Салаты с курицей на Новый год-2023 — пошаговые рецепты с фото

Салаты с курицей — это всегда быстро, вкусно и сытно, поэтому у многих хозяек есть свои особые рецепты. Такое мясо можно сочетать с разнообразными овощами, фруктами, зеленью и специями, поэтому достаточно проявить немного фантазии, чтобы приготовить самое красивое и праздничное блюдо на Новый 2023 год.

Королевский салат с курицей

Есть разные рецепты салатов, в которых главным ингредиентом выступает курица. Предложенный вариант блюда простой, но по-настоящему королевский. Салат получается красивым, вкусным, сытным, но в то же время легким и свежим за счет овощей.

Ингредиенты:

1 куриное филе;

3 яйца;

300 г помидоров;

зелень;

тертый сыр;

соль по вкусу;

майонез.

Приготовление:

Филе курицы нарезаем не слишком толстыми ломтиками, солим их, приправляем перцем и обжариваем на растительном масле до золотистости.

Листья салата и любую другую зелень нарезаем крупными кусочками, сразу отправляем в кольцо для сборки салата и сверху покрываем майонезом.

Следующий слой мясной. Обжаренную и уже остывшую грудку режем малыми кусочками. Этот слой также смазываем соусом.

Поверх мясного слоя выкладываем томаты, нарезанные малыми кубиками, немного их присаливаем и покрываем майонезом.

Нарезаем кубиками вареные яйца, делаем из них слой поверх помидоров, немного присаливаем и смазываем соусом.

Яичный слой покрываем натертым сыром, хорошо промазываем соусом и даем салату несколько часов пропитаться.

Снимаем кольцо и декорируем блюдо произвольно, можно покрошенным желтком и зеленью.

Для приготовления салата подойдут не только одни томаты: куриное мясо прекрасно гармонирует с разными овощами, поэтому можно смело добавить свежий огурец или сладкий перец.

Новогодний салат с курицей и яблоком

Праздничный салат с курицей и яблоком станет красивым украшением новогоднего стола. Куриное мясо превосходно сочетается с фруктами, поэтому блюдо получается вкусным, легким и таким нежным.

Ингредиенты:

300 г куриного филе;

3 яйца;

100 г плавленых сырков;

2 яблока;

100 г сладкой кукурузы;

1 луковица;

3 ч. л. лимонного сока;

1 ч. л. сахара;

½ ч. л. соли;

100 г майонеза.

Приготовление:

Для начала подготовим лук, его нужно замариновать. Режем кубиками, всыпаем соль вместе с сахаром и вливаем 2 ч. л. сока лимона. Перемешиваем и оставляем на 10-15 минут.

Грудку птицы предварительно отвариваем с добавлением соли и специй, после нарезаем небольшими кубиками.

Салат слоеный, поэтому на блюдо для подачи ставим кольцо и отправляем в него куриное мясо, сверху смазываем соусом.

Мясной слой присыпаем маринованным луком плюс немного майонеза, а затем и тертое яблоко. Его нужно сбрызнуть лимонным соком, чтобы оно не потемнело.

Фруктовый слой также промазываем соусом, а поверх ровным слоем распределяем тертые яичные белки плюс майонез.

Следующим слоем идет сладкая кукуруза, а затем тертый сыр, каждый слой также пропитываем соусом.

Поверх салата на мелкой терке трем желтки.

Дав блюду немного времени пропитаться, снимаем кольцо и украшаем по своему вкусу.

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В процессе варки курицы можно добавлять не только разные специи, но и коренья, и овощи — это придаст мясу более интересный вкус и насыщенный аромат.

«Изумительный» — салат с курицей и мандаринами

На Новый год можно подать салат, в котором прекрасно сочетается курица и экзотические фрукты. Это может быть ананас или мандарины, которые больше всего ассоциируются с новогодним столом. Готовится такой салат быстро и просто, получается ярким, красивым, легким и очень вкусным.

Ингредиенты:

300 г куриной грудки;

2 яйца;

2 яблока;

2 мандарина;

2 ст. л. лимонного сока;

листья салата;

1-2 ст. л. майонеза.

