Что делать за несколько лет до пенсии: как получить справку предпенсионера

Статус предпенсионера появился несколько лет назад, вместе с принятием закона о пенсионной реформе. Он предоставляет лицам пенсионного возраста ряд прав и льгот. Предлагаем узнать, как получить справку предпенсионера и что делать за несколько лет до пенсии.

Кто такой предпенсионер

Согласно действующему законодательству, предпенсионерами считаются люди, которым осталось до пенсии 5 или менее лет, в том числе и выходящие досрочно. Данный статус был введен в после принятия пенсионной реформы и поднятия возраста нетрудоспособности. Таким способом государство намеревалось поддержать людей, которым теперь нужно было работать дольше положенного срока.

Предпенсионный возраст повышался постепенно и в 2023 году достиг своего предела – 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Это правило работает только для общей системы, при выходе на пенсию возраст будет меньше. Как следствие, рассчитывать на получение статуса предпенсионера могут:

мужчины, родившиеся в 1963 году или ранее;

женщины, родившиеся в 1968 году или ранее.

Справку предпенсионера нельзя получить после выхода на пенсию (например, для получения налоговых льгот за предыдущие годы).

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Какие права и льготы дает статус предпенсионера

Лица, достигшие предпенсионного возраста и подтвердившие этот статус, имеют право получить ряд льгот до выхода на пенсию. Среди них:

дополнительные выходные дни в году для прохождения диспансеризации;

увеличенное пособие по безработице;

выход на пенсию раньше срока – по решению службы занятости;

запрет на увольнение с работы из-за возраста;

освобождение от налогов на имущество и землю;

алименты от других членов семьи, если предпенсионер нуждается в помощи;

обязательная доля в наследстве.

В некоторых регионах могут устанавливать дополнительные привилегии для лиц предпенсионного возраста. Например, представлять право на бесплатный проезд в общественном транспорте, поездки на отдых, снижение суммы капремонта или услуг ЖКХ. Получить полную информацию о предоставляемых льготах для предпенсионеров можно в региональных органах соцзащиты.

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Способы подтверждения статуса предпенсионера

Подтверждение статуса предпенсионера часто требуют при получении льгот. И основанием для этого является справка, выданная соответствующим органом. Ранее им был Пенсионный фонд РФ, но с 2023 года эти функции должны перейти в Социальный фонд РФ – структуру, которая была сформирована после объединения ПФРФ и ФСС.

Существует несколько способов подтверждения:

посетить любое отделение СФР лично;

направить документы в МФЦ;

подать заявление через интернет на сайте Соцфонда.

При подаче заявления на получение справки от предпенсионера требуется только паспорт, а при оформлении заявки через интернет – не нужен даже он. Если сотрудники организации, в которую обратился заявитель, требуют дополнительные документы (справку с места работы, подтверждение трудового стажа или другую информацию), это является нарушением порядка оформления. Сотрудники имеют право только установить личность заявителя. Основанием для отказа является лишь отсутствие паспорта, либо документ будет недействительным.

Для изготовления справки в бумажном варианте может потребоваться несколько дней (например, при отсутствии начальника отделения, который должен поставить свою подпись под документом). В таких случаях сотрудники СФР могут назначить отдельную дату для получения.

По отзывам граждан, работники организации могут отказывать в выдаче справки, ссылаясь на различные причины. Как правило, это происходит устно. В таком случае необходимо подавать запрос в письменной форме и требовать отказ на бумаге. Задокументированная причина отказа станет основанием для обращения в суд и пересмотра решения организации в свою пользу.

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Как получить справку предпенсионера онлайн

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Для того чтобы подать заявление в Соцфонд или МФЦ, необходимо личное присутствие. Это не всегда бывает удобно и к тому же занимает много времени. Исправить ситуацию поможет электронная справка, которую можно получить онлайн на портале Госуслуги или в личном кабинете на сайте СФР. Процесс занимает около 2 минут.

Для этого необходимо выбрать, в какую инстанцию нужно предоставить документ – в налоговую, службу занятости или работодателю. Этот шаг – очень важный, потому что статус предпенсионера зависит от получаемых льгот. Если есть сомнения, для какой организации заказывать справку, этот вопрос следует уточнить в региональном органе соцзащиты.

Утверждается, что электронная копия обладает такой же юридической силой, что и бумажная версия. Однако на практике всё не так просто. По отзывам граждан, в некоторых случаях требуют именно бумажную справку – с мокрой печатью и подписью должностного лица.

Подведем итог

Достигая предпенсионного возраста, каждый гражданин получает дополнительные права и возможности. Для оформления льгот необходимо получить такой документ, как справка предпенсионера. Сделать это можно онлайн на Госуслугах или сайте СФР, а также лично, посетив ближайшее отделение Соцфонда или многофункциональный центр.