Блюда из свинины на Новый год-2023 — простые и вкусные рецепты

Свинина — доступный мясной продукт, из которого можно приготовить на Новый 2023 год самые разнообразные блюда. Все рецепты интересные, но при этом простые. Чтобы получилось действительно вкусно, выбираем только свежее и качественное мясо.

Мясные рулетики с грибами

Предложенный рецепт с фото идеально подходит для хозяек, которые любят готовить блюда из свинины просто, но вкусно. Эти мясные рулеты с ароматной грибной начинкой станут настоящим украшением праздничного стола на Новый 2023 год. Выглядят они очень аппетитно, при этом сытные и вкусные.

Ингредиенты:

1 кг свинины (карбонад);

400 г шампиньонов;

2 яйца;

1 луковица;

1 сладкий перец;

150 г панировочных сухарей;

растительное масло;

соль и черный перец по вкусу.

Приготовление:

Шампиньоны, лук и очищенный сладкий перец нарезаем небольшими кубиками.

Сковороду хорошо разогреваем, отправляем в нее грибы и начинаем их обжаривать.

Как только грибной сок весь испарится, подливаем масло, добавляем лук и жарим до золотистости. В конце грибочки с луком приправляем солью и перцем.

Перекладываем в миску обжаренные с луком шампиньоны, всыпаем к ним сладкий перец и перемешиваем.

Карбонад нарезаем пластинами толщиной 8-10 мм. Каждый мясной ломтик отбиваем с двух сторон, а затем с каждой стороны посыпаем солью и перцем.

На мясные заготовки кладем начинку и аккуратно скручиваем в рулетик.

В отдельной миске взбалтываем вилкой яйцо с добавлением соли.

Рулетики окунаем в яйцо, панируем в сухарях и жарим на растительном масле до готовности.

Перекладываем на салфетку, чтобы убрать с рулетиков лишний жир, и подаем на красивом блюде с листьями салата.

От качества мясного продукта зависит вкус блюда. Свинина должна иметь приятный запах, розовый цвет, при нарезке выделять прозрачный сок.

Буженина на Новый 2023 год по-домашнему

Буженина — любимое многими блюдо, которое часто готовят на любые праздники. Ее можно подавать как горячее блюдо или в охлажденном виде, как мясную нарезку. Поэтому предложенный рецепт с фото не стоит оставлять без внимания, ведь мясо получается ароматным, нежным и очень вкусным.

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Ингредиенты:

1 кг свинины;

1 л воды;

1 ст. л. соли;

0,5 ст. л. сахара;

1 горсть кориандра;

1-2 лаврового листа;

6 горошин душистого перца;

12 горошин черного перца;

1 бутон гвоздики.

Для буженины:

1/3 ч. л. молотого лаврового листа;

1 ч. л. паприки;

1 ч. л. кориандра;

1 ч. л. черного перца;

2-4 зубчика чеснока;

2 ст. л. растительного масла.

Приготовление:

В кастрюлю всыпаем соль вместе с сахаром, отправляем все горошины перца, кориандр и гвоздику, крошим лавровые листики и заливаем все горячей водой. Провариваем рассол 10 минут, чтобы все специи лучше раскрыли свой аромат.

Свинину кладем в подходящую емкость, заливаем остывшим рассолом и, накрыв крышкой, оставляем в прохладном месте на всю ночь, а лучше на сутки.

В мисочку всыпаем молотый лавровый лист, паприку (можно сладкую или копченую), перемолотые зерна кориандра с черным перцем, пропущенный через пресс чеснок (можно заменить сушеным). Вливаем масло и хорошо перемешиваем.

Свинину обсушиваем и щедро натираем подготовленной смесью специй.

Перевязываем мясо шпагатом, чтобы при запекании оно не потеряло форму. Укладываем в рукав и отправляем в духовку на 1 час 20 минут, температура 180 °С.

Не стоит использовать для приготовления свинину бордового или красного цвета — это мясо старого животного. Из такого мясного продукта буженина получится твердой и резиновой на вкус.

свинина с грибами и грецкими орехами

Всех поклонникам оригинальности предложенный рецепт обязательно понравится. Блюдо простое, но очень вкусное и по-настоящему праздничное.

Ингредиенты:

1,5 кг свиной вырезки;

450 г шампиньонов;

250 г сливочного сыра;

200 г грецких орехов;

сушеный тимьян и чеснок по вкусу;

соус «Барбекю»;

1 ст. л. муки;

200 мл сливок.

