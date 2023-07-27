Как украсить кабинет на Новый год 2023 своими руками — новинки

В преддверии новогодних праздников многие компании задумываются об украшении интерьера. Некоторые ошибочно полагают, что подбор декораций — легкая задача. На самом деле, чтобы подобрать соответствующее оформление, необходимо постараться и проявить фантазию. В этом помогут рекомендации дизайнеров, как украсить кабинет на Новый год 2023 своими руками.

С чего начать украшение кабинета

Прежде чем приступать к украшению помещения, необходимо определиться со стилистикой. Она напрямую зависит от общего оформления кабинета. Для креативной компании отличным решением станет использование яркого декора с творческими элементами. Если сотрудники заинтересованы в создании праздничной обстановке, стоит дать им возможность выражаться. Возможно, кто-то из коллег предложит настолько интересную идею, которая придется по вкусу каждому.

Компании, которая придерживается консервативных взглядов и строгих правил, рекомендуется подобрать сдержанный декор. В некоторых случаях идеально подходит минимальное количество украшений.

Выбор новогодних украшений в зависимости от помещения

Мало кто учитывает габариты кабинета, что является грубейшей ошибкой. Из-за этого сотрудники рискуют прогадать с декором, добавить слишком много или мало украшений. Именно поэтому их необходимо подбирать в зависимости от площади помещения.

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Для маленького кабинета

Небольшие габариты существенно ограничивают возможности. В таком случае нельзя установить большую елку и воспользоваться массивными украшениями. Поэтому рекомендуется приобрести несколько маленьких хвойников, после чего расставить их по рабочим местам.

Не менее интересным решением станет елка, сформированная из гирлянды на стене. Ее можно дополнить дождиком или мишурой. Кроме того, не стоит забывать о цветовой гамме. Чем она спокойнее и светлее, тем лучше украшения будут смотреться в небольшом помещении.

Для большого кабинета

В просторном помещении можно дать волю фантазии. Здесь важно учитывать масштабы и направленность организации. Если компания крупная, стоит отдавать предпочтение классике. Елки, выполненной в красно-золотистых оттенках, шариков и хвойных веточек будет достаточно, чтобы создать праздничную обстановку.

Организации, имеющей узкую направленность, подойдет более креативный декор. Он должен отражать принципы компании, ее ценности и особенности.

В каком стиле украсить кабинет

Существует несколько вариантов, как украсить кабинет на Новый год 2023 своими руками. Каждая идея имеет свои отличительные черты и правила, которые помогут подобрать подходящий декор или сделать его самостоятельно.

Классический

Классика никогда не выйдет из моды. Такой вариант придется по вкусу многим сотрудникам, а также подойдет любой компании вне зависимости от рода деятельности. В современном дизайне классический стиль предполагает использование спокойных оттенков, простых форм и старомодных деталей. Все, что понадобится сделать, — украсить окна, рабочие места, двери и стены.

В процессе оформления рекомендуется ограничиться тремя цветами. Как правило, в качестве акцентных тонов используют синий и красный. Их дополняют серебристым, золотистым и белым, чтобы создать праздничное настроение. В 2023 году стандартные цвета можно заменить сиреневым, лиловым, розовым, голубым или оранжевым. Броские акценты как никогда будут актуальны.

Скандинавский

Данное направление открывает для сотрудников целый простор для творчества. Лучше всего скандинавский стиль подходит для кабинетов, выполненных в сдержанном дизайне. Беспроигрышным решением станет использование белоснежных украшений. Это могут быть елочные игрушки, мишура, дождик, гирлянда и даже небольшие елочки. Очень красиво в праздничном помещении смотрятся светильники, оформленные в виде свечей. Они разбавят рабочую обстановку и настроят сотрудников на праздник.

Европейский

Европейский стиль станет отличным выбором для компании, которая ценит традиции. В данном направлении преобладают следующие цвета: зеленый, красный и белый. Преимущественно для европейского стиля выбирают живую елку или сосну. Но так как площадь кабинета не позволяет установить полноценное дерево, можно украсить его хвойными ветками.

Не менее интересно смотрятся композиции из елочных шаров. Их принято расставлять на горизонтальных поверхностях, а вертикальные украшают елочными венками и лентами.

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Английский

Кабинет, выполненный в английском стиле, отличается обилием дерева. Лучше всего такой вариант подойдет для помещения, выполненного из древесины. Традиционно комнату украшают лентами золотых, красных и оранжевых тонов. Кроме того, здесь приветствуется использование живых цветов. Например, если украшают кабинет начальника, в качестве подарка ему можно преподнести пуансеттию в горшке. У него одновременно будет приятный подарок и отличный элемент новогоднего декора.

Арт-деко

Современный стиль с намеком на роскошь отличается глубокими темными оттенками. Кроме того, здесь преобладают металлические детали: золотые, серебряные или бронзовые. В качестве основного цвета выступает черный. Он особенно красиво смотрится в сочетании с золотистым.

Кабинет рекомендуется в первую очередь дополнить бантами из полупрозрачного материла. Они одновременно выглядят воздушно и празднично. Кроме того, такое решение считается нестандартным, так как банты используют редко.

Ретро

Такая задумка придется по вкусу тем, кому нравится атмосфера 60-х годов. Это отличная возможность украсить кабинет виниловыми пластиками, дождиком, самодельными гирляндами и разнообразными игрушками. Здесь приветствуются яркие цвета. Чем больше оттенков, тем лучше.

Особенно актуально использование:

шишек;

бумажных снежинок;

ватных или нитяных шариков;

объемных звезд из фольги;

снеговиков из ватных дисков.

Их можно сделать самостоятельно. Главное — придерживаться фото-примеров и выполнять каждое действие пошагово.

Шведский

Данное направление во многом перекликается со скандинавским стилем. В нем преобладают белые оттенки и минималистичный декор. Украшая кабинет, стоит ограничиться тремя материалами. Шведский стиль приветствует использование лент, деревянных элементов, гирлянд и фонариков.

Итоги

И хоть каждая компания решает, как украсить кабинет на Новый год 2023 своими руками, необходимо учитывать ряд нюансов. Именно они помогут не ошибиться со стилистикой праздника и подобрать подходящий декор. Если игнорировать общие принципы, сотрудники рискуют создать безвкусную обстановку.