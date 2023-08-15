В какую криптовалюту инвестировать в 2023 году

Несмотря на криптозиму, цифровые активы остаются популярными и по сей день. Трейдеры и инвесторы продолжают зарабатывать на них, даже в сложившихся тяжелых условиях. Предлагаем узнать, в какую криптовалюту стоит инвестировать в 2023 году.

Стоит ли инвестировать в криптовалюту в 2023 году

В 2022 году для всех владельцев криптоактивов наступил сложный период. Стоимость основной валюты – Биткоина, упала с 68000 до 16500 долларов (в 4 раза). Это заметно повлияло на настроение сообщества и вызвало негативные ожидания относительно ближайшего будущего в этой сфере.

Многие инвесторы и трейдеры считают, что «криптозима» растянется не только на 2023 год, но и на несколько ближайших лет. Уже сейчас некоторые эксперты прогнозируют падение до 10000 долларов за 1 BTC, но такого мнения придерживаются не все. Так, венчурный капиталист и миллиардер Тим Дрейпер уверен, что в ближайший год цена развернется, и вскоре держатели криптоактивов увидят прежние значения основной криптовалюты. Напомним, ранее эксперт утверждал, что в течение 2023 года Биткоин достигнет 250 000 долларов. Этому поспособствует широкое распространение цифровых активов во всем мире.

Стоит ли доверять таким оптимистичным прогнозам, покажет время. Сейчас же преобладают скорее негативные тенденции, и банкротятся даже крупные криптобиржи. С большой вероятностью тренд на снижение продлится, если не появятся резко позитивные новости.

Если же вы серьезно настроены инвестировать в криптовалюту в 2023 году, следует знать о самых безопасных и перспективных монетах.

Криптовалюты с низким риском

В этот перечень входят наиболее старые и проверенные временем цифровые активы. Они уже зарекомендовали себя в сообществе, поэтому являются наиболее надежным способом вложения средств. Но в этом есть и отрицательная сторона – рассчитывать на быстрый рост и многократное увеличение стоимости не приходится. Для инвестирования в эту категорию стоит отвести до 60% выделенного капитала.

Bitcoin

Это самая старая и проверенная временем криптовалюта. Именно Биткоин задает тренд всему остальному крипторынку. На момент начала торгов его стоимость составляла менее 1 цента. Сегодня за 1 BTC предлагают $16500, а максимальная цена достигала $68000. Можно с уверенностью сказать, что Биткоин был и останется в ближайшие годы наиболее стабильной валютой.

При вложении в BTC необходимо помнить, что это инвестиция на 5 и более лет. Извлечь большую прибыль из низкорисковых активов на короткой дистанции не получится. Биткоин следует рассматривать как инструмент для сохранения вложений.

Ethereum

Второй по популярности криптовалютой является Эфириум. Это довольно многообещающий альткоин, ориентированный на развитие и инновации. К тому же он представляет собой не только торговый инструмент, но и площадку для разработчиков. На данной технологии криптосообщество разрабатывает новые активы и использует смарт-контракты.

Недавно ETH был обновлен до версии 2.0 и совершил переход на PoS. По задумке разработчиков, это должно снизить нагрузку на сеть и ускорить работу блокчейна. В конечном результате это должно позитивно отразиться на стоимости монеты, но об этом сложно судить в условиях глобальной «криптозимы» – снижения стоимости цифровых активов.

Сейчас ETH стоит около $1100, упав со своего максимума в $4600.

Binance coin

Данная монета была разработана и введена криптобиржей Binance (занимает 1-е место в мире по объемам торгов и количеству активных пользователей). Инструмент является дефляционным – ежеквартально проводится «сжигание» определенного процента монет, что позволяет поддерживать стоимость, а в перспективе – обеспечивать рост.

Binance давно создала собственную экосистему, в которой BNB играет очень важную роль. В настоящее время стоимость монеты составляет около $300, упав со своего максимума в $650.

Криптовалюты со средним риском

Активы из данной категории являются перспективными проектами, направленными на решение различных задач как в крипто-сфере, так и других направлениях. Если такие разработки станут популярными, то стоимость монет может возрасти многократно. В противном случае возможно сильное падение.

Для данной категории следует выделять не более 30% от общего капитала.

