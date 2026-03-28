Кредитные каникулы в 2026 году: как оформить и кто может получить

Финансовые проблемы могут случиться у каждого. Если временные трудности мешают платить по кредиту, то существует возможность оформить небольшую отсрочку, чтобы привести дела в порядок. Разберемся, как получить каникулы по кредитам в 2026 году и какие у этой программы имеются особенности и ограничения.

Что такое кредитные каникулы

Кредитные каникулы – это предусмотренный законом перерыв в платежах. В этот период заемщик официально получает право временно не исполнять обязательства по кредиту или вносить намного меньшую сумму в течение полугода. Такая возможность позволяет привести свои финансовые дела в порядок, но при этом не портить отношения с банком и не получать штрафы за неуплату.

Этот механизм появился в качестве временной защитной меры в 2020 году в период пандемии коронавируса. Как оказалось, жизненные проблемы не ограничиваются одной лишь пандемией, поэтому с января 2024 года возможность переноса платежей была введена на постоянной основе путем внесения изменений в закон 348-ФЗ.

Следует помнить, что кредитные каникулы не являются прощением от банка. Пропущенные платежи просто откладываются. Следовательно, срок действия кредита увеличивается на аналогичный срок. Заемщик все так же обязан вернуть долг вместе с начисленными за этот период процентами. Главный плюс в том, что во время кредитных каникул не будут звонить коллекторы, банк не начислит штрафы, а в кредитной истории не появится отметок о просрочке.





Кто может получить кредитные каникулы в 2026 году

Перед тем, как оформить кредитные каникулы, заемщику следует убедиться, что он соответствует условиям программы. Федеральным законом установлено, какие категории лиц имеют право на отсрочку по выплатам:

Граждане, у которых в значительной мере упали доходы. Если в сравнении со средним доходом за предыдущий год поступления сократились на 30% или более, и это не позволяет обеспечивать кредит, такое положение станет основанием для получения кредитных каникул. Финансовые изменения необходимо подтвердить справками и выписками из банка.

Лица, признанные нетрудоспособными по состоянию здоровья.

Люди, проживающие в зоне чрезвычайной ситуации и пострадавшие от стихийного или другого бедствия. Потеря жилья, имущества и возможностей для нормального существования могут стать веской причиной для оформления отсрочки.

Военнослужащие, имеющие кредитные обязательства. Для этой категории предоставляются каникулы на весь период службы (по контракту или по мобилизации), а также на 180 дней после ее окончания. Если военнослужащий получил заболевания или травмы в ходе военных действий, срок продлевается на весь период лечения. Для этой категории предусмотрено право не платить проценты, которые начисляются за время кредитных каникул.

Самозанятые граждане, индивидуальные предприниматели и компании из реестра МСП. Им предоставляется право на шестимесячные кредитные каникулы раз в пять лет на каждый кредит.

Также указано, кто не может воспользоваться статьями закона. В число таких категорий входят заемщики:

признанные банкротами;

воспользовавшиеся отсрочкой по другим программам;

уже использовавшие каникулы по этому кредиту в предыдущие годы (за исключением военнослужащих и участников военных операций);

в отношении которых ведется исполнительное производство;

чьи обязательства превышают установленные законом лимиты.





Условия предоставления кредитных каникул

Ограничения на получение платежной отсрочки варьируются в зависимости от кредитора и типа займа. Для неипотечных задолженностей действуют следующие ограничения:

до 1,6 млн рублей – для автокредитов;

до 450 тыс. рублей – для потребительских кредитов;

до 150 тыс. рублей – для лимитированных кредитов (кредитных карт).

В случае ипотеки условия кредитных каникул будут другими:

жилье, приобретенное в кредит, должно быть единственным в распоряжении заемщика;

сумма ипотеки – не более 15 млн рублей.

Для бизнеса действуют совершенно иные лимиты:

до 10 млн рублей – для самозанятых;

до 60 млн – для микробизнеса;

до 400 млн – для малого бизнеса;

до 1 млрд – для среднего бизнеса.

Наиболее частой причиной обращения за получением отсрочки является снижение дохода за предыдущие 2 месяца на 30% или более по сравнению со средними поступлениями за предшествующий этому год. Для подтверждения заемщику необходимо предоставить финансовые документы. При этом месяц подачи заявления в расчетах не учитывается.

Каждый случай рассматривается финансовой организацией индивидуально, поэтому некоторые условия могут меняться. Как правило, каникулы выдаются на срок от 1 до 6 месяцев. В это время заемщик получает право не вносить обязательные платежи, но проценты по кредиту продолжают начисляться.

Таким образом, в момент получения долговая нагрузка значительно снижается, но общая продолжительность и стоимость кредита возрастает за счет начисленных процентов.





Как оформить кредитные каникулы

Любая бюрократическая процедура требует тщательной подготовки и следования четкому порядку действий. Пошаговая инструкция поможет оформить отсрочку платежей по кредиту.

Сначала заемщику необходимо определить, соответствует ли его положение критериям банка и государственной программы.

Следующим этапом станет сбор документов. Банк может запросить справки и подтверждение актуального статуса:

Паспорт гражданина РФ.

Кредитный договор.

Справка 2-НДФЛ за необходимый период.

Справка о постановке на учет в центре занятости (при потере работы).

Больничный лист (при утрате работоспособности).

Документ, подтверждающий проживание в районе ЧС, потерю имущества и ухудшение условий проживания. Выдается органами местной власти.

Согласие поручителя или залогодателя (при участии третьих лиц).

Подготовив основные документы, заемщик подает заявление в банк или иную финансовую организацию, которая выдавала кредит. Большинство организаций дают возможность сделать это онлайн, хотя всегда остается вариант традиционного посещения физического отделения.

После оформления заявки банк анализирует предоставленную информацию и проводит оценку рисков с учетом кредитной истории заемщика. На изучение отводится 5 рабочих дней, после чего заявитель должен получить ответ. Если результат положительный, между банком и заемщиком заключается дополнительное соглашение. В случае отказа предоставляется мотивированный ответ, с которым можно обратиться в суд.

После подписания документов заемщик переходит на новый график платежей. Важно не допускать нарушений, чтобы не лишиться права на кредитные каникулы.

Если же не удалось достигнуть положительного результата, не стоит отчаиваться. Многие банки предлагают программы реструктуризации. В этом случае условия кредита пересматриваются, чтобы найти более выгодные. Например, увеличить срок (ежемесячные платежи станут меньше, но появится переплата за счет большей длительности) или уменьшить проценты.





Подведем итог

Даже в сложной финансовой ситуации остается пространство для маневра. Если долговая нагрузка становится критичной, важно не откладывать решение. Кредитные каникулы в 2026 году могут стать возможностью, которая позволит избежать просрочек и сохранить кредитную историю.