Приготовление:

Очищенные от кожицы и семечек яблоки нарезаем малыми кусочками, а чтобы они не испортили своим потемневшим видом весь салат, сбрызгиваем их лимонным соком. Мандарины также чистим, обязательно убираем белую пленку, а затем каждую дольку делим на 3-4 части. Один желток откладываем для украшения, остальные яйца крошим небольшими кубиками. Малыми кубиками режем приготовленную куриную грудку. Ее можно отварить, а лучше запечь со специями в духовке. Все ингредиенты перекладываем в общую миску, заправляем майонезом, выкладываем салат на блюдо с салатными листьями, а сверху на мелкой терке натираем оставшийся желток.

Куриное филе лучше остужать прямо в бульоне, так мясо не будет сухим, а сохранит свою сочность, и салат получится более нежным на вкус без большого количества майонеза.

Салат «Часики» на Новый год

«Часики» — проверенный рецепт салата, который идеально подходит для праздничного стола. В предложенном варианте блюда используется копченая курица, но мясо можно отварить с добавлением специй и пряностей.

Ингредиенты:

3 клубня картофеля;

4 яйца;

2 копченых куриных окорочка;

120 г твердого сыра;

1 болгарский перец;

майонез по вкусу;

морковь, маслины, петрушка для украшения.

Приготовление:

Небольшими брусочками режем копченый окорочок, но также можно взять и копченую грудку.

С помощью терки (крупной или средней) делаем нарезку из отварного картофеля, яиц и твердого сыра.

Очищенный сладкий перец режем малыми кубиками.

Первым слоем в салате будет картофель, его смазываем соусом, а поверх раскладываем нарезанный болгарский перец, сверху снова майонез.

Следующий слой мясной, его также пропитываем соусом.

Поверх мясного слоя идут вареные яйца плюс майонез, завершающим слоем идет тертый сыр.

Для украшения вареную морковь нарезаем тонкими одинаковыми кружочками, из нее же вырезаем и стрелки часов. На кружочках моркови майонезом рисуем римские цифры.

Новогодний салат «Елка»

Салаты на Новый год должны быть не только вкусными, но и необычными. Предложенный рецепт с фото станет лучшим выбором для праздничного стола. Салат с копченой курицей получается очень аппетитным, пикантным, имеет интересный праздничный вид.

Ингредиенты:

500 г копченой курицы;

4-5 клубней картофеля;

2-3 свеклы;

3-4 моркови;

8 яиц;

300 г маринованных огурцов;

100 г зеленого лука;

250 мл майонеза;

250 мл сметаны;

60 г укропа для украшения.

Приготовление:

Отварной картофель, морковь и свеклу чистим и натираем на крупной терке.

Вареные яйца измельчаем по отдельности. Желтки просто разминаем вилкой, а белки пропускаем через терку.

Копченую курицу и маринованные огурчики режем небольшими кубиками.

Пучок зеленого лука и укроп для украшения салата мелко шинкуем.

Для заправки смешиваем майонез со сметаной, которую можно заменить греческим йогуртом.

На блюдо для подачи ставим кольцо и начинаем сборку салата с картофельного слоя, который распределяем равномерно и покрываем соусом.

Поверх картофеля — слой маринованных огурчиков, а затем слой копченого мяса. Каждый из них пропитываем заправкой.

Следующим слоем идет свекла, затем желтки и морковь.

Морковный слой пропитываем соусом и посыпаем нашинкованным зеленым луком.

Поверх салата кладем вырезанную из пергамента елку и вокруг шаблона распределяем тертые белки, не заходя за границы пергамента.

Шаблон убираем и получившийся рисунок елки заполняем измельченным укропом.

После пропитки снимаем кольцо, бока смазываем тонким слоем заправки и покрываем укропом.

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При покупке копченого продукта важно обращать внимание на срок годности, ведь от качества ингредиентов зависит вкус блюда. Некоторые хозяйки предпочитают коптить мясо самостоятельно, это просто и вкусно.

Праздничный салат с курицей и грибами

Курица и грибы — превосходное сочетание, которое используют для приготовления разных блюд. На Новый год можно приготовить очень вкусный и красивый слоеный салат, который обязательно понравится всем присутствующим за праздничным столом.

Ингредиенты:

400 г куриной грудки;

3-4 яйца;

100 г сыра;

6-7 шампиньонов;

1 луковица;

майонез.

