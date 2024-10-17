Джеффри Эпштейн: биография человека, который знал слишком много

Жизненный путь некоторых знаменитых людей является ярким примером того, насколько кратким может быть расстояние от влиятельности, власти и авторитетности до того, чтобы стать изгоем в мире тех, кто лишь недавно был кругом твоего общения. Об этом свидетельствует биография Джеффри Эпштейна, известного финансиста с Манхэттена, состояние которого исчислялось миллиардами. Однако даже это не спасло его от печального финала – некогда успешный бизнесмен принял решение покончить с жизнью, находясь в тюрьме. Впрочем, расскажем обо всем по порядку, Клео.ру предлагает вам ознакомиться с подробностями его биографии.

От учителя до финансового гения: Загадочное начало

Появление на свет будущего бизнесмена состоялось 20 января 1953 года. Он родился в Нью-Йорке, в районе Бруклина, в семье садовника и домохозяйки. По происхождению Джеффри был евреем. Также в семье имелся младший брат Марк. В детстве одновременно с получением начального образования в школе Джеффри посещал центр искусств и занимался музыкой. После он поступил в колледж Cooper Union, однако обучение в нем не закончил. Позже он получал математическое образование в университете Нью-Йорка, но тоже его не завершил и остался без степени.

Свою карьерную деятельность Эпштейна начинал от учителя матанализа и физики. На протяжении 25 лет ему удалось совершить головокружительный взлет до финансиста-миллиардера. Он проявил себя в сфере инвестиционного банкинга, а впоследствии занялся созданием собственной консалтинговой компании. Карьера складывалась успешно, и Джеффри активно выделял средства на всевозможные медиапроекты, стартапы, а также на развитие образования и науки.

Трудовая деятельность Эпштейна началась с работы в Манхэттэне в школе колледжа Далтон в качестве учителя матанализа и физики. В этот период состоялось его судьбоносное знакомство с Аланом Гринбергом, отцом одного из учащихся. Мужчина предложил ему работу в инвестиционном банке Bear Stearns, и уже через год Джеффри стал партнером этого финансового учреждения.

Впоследствии Эпштейн основал компанию, занимающуюся консультированием обманутых вкладчиков-богачей. В конце 1980-х Джеффри тесно взаимодействовал со Стивеном Хоффенбергом, владеющем компанией, которую впоследствии признали одной из крупнейших финансовых пирамид. Впрочем, Эпштейн прекратил работать в ней до того, как наступил крах. Вместе с тем он основал собственную фирму, которая занималась управлением средств миллиардеров. Одним из главных клиентов стал Лесли Векснер, владелец Victoria’s Secret. Эпштейн настолько завоевал его доверие, что ему было поручено руководить несколькими крупными компаниями предпринимателя.

Кроме финансовой деятельности, Джеффри проявил себя как филантроп. В начале 2000-х годов он основал фонд для финансирования научных исследований, к примеру, в области генетики и нейробиологии. Поддержку получали Гарвард, Принстон и другие университеты.





"Золотая клетка" и светская жизнь

Согласно сведениям, публиковавшимся в средствах массовой информации в начале 2000-х годов, состояние Эпштейна исчислялось в размере, превышающем 1 млрд долларов. Впрочем, практически все средства бизнесмена находились в офшоре, поэтому подтвердить данную информацию журналистов так и не удалось. Незадолго до того, как финансист умер, на основе неких финансовых документов были сделаны выводы о размере его активов около 500 млн долларов. Об огромном богатстве Эпштейна говорит и его недвижимость, он владел домами и апартаментами на Манхэттене, в Палм-Бич, в Нью-Мексико, в Париже, а также несколькими островами.

Бизнесмен вел насыщенную светскую жизнь. В кругу его близких знакомых были известные политики, ученые, аристократы, звезды. В число этих имен вошли Билл Клинтон, Дональд Трамп (до того, как он стал президентом), Билл Гейтс, британский принц Эндрю, Дэвид Копперфильд, актеры Джон Керри и Кевин Спейси. Впрочем, после громкого скандала с Эпштейном, в ходе которого ему были предъявлены обвинения в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, многие знаменитости предпочли дистанцироваться от него.

Как известно, в ходе своей дружбы со знаменитостями Джеффри возил их на собственных частных самолетах между своими владениями, в частности, они посещали остров Литтл-Сент-Джеймс. Один из самолетов финансиста, Boeing 727, получил прозвище Lolita Express, чему способствовали обвинения бизнесмена в перевозке несовершеннолетних. Эпштейн организовывал в своих резиденциях грандиозные светские приемы. Известно, что он занимался коллекционированием предметов искусств, в число которых входили и работы знаменитых художников.





Гилейн Максвелл: Женщина за спиной монстра

В число людей, составляющих самое близкое окружение Эпштейна, входила Гилейн Максвелл, дочь британского бизнесмена Роберта Максвелла. Женщина вела светский образ жизни и неизменно появлялась на вечеринках, которые организовывал Джеффри. Однако впоследствии выяснилось, что светская львица принимала непосредственное участие в совращении несовершеннолетних вместе с Эпштейном, а также покупала их для него и склоняла их к связям с представителями элиты. В 2021 году Гилейн получила 20-летний тюремный срок, также ей присудили штраф, составляющий несколько сотен тысяч долларов.





Начало конца: Первые обвинения и 2019 год

В 2005 году разразился скандал, связанный с именем Эпштейна. Родители некой 14-летней девушки сообщили в полицию, что их дочь подверглась насилию в доме Эпштейна. Тайное расследование заняло год, но в ходе него были обнаружены материалы, доказывающие вину финансиста. Кроме того, более 30 девушек заявили, что получали от него плату за сексуальные услуги. Возраст некоторых их них не достигал и 16 лет.

В 2008 году Эпштейн избежал федерального обвинения, совершив сделку с прокуратурой. Впрочем, он был вынужден отбывать наказание на протяжении 13 месяцев, но делал это с большими привилегиями.

В июле 2019-го Джеффри предъявили очередные обвинения в организации секс-трафика. Правоохранителям удалось собрать доказательства о вербовке девушек через подруг бизнесмена, в том числе через Гислейн Максвелл. В этом сыграли роль и свидетельства Вирджинии Джуффре, которая еще в 2009 году выступила с иском против светской львицы, обвинив ее в вербовке малолетних проституток. Сама Джуффре оказывала услуги сексуального характера принцу Эндрю.

В 2019 году состоялся арест Эпштейна. Спустя какое-то время он был найден мертвым в тюремной камере. Причиной смерти объявили самоубийство.

Наследие и "Список Эпштейна"

После смерти финансиста со стороны общественности поступало немало запросов с целью обнародования связанных с этим делом документов. Однако суд не спешил публиковать "список Эпштейна", из-за чего возникла масса вопросов. В феврале 2025 года была раскрыта небольшая часть рассекреченных бумаг, однако ничего интересного в них представители СМИ так и не обнаружили. Имена знаменитостей, с которыми общался бизнесмен, были известны уже давно, а какие-либо новые сведение так и не были предоставлены.

Рассекречивание новой порции документов по делу Джеффри Эпштейна произошло в январе 2026 года и стало важным этапом в многолетнем расследовании, пролившим свет на ранее скрытые детали его деятельности. Публикация этих материалов вызвала новую волну общественного резонанса, заставив мир вновь взглянуть на масштабы связей финансиста с мировой элитой.





Итог

Биография Джеффри Эпштейна – одна из самых загадочных и неоднозначных. Как бы то ни было, противоречивая личность финансиста и связанные с ним скандалы вызывают огромный интерес и по сей день.