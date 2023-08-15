Продвижение многих товаров и услуг во многом зависит от усилий маркетологов. Именно они определяют, как и чем заинтересовать покупателей. Данная профессия относится к одной и самых активно развивающихся и перспективных, открывающих множество интересных возможностей в будущем. Предлагаем узнать, сколько зарабатывает маркетолог в России в 2023 году и от чего зависит заработок специалистов в этой сфере.

Особенности профессии

Главная задача маркетинга – повысить привлекательность продукта или услуги в глазах потенциального потребителя. Для этого маркетологам необходимо изучить потребности аудитории и на основании этих данных продумать стратегию продвижения. При работе специалистам этой сферы приходится анализировать множество факторов, использовать современные технологии, психологию и экономику.

Навыки маркетолога требуются во многих сферах. Так, в крупных компаниях существуют целые маркетинговые отделы, в которых сотрудники работают сразу в нескольких направлениях. Например:

Бренд-маркетологи определяют главную стратегию развития бренда.

Маркетологи-аналитики занимаются сбором и анализом информации.

Экономисты-маркетологи изучают влияние экономических факторов на развитие продукта.

Интернет-маркетологи занимаются продвижением товаров и услуг онлайн.

Комьюнити-маркетологи отвечают за взаимодействие компании и аудитории, создают позитивный имидж в глазах потенциальных покупателей или клиентов.

Маркетолог может работать в соответствующем отделе компании или через маркетинговое агентство. А узкопрофильные специалисты-фрилансеры могут предоставлять услуги напрямую работодателю по конкретным вопросам продвижения.

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Сколько зарабатывает маркетолог в России в 2023 году

Зарплата маркетолога, как и представителей других профессий, зависит от многих факторов. В числе наиболее значимых:

регион проживания или предоставления услуг;

опыт работы в своей сфере;

наличие дополнительных навыков и умений.

Согласно информации популярных площадок по трудоустройству, самые большие показатели средней зарплаты в Москве (110000 рублей) и Санкт-Петербурге (95000 рублей). Следует отметить, что эти города являются лидерами по зарплатам во всех сферах деятельности.

Кроме Москвы и СПб, пятерка городов-лидеров выглядит следующим образом:

Казань – 85 000 руб. Ростов-на-Дону – 82 000 руб. Новосибирск – 78 000 руб. Краснодар – 77 000 руб. Екатеринбург – 75 000 руб.

Следует отметить, что зарплаты такого уровня предлагают маркетологам, имеющим хороший опыт в продажах и обладающим дополнительными навыками.

Сайты по трудоустройству сообщают, сколько в среднем зарабатывает маркетолог в России в 2023 году, исходя из трудового стажа:

без опыта – 25 000-400 00 руб.;

1-2 года – 40 000-65 000 руб.;

2-5 лет – 65 000-85 000 руб.;

от 5 лет – 85 000-130 000 руб.

Следует отметить, что наиболее оплачиваемыми являются должности руководителей маркетинговых отделов. Средняя зарплата для верхних уровней составляет 180 000 рублей, а в Москве может достигать 200 000-250 000 рублей.

Как найти работу начинающему маркетологу

Очевидно, что для получения хорошей зарплаты маркетологу необходим опыт работы над реальными бизнес-проектами. Эксперты рекомендуют новичкам сразу определиться, в какой сфере они хотят развиваться – в классическом офлайн-маркетинге, аналитике или интернет-маркетинге. Это поможет сузить круг поисков и заниматься действительно тем, что нравится.

Первые шаги в профессии могут быть такими:

Изучить открытые вакансии в компаниях, в которых хотелось бы работать. Искать предложения на сайтах по трудоустройству. Как правило, новичкам могут предлагать низкооплачиваемую работу, но это поможет быстро наполнить портфолио. Пройти стажировку в компании. Самый лучший вариант – делать это во время обучения. Так, к моменту окончания вуза у специалиста уже будет один или несколько настоящих проектов.

