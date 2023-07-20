Салаты с курицей на Новый год-2023 — пошаговые рецепты с фото

Салаты с курицей на Новый 2023 год — простые и вкусные рецепты с пошаговыми фото. Рецепт салата с курицей и грибами, с копченой курицей, с курицей и мандаринами, ананасами, яблоком. Салат «Часики» для новогоднего стола
Салаты с курицей — это всегда быстро, вкусно и сытно, поэтому у многих хозяек есть свои особые рецепты. Такое мясо можно сочетать с разнообразными овощами, фруктами, зеленью и специями, поэтому достаточно проявить немного фантазии, чтобы приготовить самое красивое и праздничное блюдо на Новый 2023 год.
Королевский салат с курицей
Есть разные рецепты салатов, в которых главным ингредиентом выступает курица. Предложенный вариант блюда простой, но по-настоящему королевский. Салат получается красивым, вкусным, сытным, но в то же время легким и свежим за счет овощей.
Ингредиенты:
- 1 куриное филе;
- 3 яйца;
- 300 г помидоров;
- зелень;
- тертый сыр;
- соль по вкусу;
- майонез.
Приготовление:
- Филе курицы нарезаем не слишком толстыми ломтиками, солим их, приправляем перцем и обжариваем на растительном масле до золотистости.
- Листья салата и любую другую зелень нарезаем крупными кусочками, сразу отправляем в кольцо для сборки салата и сверху покрываем майонезом.
- Следующий слой мясной. Обжаренную и уже остывшую грудку режем малыми кусочками. Этот слой также смазываем соусом.
- Поверх мясного слоя выкладываем томаты, нарезанные малыми кубиками, немного их присаливаем и покрываем майонезом.
- Нарезаем кубиками вареные яйца, делаем из них слой поверх помидоров, немного присаливаем и смазываем соусом.
- Яичный слой покрываем натертым сыром, хорошо промазываем соусом и даем салату несколько часов пропитаться.
- Снимаем кольцо и декорируем блюдо произвольно, можно покрошенным желтком и зеленью.
Новогодний салат с курицей и яблоком
Праздничный салат с курицей и яблоком станет красивым украшением новогоднего стола. Куриное мясо превосходно сочетается с фруктами, поэтому блюдо получается вкусным, легким и таким нежным.
Ингредиенты:
- 300 г куриного филе;
- 3 яйца;
- 100 г плавленых сырков;
- 2 яблока;
- 100 г сладкой кукурузы;
- 1 луковица;
- 3 ч. л. лимонного сока;
- 1 ч. л. сахара;
- ½ ч. л. соли;
- 100 г майонеза.
Приготовление:
- Для начала подготовим лук, его нужно замариновать. Режем кубиками, всыпаем соль вместе с сахаром и вливаем 2 ч. л. сока лимона. Перемешиваем и оставляем на 10-15 минут.
- Грудку птицы предварительно отвариваем с добавлением соли и специй, после нарезаем небольшими кубиками.
- Салат слоеный, поэтому на блюдо для подачи ставим кольцо и отправляем в него куриное мясо, сверху смазываем соусом.
- Мясной слой присыпаем маринованным луком плюс немного майонеза, а затем и тертое яблоко. Его нужно сбрызнуть лимонным соком, чтобы оно не потемнело.
- Фруктовый слой также промазываем соусом, а поверх ровным слоем распределяем тертые яичные белки плюс майонез.
- Следующим слоем идет сладкая кукуруза, а затем тертый сыр, каждый слой также пропитываем соусом.
- Поверх салата на мелкой терке трем желтки.
- Дав блюду немного времени пропитаться, снимаем кольцо и украшаем по своему вкусу.
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«Изумительный» — салат с курицей и мандаринами
На Новый год можно подать салат, в котором прекрасно сочетается курица и экзотические фрукты. Это может быть ананас или мандарины, которые больше всего ассоциируются с новогодним столом. Готовится такой салат быстро и просто, получается ярким, красивым, легким и очень вкусным.
