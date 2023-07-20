Торты на Новый год 2023 — новые и красивые рецепты с фото

Тортам всегда рады не только дети, но и взрослые. На Новый 2023 год нужно обязательно приготовить такой красивый и праздничный десерт. Есть простые и вкусные рецепты с фото, которые приятно удивят и хозяйку, и ее гостей.

Торт на Новый 2023 год «Зимнее блаженство»

Новый год — отличный повод приготовить самый вкусный и красивый торт, а если кто-то не знает, как это сделать, стоит обратить внимание на предложенный рецепт. Десерт готовится не так сложно, но и потраченного времени жалеть не стоит, ведь в результате получится потрясающий новогодний торт.

Ингредиенты для бисквита:

6 яиц;

100 г сахара;

щепотка соли;

ванильный экстракт;

1 ч. л. разрыхлителя;

200 г муки.

Для крема:

500 мл сливок (33%);

150 г сахарной пудры;

250 г маскарпоне.

Для пропитки и начинки:

200 мл молока;

3 ст. л. сгущенного молока;

300 г вишни;

100 г шоколада.

Приготовление:

В чаше миксера начинаем взбивать яйца с добавлением соли, по желанию можно добавить несколько капель ванильного экстракта.

Как только масса станет пышной, начинаем порционно подсыпать сахар и продолжаем взбивать в крепкую пену — от 5 до 10 минут в зависимости от мощности миксера.

Просеянную муку смешиваем с разрыхлителем и вмешиваем во взбитые с сахаром яйца. Переливаем тесто в форму и печем бисквит 25-30 минут при 180 °С.

Для пропитки смешиваем цельное молоко со сгущенным. Для крема в крепкую пену взбиваем охлажденные сливки. После добавляем сахарную пудру и сливочный сыр, взбиваем, чтобы крем стал однородным.

Остывший бисквит делим на три коржа. Первый пропитываем, поверх наносим крем, сверху раскладываем ягодки вишни, а между ними кусочки шоколада.

Второй корж также пропитываем, затем крем, начинка и последний корж.

Торт со всех сторон полностью покрываем кремом, бока присыпаем стружкой кокоса и, используя любой декор, украшаем десерт.

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Настоящий бисквит ни в каком разрыхлителе не нуждается, главное — хорошо взбить яйца. Опытные кондитеры советуют взбивать отдельно желтки на водяной бане, а белки в охлажденной чаше.

Праздничный торт «Рождественский пень»

В домашних условиях можно испечь удивительный десерт, который идеально подходит для новогодних и рождественских праздников. Торт действительно получается волшебным, очень вкусным и красивым.

Ингредиенты для бисквита:

45 мл молока;

35 мл растительного масла;

1 ч. л. экстракта ванили;

8 яиц;

95 г сахара;

75 г муки;

1/3 ч. л. разрыхлителя.

Для ганаша:

130 г шоколада;

130 мл сливок (от 30%).

Для крема:

180 мл молока;

3 желтка;

40 г сахара;

20 г кукурузного крахмала;

1 ч. л. экстракта ванили;

150 г сливочного масла.

Для пропитки:

70 г сахара;

100 мл воды;

1 ч. л. экстракта ванили.

Приготовление:

Для шоколадного ганаша в миску ломаем на кусочки шоколад, заливаем горячими, но не доведенными до кипения сливками. Ждем буквально 2 минуты, доводим до однородности, накрываем и убираем в прохладное место на час.

Переходим к крему. Ставим нагреваться молоко, а в это время в миске смешиваем желтки с сахаром, крахмалом и ванильным экстрактом.

В горячее молоко при постоянном помешивании вливаем яичную смесь и варим в течение 2-3 минут, накрываем и охлаждаем в течение часа.

Для бисквита в сотейник вливаем молоко, масло и экстракт ванили, прогреваем в микроволновке до 50 °С.

В отдельной миске с сахаром взбиваем желтки, после вливаем молочную смесь и перемешиваем. Затем подсыпаем муку с разрыхлителем, доводим до однородности.

Отдельно взбиваем до пышности белки, а затем в несколько приемов вмешиваем в тесто. Переливаем тесто в форму и в духовку на 15-20 минут, температура 170 °С.

Для пропитки в чаше с горячей водой растворяем сахар с добавлением экстракта ванили.

Достаем заварную массу, добавляем в нее мягкое сливочное масло и взбиваем в пышный крем.

Бисквит пропитываем, сверху распределяем шоколадный ганаш, поверх с помощью кондитерского мешка отсаживаем заварной крем и аккуратно его разравниваем.

Нарезаем бисквит полосками, скручиваем торт в пенек и убираем в прохладное место на 40 минут.