Polkadot

Данный проект стремительно развивается, а разработчики активно решают проблемы совместимости между блокчейнами. В данной сфере у технологии DOT мало конкурентов, что делает монету очень хорошим инструментом для инвестирования. Однако переход Эфириума на версию 2.0 может сделать проект бесперспективным в долгосрочной перспективе.

На сегодняшний день DOT стоит $5,28, упав со своего максимума в $55.

Cardano

Это относительно молодая криптовалюта, которая имеет все возможности для роста в 2023 году. ADA легко справляется с проблемами безопасности, масштабируемости сети и децентрализации. Кардано называют гибридом Эфира и Биткоина. Для решения всех задач разработчикам потребуется потратить немало времени и сил, но перспективы для роста у монеты есть.

Стоимость ADA на сегодня – $0,31, а достигнутый максимум – $3,1.

Avalanche

Данный проект позволяет людям со всего мира проводить финансовые сделки при помощи цифровых активов. AVAX используется в качестве комиссии за совершенные транзакции, что делает его ценным в долгосрочной перспективе. В 2022 году разработчики столкнулись с проблемами производительности сети, сейчас совершаются шаги по улучшению системы. Большое количество полученных грантов и инвестиций от крупных компаний дают понять, что Avalanche продолжит активное развитие.

На сегодняшний день стоимость AVAX составляет $12,65 (максимум — $147).

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Криптовалюты с высоким риском

Данная категория криптовалют имеет невысокую капитализацию и слабый интерес со стороны крупных компаний. Такие активы могут принести как многократную прибыль (если проект «зайдет» и будут крупные инвестиции), так и большие убытки.

Рекомендованный объем капитала – до 10-15%.

Filecoin

Данная система создана для хранения и передачи информации. В долгосрочной перспективе она может стать прорывной, а инвестирование принесет ощутимую прибыль. Главной проблемой является высокая конкуренция со стороны крупных и известных игроков данного рынка – Apple, Google, Amazon и других компаний.

Стоимость FIL на сегодняшний день – $4,28 (максимум – $238,2).

Trust Wallet Token

Еще один криптоактив, активно поддерживаемый биржей Binance. Это токен одного из лучших (по мнению криптосообщества) криптовалютных кошельков Trust Wallet. Данная система обладает высокой защитой от хакерских атак. В 2022 году стоимость токена практически не поддавалась рыночным тенденциям и не реагировала на движение биткоина.

Эксперты рекомендуют покупать TWT и держать его на долгосрок, несмотря на высокие риски. Поддержка со стороны крупных игроков крипторынка благоприятно отразится на стоимости.

Стоимость TWT на сейчас – $2,17.

PancakeSwap

Данная криптовалюта является разработкой платформы по обмену цифровыми активами. Она используется для участия в жизни проекта. Площадка активно развивается, предлагает клиентам отличные инструменты для обмена и поддерживается биржей Binance. Следовательно, популярность CAKE (а значит, и стоимость) в перспективе будет лишь возрастать.

Цена CAKE на сегодняшний день – $3,9 (максимум – $44,3).

Правила инвестирования

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Для успешного инвестирования в криптовалюты в 2023 году эксперты рекомендуют соблюдать ряд простых правил:

Если вы решили вложить деньги в цифровые активы, выделяйте сумму, которую не жалко потерять. Следует помнить, что криптовалюта связана с высокими рисками. Крайне не рекомендуется брать под это дело кредиты. Перед инвестированием в определенный инструмент важно оценить его перспективность и дальнейший план развития платформы. Нельзя складывать всё в одну корзину. Распределяйте средства с учетом рискованности. Трейдеры уверяют: пока криптовалюта не продана – убытков нет. Четко придерживайтесь своей стратегии и не поддавайтесь панике. Нельзя никому верить на слово. Любую информацию нужно тщательно проверять. Это касается и нашей статьи. Вовремя фиксируйте прибыль. Если цена достигла поставленных целей и принесла прибыль, то смело продавайте актив. В ожидании еще большей прибыли возрастает рист потерять всё. Жадность – один из главных врагов как трейдера, так и инвестора.

Подведем итог

Несмотря на сложный период, цифровые активы не теряют своей популярности. Чтобы заработать в долгосрочной перспективе, следует знать, в какую криптовалюту стоит инвестировать в 2023 году. А соблюдение главных правил поможет приумножить капитал.