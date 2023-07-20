Салаты с курицей на Новый год-2023 — пошаговые рецепты с фото

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Салаты с курицей на Новый 2023 год — простые и вкусные рецепты с пошаговыми фото. Рецепт салата с курицей и грибами, с копченой курицей, с курицей и мандаринами, ананасами, яблоком. Салат «Часики» для новогоднего стола

Салаты с курицей — это всегда быстро, вкусно и сытно, поэтому у многих хозяек есть свои особые рецепты. Такое мясо можно сочетать с разнообразными овощами, фруктами, зеленью и специями, поэтому достаточно проявить немного фантазии, чтобы приготовить самое красивое и праздничное блюдо на Новый 2023 год.

Королевский салат с курицей

Есть разные рецепты салатов, в которых главным ингредиентом выступает курица. Предложенный вариант блюда простой, но по-настоящему королевский. Салат получается красивым, вкусным, сытным, но в то же время легким и свежим за счет овощей.

Ингредиенты:

  • 1 куриное филе;
  • 3 яйца;
  • 300 г помидоров;
  • зелень;
  • тертый сыр;
  • соль по вкусу;
  • майонез.

Приготовление:

  • Филе курицы нарезаем не слишком толстыми ломтиками, солим их, приправляем перцем и обжариваем на растительном масле до золотистости.

  • Листья салата и любую другую зелень нарезаем крупными кусочками, сразу отправляем в кольцо для сборки салата и сверху покрываем майонезом.

  • Следующий слой мясной. Обжаренную и уже остывшую грудку режем малыми кусочками. Этот слой также смазываем соусом.

  • Поверх мясного слоя выкладываем томаты, нарезанные малыми кубиками, немного их присаливаем и покрываем майонезом.

  • Нарезаем кубиками вареные яйца, делаем из них слой поверх помидоров, немного присаливаем и смазываем соусом.
  • Яичный слой покрываем натертым сыром, хорошо промазываем соусом и даем салату несколько часов пропитаться.

  • Снимаем кольцо и декорируем блюдо произвольно, можно покрошенным желтком и зеленью.

Для приготовления салата подойдут не только одни томаты: куриное мясо прекрасно гармонирует с разными овощами, поэтому можно смело добавить свежий огурец или сладкий перец.

Новогодний салат с курицей и яблоком

Праздничный салат с курицей и яблоком станет красивым украшением новогоднего стола. Куриное мясо превосходно сочетается с фруктами, поэтому блюдо получается вкусным, легким и таким нежным.

Ингредиенты:

  • 300 г куриного филе;
  • 3 яйца;
  • 100 г плавленых сырков;
  • 2 яблока;
  • 100 г сладкой кукурузы;
  • 1 луковица;
  • 3 ч. л. лимонного сока;
  • 1 ч. л. сахара;
  • ½ ч. л. соли;
  • 100 г майонеза.

Приготовление:

  • Для начала подготовим лук, его нужно замариновать. Режем кубиками, всыпаем соль вместе с сахаром и вливаем 2 ч. л. сока лимона. Перемешиваем и оставляем на 10-15 минут.
  • Грудку птицы предварительно отвариваем с добавлением соли и специй, после нарезаем небольшими кубиками.

  • Салат слоеный, поэтому на блюдо для подачи ставим кольцо и отправляем в него куриное мясо, сверху смазываем соусом.
  • Мясной слой присыпаем маринованным луком плюс немного майонеза, а затем и тертое яблоко. Его нужно сбрызнуть лимонным соком, чтобы оно не потемнело.

  • Фруктовый слой также промазываем соусом, а поверх ровным слоем распределяем тертые яичные белки плюс майонез.
  • Следующим слоем идет сладкая кукуруза, а затем тертый сыр, каждый слой также пропитываем соусом.

  • Поверх салата на мелкой терке трем желтки.
  • Дав блюду немного времени пропитаться, снимаем кольцо и украшаем по своему вкусу.

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В процессе варки курицы можно добавлять не только разные специи, но и коренья, и овощи — это придаст мясу более интересный вкус и насыщенный аромат.

«Изумительный» — салат с курицей и мандаринами

На Новый год можно подать салат, в котором прекрасно сочетается курица и экзотические фрукты. Это может быть ананас или мандарины, которые больше всего ассоциируются с новогодним столом. Готовится такой салат быстро и просто, получается ярким, красивым, легким и очень вкусным.

Ингредиенты:

  • 300 г куриной грудки;
  • 2 яйца;
  • 2 яблока;
  • 2 мандарина;
  • 2 ст. л. лимонного сока;
  • листья салата;
  • 1-2 ст. л. майонеза.