Ингредиенты:
- 300 г куриной грудки;
- 2 яйца;
- 2 яблока;
- 2 мандарина;
- 2 ст. л. лимонного сока;
- листья салата;
- 1-2 ст. л. майонеза.
Приготовление:
- Очищенные от кожицы и семечек яблоки нарезаем малыми кусочками, а чтобы они не испортили своим потемневшим видом весь салат, сбрызгиваем их лимонным соком.
- Мандарины также чистим, обязательно убираем белую пленку, а затем каждую дольку делим на 3-4 части.
- Один желток откладываем для украшения, остальные яйца крошим небольшими кубиками.
- Малыми кубиками режем приготовленную куриную грудку. Ее можно отварить, а лучше запечь со специями в духовке.
- Все ингредиенты перекладываем в общую миску, заправляем майонезом, выкладываем салат на блюдо с салатными листьями, а сверху на мелкой терке натираем оставшийся желток.
Салат «Часики» на Новый год
«Часики» — проверенный рецепт салата, который идеально подходит для праздничного стола. В предложенном варианте блюда используется копченая курица, но мясо можно отварить с добавлением специй и пряностей.
Ингредиенты:
- 3 клубня картофеля;
- 4 яйца;
- 2 копченых куриных окорочка;
- 120 г твердого сыра;
- 1 болгарский перец;
- майонез по вкусу;
- морковь, маслины, петрушка для украшения.
Приготовление:
- Небольшими брусочками режем копченый окорочок, но также можно взять и копченую грудку.
- С помощью терки (крупной или средней) делаем нарезку из отварного картофеля, яиц и твердого сыра.
- Очищенный сладкий перец режем малыми кубиками.
- Первым слоем в салате будет картофель, его смазываем соусом, а поверх раскладываем нарезанный болгарский перец, сверху снова майонез.
- Следующий слой мясной, его также пропитываем соусом.
- Поверх мясного слоя идут вареные яйца плюс майонез, завершающим слоем идет тертый сыр.
Новогодний салат «Елка»
Салаты на Новый год должны быть не только вкусными, но и необычными. Предложенный рецепт с фото станет лучшим выбором для праздничного стола. Салат с копченой курицей получается очень аппетитным, пикантным, имеет интересный праздничный вид.
Ингредиенты:
- 500 г копченой курицы;
- 4-5 клубней картофеля;
- 2-3 свеклы;
- 3-4 моркови;
- 8 яиц;
- 300 г маринованных огурцов;
- 100 г зеленого лука;
- 250 мл майонеза;
- 250 мл сметаны;
- 60 г укропа для украшения.
Приготовление:
- Отварной картофель, морковь и свеклу чистим и натираем на крупной терке.
- Вареные яйца измельчаем по отдельности. Желтки просто разминаем вилкой, а белки пропускаем через терку.
- Копченую курицу и маринованные огурчики режем небольшими кубиками.
- Пучок зеленого лука и укроп для украшения салата мелко шинкуем.
- Для заправки смешиваем майонез со сметаной, которую можно заменить греческим йогуртом.
- На блюдо для подачи ставим кольцо и начинаем сборку салата с картофельного слоя, который распределяем равномерно и покрываем соусом.
- Поверх картофеля — слой маринованных огурчиков, а затем слой копченого мяса. Каждый из них пропитываем заправкой.
- Следующим слоем идет свекла, затем желтки и морковь.
- Морковный слой пропитываем соусом и посыпаем нашинкованным зеленым луком.
- Поверх салата кладем вырезанную из пергамента елку и вокруг шаблона распределяем тертые белки, не заходя за границы пергамента.
- Шаблон убираем и получившийся рисунок елки заполняем измельченным укропом.
- После пропитки снимаем кольцо, бока смазываем тонким слоем заправки и покрываем укропом.
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Праздничный салат с курицей и грибами
Курица и грибы — превосходное сочетание, которое используют для приготовления разных блюд. На Новый год можно приготовить очень вкусный и красивый слоеный салат, который обязательно понравится всем присутствующим за праздничным столом.
Ингредиенты:
- 400 г куриной грудки;
- 3-4 яйца;
- 100 г сыра;
- 6-7 шампиньонов;
- 1 луковица;
- майонез.
