Торты на Новый год 2023 — новые и красивые рецепты с фото

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Торты на Новый 2023 год — оригинальные и вкусные рецепты с пошаговыми фото. Рецепт торта «Рождественский пенек», «Панчо» с ананасами и вишней. Мандариновый торт без выпечки. Как испечь торт «Елочный шар»

Тортам всегда рады не только дети, но и взрослые. На Новый 2023 год нужно обязательно приготовить такой красивый и праздничный десерт. Есть простые и вкусные рецепты с фото, которые приятно удивят и хозяйку, и ее гостей.

Торт на Новый 2023 год «Зимнее блаженство»

Новый год — отличный повод приготовить самый вкусный и красивый торт, а если кто-то не знает, как это сделать, стоит обратить внимание на предложенный рецепт. Десерт готовится не так сложно, но и потраченного времени жалеть не стоит, ведь в результате получится потрясающий новогодний торт.

Ингредиенты для бисквита:

  • 6 яиц;
  • 100 г сахара;
  • щепотка соли;
  • ванильный экстракт;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 200 г муки.

Для крема:

  • 500 мл сливок (33%);
  • 150 г сахарной пудры;
  • 250 г маскарпоне.

Для пропитки и начинки:

  • 200 мл молока;
  • 3 ст. л. сгущенного молока;
  • 300 г вишни;
  • 100 г шоколада.

Приготовление:

  • В чаше миксера начинаем взбивать яйца с добавлением соли, по желанию можно добавить несколько капель ванильного экстракта.

  • Как только масса станет пышной, начинаем порционно подсыпать сахар и продолжаем взбивать в крепкую пену — от 5 до 10 минут в зависимости от мощности миксера.

  • Просеянную муку смешиваем с разрыхлителем и вмешиваем во взбитые с сахаром яйца. Переливаем тесто в форму и печем бисквит 25-30 минут при 180 °С.

  • Для пропитки смешиваем цельное молоко со сгущенным. Для крема в крепкую пену взбиваем охлажденные сливки. После добавляем сахарную пудру и сливочный сыр, взбиваем, чтобы крем стал однородным.

  • Остывший бисквит делим на три коржа. Первый пропитываем, поверх наносим крем, сверху раскладываем ягодки вишни, а между ними кусочки шоколада.

  • Второй корж также пропитываем, затем крем, начинка и последний корж.

  • Торт со всех сторон полностью покрываем кремом, бока присыпаем стружкой кокоса и, используя любой декор, украшаем десерт.

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Настоящий бисквит ни в каком разрыхлителе не нуждается, главное — хорошо взбить яйца. Опытные кондитеры советуют взбивать отдельно желтки на водяной бане, а белки в охлажденной чаше.

Праздничный торт «Рождественский пень»

В домашних условиях можно испечь удивительный десерт, который идеально подходит для новогодних и рождественских праздников. Торт действительно получается волшебным, очень вкусным и красивым.

Ингредиенты для бисквита:

  • 45 мл молока;
  • 35 мл растительного масла;
  • 1 ч. л. экстракта ванили;
  • 8 яиц;
  • 95 г сахара;
  • 75 г муки;
  • 1/3 ч. л. разрыхлителя.

Для ганаша:

  • 130 г шоколада;
  • 130 мл сливок (от 30%).

Для крема:

  • 180 мл молока;
  • 3 желтка;
  • 40 г сахара;
  • 20 г кукурузного крахмала;
  • 1 ч. л. экстракта ванили;
  • 150 г сливочного масла.

Для пропитки:

  • 70 г сахара;
  • 100 мл воды;
  • 1 ч. л. экстракта ванили.

Приготовление:

  • Для шоколадного ганаша в миску ломаем на кусочки шоколад, заливаем горячими, но не доведенными до кипения сливками. Ждем буквально 2 минуты, доводим до однородности, накрываем и убираем в прохладное место на час.

  • Переходим к крему. Ставим нагреваться молоко, а в это время в миске смешиваем желтки с сахаром, крахмалом и ванильным экстрактом.
  • В горячее молоко при постоянном помешивании вливаем яичную смесь и варим в течение 2-3 минут, накрываем и охлаждаем в течение часа.

  • Для бисквита в сотейник вливаем молоко, масло и экстракт ванили, прогреваем в микроволновке до 50 °С.
  • В отдельной миске с сахаром взбиваем желтки, после вливаем молочную смесь и перемешиваем. Затем подсыпаем муку с разрыхлителем, доводим до однородности.

  • Отдельно взбиваем до пышности белки, а затем в несколько приемов вмешиваем в тесто. Переливаем тесто в форму и в духовку на 15-20 минут, температура 170 °С.

  • Для пропитки в чаше с горячей водой растворяем сахар с добавлением экстракта ванили.
  • Достаем заварную массу, добавляем в нее мягкое сливочное масло и взбиваем в пышный крем.
  • Бисквит пропитываем, сверху распределяем шоколадный ганаш, поверх с помощью кондитерского мешка отсаживаем заварной крем и аккуратно его разравниваем.

  • Нарезаем бисквит полосками, скручиваем торт в пенек и убираем в прохладное место на 40 минут.

