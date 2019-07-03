Как выглядит Марина Хлебникова сейчас

Марина Хлебникова популярная певица, которая в последнее время довольно сильно изменилась. По мнению многих поклонников, артистка стала выглядеть старше и это не комплимент. Посмотрев сейчас фото 2019 года, на которых изображена Марина Хлебникова, вы только ужаснетесь ее внешним видом, при том, что ей только 53 года.

Последние новости 2019 года

В недавнем времени Марина Хлебникова посетила одну из телепередач Андрея Малахова. Все поклонники и телезрители были в шоке с того, как изменилась певица. У многих возник вопрос, сколько лет Марине Хлебниковой и почему сейчас на фото 2019 года она так выглядит. На самом деле этот вопрос прозвучал в зале, хотя и передача была посвящена Бари Алибасову.

Все оправдания сводились к тому, что Марина страдает из-за смерти своего мужа, который после инсульта покончил жизнь самоубийством. Но более явной причиной многие называют пристрастие певицы к алкоголю. Некоторые из участников программы предлагали собрать деньги на ее лечение.

Трагедия, случившаяся у Марины Хлебниковой, оказала всего лишь косвенное влияние на ее жизнь. За последний год она сильно пристрастилась к алкоголю. Об этом рассказывают даже соседи по дому. Поэтому нужно принудительно отправлять ее на лечение, как предложил певец Шура.

Что стало с Мариной Хлебниковой

За последние несколько лет, певица активно посещает различные телепередачи, по которым можно отследить серьёзные изменения в ее внешности. Сейчас Марина Хлебникова ужасно выглядит, и это не просто так. Скорее всего, у нее появились какие-то серьезные заболевания, вызванные алкоголем.

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Некоторые поклонники предполагают, что она постарела после операции, о которой никому не рассказывает.

Все это догадки, а сама Хлебникова всячески отрицает, представленные доводы и считает, что это естественные процессы старения, которые связаны только с ее личными переживаниями.