Приготовление:
- Шампиньоны шинкуем тонкими слайсами, а лук крошим мелкими кубиками. На растительном масле пассеруем до мягкости лук, а затем обжариваем его вместе с шампиньонами до золотистости грибочков.
- С помощью средней терки измельчаем сыр и вареные яйца.
- Грудку птицы отвариваем, остужаем в бульоне для сочности и разбираем на тонкие волокна.
- Салат собираем в кольце, начинаем с вареных яиц — распределяем ровным слоем и пропитываем майонезом.
- Поверх раскладываем куриное мясо плюс майонез, затем обжаренные с луком грибы. Этот слой также немного покрываем соусом и щедро присыпаем все тертым сыром.
Салат «Фантазия» для новогоднего стола
На новогодний стол можно подать потрясающе вкусный салат, в котором прекрасно сочетаются копченая курица, маринованные грибочки и ананасы. Салат действительно получается очень вкусным, оригинальным и красивым.
Ингредиенты:
- 300 г копченой курицы;
- 2 клубня картофеля;
- 1 луковица;
- 4 яйца;
- 350 г маринованных грибов;
- 100 г ананасов (консервированных);
- 100 мл майонеза.
Для маринада:
- 1 ст. л. сахара;
- ½ ч. л. соли;
- 1 ст. л. лимонного сока;
- 2 ст. л. воды.
Приготовление:
- Для пикантности замаринуем лук — крошим его мелкими кубиками, всыпаем соль вместе с сахаром, вливаем сок лимона и горячую воду. Перемешиваем и пока отставляем в сторону.
- Копченую курицу очищаем от кожицы, отделяем мясо от костей и нарезаем мелкими кусочками.
- Собираем салат с помощью кольца, первым слоем отправляем тертый отварной картофель, который немного присаливаем и промазываем майонезом.
- Поверх картофеля распределяем кусочки копченого мяса плюс соус, а затем слой из маринованных грибочков, нарезанных малыми кусочками.
- Слой грибов посыпаем маринованным луком, покрываем майонезом.
- Сверху натираем вареные яйца, также немного их солим и пропитываем соусом.
- Салат украшаем цветочками из консервированного ананаса и зернами граната.
Новогодний салат с курицей без майонеза
Предложенный рецепт обязательно понравится тем, кто не любит использовать для заправки салатов калорийный майонез. Блюдо получается легким, но то же время питательным, вкусным, с оригинальной подачей.
Ингредиенты:
- 150 г картофеля;
- 350 г куриного филе;
- 50 г твердого сыра;
- 150 г свежего огурца;
- 150 г помидор;
- 200 г феты;
- 100 мл сметаны;
- соль и черный перец по вкусу;
- зубчик чеснока;
- огурец, черри, базилик для украшения.
Приготовление:
- Филе птицы нарезаем кусочками и с добавлением небольшого количества масла обжариваем до золотистой корочки. В конце жарки мясо солим, перчим и для пикантности пропускаем через пресс чеснок.
- Тонкой соломкой нарезаем свежий огурец и томаты, овощи солим и оставляем на некоторые время, чтобы они пустили сок, который после нужно будет отжать.
- С помощью терки измельчаем отварной картофель и сыр.
- Для заправки в чашу блендера отправляем фету и сметану, пробиваем до однородности.
- Прямоугольную формочку смазываем внутри маслом и боковые стенки оформляем тонко нарезанными слайсами свежего огурца.
- Первый слой салата делаем из тертого картофеля, промазываем заправкой, а поверх раскладываем жаренные кусочки куриного мяса, также покрываем соусом.
- Мясной слой присыпаем тертым сыром, смазывать соусом не нужно.
- Следующим слоем идут свежие огурцы, а после томаты. На каждый овощной слой наносим слой заправки.
- Даем салату пропитаться, убираем форму и украшаем дольками черри и листиками базилика.
Есть еще много вариантов того, что можно приготовить из курицы для новогоднего стола, такое мясо прекрасно сочетается с разными ингредиентами. Не бойтесь экспериментировать, ведь только так рождаются настоящие кулинарные шедевры.