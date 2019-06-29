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Ольга Серябкина и Максим Фадеев встречаются

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Недавно на канале "А поговорить?" бывшая участница группы «Серебро» Елена Темникова сообщила о том, что у второй участницы музыкального коллектива Ольги Серябкиной и продюсера группы Максима Фадеева тайный роман. По мнению Темниковой, именно из-за этого распалась группа.

Реакция продюсера Фадеева на слухи о его романе на стороне

На сайте журнала «СтарХит», который принадлежит журналисту Андрею Малахову, стали активно обсуждать эти последние новости. Сам Макс Фадеев, являющийся не только семейным человеком, но и одним из крупнейших российских продюсеров и композиторов, отказался хоть как-то комментировать подобные последние новости.

Известно, что он женат на бывшей гримерше певицы Линды, которая родила ему сына Савву. Фадеев считается авторитетным продюсером, который смог создать немало успешных музыкальных проектов:

  • «Линда»;
  • «Фабрика звезд»;
  • «Глюкоза»;
  • «Серебро»;
  • «Голос. Дети».

Слухи о том, что у Максима Фадеева, который имеет семью, и Ольги Серябкиной – роман, всколыхнули пользователей российского интернета.

Группа была создана в 2006 году. Именно Темникову, которая принимала участие в конкурсе «Фабрика звезд-2», Фадеев сделал солисткой группы «Серебро», а потом отправил в 2007 году на «Евровидение», где коллектив и его солистка заняли третье место.

В 2009 году коллектив выпускает свой успешный альбом «ОпиумRoz», музыку к которому написал Фадеев. Также продюсер вкладывался во все клипы «Серебра». Заявлять после этого публично о том, что группа распалась из-за того, что Максим Фадеев и Ольга Серябкина завели роман, странно. Ведь до 2014 года, пока продюсер не заменил солистку в лице Темниковой на Полину Фаворскую, именно Лена была харизматичным лидером коллектива, а не Ольга Серябкина.

  • А как вы считаете Ольга Серябкина и Максим Фадеев на самом деле встречаются?

Реакция Серябкиной

Практически сразу после появления в интернете скандального интервью Темниковой, поклонников отечественной поп-музыки всколыхнули последние новости от самой Серябкиной, которая сказала, что встречалась она не с Фадеевым, а с Темниковой.

Такой поворот всех просто ошарашил и полностью свел на нет инфоповод, запущенный Еленой Темниковой. Само заявление стало нетипичным откровением для российского информационного пространства и переключило интерес публики полностью на Темникову.

После такого откровения сложно будет давать комментарии, даже при учете того, что Оля специально запустила такую информационную утку.

Девушка сказала, что состояла с Еленой в интимных отношениях, что именно с Темниковой у нее был роман, а не Максом Фадеевым. Раньше про это ходили слухи, и Ольга Серябкина просто подтвердила, что у нее был роман с Темниковой.

Девушка сказала, что это был ее первый и последний опыт взаимоотношений с лицами того же пола. Теперь у нее есть парень, с которым она строит взаимоотношения. И больше не собирается повторять прошлый опыт.

Певица заявляет, что об интимных отношениях с Темниковой было известно близкому кругу людей. Во время гастролей и выступлений в райдере всегда указывалось на то, что у них был общий номер в гостинице. По словам Ольги, девушки все время были вместе.

Серябкина советует Темниковой не жить прошлым и не зацикливаться на месте. Информацию о ее романе с Фадеевым, по мнению Ольги, Елена запустила специально из-за обиды на то, что она перестала быть центром группы. Она называет интервью Темниковой клеветой на уважаемого семейного человека, за которую следует подавать иск в суд.

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29.06.2019
Теги: Ольга Серябкина Максим Фадеев роман

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А как вы считаете Елена Темникова в своем интервью сказала правду? 3  

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