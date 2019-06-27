Биография и личная жизнь Марины Хлебниковой

Исполнители 90-х годов постепенно забываются, но их песни все еще звучат на ретро вечеринках, остаются в сердцах старшего поколения. Жизнь некоторых ранее популярных певцов полна горя и драматизма.

Биография

Для певицы Марины Хлебниковой биография, личная жизнь, болезнь сейчас переплетены в один клубок. Хотя все очень радужно начиналось. Она появилась на свет 6 ноября 1965 года в Долгопрудном. Родители занимались радиофизикой. Они привили дочери любовь к музыке, проводили с ней много времени, особенно тепло отзывается Марина Хлебникова об отце.

Хлебникова отличалась артистичностью с детства. Занималась в творческой студии музыкой, балетом. Отлично училась, проявляла интерес к точным наукам. Окончив школу, продолжала обучение музыке в Гнесинском училище, потом в Гнесинском институте. Когда там открыли факультет эстрадного пения, она ушла на это отделение.

У Марины Хлебниковой в биографии были знаковые встречи. Она познакомилась с известным продюсером Бари Алибасовым, которому понравился ее голос. Он пригласил певицу в группу «Интеграл», а позже в «На-На» в качестве солистки.

Триумфально объехал коллектив всю страну с гастролями. Харизматичная вокалистка сразу понравилась и запомнилась.

Творчество принесло певице много заслуженных наград:

1991 год – лауреат конкурса «Ялта 91»;

1992 год – лауреат международного конкурса в Австрии;

1997 год – певица стала лауреатом премии «Песня года», ей вручили награду «Золотой Граммофон», альбом «Чашка кофею» занял 4 место по продажам;

2002 год – лауреат фестиваля «Песня года», звание «Заслуженный артист Российской федерации»;

2004 год – лауреат фестиваля «Песня года».

Поклонников творчества Хлебниковой волнует, что с ней случилось, чем она сейчас занимается. Живет певица в Бутово. У нее двухуровневая квартира. Она коллекционирует рояли, украшения, мягкие игрушки и редкие минералы.

В СМИ преувеличены слухи о ее нищенском положении. В ближайшее время она собирается на выступления в Германии. Песни певицы по-прежнему популярны, поклонники с радостью посещают ее концерты.

Личная жизнь

У Марины не сложилась личная жизнь, хотя искала она счастья с несколькими мужчинами. Первым мужем был гитарист Антон Логинов, ради Хлебниковой он ушел из семьи. Ходили слухи о фиктивности отношений ради поддержания карьеры, которые молодые люди отрицали.

Второй муж Михаил Майданич, директор фирмы звукозаписи «Граммофон Рекордс». В них родилась дочь Доминика. Пара быстро рассталась. Певица уже через 20 дней после родов начала выступления, чтобы заработать деньги. Муж не обеспечивал семью, он оказался замешан в денежных махинациях.

После расставания с Майданичем, Хлебникова снова сошлась с Логиновым. В 2017 году он перенес инсульт, но быстро восстановился. Они вместе посещали светские мероприятия, следы заболевания не были заметны.

В октябре 2018 года Логинов повесился в квартире Хлебниковой, оставив записку. Просил никого не винить, давал распоряжения по поводу своего имущества. Последней волей гитариста было кремировать его тело, развеять прах по ветру.

Марина Хлебникова трудно пережила этот удар, она не смогла присутствовать на похоронах из-за нервного срыва. Совместных детей у пары не было, прощались с Логиновым родные и друзья. Доминика уже выросла, носит мамину фамилию. Она пела в московских ночных клубах, но для жизни выбрала себе другую профессию. Девушка учится на экономиста в Англии.

Болезнь

Для СМИ всегда была интересна Марина Хлебникова, ее биография, личная жизнь, а также информация о болезни. Сейчас она стала появляться на публике, а несколько лет о ней не было слышно. Певице сделали несколько операций на челюсти.

Киста стала причиной гайморита. Последствия болезни еще не прошли. Хлебниковой нельзя простужаться, нужно беречь свое здоровье, что не всегда получается в поездках.

Последние новости 2019 года

После самоубийства мужа Хлебникова не хотела выходить из дома. На публике она появилась в апреле 2019 года. Ее внешний вид был далек от прежнего, многие поклонники и знакомые беспокоились, что с ней случилось что-то страшное.

Сама певица поясняет, что потеряла 41 кг в результате нервных переживаний. Но сейчас она восстанавливается, ее состояние не связано с употреблением алкоголя, как можно услышать в СМИ.

Марина Хлебникова, за биографией и личной жизнью которой следят миллионы поклонников, даже после болезни сейчас на фото выглядит королевой.

Интересные факты из жизни

Вот лишь некоторые эпизоды из жизни певицы:

Марина Хлебникова в детстве увлекалась плаванием. У нее небольшой рост, но ей удалось стать кандидатом в мастера спорта, войти в сборную Москвы, завоевать золото на городском чемпионате. Еще в школе Марина Хлебникова собрала группу «Маринад». Они перепевали известные популярные советские и зарубежные песни. В детстве Марина Хлебникова собиралась работать металлургом. Певица не брала псевдоним, как делают многие представители творчества. Но однажды она немного поменяла имя. В телешоу «Неголубой огонек» она спела песня «Талалихин» с группой «ХЗ», выступая как Марья Искусница Хлебникова. Певица очень любит кошек. Ее домашнюю любимицу зовут Бусинка. В квартире много предметов, картин, сувениров с изображением этих животных. Марина Хлебникова записала песню «Друзья» вместе с рокером Александром Ивановым. Голос певицы можно услышать по радио. Она записывала маленькие стишки для детей дошкольного возраста.

Цитаты из интервью

Певица неохотно дает интервью, мало общается в социальных сетях. Но некоторые высказывания очень ценны для понимания ее позиции:

О детстве: «Я, благодаря отцу, уже в раннем детстве плавала, ходила на лыжах, каталась на коньках. В 4,5 года мама отдала меня в балетную школу, но, увидев мои вечно грязные колготки, быстро забрала меня оттуда и отвела в музыкальную. После этого фортепиано заняло прочное место в моей жизни». К вопросу о Шуре, который озвучил проблемы Хлебниковой с алкоголем: «Это бредятина! Саша Медведев — мой приятель, мы в очень хороших отношениях, но он не такой большой друг, чтобы говорить обо мне объективно. Значит не друг, а какой-то враг. Честно сказать, я не имею понятия, почему Саня так сказал…». О личной жизни: «Что касается моей нынешней личной жизни, она как бы есть, и в то же время ее как бы нет… С одной стороны, Барик нас учил, что артист должен быть холостым. С другой стороны, у нас было много друзей, у которых официальные браки очень быстро разваливались. И со временем мы стали воспринимать штамп в паспорте как какое-то черное клеймо».

О внешнем виде: «Секрет красоты — это побольше спать. Сама я никогда не прибегала к пластической хирургии. У меня не разрезано ни дюйма кожи. Но если захочется, то я это сделаю».