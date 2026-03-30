Декретные выплаты в 2026 году: размер, расчет и как оформить

Пособие по беременности и родам – одна из ключевых мер государственной поддержки семей с детьми в России. Ежегодно его параметры пересматриваются: меняются предельные базы, индексируется минимум, растет максимум. В 2026 году декретные выплаты были в очередной раз пересмотрены. Разберемся, на какую сумму могут рассчитывать молодые мамы, как ее рассчитать и что потребуется для оформления.

Размер декретных выплат в 2026 году

В 2026 году пособие по беременности и родам возросло. Пересмотру подверглась как максимальная сумма, учитывающая размер заработной платы, так и минимальная, исчисляемая по МРОТ. Выплаты, связанные с рождением ребенка, состоят из двух частей: пособие по беременности и родам и пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Система социального страхования работает по принципу прямой зависимости суммы от официального заработка, стажа работы, характера беременности и ее продолжительности. Поэтому разговор о размерах всегда подразумевает конкретные сценарии.

Молодым мамам оплачивается каждый день, который они находятся в декрете, поэтому продолжительность декретного отпуска будет в значительной мере определять сумму выплат. Рассмотрим, какое количество дней полагается по беременности и родам:

Обычная одноплодная беременность – 140 дней.

Роды с осложнениями – 156 дней.

Преждевременные роды (с 22 до 30 недель) – 156 дней.

Многоплодная беременность – 194 дня.

Для подтверждения врач женской консультации выписывает листок нетрудоспособности, который направляется по месту работы женщины.

Размер пособия по беременности и родам в 2026 году был проиндексирован. При этом изменению подверглись как минимальные, так и максимальные выплаты.

Для расчета используется средний заработок за предыдущие 2 года работы. Если стаж меньше этого срока, то сумма пособия определяется с учетом действующего МРОТ (890,73 рублей в день). В остальных случаях учитываются предыдущие страховые взносы, но максимальный размер не может превышать 6 827,40 рублей в сутки.

Таким образом, в пересчете на основные периоды нетрудоспособности, размеры выплат по беременности и родам будут следующими:

Обычная одноплодная беременность – от 124 702,20 до 955 836,00 рублей.

Преждевременные или осложненные роды – от 138 953,88 до 1 065 074,40 рублей.

Многоплодная беременность – от 172 801,62 до 1 324 515,60 рублей.





Как рассчитать декретные

Зная ориентировочный диапазон выплат, стаж работы и продолжительность отпуска по беременности и родам, можно самостоятельно определить, какой будет итоговая сумма. Разберемся, как рассчитать декретные в 2026 году.

Формула для расчета выплат имеет следующий вид: суммарный доход за два года, деленный на расчетное количество дней (730 или 731 в случае високосного года, за вычетом дней, когда взносы в СФР не уплачивались), умноженный на длительность отпуска.

При проведении вычислений важно учитывать несколько моментов:

В суммарный доход входят выплаты, которые облагаются взносами в Соцфонд. Например, зарплата, премии, отпускные. Оплата больничных, декретных и ухода за ребенком не учитывается.

Как правило, в расчет берутся два года, предшествующие году выхода в декрет. Если это происходит в 2026 году, то средний дневной доход вычисляют по 2025 и 2024 годам.

Максимальный размер выплат не может превышать установленный законом лимит, несмотря на зарплату. В 2026 году верхний предел составляет 6 827,40 рублей в сутки.

Нижняя планка выплат беременным в 2026 году по декрету ограничена МРОТ и составляет 890,73 рублей в сутки. Ее назначают в случаях, когда расчетный заработок меньше минимального или при недостаточном стаже.

Из общего количества дней необходимо вычесть дни нетрудоспособности – по больничному, декрету и уходу за ребенком.





Как оформить декретные выплаты

Помимо понимания, на какую сумму может рассчитывать женщина, стоит также знать, как получить эти деньги. В 2026 году процесс выплат беременным значительно проще, чем был еще несколько лет назад. Большая часть процесса цифровизирована и происходит автоматически с минимальным участием самой женщины.

Процедура проходит по следующей схеме:

На 30 неделе беременности (или на 28-й в случае многоплодной) врач женской консультации, проводящий осмотр, выписывает листок нетрудоспособности. Больничный лист оформляется в электронном виде.

СФР получает информацию от медицинского учреждения и отправляет уведомление работодателю. После этого женщина подает заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам.

Получив данные о больничном, работодатель направляет в СФР необходимую информацию в течение трех рабочих дней – стаж работы, районный коэффициент и другие сведения о сотруднице в пределах своей компетенции. Остальные данные Соцфонд получает в налоговой службе и ЗАГСе.

В течение 10 дней СФР проводит проверку и одобряет заявку при наличии достаточной информации. Деньги поступают на карту МИР.





Какие документы нужны

Порядок оформления прост и понятен. Но чтобы процесс прошел без задержек, стоит заранее к нему подготовиться. Предлагаем узнать, как оформить декретные выплаты в 2026 году и какие документы могут потребоваться для этого.

Электронный листок нетрудоспособности. Через систему больничный лист поступает в СФР и работодателю автоматически. Врач может дать только его номер. Бумажный экземпляр выдается в исключительных случаях. Например, если информация о женщине представляет государственную тайну.

Заявление на отпуск по беременности и родам. Оно составляется в свободной форме и содержит дату и номер больничного листа в качестве основания.

Справка о доходах. Если в расчетном двухлетнем периоде женщина работала у разных работодателей, требуется подтверждение доходов от каждого. Без этой информации бухгалтер не сможет правильно подсчитать доход, и декретные выплаты окажутся заниженными.

Заявление о замене расчетных лет. Если в предыдущие два года зарплата была низкой или было много дней нетрудоспособности, можно использовать другой период для расчета. Для этого нужно заранее подать в Соцфонд заявление в свободной форме, в котором следует указать желаемый временной интервал.

Индивидуальные предприниматели подают заявление в Соцфонд самостоятельно. Важно, чтобы все взносы в СФР за предыдущие годы были уплачены. Например, чтобы получить декретные в 2026 году, предпринимателю необходимо было провести оплату до декабря 2025 года.





Итог

Пособие по беременности и родам строго регламентировано действующим законодательством, а его параметры ежегодно пересматриваются. Декретные выплаты в 2026 году рассчитываются по доходам за 2024–2025 годы. Их выплатой занимается Соцфонд России на основании информации, предоставленной работодателем.