Приготовление:

  1. Очищенные от кожицы и семечек яблоки нарезаем малыми кусочками, а чтобы они не испортили своим потемневшим видом весь салат, сбрызгиваем их лимонным соком.
  2. Мандарины также чистим, обязательно убираем белую пленку, а затем каждую дольку делим на 3-4 части.
  3. Один желток откладываем для украшения, остальные яйца крошим небольшими кубиками.
  4. Малыми кубиками режем приготовленную куриную грудку. Ее можно отварить, а лучше запечь со специями в духовке.
  5. Все ингредиенты перекладываем в общую миску, заправляем майонезом, выкладываем салат на блюдо с салатными листьями, а сверху на мелкой терке натираем оставшийся желток.

Куриное филе лучше остужать прямо в бульоне, так мясо не будет сухим, а сохранит свою сочность, и салат получится более нежным на вкус без большого количества майонеза.

Салат «Часики» на Новый год

«Часики» — проверенный рецепт салата, который идеально подходит для праздничного стола. В предложенном варианте блюда используется копченая курица, но мясо можно отварить с добавлением специй и пряностей.

Ингредиенты:

  • 3 клубня картофеля;
  • 4 яйца;
  • 2 копченых куриных окорочка;
  • 120 г твердого сыра;
  • 1 болгарский перец;
  • майонез по вкусу;
  • морковь, маслины, петрушка для украшения.

Приготовление:

  • Небольшими брусочками режем копченый окорочок, но также можно взять и копченую грудку.
  • С помощью терки (крупной или средней) делаем нарезку из отварного картофеля, яиц и твердого сыра.
  • Очищенный сладкий перец режем малыми кубиками.
  • Первым слоем в салате будет картофель, его смазываем соусом, а поверх раскладываем нарезанный болгарский перец, сверху снова майонез.

  • Следующий слой мясной, его также пропитываем соусом.

  • Поверх мясного слоя идут вареные яйца плюс майонез, завершающим слоем идет тертый сыр.

Для украшения вареную морковь нарезаем тонкими одинаковыми кружочками, из нее же вырезаем и стрелки часов. На кружочках моркови майонезом рисуем римские цифры.

Новогодний салат «Елка»

Салаты на Новый год должны быть не только вкусными, но и необычными. Предложенный рецепт с фото станет лучшим выбором для праздничного стола. Салат с копченой курицей получается очень аппетитным, пикантным, имеет интересный праздничный вид.

Ингредиенты:

  • 500 г копченой курицы;
  • 4-5 клубней картофеля;
  • 2-3 свеклы;
  • 3-4 моркови;
  • 8 яиц;
  • 300 г маринованных огурцов;
  • 100 г зеленого лука;
  • 250 мл майонеза;
  • 250 мл сметаны;
  • 60 г укропа для украшения.

Приготовление:

  • Отварной картофель, морковь и свеклу чистим и натираем на крупной терке.
  • Вареные яйца измельчаем по отдельности. Желтки просто разминаем вилкой, а белки пропускаем через терку.

  • Копченую курицу и маринованные огурчики режем небольшими кубиками.

  • Пучок зеленого лука и укроп для украшения салата мелко шинкуем.

  • Для заправки смешиваем майонез со сметаной, которую можно заменить греческим йогуртом.
  • На блюдо для подачи ставим кольцо и начинаем сборку салата с картофельного слоя, который распределяем равномерно и покрываем соусом.
  • Поверх картофеля — слой маринованных огурчиков, а затем слой копченого мяса. Каждый из них пропитываем заправкой.

  • Следующим слоем идет свекла, затем желтки и морковь.

  • Морковный слой пропитываем соусом и посыпаем нашинкованным зеленым луком.
  • Поверх салата кладем вырезанную из пергамента елку и вокруг шаблона распределяем тертые белки, не заходя за границы пергамента.

  • Шаблон убираем и получившийся рисунок елки заполняем измельченным укропом.
  • После пропитки снимаем кольцо, бока смазываем тонким слоем заправки и покрываем укропом.

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При покупке копченого продукта важно обращать внимание на срок годности, ведь от качества ингредиентов зависит вкус блюда. Некоторые хозяйки предпочитают коптить мясо самостоятельно, это просто и вкусно.

Праздничный салат с курицей и грибами

Курица и грибы — превосходное сочетание, которое используют для приготовления разных блюд. На Новый год можно приготовить очень вкусный и красивый слоеный салат, который обязательно понравится всем присутствующим за праздничным столом.

Ингредиенты:

  • 400 г куриной грудки;
  • 3-4 яйца;
  • 100 г сыра;
  • 6-7 шампиньонов;
  • 1 луковица;
  • майонез.