Молодым маркетологам без опыта работы могут часто отказывать на собеседованиях. Эксперты советуют не отчаиваться. Это тоже является своего рода опытом. Зная механику проведения собеседования, начинающим специалистам будет проще общаться с работодателем.

На начальных этапах не отказывайтесь от незначительных проектов. Они дадут ценный реальный опыт работы, а также наполнят пока еще пустое резюме.

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Карьерные перспективы

Продажа товаров и услуг будет актуальной постоянно, а значит, грамотные специалисты, способные продвигать продукт, также останутся при работе. По мере роста количества товаров и услуг будет возрастать и количество предложений. Перед выбором данной профессии следует знать не только, сколько зарабатывает маркетолог в России в 2023 году, но и о перспективах на более длительный период. Эксперты заявляют, что особый рост перспектив будет в перформанс-, бренд- и диджитал-направлении, а также в аналитике.

Многие специалисты открывают собственные агентства, специализирующиеся на каком-то одном направлении, или уходят во фриланс и начинают оказывать услуги удаленно. Так, например, перформанс-маркетинг предлагает клиентам в короткие сроки увеличить KPI, но требует от маркетолога большого опыта, умений и знаний в профессии. В эту сферу идут лишь те, кто уже имеет за плечами большой трудовой стаж и сделал себе имя на многих проектах. Размер дохода такой сферы маркетинга существенно выше других.

Бренд-маркетинг специализируется на создании благоприятного имиджа компании, а потому всегда будет актуален. Каждый производитель хочет, чтобы с его именем были исключительно благоприятные ассоциации.

Диджитал-маркетинг уже сейчас выходит на лидирующие позиции по количеству предложений. Продвижение онлайн на сайтах, в социальных сетях и с помощью современных телекоммуникационных технологий открывает перед маркетологами огромные перспективы. Такая профессия позволяет заниматься основной деятельностью удаленно, например, из дома.

Аналитики всегда будут популярными. Исследование настроений и предпочтений аудитории, сбор статистики и обработка больших объемов информации останутся в почете и в 2023 году, и в ближайшие десятилетия.

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Плюсы и минусы профессии

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Как и у других профессий, маркетинг имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Плюсы:

Постоянная актуальность профессии. Опытные специалисты всегда будут нарасхват.

Легко получить базовые знания. Доступные курсы дают необходимый минимум, но для полноценного вхождения в профессию потребуется более глубокое изучение вопроса.

Стабильный заработок. Маркетологи с большим опытом получают очень большие деньги.

Большие перспективы. Всегда можно найти что-то новое и интересное.

Возможности для развития и перехода между направлениями деятельности.

Маркетинг тесно связан с рекламой, пиаром, аналитикой и экономикой. Представители этих профессий могут с относительной легкостью стать маркетологами.

Минусы:

Для сохранения конкурентоспособности необходимо постоянно развиваться. Методы маркетинга меняются очень быстро, нужно быть всегда в тренде.

Многозадачность. Маркетологу часто приходится выполнять одновременно несколько дел, не теряя фокус внимания и не забывая детали.

В начале карьеры часто приходится выполнять рутинные задачи. Многие проекты требуют применения уже сложившихся подходов.

Высокий уровень ответственности. От маркетолога часто зависит успех или провал продвижения продукта. Большие риски негативно сказываются на психологическом самочувствии.

Для успешного выполнения задач маркетологу необходимо знать и использовать основы психологии, экономики, техники продаж, иностранные языки, аналитические и IT-инструменты.

Подведем итог

Интернет-порталы, специализирующиеся на тематике трудоустройства, сообщают, сколько зарабатывает маркетолог в России в 2023 году. По открытой информации об имеющихся предложениях, новички могут рассчитывать на 30 000-40 000 рублей в месяц, а зарплата опытных специалистов достигает 80 000-100 000 рублей.