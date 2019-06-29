Ольга Серябкина и Максим Фадеев встречаются
Недавно на канале "А поговорить?" бывшая участница группы «Серебро» Елена Темникова сообщила о том, что у второй участницы музыкального коллектива Ольги Серябкиной и продюсера группы Максима Фадеева тайный роман. По мнению Темниковой, именно из-за этого распалась группа.
Реакция продюсера Фадеева на слухи о его романе на стороне
На сайте журнала «СтарХит», который принадлежит журналисту Андрею Малахову, стали активно обсуждать эти последние новости. Сам Макс Фадеев, являющийся не только семейным человеком, но и одним из крупнейших российских продюсеров и композиторов, отказался хоть как-то комментировать подобные последние новости.
Известно, что он женат на бывшей гримерше певицы Линды, которая родила ему сына Савву. Фадеев считается авторитетным продюсером, который смог создать немало успешных музыкальных проектов:
- «Линда»;
- «Фабрика звезд»;
- «Глюкоза»;
- «Серебро»;
- «Голос. Дети».
Слухи о том, что у Максима Фадеева, который имеет семью, и Ольги Серябкиной – роман, всколыхнули пользователей российского интернета.
Группа была создана в 2006 году. Именно Темникову, которая принимала участие в конкурсе «Фабрика звезд-2», Фадеев сделал солисткой группы «Серебро», а потом отправил в 2007 году на «Евровидение», где коллектив и его солистка заняли третье место.
В 2009 году коллектив выпускает свой успешный альбом «ОпиумRoz», музыку к которому написал Фадеев. Также продюсер вкладывался во все клипы «Серебра». Заявлять после этого публично о том, что группа распалась из-за того, что Максим Фадеев и Ольга Серябкина завели роман, странно. Ведь до 2014 года, пока продюсер не заменил солистку в лице Темниковой на Полину Фаворскую, именно Лена была харизматичным лидером коллектива, а не Ольга Серябкина.
Реакция Серябкиной
Практически сразу после появления в интернете скандального интервью Темниковой, поклонников отечественной поп-музыки всколыхнули последние новости от самой Серябкиной, которая сказала, что встречалась она не с Фадеевым, а с Темниковой.
Такой поворот всех просто ошарашил и полностью свел на нет инфоповод, запущенный Еленой Темниковой. Само заявление стало нетипичным откровением для российского информационного пространства и переключило интерес публики полностью на Темникову.
После такого откровения сложно будет давать комментарии, даже при учете того, что Оля специально запустила такую информационную утку.
Девушка сказала, что состояла с Еленой в интимных отношениях, что именно с Темниковой у нее был роман, а не Максом Фадеевым. Раньше про это ходили слухи, и Ольга Серябкина просто подтвердила, что у нее был роман с Темниковой.
Девушка сказала, что это был ее первый и последний опыт взаимоотношений с лицами того же пола. Теперь у нее есть парень, с которым она строит взаимоотношения. И больше не собирается повторять прошлый опыт.
Певица заявляет, что об интимных отношениях с Темниковой было известно близкому кругу людей. Во время гастролей и выступлений в райдере всегда указывалось на то, что у них был общий номер в гостинице. По словам Ольги, девушки все время были вместе.
Серябкина советует Темниковой не жить прошлым и не зацикливаться на месте. Информацию о ее романе с Фадеевым, по мнению Ольги, Елена запустила специально из-за обиды на то, что она перестала быть центром группы. Она называет интервью Темниковой клеветой на уважаемого семейного человека, за которую следует подавать иск в суд.
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А как вы считаете Елена Темникова в своем интервью сказала правду? 3
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Виктория / 30.06.19 01:44Задолбали своими «откровениями». Никто не помнит их уже, так готовы наговорить что угодно ради пиара, только бы на первую полосу новостей попасть.
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Наталья / 30.06.19 01:42Чего же она только сейчас про это говорить то стала? И не распалась группа после ее ухода, а просто состав поменяли. Явно девушка обижена на продюсера и хочет отомстить.
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Алекс / 30.06.19 01:41Вот это ничего себе ответ. Все любители клубнички сразу забыли про Фадеева. Черным пиарщиком Серябкиной нужно работать.