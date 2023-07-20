Торты на Новый год 2023 — новые и красивые рецепты с фото

Торты на Новый 2023 год — оригинальные и вкусные рецепты с пошаговыми фото. Рецепт торта «Рождественский пенек», «Панчо» с ананасами и вишней. Мандариновый торт без выпечки. Как испечь торт «Елочный шар»
Тортам всегда рады не только дети, но и взрослые. На Новый 2023 год нужно обязательно приготовить такой красивый и праздничный десерт. Есть простые и вкусные рецепты с фото, которые приятно удивят и хозяйку, и ее гостей.
Торт на Новый 2023 год «Зимнее блаженство»
Новый год — отличный повод приготовить самый вкусный и красивый торт, а если кто-то не знает, как это сделать, стоит обратить внимание на предложенный рецепт. Десерт готовится не так сложно, но и потраченного времени жалеть не стоит, ведь в результате получится потрясающий новогодний торт.
Ингредиенты для бисквита:
- 6 яиц;
- 100 г сахара;
- щепотка соли;
- ванильный экстракт;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 200 г муки.
Для крема:
- 500 мл сливок (33%);
- 150 г сахарной пудры;
- 250 г маскарпоне.
Для пропитки и начинки:
- 200 мл молока;
- 3 ст. л. сгущенного молока;
- 300 г вишни;
- 100 г шоколада.
Приготовление:
- В чаше миксера начинаем взбивать яйца с добавлением соли, по желанию можно добавить несколько капель ванильного экстракта.
- Как только масса станет пышной, начинаем порционно подсыпать сахар и продолжаем взбивать в крепкую пену — от 5 до 10 минут в зависимости от мощности миксера.
- Просеянную муку смешиваем с разрыхлителем и вмешиваем во взбитые с сахаром яйца. Переливаем тесто в форму и печем бисквит 25-30 минут при 180 °С.
- Для пропитки смешиваем цельное молоко со сгущенным. Для крема в крепкую пену взбиваем охлажденные сливки. После добавляем сахарную пудру и сливочный сыр, взбиваем, чтобы крем стал однородным.
- Остывший бисквит делим на три коржа. Первый пропитываем, поверх наносим крем, сверху раскладываем ягодки вишни, а между ними кусочки шоколада.
- Второй корж также пропитываем, затем крем, начинка и последний корж.
- Торт со всех сторон полностью покрываем кремом, бока присыпаем стружкой кокоса и, используя любой декор, украшаем десерт.
Интересно! Печенье на Новый год 2023 — простые и вкусные рецепты
Праздничный торт «Рождественский пень»
В домашних условиях можно испечь удивительный десерт, который идеально подходит для новогодних и рождественских праздников. Торт действительно получается волшебным, очень вкусным и красивым.
Ингредиенты для бисквита:
- 45 мл молока;
- 35 мл растительного масла;
- 1 ч. л. экстракта ванили;
- 8 яиц;
- 95 г сахара;
- 75 г муки;
- 1/3 ч. л. разрыхлителя.
Для ганаша:
- 130 г шоколада;
- 130 мл сливок (от 30%).
Для крема:
- 180 мл молока;
- 3 желтка;
- 40 г сахара;
- 20 г кукурузного крахмала;
- 1 ч. л. экстракта ванили;
- 150 г сливочного масла.
Для пропитки:
- 70 г сахара;
- 100 мл воды;
- 1 ч. л. экстракта ванили.
Приготовление:
- Для шоколадного ганаша в миску ломаем на кусочки шоколад, заливаем горячими, но не доведенными до кипения сливками. Ждем буквально 2 минуты, доводим до однородности, накрываем и убираем в прохладное место на час.
- Переходим к крему. Ставим нагреваться молоко, а в это время в миске смешиваем желтки с сахаром, крахмалом и ванильным экстрактом.
- В горячее молоко при постоянном помешивании вливаем яичную смесь и варим в течение 2-3 минут, накрываем и охлаждаем в течение часа.
- Для бисквита в сотейник вливаем молоко, масло и экстракт ванили, прогреваем в микроволновке до 50 °С.
- В отдельной миске с сахаром взбиваем желтки, после вливаем молочную смесь и перемешиваем. Затем подсыпаем муку с разрыхлителем, доводим до однородности.
- Отдельно взбиваем до пышности белки, а затем в несколько приемов вмешиваем в тесто. Переливаем тесто в форму и в духовку на 15-20 минут, температура 170 °С.
- Для пропитки в чаше с горячей водой растворяем сахар с добавлением экстракта ванили.
- Достаем заварную массу, добавляем в нее мягкое сливочное масло и взбиваем в пышный крем.
- Бисквит пропитываем, сверху распределяем шоколадный ганаш, поверх с помощью кондитерского мешка отсаживаем заварной крем и аккуратно его разравниваем.
