинкой скручиваем рулетом, перевязываем шпагатом, обжариваем на растительном масле со всех сторон до золотистой корочки.
- Перекладываем рулет на противень, накрываем фольгой и отправляем в духовку на 20 минут, температура 180 °С.
- Для соуса обжариваем грибы до испарения сока, подсыпаем муку и жарим еще минуту.
- Вливаем воду и сливки, если они не жирные, воду можно не добавлять. Готовим соус до нужной густоты, приправив его солью и перцем.
- С мяса убираем фольгу, смазываем его соусом «Барбекю» и запекаем еще 20 минут.
- С рулета убираем ниточки, нарезаем порционными кусочками и сверху поливаем грибным соусом.
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Мясо с грибами под сливочным соусом
Свинина прекрасно сочетается с разными грибами, поэтому и блюда получается такими вкусными. На Новый 2023 год можно приготовить ароматную свинину с грибами под нежным сливочным соусом. Сложного в рецепте с фото ничего нет, все очень просто и доступно.
Ингредиенты:
- 1 кг свинины (карбонад, шея);
- 2 луковицы;
- 300 г шампиньонов;
- 2-3 помидора;
- 200 г сыра;
- 50 г хлебных крошек;
- 2 ст. л. растительного масла;
- соль, перец, приправы по вкусу.
Для соуса:
- 20 г сливочного масла;
- 2-3 зубчика чеснока;
- 1 ст. л. муки;
- 300 мл сливок (10%);
- соль, перец, мускатный орех по вкусу.
Приготовление:
- Нарезанную на тонкие ломтики свинину хорошо отбиваем кухонным молоточком, чтобы мясо стало мягким.
- На сильном огне с добавлением растительного масла обжариваем мясные ломтики с двух сторон до полуготовности и сразу перекладываем в форму.
- Нашинкованный тонкой соломкой лук пассеруем до золотистости, после добавляем нарезанные грибочки и жарим до испарения грибного сока.
- Жаренные с луком грибы выкладываем поверх мясных ломтиков, сверху посыпаем солью, перцем и любимыми приправами.
- На растопленным сливочном масле прогреваем натертый чеснок, следим, чтобы он не начал гореть.
- Всыпаем муку, обжариваем все вместе в течение минуты. Вливаем сливки (можно жирное молоко), готовим соус, который в конце приправляем солью, перцем и мускатом. Сливки лучше вводить порционно, чтобы соус получился без комочков.
- Распределяем соус поверх грибов, сверху кладем кружочки томатов и ставим в духовку на 20-25 минут, температура 190 °С.
- К тертому сыру добавляем хлебные крошки — не панировочные сухари, а именно перемолотый белый хлеб или батон.
- Мясо посыпаем смесью из сыра и крошек. Ставим в духовку еще на 10 минут.
Жаркое из свинины на Новый год
Если есть желание приготовить на Новый 2023 год самое вкусное блюдо из свинины, предложенный простой рецепт с фото идеально для этого подходит. Мясо получается очень нежным, сочным и по-настоящему праздничным.
Ингредиенты:
- 2 кг свинины;
- 2 луковицы;
- 4 зубчика чеснока;
- 150 г бекона;
- 2-4 болгарских перца;
- 100 г твердого сыра.
Для маринада:
- 4 ст. л. лимонного сока;
- 4 ст. л. оливкового масла;
- 3 ч. л. соли;
- 1 ч. л. чесночной приправы;
- 1 ч. л. черного перца;
- 1 ч. л. перца чили;
- 1 ст. л. красной паприки.
Приготовление:
- На свинине делаем надрезы, но полностью кусок не разрезаем, чтобы получились кармашки.
- Для маринада в мисочку вливаем масло с лимонным соком, отправляем все специи.
- Свинину щедро смазываем маринадом и, накрыв пленкой, оставляем мариноваться в прохладном месте минимум на 2 часа.