Оставшийся ганаш взбиваем, перекладываем в кондитерский мешок и наносим на бока торта — делаем узор, напоминающий кору дерева.

С поверхности торта убираем остатки крема, охлаждаем десерт еще час и украшаем.

Выпекать бисквит нужно при температуре не ниже 180 °С, иначе он осядет, но и не выше 200 °С — так он подгорит, а внутри останется непропеченным.

Простой рецепт торта «Новогодние часы»

Для хозяек, которые предпочитают простые, но вкусные десерты, есть замечательный рецепт с фото торта на Новый 2023 год. Готовится он действительно быстро, без лишних хлопот, получается очень нежным, вкусным и праздничным.

Ингредиенты:

100 г сливочного масла;

4 яйца;

100 г сахара;

100 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

50 г орехов;

400 мл сливок для взбивания;

100 г сахарной пудры;

80 г джема;

пищевой краситель.

Приготовление:

В миску с мягким сливочным маслом всыпаем сахар и взбиваем, а после вбиваем яйца и снова включаем миксер на несколько минут.

Муку смешиваем с разрыхлителем, соединяем сухие ингредиенты с жидкими и быстро при помощи миксера замешиваем тесто.

Добавляем в тесто перемолотые в мелкую крошку орехи, краситель и еще раз все вымешиваем.

Из получившегося теста печем три коржа по 15-20 минут при температуре 180 °С.

Для крема взбиваем сливки с сахарной пудрой до стойкости и пышности.

На первый корж с помощью кондитерского мешка отсаживаем сливочный крем, в середину добавляем любой по вкусу джем.

Накрываем вторым коржом, снова крем и джем. Теперь третий корж, его полностью покрываем кремом.

Оставшийся крем подкрашиваем. По краю торта делаем красивый бортик, рисуем цифры и стрелки часов.

Натуральные пищевые красители безопасные, но не дают такого насыщенного цвета. Синтетические дают нужный цвет, но для здоровья они опасны. Поэтому кондитеры советуют выбирать красочную начинку, а не коржи, тогда торт получится ярким и не вредным.

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Самый вкусный торт «Панчо» на Новый год

Если вы не знаете, как приготовить торт для новогоднего стола и как его украсить, предложенный рецепт станет идеальным вариантом праздничного десерта. Это очень вкусный и нежный торт со сметанным кремом, вишней, грецкими орешками и ананасами. При этом он простой как в приготовлении, так и в украшении.

Ингредиенты для бисквита:

6 яиц;

190 г сахара;

100 г муки;

30 г какао;

½ ч. л. разрыхлителя;

80 г сливочного масла.

Для крема:

400 мл сливок (от 33%);

300 мл сметаны (от 25%);

120 г сахарной пудры;

1 ч. л. ванильного экстракта.

Для начинки:

300 г ананасов (консервированных);

200 г вишни;

50 г грецких орехов.

Для покрытия торта:

250 мл сливок (от 33%);

1-2 ст. л. сахарной пудры.

Для шоколадного ганаша:

40 г горького шоколада;

40 мл жирных сливок.

Приготовление:

Для шоколадного бисквита смешиваем муку с разрыхлителем и просеиваем в глубокую миску вместе с какао. Перемешиваем смесь венчиком и пока отставляем в сторону.

В отдельную чашу вбиваем яйца, всыпаем сразу весь сахар и на высоких скоростях взбиваем до образования пышной светлой массы.

В несколько приемов еще раз просеиваем мучную смесь и не спеша перемешиваем тесто. В конце добавляем растопленное и обязательно остывшее масло, еще раз перемешиваем.

На противень с пергаментом выливаем тесто, разравниваем ровным слоем и ставим в духовку на 15-17 минут, температура 170 °С.

Бисквитный корж остужаем, по диаметру миски, которую будем использовать для сборки торта, вырезаем круг. Остальной бисквит нарезаем квадратиками.

Для крема взбиваем охлажденные сливки до консистенции растаявшего мороженого.

Небольшими порциями добавляем сахарную пудру, кладем сметану и для аромата ванильный экстракт, перемешиваем лопаткой.

В крем обмакиваем бисквитные кубики и кладем на дно миски, предварительно обернув ее пищевой пленкой.

Поверх первого слоя раскладываем кусочки ананасов, вишню и измельченные орешки. Таким образом чередуем слои, кусочки бисквита и начинку.

Последний слой покрываем кремом, сверху кладем вырезанную из бисквита основу. Накрываем пленкой и охлаждаем не меньше 6 часов.

Для украшения охлажденные сливки взбиваем с сахарной пудрой и равномерно распределяем по поверхности торта.

Сверху при помощи кондитерского мешка наносим узор из растопленного шоколада. Для этого кусочки шоколада заливаем сливками и доводим на маленьком огне до нужной консистенции. Готовый десерт украшаем по своему вкусу, например, рублеными фисташками.

