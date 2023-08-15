Налог на вклады в 2023 году

В 2023 году вступают в силу новые правила по налогам на вклады. О том, какие произошли изменения и что теперь ждет россиян, предлагаем узнать далее.

Изменения по налогам на вклады в 2023 году

Поправки в законодательство, касающиеся банковских вложений под проценты, вступили в силу с 2021 году. Согласно этим изменениям, граждане обязаны уплачивать налоги со своих доходов по вкладам за предыдущий год в следующем году. Предполагалось, что по новым правилам россияне начнут платить уже в декабре 2022 года. Однако в марте 2022 года президентским указом всем гражданам предоставлялась налоговая льгота – НДФЛ по вкладам за 2021 и 2022 годы платить не нужно.

Начиная с 2023 года, такая льгота перестает действовать. Всем россиянам, которые имеют депозиты в банках или планирующим их открывать, необходимо ознакомиться с новыми правилами налогообложения. При подсчете дохода следует закладывать налоговые отчисления в прибыль, так как продлевать льготы не будут.

До 2021 года отчисления по банковским вкладам облагались налогом в случаях, если процентная ставка депозита превышала ключевую на 5 п. п. В этом случае владельцам этих сбережений следовало уплатить 35% от прибыли.

С вступлением в силу новых условий резиденты и нерезиденты РФ будут платить НДФЛ (в настоящий момент – 13%) от суммы дохода, который превышает установленный законом необлагаемый минимум. Правило о превышении ставки на 5 п. п. больше не действует.

Читайте также: Единое пособие на детей в 2023 году

Как рассчитывается необлагаемый налогом минимум по вкладам в 2023 году

Изначально правками в Налоговый кодекс предусматривалось, что минимум будет высчитываться по такой формуле – ключевая ставка ЦБ РФ по состоянию на 1 января учетного года * 1 млн руб. После мартовских изменений 2022 года учитывается максимальная ставка Центробанка на весь год. Размер суммы в рублях не изменился.

Например, если ставка регулятора составляет 7.5% и не меняется за учетный период, то необлагаемый налогом минимум составляет 1 000 000 * 0.075 = 75 000 руб. Если по вкладам гражданин получил меньше прибыли, то налог он не платит. В противном случае необходимо уплатить 13% от разницы.

Если же в течение года ставка возросла, то при подсчете налогов учитывают именно максимальное значение. Так происходило в 2022 году, когда на начало года ключевой процент был 8.5%, а в марте и апреле возрастал до 20%. Если бы действовали новые правила, то необлагаемый налогом минимум был бы 200 000 рублей.

Читайте также: В какую криптовалюту инвестировать в 2023 году

Как подсчитать налог по вкладам

Для банковских депозитов действует правило необлагаемого налогом минимума. Если доходы не превышают это значение, то никаких отчислений не будет. В противном случае налогом на вклады в 2023 году облагается разница между этими значениями. Формула подсчета будет следующей:

(Доход по всем вкладам – Необлагаемый налогом минимум) * НДФЛ

Например, в течение года ставка оставалась на уровне 7.5%, а на депозите лежит 1.5 млн руб. под 7% годовых. Доход составит 105 тыс. руб., необлагаемый налогом минимум – 75 тыс. руб. (разница – 30 тысяч). После подстановки значений в формулу получим следующее:

(1500000 * 0.07 – 1000000 * 0.075) * 0.13 = 3900

Владельцу вклада необходимо будет заплатить 3 900 руб. налогов (или 13% от 30 тыс. руб.).

Если же у гражданина есть несколько банковских вложений под проценты, то необходимо суммировать весь доход.

Читайте также: Рефинансирование ипотеки в Сбербанке в 2023 году

Порядок оплаты налога на вклады в 2023 году

Согласно действующим правилам, налог по доходам с банковских вкладов и инвестиций граждане платят сами. Подавать документацию в налоговую не нужно, это будет сделано до 1 февраля централизованно.

В случае, если доходы по всем депозитам превысят необлагаемый налогом минимум, Федеральная налоговая служба уведомит о необходимости заплатить 13% НДФЛ. Предусмотрено, что за предыдущий год граждане уплачивают отчисления до конца следующего года. Таким образом, по доходам, полученным в 2023 году, россиянам следует уплатить налог до 1 декабря 2024.

Напоминаем, что за 2021 и 2022 годы ничего платить не нужно, согласно указу президента РФ о введении налоговой льготы на этот период.

Читайте также: Что будет с кредитами при дефолте в России в 2023 году

Налоговые льготы для вкладов для пенсионеров

В настоящее время каких-либо особых условий и льгот для лиц пенсионного возраста не предусмотрено. Депутаты Государственной думы уже несколько лет обсуждают возможность освободить неработающих пенсионеров и других слабозащищенных категорий населения от налоговых сборов, но к принятию соответствующих поправок это пока не привело.

В 2023 году лица, получающие пенсию, будут платить НДФЛ по вкладам наравне с другими.

Налоговые льготы для вкладов, переданных по наследству

​

Согласно действующему налоговому законодательству, доходы, полученные по вкладам по наследству, не подлежат налогообложению. В новой редакции закона изменений в этом отношении нет. Если же депозит получен не по наследству, а каким-то другим способом, то действуют общие плавила налогообложения.

Информацию о том, были ли у родственника банковские вложения под проценты или другие инвестиции, можно узнать о нотариуса, ведущего дело о наследстве и собирающего данные об имуществе.

Подведем итог

В 2023 году начнут действовать изменения в Налоговом кодексе, касающиеся налогов на вклады. Доходы, полученные за этот год, подлежат налогообложению, а оплатить сбор необходимо до конца 2024 года.