Приготовление:

На свиной вырезке делаем небольшие надрезы так, чтобы в результате получился тонкий пласт, который отбиваем и хорошо присаливаем.

Шампиньоны режем небольшими кубиками, немного оставляем для соуса, остальные грибы обжариваем.

Грецкие орешки измельчаем любым удобным способом, можно в блендере или кухонным молоточком.

Мясной пласт смазываем сливочным сыром, можно взять сырный продукт с грибным вкусом.

Сверху присыпаем орехами, затем распределяем жаренные грибочки, начинку солим, посыпаем сушеным тимьяном и чесноком.

Мясо с начинкой скручиваем рулетом, перевязываем шпагатом, обжариваем на растительном масле со всех сторон до золотистой корочки.

Перекладываем рулет на противень, накрываем фольгой и отправляем в духовку на 20 минут, температура 180 °С.

Для соуса обжариваем грибы до испарения сока, подсыпаем муку и жарим еще минуту.

Вливаем воду и сливки, если они не жирные, воду можно не добавлять. Готовим соус до нужной густоты, приправив его солью и перцем.

С мяса убираем фольгу, смазываем его соусом «Барбекю» и запекаем еще 20 минут.

С рулета убираем ниточки, нарезаем порционными кусочками и сверху поливаем грибным соусом.

Свинина имеет мягкий, даже сладковатый вкус, поэтому прекрасно сочетается с разными специями, соусами. Ее сочетают даже с кислыми фруктами — айвой, лаймом, киви и лимоном.

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Мясо с грибами под сливочным соусом

Свинина прекрасно сочетается с разными грибами, поэтому и блюда получается такими вкусными. На Новый 2023 год можно приготовить ароматную свинину с грибами под нежным сливочным соусом. Сложного в рецепте с фото ничего нет, все очень просто и доступно.

Ингредиенты:

1 кг свинины (карбонад, шея);

2 луковицы;

300 г шампиньонов;

2-3 помидора;

200 г сыра;

50 г хлебных крошек;

2 ст. л. растительного масла;

соль, перец, приправы по вкусу.

Для соуса:

20 г сливочного масла;

2-3 зубчика чеснока;

1 ст. л. муки;

300 мл сливок (10%);

соль, перец, мускатный орех по вкусу.

Приготовление:

Нарезанную на тонкие ломтики свинину хорошо отбиваем кухонным молоточком, чтобы мясо стало мягким.

На сильном огне с добавлением растительного масла обжариваем мясные ломтики с двух сторон до полуготовности и сразу перекладываем в форму.

Нашинкованный тонкой соломкой лук пассеруем до золотистости, после добавляем нарезанные грибочки и жарим до испарения грибного сока.

Жаренные с луком грибы выкладываем поверх мясных ломтиков, сверху посыпаем солью, перцем и любимыми приправами.

На растопленным сливочном масле прогреваем натертый чеснок, следим, чтобы он не начал гореть.

Всыпаем муку, обжариваем все вместе в течение минуты. Вливаем сливки (можно жирное молоко), готовим соус, который в конце приправляем солью, перцем и мускатом. Сливки лучше вводить порционно, чтобы соус получился без комочков.

Распределяем соус поверх грибов, сверху кладем кружочки томатов и ставим в духовку на 20-25 минут, температура 190 °С.

К тертому сыру добавляем хлебные крошки — не панировочные сухари, а именно перемолотый белый хлеб или батон.

Мясо посыпаем смесью из сыра и крошек. Ставим в духовку еще на 10 минут.

Для нежности и сочности свинину всегда маринуют. Для такого мяса чаще используют среднекислые маринады, а более кислые, наоборот, сделают его жестким.

Жаркое из свинины на Новый год

Если есть желание приготовить на Новый 2023 год самое вкусное блюдо из свинины, предложенный простой рецепт с фото идеально для этого подходит. Мясо получается очень нежным, сочным и по-настоящему праздничным.

Ингредиенты:

2 кг свинины;

2 луковицы;

4 зубчика чеснока;

150 г бекона;

2-4 болгарских перца;

100 г твердого сыра.

Для маринада:

4 ст. л. лимонного сока;

4 ст. л. оливкового масла;

3 ч. л. соли;

1 ч. л. чесночной приправы;

1 ч. л. черного перца;

1 ч. л. перца чили;

1 ст. л. красной паприки.

Приготовление:

На свинине делаем надрезы, но полностью кусок не разрезаем, чтобы получились кармашки.