Приготовление:

Шампиньоны шинкуем тонкими слайсами, а лук крошим мелкими кубиками. На растительном масле пассеруем до мягкости лук, а затем обжариваем его вместе с шампиньонами до золотистости грибочков.

С помощью средней терки измельчаем сыр и вареные яйца.

Грудку птицы отвариваем, остужаем в бульоне для сочности и разбираем на тонкие волокна.

Салат собираем в кольце, начинаем с вареных яиц — распределяем ровным слоем и пропитываем майонезом.

Поверх раскладываем куриное мясо плюс майонез, затем обжаренные с луком грибы. Этот слой также немного покрываем соусом и щедро присыпаем все тертым сыром.

В рецепте используются обычные шампиньоны, но если есть возможность, стоит попробовать приготовить с портобелло. Это элитный сорт шампиньонов с невероятным ароматом, который так необходим блюду.

Салат «Фантазия» для новогоднего стола

На новогодний стол можно подать потрясающе вкусный салат, в котором прекрасно сочетаются копченая курица, маринованные грибочки и ананасы. Салат действительно получается очень вкусным, оригинальным и красивым.

Ингредиенты:

300 г копченой курицы;

2 клубня картофеля;

1 луковица;

4 яйца;

350 г маринованных грибов;

100 г ананасов (консервированных);

100 мл майонеза.

Для маринада:

1 ст. л. сахара;

½ ч. л. соли;

1 ст. л. лимонного сока;

2 ст. л. воды.

Приготовление:

Для пикантности замаринуем лук — крошим его мелкими кубиками, всыпаем соль вместе с сахаром, вливаем сок лимона и горячую воду. Перемешиваем и пока отставляем в сторону.

Копченую курицу очищаем от кожицы, отделяем мясо от костей и нарезаем мелкими кусочками.

Собираем салат с помощью кольца, первым слоем отправляем тертый отварной картофель, который немного присаливаем и промазываем майонезом.

Поверх картофеля распределяем кусочки копченого мяса плюс соус, а затем слой из маринованных грибочков, нарезанных малыми кусочками.

Слой грибов посыпаем маринованным луком, покрываем майонезом.

Сверху натираем вареные яйца, также немного их солим и пропитываем соусом.

Салат украшаем цветочками из консервированного ананаса и зернами граната.

Для рецепта необязательно брать только копченую курицу, можно и отварную, но лучше мясо запечь или хорошо зажарить, это придаст блюду новые вкусовые нотки.

Новогодний салат с курицей без майонеза

Предложенный рецепт обязательно понравится тем, кто не любит использовать для заправки салатов калорийный майонез. Блюдо получается легким, но то же время питательным, вкусным, с оригинальной подачей.

Ингредиенты:

150 г картофеля;

350 г куриного филе;

50 г твердого сыра;

150 г свежего огурца;

150 г помидор;

200 г феты;

100 мл сметаны;

соль и черный перец по вкусу;

зубчик чеснока;

огурец, черри, базилик для украшения.

Приготовление:

Филе птицы нарезаем кусочками и с добавлением небольшого количества масла обжариваем до золотистой корочки. В конце жарки мясо солим, перчим и для пикантности пропускаем через пресс чеснок. Тонкой соломкой нарезаем свежий огурец и томаты, овощи солим и оставляем на некоторые время, чтобы они пустили сок, который после нужно будет отжать. С помощью терки измельчаем отварной картофель и сыр. Для заправки в чашу блендера отправляем фету и сметану, пробиваем до однородности. Прямоугольную формочку смазываем внутри маслом и боковые стенки оформляем тонко нарезанными слайсами свежего огурца. Первый слой салата делаем из тертого картофеля, промазываем заправкой, а поверх раскладываем жаренные кусочки куриного мяса, также покрываем соусом. Мясной слой присыпаем тертым сыром, смазывать соусом не нужно. Следующим слоем идут свежие огурцы, а после томаты. На каждый овощной слой наносим слой заправки. Даем салату пропитаться, убираем форму и украшаем дольками черри и листиками базилика.

Для лучшего вкуса не стоит курицу замораживать или покупать ее в замороженном виде, здесь лучше всего подходит охлажденное мясо.

Есть еще много вариантов того, что можно приготовить из курицы для новогоднего стола, такое мясо прекрасно сочетается с разными ингредиентами. Не бойтесь экспериментировать, ведь только так рождаются настоящие кулинарные шедевры.