Опытные кондитеры не советуют взбивать желтки в алюминиевой посуде — так они становятся темными.

Мандариновый торт без выпечки

Предложенный рецепт идеально подходит хозяйкам, у которых совершенно нет времени на приготовление сложных десертов. Особенность торта в том, что его не нужно выпекать. Все просто и быстро, но очень вкусно и красиво.

Ингредиенты для основы:

250 г шоколадного печенья;

100 г сливочного масла.

Для прослойки:

500 мл густого йогурта;

250 мл сливок (от 30%);

180 г сахара;

100 мл воды;

25 г желатина;

10 г ванильного сахара.

Для начинки и украшения:

800 г мандаринов;

300 мл воды;

90 г апельсинового желе.

Приготовление:

Для основы в чашу блендера кладем разломанное на кусочки песочное печенье и перебиваем в крошку.

Пересыпаем крошку в миску, кладем мягкое, но не растопленное масло, тщательно перемешиваем.

Пересыпаем в форму, разравниваем и утрамбовываем ложкой, убираем в прохладное место.

Мандарины чистим от кожуры и белых пленок. Три фрукта делим на три части, пять оставляем целыми, а остальные разбираем на отдельные дольки.

По бокам основы кладем шесть мандариновых половинок, прижимаем их срезом прямо к бортикам. В центре размещаем цельные мандарины.

Для крема заливаем желатин водой на 10 минут, чтобы он набух.

Холодные сливки взбиваем до густой пены вместе с добавлением обычного и ванильного сахара.

Кремом полностью покрываем мандариновую начинку и убираем в прохладное место до полного застывания.

На застывший крем по кругу выкладываем дольки мандаринов, имитируя цветок.

Сверху поливаем растопленным желе и снова ставим торт в холодильник, чтобы он полностью застыл.

Есть разные рецепты подобных десертов — в качестве основы используют не только песочное печенье, но и кукурузные хлопья, вафельные коржи, пряники и даже простой лаваш.

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Торт «Елочный шар» на Новый год

Для желающих не просто испечь торт, а приготовить настоящий кондитерский шедевр, есть очень интересный рецепт. Это оформленный в виде елочного шара торт. Выглядит он необычно, оригинально, при этом получается очень вкусным.

Ингредиенты для бисквита:

65 г сливочного масла;

75 г сахарной пудры;

щепотка соли;

1 яйцо;

90 г муки;

1 г какао;

1/3 ч. л. соды;

1/3 ч. л. разрыхлителя;

70 мл кефира;

пищевой краситель.

Для конфитюра:

200 г вишни;

20 г сахара;

4 г крахмала.

Для крема:

300 г сливочного сыра;

200 мл сливок;

80 г сахарной пудры;

ваниль.

Приготовление:

Для начинки в сотейник высыпаем вишню, следом сахар и крахмал. На среднем огне доводим до кипения и немного провариваем, чтобы крахмал загустел. Долго кипятить не нужно, иначе ягоды разварятся. Для бисквита хорошо взбиваем сахарную пудру с мягким маслом, а затем с добавлением яиц. В отдельной миске смешиваем все сухие ингредиенты — муку, разрыхлитель, какао и соду. Половину мучной смеси просеиваем, перемешиваем на минимальной скорости. После вливаем кефир, добавляем краситель и просеиваем оставшуюся смесь из сухих ингредиентов. Тесто перекладываем в кольцо диаметром 12 см и печем бисквит при 175 °С в течение 35 минут. Шоколад доводим до рабочей температуры в 35 °С, вливаем в полусферу и прокручиваем, оставляем до застывания. Подготовим вторую полусферу. Как только шоколад застынет, делаем второй слой, чтобы сфера получилась крепкой. Для подставки используем пластиковое ведро. Для крема взбиваем сливочный сыр с добавлением сахарной пудры, сливок и ванили. Бисквит делим на четыре коржа, на дно полусферы отсаживаем крем, затем вишневый конфитюр и бисквит. Повторяем слои и так собираем две полусферы, оставляем в прохладном месте для стабилизации. Края полусфер немного подтапливаем, соединяем вместе в шар, покрываем велюром для торта. Петельку делаем из мастики.

Подставку и петельку можно покрыть золотым кондитерским кандурином, можно нанести его же на елочный шар произвольными брызгами — получится очень необычно и красиво.

Есть еще много интересных рецептов десерта с выпечкой и без. При этом коржи для торта могут быть не только бисквитные, но и песочные, вафельные, заварные, медовые. Для каждого вида есть определенные правила, которые стоит соблюдать — только так десерт получится самым вкусным, красивым и праздничным.