Для маринада в мисочку вливаем масло с лимонным соком, отправляем все специи.

Свинину щедро смазываем маринадом и, накрыв пленкой, оставляем мариноваться в прохладном месте минимум на 2 часа.

Кармашки наполняем начинкой — беконом, сыром, сладким перцем и луком. Для аромата добавляем чеснок, а для остроты перец чили.

Смазываем мясо оставшимся маринадом, накрываем фольгой и запекаем 2 часа при 200 °С, за 1 час фольгу убираем.

Для маринада также можно использовать разные виды вин, сок цитрусовых и кисломолочные продукты.

Мясные косички

Такое оригинальное блюдо, как мясные косички с грибами, идеально подходит для новогоднего стола. Они получаются не только вкусными, но и красивыми. Таким блюдом можно будет точно удивить всех гостей.

Ингредиенты:

3 свиных вырезки;

100 г грибов.

Для маринада:

3 ст. л. оливкового масла;

1 ст. л. горчицы;

соль и черный перец по вкусу;

1 ч. л. паприки;

1 ч. л. сушеного чеснока;

1 ч. л. хмели-сунели.

Для соуса:

150 мл молока;

10 г сливочного масла;

1/3 ст. л. муки;

соль и перец по вкусу;

¼ ч. л. сушеного чеснока;

щепотка мускатного ореха.

Приготовление:

Свиную вырезку зачищаем от пленок, разрезаем как книжку и обязательно отбиваем с двух сторон.

Для маринада в мисочку натираем чеснок, подсыпаем паприку вместе с солью, перцем, сушеным чесноком и хмели-сунели. Вливаем масло и тщательно размешиваем.

Подготовленным маринадом щедро натираем мясо и даем промариноваться минимум час, предварительно накрыв пленкой.

Каждый мясной пласт разрезаем на 6 полосок. Берем 3 полоски, верх скалываем зубочисткой, плетем косичку и также скрепляем зубочисткой.

Мясные заготовки перекладываем на противень с пергаментом, в кармашки вставляем нарезанные пластинами грибы.

Мясо и грибы смазываем маслом и отправляем в духовку на 30 минут, температура 180 °С.

Для соуса растапливаем масло и слегка обжариваем в нем муку. Небольшими порциями подливаем молоко и готовим соус до нужной густоты, приправив его по вкусу солью, перцем, сушеным чесноком и мускатом.

Мясные косички поливаем соусом и при желании украшаем готовое блюдо зеленью.

Размягчить мясо поможет засолка: соль удерживает влагу, поэтому свинина после жарки или запекания останется сочной и будет мягкой.

Мясные бомбочки под ореховым соусом

Мясные бомбочки с грибной начинкой под ореховым соусом — идеальное блюдо из свинины на Новый 2023 год. Все готовится просто, быстро, а получается вкусно, красиво и празднично.

Ингредиенты:

800 г свинины;

500 г шампиньонов;

100 г твердого сыра;

150 г маринованных огурцов;

1 луковица;

черный перец и соль по вкусу;

растительное масло.

Для соуса:

200 г грецких орехов;

3-4 зубчика чеснока;

250 мл воды;

2 ст. л. лимонного сока;

пучок петрушки;

1 ч. л. хмели-сунели;

1 ч. л. имеретинского шафрана;

1 ч. л. кориандра;

0,5 ч. л. красного острого перца;

соль по вкусу.

Приготовление:

Для начинки обжариваем измельченные грибочки с луком, в конце жарки солим и немного перчим. Нарезанную ломтиками свинину отбиваем, сдабриваем специями и укладываем в формочки для кексов. К обжаренным грибам добавляем тертый сыр, маринованные огурчики, нарезанные мелкими кубиками, и начинкой наполняем мясные мешочки. Запаковываем начинку и отправляем мясные бомбочки в духовку на 30-40 минут, температура 180 °С. Для соуса в чашу блендера отправляем петрушку, орехи, все пряности, вливаем воду и пробиваем до однородности.

Перед запеканием мясо рекомендуют обжаривать на сильном огне — так внутри «запечатаются» все соки, свинина получится сочной и мягкой.

Есть еще много интересных рецептов блюд из свинины, ведь такое мясо можно не только запекать и жарить, но и коптить или томить на малом огне. Главное — готовому блюду нужно дать немного времени отдохнуть: если мясо сразу нарезать, из него вытечет весь сок, и оно уже будет не таким вкусным.