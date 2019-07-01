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Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе

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После завершения бракоразводного процесса между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом в начале этого года, стали появляться снова слухи о то, что Питт и Дженнифер Энистон снова вместе. В 2019 году появилась информация о том, что бывшие супруги снова встречаются.

Дорогой подарок на 50-летний юбилей и возобновление отношений

После того, как Дженнифер Энистон развелась в 16 февраля 2018 года со своим последним мужем Джастином Теру, слухи о том, что у нее снова возникли отношения с Брэдом стали активно муссироваться в СМИ. Сам актер не отрицал возможность возобновления отношений со своей первой женой.

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О том, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе стало известно в мае 2019 года после 50-летнего юбилея актрисы. На день рождения своей бывшей супруге актер преподнес дорогой подарок за 48 млн. долларов.

В июне влюбленные вместе отдыхала в Италии. Известно, что романтический отдых в Риме им помог устроить друг Брэда Питта – другой голливудский красавчик Джордж Клуни и его жена Амаль Аламуддин. Известно, что Клуни давно помогает бывшей паре возобновить свои прежние отношения и у него это неплохо получается. Источник сообщил журналистам, что после двух дней совместного отдыха Дженнифер и Брэд были невероятно счастливы.

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История отношений

Впервые актеры познакомились в 1998 году. Брэд Питт после их первой встречи заявлял в интервью, что влюбился с первого взгляда в молодую звезду американского сериала «Друзья». Близкие актера считали его одержимость Дженнифер ненормальной и были уверены, что скоро эти отношения сойдут на нет. Но после двух лет романтической идиллии пара решила оформить брачные отношения.

Роман с Дженнифер после отношений с Гвинет Пэлтроу, старавшейся полностью контролировать Брэда, выглядел легким и непринужденным.

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В 2000 году была организована невероятно пышная брачная церемония, во время которой жених с невестой давали забавные клятвы. Дженнифер обещала, что будет всегда готовить банановый коктейль для мужа, который он обожает, а жених поклялся невесте находить баланс термостата.

Свадебное путешествие молодых прошло на Сейшелах. Их отношения казались идеальными и после свадьбы, которая обошлась им в 1 млн. долларов. Все думали, что их брак будет безоблачным и крепким, так как молодые не сводили друг с друга глаз и демонстрировали глубокое взаимопонимание.

Развод идеальной пары

Брак продлился до 2005 года, который стал непростым для каждого. В своих интервью актеры объясняли причину развода тем, что после того, как страсть немного поостыла, они начали отдаляться друг от друга. Первой не выдержала такого положения вещей Дженнифер Энистон и подала на развод.

Причиной такого ее решения стали слухи о том, что Брэд Питт завел роман с Анджелиной Джоли во время съемок фильма «Мистер и мисс Смит».

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Про Дженнифер стали писать, что она сама виновата, так как за 5 лет брака не смогла завести ребенка и слишком много времени отдает работе, в то время как Питт мечтает о полноценной семье с детьми. В результате 2 октября брак был расторгнут.

Актриса тяжело переживала расставание с мужем, особенно после того, как стало известно, что Анджелина ждет от Брэда ребенка. Энистон пришлось обращаться за помощью к психотерапевту, чтобы забыть своего бывшего мужа.

Энистон стала строить новые отношения с другими мужчинами:

  • Винсом Воном;
  • Джоном Майером;
  • Джерардом Батлером.

Наиболее прочные отношения она смогла создать с актером Джастином Теру, с которым познакомилась в 2011 году. Их роман длился несколько лет, после чего они расписались в августе 2015 года, организовав скромную брачную церемонию в Лос-Анджелесе.

Через три года их брак распался. Причиной развода многие называют проблемы в семье Брэда Питта. После того как оба актера развелись со своими супругами, многие снова заговорили о том, что между ними может вспыхнуть былая страсть.

О том, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова могут быть вместе журналисты стали писать еще в начале 2019 года. Многие поклонники актеров рады за них и хотят, чтобы их романтические отношения снова возобновились.

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01.07.2019
Теги: Брэд Питт Дженнифер Энистон 2019 последние новости

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