Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе
После завершения бракоразводного процесса между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом в начале этого года, стали появляться снова слухи о то, что Питт и Дженнифер Энистон снова вместе. В 2019 году появилась информация о том, что бывшие супруги снова встречаются.
Дорогой подарок на 50-летний юбилей и возобновление отношений
После того, как Дженнифер Энистон развелась в 16 февраля 2018 года со своим последним мужем Джастином Теру, слухи о том, что у нее снова возникли отношения с Брэдом стали активно муссироваться в СМИ. Сам актер не отрицал возможность возобновления отношений со своей первой женой.
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О том, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе стало известно в мае 2019 года после 50-летнего юбилея актрисы. На день рождения своей бывшей супруге актер преподнес дорогой подарок за 48 млн. долларов.
В июне влюбленные вместе отдыхала в Италии. Известно, что романтический отдых в Риме им помог устроить друг Брэда Питта – другой голливудский красавчик Джордж Клуни и его жена Амаль Аламуддин. Известно, что Клуни давно помогает бывшей паре возобновить свои прежние отношения и у него это неплохо получается. Источник сообщил журналистам, что после двух дней совместного отдыха Дженнифер и Брэд были невероятно счастливы.
История отношений
Впервые актеры познакомились в 1998 году. Брэд Питт после их первой встречи заявлял в интервью, что влюбился с первого взгляда в молодую звезду американского сериала «Друзья». Близкие актера считали его одержимость Дженнифер ненормальной и были уверены, что скоро эти отношения сойдут на нет. Но после двух лет романтической идиллии пара решила оформить брачные отношения.
Роман с Дженнифер после отношений с Гвинет Пэлтроу, старавшейся полностью контролировать Брэда, выглядел легким и непринужденным.
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В 2000 году была организована невероятно пышная брачная церемония, во время которой жених с невестой давали забавные клятвы. Дженнифер обещала, что будет всегда готовить банановый коктейль для мужа, который он обожает, а жених поклялся невесте находить баланс термостата.
Свадебное путешествие молодых прошло на Сейшелах. Их отношения казались идеальными и после свадьбы, которая обошлась им в 1 млн. долларов. Все думали, что их брак будет безоблачным и крепким, так как молодые не сводили друг с друга глаз и демонстрировали глубокое взаимопонимание.
Развод идеальной пары
Брак продлился до 2005 года, который стал непростым для каждого. В своих интервью актеры объясняли причину развода тем, что после того, как страсть немного поостыла, они начали отдаляться друг от друга. Первой не выдержала такого положения вещей Дженнифер Энистон и подала на развод.
Причиной такого ее решения стали слухи о том, что Брэд Питт завел роман с Анджелиной Джоли во время съемок фильма «Мистер и мисс Смит».
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Про Дженнифер стали писать, что она сама виновата, так как за 5 лет брака не смогла завести ребенка и слишком много времени отдает работе, в то время как Питт мечтает о полноценной семье с детьми. В результате 2 октября брак был расторгнут.
Актриса тяжело переживала расставание с мужем, особенно после того, как стало известно, что Анджелина ждет от Брэда ребенка. Энистон пришлось обращаться за помощью к психотерапевту, чтобы забыть своего бывшего мужа.
Энистон стала строить новые отношения с другими мужчинами:
- Винсом Воном;
- Джоном Майером;
- Джерардом Батлером.
Наиболее прочные отношения она смогла создать с актером Джастином Теру, с которым познакомилась в 2011 году. Их роман длился несколько лет, после чего они расписались в августе 2015 года, организовав скромную брачную церемонию в Лос-Анджелесе.
Через три года их брак распался. Причиной развода многие называют проблемы в семье Брэда Питта. После того как оба актера развелись со своими супругами, многие снова заговорили о том, что между ними может вспыхнуть былая страсть.
О том, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова могут быть вместе журналисты стали писать еще в начале 2019 года. Многие поклонники актеров рады за них и хотят, чтобы их романтические отношения снова возобновились.
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Как думаете кто больше подходит Брэду Питту? 3
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Милана / 02.07.19 01:43Интересно, будут ли они снова жениться. Ведь с Джоли Брэд расписался практически перед самым разводом.
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Вера / 02.07.19 01:43Возможно, причиной развода Брэда и Дженнифер стало отсутствие общих детей, которым ловко воспользовалась Джоли.
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Анна / 02.07.19 01:42Дженнифер Энистон выглядит не такой стервой, как Джоли. Хорошо, что у бывших влюбленных все налаживается снова.