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Как выглядит Марина Хлебникова сейчас

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Марина Хлебникова популярная певица, которая в последнее время довольно сильно изменилась. По мнению многих поклонников, артистка стала выглядеть старше и это не комплимент. Посмотрев сейчас фото 2019 года, на которых изображена Марина Хлебникова, вы только ужаснетесь ее внешним видом, при том, что ей только 53 года.

Последние новости 2019 года

В недавнем времени Марина Хлебникова посетила одну из телепередач Андрея Малахова. Все поклонники и телезрители были в шоке с того, как изменилась певица. У многих возник вопрос, сколько лет Марине Хлебниковой и почему сейчас на фото 2019 года она так выглядит. На самом деле этот вопрос прозвучал в зале, хотя и передача была посвящена Бари Алибасову.

Все оправдания сводились к тому, что Марина страдает из-за смерти своего мужа, который после инсульта покончил жизнь самоубийством. Но более явной причиной многие называют пристрастие певицы к алкоголю. Некоторые из участников программы предлагали собрать деньги на ее лечение.

Трагедия, случившаяся у Марины Хлебниковой, оказала всего лишь косвенное влияние на ее жизнь. За последний год она сильно пристрастилась к алкоголю. Об этом рассказывают даже соседи по дому. Поэтому нужно принудительно отправлять ее на лечение, как предложил певец Шура.

  • Как вы считаете Марина Хлебникова на самом деле пристрастилась к алкогольным напиткам?

Что стало с Мариной Хлебниковой

За последние несколько лет, певица активно посещает различные телепередачи, по которым можно отследить серьёзные изменения в ее внешности. Сейчас Марина Хлебникова ужасно выглядит, и это не просто так. Скорее всего, у нее появились какие-то серьезные заболевания, вызванные алкоголем.

Некоторые поклонники предполагают, что она постарела после операции, о которой никому не рассказывает. 

Все это догадки, а сама Хлебникова всячески отрицает, представленные доводы и считает, что это естественные процессы старения, которые связаны только с ее личными переживаниями.

 

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03.07.2019
Теги: Марина Хлебникова фото 2019 как изменилась

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А как вы считаете Марина Хлебникова на самом деле сильно изменилась? 3  

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  • Ирина / 03.07.19 16:21
    -
    0
    +
    Невероятно талантливая певица и так загубила свою жизнь. Сразу понятно, что на ее внешность повлияла не только смерть первого мужа, но и алкоголь.
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  • Сергей / 03.07.19 16:20
    -
    0
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    Поклонник творчества марины Хлебниковой, но крайне удивлен тем, как она сейчас выглядит. Это довольно серьезное психологическое нарушение, которое повлекло за собой алкоголизм и ей нужна помощь.
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  • Валентина / 03.07.19 16:18
    -
    0
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    Посмотрев последние интервью Марины Хлебниковой была довольно сильно потрясена ее внешним видом. Ее лицо в значительной степени постарело и скорее всего это влияние алкоголя.
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