- Нарезаем бисквит полосками, скручиваем торт в пенек и убираем в прохладное место на 40 минут.
- Оставшийся ганаш взбиваем, перекладываем в кондитерский мешок и наносим на бока торта — делаем узор, напоминающий кору дерева.
- С поверхности торта убираем остатки крема, охлаждаем десерт еще час и украшаем.
Простой рецепт торта «Новогодние часы»
Для хозяек, которые предпочитают простые, но вкусные десерты, есть замечательный рецепт с фото торта на Новый 2023 год. Готовится он действительно быстро, без лишних хлопот, получается очень нежным, вкусным и праздничным.
Ингредиенты:
- 100 г сливочного масла;
- 4 яйца;
- 100 г сахара;
- 100 г муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 50 г орехов;
- 400 мл сливок для взбивания;
- 100 г сахарной пудры;
- 80 г джема;
- пищевой краситель.
Приготовление:
- В миску с мягким сливочным маслом всыпаем сахар и взбиваем, а после вбиваем яйца и снова включаем миксер на несколько минут.
- Муку смешиваем с разрыхлителем, соединяем сухие ингредиенты с жидкими и быстро при помощи миксера замешиваем тесто.
- Добавляем в тесто перемолотые в мелкую крошку орехи, краситель и еще раз все вымешиваем.
- Из получившегося теста печем три коржа по 15-20 минут при температуре 180 °С.
- Для крема взбиваем сливки с сахарной пудрой до стойкости и пышности.
- На первый корж с помощью кондитерского мешка отсаживаем сливочный крем, в середину добавляем любой по вкусу джем.
- Накрываем вторым коржом, снова крем и джем. Теперь третий корж, его полностью покрываем кремом.
- Оставшийся крем подкрашиваем. По краю торта делаем красивый бортик, рисуем цифры и стрелки часов.
Интересно! Вкусные горячие блюда на Новый год 2023 — рецепты с фото
Самый вкусный торт «Панчо» на Новый год
Если вы не знаете, как приготовить торт для новогоднего стола и как его украсить, предложенный рецепт станет идеальным вариантом праздничного десерта. Это очень вкусный и нежный торт со сметанным кремом, вишней, грецкими орешками и ананасами. При этом он простой как в приготовлении, так и в украшении.
Ингредиенты для бисквита:
- 6 яиц;
- 190 г сахара;
- 100 г муки;
- 30 г какао;
- ½ ч. л. разрыхлителя;
- 80 г сливочного масла.
Для крема:
- 400 мл сливок (от 33%);
- 300 мл сметаны (от 25%);
- 120 г сахарной пудры;
- 1 ч. л. ванильного экстракта.
Для начинки:
- 300 г ананасов (консервированных);
- 200 г вишни;
- 50 г грецких орехов.
Для покрытия торта:
- 250 мл сливок (от 33%);
- 1-2 ст. л. сахарной пудры.
Для шоколадного ганаша:
- 40 г горького шоколада;
- 40 мл жирных сливок.
Приготовление:
- Для шоколадного бисквита смешиваем муку с разрыхлителем и просеиваем в глубокую миску вместе с какао. Перемешиваем смесь венчиком и пока отставляем в сторону.
- В отдельную чашу вбиваем яйца, всыпаем сразу весь сахар и на высоких скоростях взбиваем до образования пышной светлой массы.
- В несколько приемов еще раз просеиваем мучную смесь и не спеша перемешиваем тесто. В конце добавляем растопленное и обязательно остывшее масло, еще раз перемешиваем.
- На противень с пергаментом выливаем тесто, разравниваем ровным слоем и ставим в духовку на 15-17 минут, температура 170 °С.
- Бисквитный корж остужаем, по диаметру миски, которую будем использовать для сборки торта, вырезаем круг. Остальной бисквит нарезаем квадратиками.
- Для крема взбиваем охлажденные сливки до консистенции растаявшего мороженого.
- Небольшими порциями добавляем сахарную пудру, кладем сметану и для аромата ванильный экстракт, перемешиваем лопаткой.
- В крем обмакиваем бисквитные кубики и кладем на дно миски, предварительно обернув ее пищевой пленкой.
- Поверх первого слоя раскладываем кусочки ананасов, вишню и измельченные орешки. Таким образом чередуем слои, кусочки бисквита и начинку.
- Последний слой покрываем кремом, сверху кладем вырезанную из бисквита основу. Накрываем пленкой и охлаждаем не меньше 6 часов.
- Для украшения охлажденные сливки взбиваем с сахарной пудрой и равномерно распределяем по поверхности торта.