  • Оставшийся ганаш взбиваем, перекладываем в кондитерский мешок и наносим на бока торта — делаем узор, напоминающий кору дерева.
  • С поверхности торта убираем остатки крема, охлаждаем десерт еще час и украшаем.

Выпекать бисквит нужно при температуре не ниже 180 °С, иначе он осядет, но и не выше 200 °С — так он подгорит, а внутри останется непропеченным.

Простой рецепт торта «Новогодние часы»

Для хозяек, которые предпочитают простые, но вкусные десерты, есть замечательный рецепт с фото торта на Новый 2023 год. Готовится он действительно быстро, без лишних хлопот, получается очень нежным, вкусным и праздничным.

Ингредиенты:

  • 100 г сливочного масла;
  • 4 яйца;
  • 100 г сахара;
  • 100 г муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 50 г орехов;
  • 400 мл сливок для взбивания;
  • 100 г сахарной пудры;
  • 80 г джема;
  • пищевой краситель.

Приготовление:

  • В миску с мягким сливочным маслом всыпаем сахар и взбиваем, а после вбиваем яйца и снова включаем миксер на несколько минут.
  • Муку смешиваем с разрыхлителем, соединяем сухие ингредиенты с жидкими и быстро при помощи миксера замешиваем тесто.

  • Добавляем в тесто перемолотые в мелкую крошку орехи, краситель и еще раз все вымешиваем.

  • Из получившегося теста печем три коржа по 15-20 минут при температуре 180 °С.
  • Для крема взбиваем сливки с сахарной пудрой до стойкости и пышности.
  • На первый корж с помощью кондитерского мешка отсаживаем сливочный крем, в середину добавляем любой по вкусу джем.

  • Накрываем вторым коржом, снова крем и джем. Теперь третий корж, его полностью покрываем кремом.
  • Оставшийся крем подкрашиваем. По краю торта делаем красивый бортик, рисуем цифры и стрелки часов.

Натуральные пищевые красители безопасные, но не дают такого насыщенного цвета. Синтетические дают нужный цвет, но для здоровья они опасны. Поэтому кондитеры советуют выбирать красочную начинку, а не коржи, тогда торт получится ярким и не вредным. 

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Самый вкусный торт «Панчо» на Новый год

Если вы не знаете, как приготовить торт для новогоднего стола и как его украсить, предложенный рецепт станет идеальным вариантом праздничного десерта. Это очень вкусный и нежный торт со сметанным кремом, вишней, грецкими орешками и ананасами. При этом он простой как в приготовлении, так и в украшении.

Ингредиенты для бисквита:

  • 6 яиц;
  • 190 г сахара;
  • 100 г муки;
  • 30 г какао;
  • ½ ч. л. разрыхлителя;
  • 80 г сливочного масла.

Для крема:

  • 400 мл сливок (от 33%);
  • 300 мл сметаны (от 25%);
  • 120 г сахарной пудры;
  • 1 ч. л. ванильного экстракта.

Для начинки:

  • 300 г ананасов (консервированных);
  • 200 г вишни;
  • 50 г грецких орехов.

Для покрытия торта:

  • 250 мл сливок (от 33%);
  • 1-2 ст. л. сахарной пудры.

Для шоколадного ганаша:

  • 40 г горького шоколада;
  • 40 мл жирных сливок.

Приготовление:

  • Для шоколадного бисквита смешиваем муку с разрыхлителем и просеиваем в глубокую миску вместе с какао. Перемешиваем смесь венчиком и пока отставляем в сторону.

  • В отдельную чашу вбиваем яйца, всыпаем сразу весь сахар и на высоких скоростях взбиваем до образования пышной светлой массы.
  • В несколько приемов еще раз просеиваем мучную смесь и не спеша перемешиваем тесто. В конце добавляем растопленное и обязательно остывшее масло, еще раз перемешиваем.

  • На противень с пергаментом выливаем тесто, разравниваем ровным слоем и ставим в духовку на 15-17 минут, температура 170 °С.
  • Бисквитный корж остужаем, по диаметру миски, которую будем использовать для сборки торта, вырезаем круг. Остальной бисквит нарезаем квадратиками.

  • Для крема взбиваем охлажденные сливки до консистенции растаявшего мороженого.
  • Небольшими порциями добавляем сахарную пудру, кладем сметану и для аромата ванильный экстракт, перемешиваем лопаткой.
  • В крем обмакиваем бисквитные кубики и кладем на дно миски, предварительно обернув ее пищевой пленкой.

  • Поверх первого слоя раскладываем кусочки ананасов, вишню и измельченные орешки. Таким образом чередуем слои, кусочки бисквита и начинку.

  • Последний слой покрываем кремом, сверху кладем вырезанную из бисквита основу. Накрываем пленкой и охлаждаем не меньше 6 часов.
  • Для украшения охлажденные сливки взбиваем с сахарной пудрой и равномерно распределяем по поверхности торта.

  • Сверху при помощи кондитерского мешка наносим узор из растопленного шоколада. Для этого кусочки шоколада заливаем сливками и доводим на маленьком огне до нужной консистенции. Готовый десерт украшаем по своему вкусу, например, рублеными фисташками.