Приготовление:

  • Шампиньоны шинкуем тонкими слайсами, а лук крошим мелкими кубиками. На растительном масле пассеруем до мягкости лук, а затем обжариваем его вместе с шампиньонами до золотистости грибочков.

  • С помощью средней терки измельчаем сыр и вареные яйца.
  • Грудку птицы отвариваем, остужаем в бульоне для сочности и разбираем на тонкие волокна.

  • Салат собираем в кольце, начинаем с вареных яиц — распределяем ровным слоем и пропитываем майонезом.

  • Поверх раскладываем куриное мясо плюс майонез, затем обжаренные с луком грибы. Этот слой также немного покрываем соусом и щедро присыпаем все тертым сыром.

В рецепте используются обычные шампиньоны, но если есть возможность, стоит попробовать приготовить с портобелло. Это элитный сорт шампиньонов с невероятным ароматом, который так необходим блюду.

Салат «Фантазия» для новогоднего стола

На новогодний стол можно подать потрясающе вкусный салат, в котором прекрасно сочетаются копченая курица, маринованные грибочки и ананасы. Салат действительно получается очень вкусным, оригинальным и красивым.

Ингредиенты:

  • 300 г копченой курицы;
  • 2 клубня картофеля;
  • 1 луковица;
  • 4 яйца;
  • 350 г маринованных грибов;
  • 100 г ананасов (консервированных);
  • 100 мл майонеза.

Для маринада:

  • 1 ст. л. сахара;
  • ½ ч. л. соли;
  • 1 ст. л. лимонного сока;
  • 2 ст. л. воды.

Приготовление:

  • Для пикантности замаринуем лук — крошим его мелкими кубиками, всыпаем соль вместе с сахаром, вливаем сок лимона и горячую воду. Перемешиваем и пока отставляем в сторону.

  • Копченую курицу очищаем от кожицы, отделяем мясо от костей и нарезаем мелкими кусочками.

  • Собираем салат с помощью кольца, первым слоем отправляем тертый отварной картофель, который немного присаливаем и промазываем майонезом.

  • Поверх картофеля распределяем кусочки копченого мяса плюс соус, а затем слой из маринованных грибочков, нарезанных малыми кусочками.

  • Слой грибов посыпаем маринованным луком, покрываем майонезом.
  • Сверху натираем вареные яйца, также немного их солим и пропитываем соусом.

  • Салат украшаем цветочками из консервированного ананаса и зернами граната.

Для рецепта необязательно брать только копченую курицу, можно и отварную, но лучше мясо запечь или хорошо зажарить, это придаст блюду новые вкусовые нотки.

Новогодний салат с курицей без майонеза

Предложенный рецепт обязательно понравится тем, кто не любит использовать для заправки салатов калорийный майонез. Блюдо получается легким, но то же время питательным, вкусным, с оригинальной подачей.

Ингредиенты:

  • 150 г картофеля;
  • 350 г куриного филе;
  • 50 г твердого сыра;
  • 150 г свежего огурца;
  • 150 г помидор;
  • 200 г феты;
  • 100 мл сметаны;
  • соль и черный перец по вкусу;
  • зубчик чеснока;
  • огурец, черри, базилик для украшения.

Приготовление:

  1. Филе птицы нарезаем кусочками и с добавлением небольшого количества масла обжариваем до золотистой корочки. В конце жарки мясо солим, перчим и для пикантности пропускаем через пресс чеснок.
  2. Тонкой соломкой нарезаем свежий огурец и томаты, овощи солим и оставляем на некоторые время, чтобы они пустили сок, который после нужно будет отжать.
  3. С помощью терки измельчаем отварной картофель и сыр.
  4. Для заправки в чашу блендера отправляем фету и сметану, пробиваем до однородности.
  5. Прямоугольную формочку смазываем внутри маслом и боковые стенки оформляем тонко нарезанными слайсами свежего огурца.
  6. Первый слой салата делаем из тертого картофеля, промазываем заправкой, а поверх раскладываем жаренные кусочки куриного мяса, также покрываем соусом.
  7. Мясной слой присыпаем тертым сыром, смазывать соусом не нужно.
  8. Следующим слоем идут свежие огурцы, а после томаты. На каждый овощной слой наносим слой заправки.
  9. Даем салату пропитаться, убираем форму и украшаем дольками черри и листиками базилика.

Для лучшего вкуса не стоит курицу замораживать или покупать ее в замороженном виде, здесь лучше всего подходит охлажденное мясо.

Есть еще много вариантов того, что можно приготовить из курицы для новогоднего стола, такое мясо прекрасно сочетается с разными ингредиентами. Не бойтесь экспериментировать, ведь только так рождаются настоящие кулинарные шедевры.

Настя Ромашова

 

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