- Сверху при помощи кондитерского мешка наносим узор из растопленного шоколада. Для этого кусочки шоколада заливаем сливками и доводим на маленьком огне до нужной консистенции. Готовый десерт украшаем по своему вкусу, например, рублеными фисташками.
Мандариновый торт без выпечки
Предложенный рецепт идеально подходит хозяйкам, у которых совершенно нет времени на приготовление сложных десертов. Особенность торта в том, что его не нужно выпекать. Все просто и быстро, но очень вкусно и красиво.
Ингредиенты для основы:
- 250 г шоколадного печенья;
- 100 г сливочного масла.
Для прослойки:
- 500 мл густого йогурта;
- 250 мл сливок (от 30%);
- 180 г сахара;
- 100 мл воды;
- 25 г желатина;
- 10 г ванильного сахара.
Для начинки и украшения:
- 800 г мандаринов;
- 300 мл воды;
- 90 г апельсинового желе.
Приготовление:
- Для основы в чашу блендера кладем разломанное на кусочки песочное печенье и перебиваем в крошку.
- Пересыпаем крошку в миску, кладем мягкое, но не растопленное масло, тщательно перемешиваем.
- Пересыпаем в форму, разравниваем и утрамбовываем ложкой, убираем в прохладное место.
- Мандарины чистим от кожуры и белых пленок. Три фрукта делим на три части, пять оставляем целыми, а остальные разбираем на отдельные дольки.
- По бокам основы кладем шесть мандариновых половинок, прижимаем их срезом прямо к бортикам. В центре размещаем цельные мандарины.
- Для крема заливаем желатин водой на 10 минут, чтобы он набух.
- Холодные сливки взбиваем до густой пены вместе с добавлением обычного и ванильного сахара.
- Кремом полностью покрываем мандариновую начинку и убираем в прохладное место до полного застывания.
- На застывший крем по кругу выкладываем дольки мандаринов, имитируя цветок.
- Сверху поливаем растопленным желе и снова ставим торт в холодильник, чтобы он полностью застыл.
Интересно! Закуски на Новый год 2023 — рецепты с пошаговыми фото
Торт «Елочный шар» на Новый год
Для желающих не просто испечь торт, а приготовить настоящий кондитерский шедевр, есть очень интересный рецепт. Это оформленный в виде елочного шара торт. Выглядит он необычно, оригинально, при этом получается очень вкусным.
Ингредиенты для бисквита:
- 65 г сливочного масла;
- 75 г сахарной пудры;
- щепотка соли;
- 1 яйцо;
- 90 г муки;
- 1 г какао;
- 1/3 ч. л. соды;
- 1/3 ч. л. разрыхлителя;
- 70 мл кефира;
- пищевой краситель.
Для конфитюра:
- 200 г вишни;
- 20 г сахара;
- 4 г крахмала.
Для крема:
- 300 г сливочного сыра;
- 200 мл сливок;
- 80 г сахарной пудры;
- ваниль.
Приготовление:
- Для начинки в сотейник высыпаем вишню, следом сахар и крахмал. На среднем огне доводим до кипения и немного провариваем, чтобы крахмал загустел. Долго кипятить не нужно, иначе ягоды разварятся.
- Для бисквита хорошо взбиваем сахарную пудру с мягким маслом, а затем с добавлением яиц.
- В отдельной миске смешиваем все сухие ингредиенты — муку, разрыхлитель, какао и соду.
- Половину мучной смеси просеиваем, перемешиваем на минимальной скорости. После вливаем кефир, добавляем краситель и просеиваем оставшуюся смесь из сухих ингредиентов.
- Тесто перекладываем в кольцо диаметром 12 см и печем бисквит при 175 °С в течение 35 минут.
- Шоколад доводим до рабочей температуры в 35 °С, вливаем в полусферу и прокручиваем, оставляем до застывания.
- Подготовим вторую полусферу. Как только шоколад застынет, делаем второй слой, чтобы сфера получилась крепкой. Для подставки используем пластиковое ведро.
- Для крема взбиваем сливочный сыр с добавлением сахарной пудры, сливок и ванили.
- Бисквит делим на четыре коржа, на дно полусферы отсаживаем крем, затем вишневый конфитюр и бисквит. Повторяем слои и так собираем две полусферы, оставляем в прохладном месте для стабилизации.
- Края полусфер немного подтапливаем, соединяем вместе в шар, покрываем велюром для торта. Петельку делаем из мастики.
Подставку и петельку можно покрыть золотым кондитерским кандурином, можно нанести его же на елочный шар произвольными брызгами — получится очень необычно и красиво.
Есть еще много интересных рецептов десерта с выпечкой и без. При этом коржи для торта могут быть не только бисквитные, но и песочные, вафельные, заварные, медовые. Для каждого вида есть определенные правила, которые стоит соблюдать — только так десерт получится самым вкусным, красивым и праздничным.