- Кармашки наполняем начинкой — беконом, сыром, сладким перцем и луком. Для аромата добавляем чеснок, а для остроты перец чили.
- Смазываем мясо оставшимся маринадом, накрываем фольгой и запекаем 2 часа при 200 °С, за 1 час фольгу убираем.
Мясные косички
Такое оригинальное блюдо, как мясные косички с грибами, идеально подходит для новогоднего стола. Они получаются не только вкусными, но и красивыми. Таким блюдом можно будет точно удивить всех гостей.
Ингредиенты:
- 3 свиных вырезки;
- 100 г грибов.
Для маринада:
- 3 ст. л. оливкового масла;
- 1 ст. л. горчицы;
- соль и черный перец по вкусу;
- 1 ч. л. паприки;
- 1 ч. л. сушеного чеснока;
- 1 ч. л. хмели-сунели.
Для соуса:
- 150 мл молока;
- 10 г сливочного масла;
- 1/3 ст. л. муки;
- соль и перец по вкусу;
- ¼ ч. л. сушеного чеснока;
- щепотка мускатного ореха.
Приготовление:
- Свиную вырезку зачищаем от пленок, разрезаем как книжку и обязательно отбиваем с двух сторон.
- Для маринада в мисочку натираем чеснок, подсыпаем паприку вместе с солью, перцем, сушеным чесноком и хмели-сунели. Вливаем масло и тщательно размешиваем.
- Подготовленным маринадом щедро натираем мясо и даем промариноваться минимум час, предварительно накрыв пленкой.
- Каждый мясной пласт разрезаем на 6 полосок. Берем 3 полоски, верх скалываем зубочисткой, плетем косичку и также скрепляем зубочисткой.
- Мясные заготовки перекладываем на противень с пергаментом, в кармашки вставляем нарезанные пластинами грибы.
- Мясо и грибы смазываем маслом и отправляем в духовку на 30 минут, температура 180 °С.
- Для соуса растапливаем масло и слегка обжариваем в нем муку. Небольшими порциями подливаем молоко и готовим соус до нужной густоты, приправив его по вкусу солью, перцем, сушеным чесноком и мускатом.
- Мясные косички поливаем соусом и при желании украшаем готовое блюдо зеленью.
Мясные бомбочки под ореховым соусом
Мясные бомбочки с грибной начинкой под ореховым соусом — идеальное блюдо из свинины на Новый 2023 год. Все готовится просто, быстро, а получается вкусно, красиво и празднично.
Ингредиенты:
- 800 г свинины;
- 500 г шампиньонов;
- 100 г твердого сыра;
- 150 г маринованных огурцов;
- 1 луковица;
- черный перец и соль по вкусу;
- растительное масло.
Для соуса:
- 200 г грецких орехов;
- 3-4 зубчика чеснока;
- 250 мл воды;
- 2 ст. л. лимонного сока;
- пучок петрушки;
- 1 ч. л. хмели-сунели;
- 1 ч. л. имеретинского шафрана;
- 1 ч. л. кориандра;
- 0,5 ч. л. красного острого перца;
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Для начинки обжариваем измельченные грибочки с луком, в конце жарки солим и немного перчим.
- Нарезанную ломтиками свинину отбиваем, сдабриваем специями и укладываем в формочки для кексов.
- К обжаренным грибам добавляем тертый сыр, маринованные огурчики, нарезанные мелкими кубиками, и начинкой наполняем мясные мешочки.
- Запаковываем начинку и отправляем мясные бомбочки в духовку на 30-40 минут, температура 180 °С.
- Для соуса в чашу блендера отправляем петрушку, орехи, все пряности, вливаем воду и пробиваем до однородности.
Есть еще много интересных рецептов блюд из свинины, ведь такое мясо можно не только запекать и жарить, но и коптить или томить на малом огне. Главное — готовому блюду нужно дать немного времени отдохнуть: если мясо сразу нарезать, из него вытечет весь сок, и оно уже будет не таким вкусным.