Опытные кондитеры не советуют взбивать желтки в алюминиевой посуде — так они становятся темными.

Мандариновый торт без выпечки

Предложенный рецепт идеально подходит хозяйкам, у которых совершенно нет времени на приготовление сложных десертов. Особенность торта в том, что его не нужно выпекать. Все просто и быстро, но очень вкусно и красиво.

Ингредиенты для основы:

  • 250 г шоколадного печенья;
  • 100 г сливочного масла.

Для прослойки:

  • 500 мл густого йогурта;
  • 250 мл сливок (от 30%);
  • 180 г сахара;
  • 100 мл воды;
  • 25 г желатина;
  • 10 г ванильного сахара.

Для начинки и украшения:

  • 800 г мандаринов;
  • 300 мл воды;
  • 90 г апельсинового желе.

Приготовление:

  • Для основы в чашу блендера кладем разломанное на кусочки песочное печенье и перебиваем в крошку.
  • Пересыпаем крошку в миску, кладем мягкое, но не растопленное масло, тщательно перемешиваем.

  • Пересыпаем в форму, разравниваем и утрамбовываем ложкой, убираем в прохладное место.

  • Мандарины чистим от кожуры и белых пленок. Три фрукта делим на три части, пять оставляем целыми, а остальные разбираем на отдельные дольки.
  • По бокам основы кладем шесть мандариновых половинок, прижимаем их срезом прямо к бортикам. В центре размещаем цельные мандарины.

  • Для крема заливаем желатин водой на 10 минут, чтобы он набух.
  • Холодные сливки взбиваем до густой пены вместе с добавлением обычного и ванильного сахара.
  • Кремом полностью покрываем мандариновую начинку и убираем в прохладное место до полного застывания.

  • На застывший крем по кругу выкладываем дольки мандаринов, имитируя цветок.

  • Сверху поливаем растопленным желе и снова ставим торт в холодильник, чтобы он полностью застыл.

Есть разные рецепты подобных десертов — в качестве основы используют не только песочное печенье, но и кукурузные хлопья, вафельные коржи, пряники и даже простой лаваш.

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Торт «Елочный шар» на Новый год

Для желающих не просто испечь торт, а приготовить настоящий кондитерский шедевр, есть очень интересный рецепт. Это оформленный в виде елочного шара торт. Выглядит он необычно, оригинально, при этом получается очень вкусным.

Ингредиенты для бисквита:

  • 65 г сливочного масла;
  • 75 г сахарной пудры;
  • щепотка соли;
  • 1 яйцо;
  • 90 г муки;
  • 1 г какао;
  • 1/3 ч. л. соды;
  • 1/3 ч. л. разрыхлителя;
  • 70 мл кефира;
  • пищевой краситель.

Для конфитюра:

  • 200 г вишни;
  • 20 г сахара;
  • 4 г крахмала.

Для крема:

  • 300 г сливочного сыра;
  • 200 мл сливок;
  • 80 г сахарной пудры;
  • ваниль.

Приготовление:

  1. Для начинки в сотейник высыпаем вишню, следом сахар и крахмал. На среднем огне доводим до кипения и немного провариваем, чтобы крахмал загустел. Долго кипятить не нужно, иначе ягоды разварятся.
  2. Для бисквита хорошо взбиваем сахарную пудру с мягким маслом, а затем с добавлением яиц.
  3. В отдельной миске смешиваем все сухие ингредиенты — муку, разрыхлитель, какао и соду.
  4. Половину мучной смеси просеиваем, перемешиваем на минимальной скорости. После вливаем кефир, добавляем краситель и просеиваем оставшуюся смесь из сухих ингредиентов.
  5. Тесто перекладываем в кольцо диаметром 12 см и печем бисквит при 175 °С в течение 35 минут.
  6. Шоколад доводим до рабочей температуры в 35 °С, вливаем в полусферу и прокручиваем, оставляем до застывания.
  7. Подготовим вторую полусферу. Как только шоколад застынет, делаем второй слой, чтобы сфера получилась крепкой. Для подставки используем пластиковое ведро.
  8. Для крема взбиваем сливочный сыр с добавлением сахарной пудры, сливок и ванили.
  9. Бисквит делим на четыре коржа, на дно полусферы отсаживаем крем, затем вишневый конфитюр и бисквит. Повторяем слои и так собираем две полусферы, оставляем в прохладном месте для стабилизации.
  10. Края полусфер немного подтапливаем, соединяем вместе в шар, покрываем велюром для торта. Петельку делаем из мастики.

Подставку и петельку можно покрыть золотым кондитерским кандурином, можно нанести его же на елочный шар произвольными брызгами — получится очень необычно и красиво.

Есть еще много интересных рецептов десерта с выпечкой и без. При этом коржи для торта могут быть не только бисквитные, но и песочные, вафельные, заварные, медовые. Для каждого вида есть определенные правила, которые стоит соблюдать — только так десерт получится самым вкусным, красивым и праздничным.

Настя Ромашова

 

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