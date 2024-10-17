«Черная книга» миллиардера: какие звезды оказались в списке Эпштейна в 2026 году

Скандал, связанный с именем американского финансиста Джеффри Эпштейна, начался еще в 2005 году и затянулся на долгие годы. Дело вызывает интерес общественности и по сей день, особенно это касается списка Эпштейна, который в 2026 году пополнился новыми именами. В перечень вошли многие знаменитости Голливуда и поп-сцена, королевские особы, влиятельные политики. В этой статье Клео.ру расскажет интересные подробности и раскроет имена главных действующих лиц.

Главные лица: Кого мы там увидели?

В 2026 году по инициативе Министерства юстиции США был опубликован полный список имен влиятельных и знаменитых людей, которые могли быть причастны к скандальному делу. В частности, в этом перечне есть "королевский след", в список попали сразу несколько представителей монарших семей из разных европейских стран:

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит – ее имя встречается в файлах Эпштейна порядка сотен раз. Принцесса в интервью журналистам обозначила, что общалась с Джеффри, не разобравшись сразу, каким человеком он был, о чем очень сожалеет. При этом, по ее заверениям, она прекратила контактировать с ним уже 2013 году. Тем не менее, в ходе расследования была получена информация об их встрече во Флориде в 2014 году. Кроме того, однажды с Эпштейном виделся и ее сын Мариус Хёйби. Последний в настоящее время задействован в судебных разбирательствах за 32 преступления, в число которых входит и изнасилование.

Король Дании Фредерик – упомянут в переписке, датированной 2012 году. На тот момент он был принцем и присутствовал на частном ужине у Эпштейна. Общая численность гостей на данном мероприятии составила 22 человека.

Шведская принцесса София – была почетной гостьей Эпштейна в 2012 году на показе фильма в Нью-Йорке. Согласно комментариям, данным со стороны королевского дворца, в 2005 году у принцессы было несколько встреч с Джеффри, однако после того у них отсутствовали какие-либо контакты.

Принц Эндрю или человек, имеющий удивительное сходство с ним, оказался снят на фото в файлах Эпштейна. На снимке принц находится на четвереньках на полу, а под ним лежит полностью одетая девушка. На двух из фото он прикасается к ее животу. Данные о месте и времени этих съемок опубликованы не были. Как известно, Эндрю отрицал противоправные действия со своей стороны в связи с Эпштейном, однако принца все же лишили королевских титулов из-за скандала.





Стоит отметить, что некоторые имена оказались "причастны" к делу Эпштейна совершенно случайно. Это принц Гарри и Меган Маркл, которым в 2019 году позвонили российские пранкеры и задали вопрос о дружбе Эндрю с Эпштейном. Ответ Гарри заключался в том, что ни он, ни его супруга, не имеют к этому никакого отношения, но этого уже было достаточно, чтобы в СМИ появились статьи со скандальными заголовками.





В список Эпштейна попали президенты США и другие известные политики:

Билл Клинтон упомянут не один раз, также он запечатлен на снимках в сауне в раздетом виде. Президент должен дать показания по данному поводу в Конгрессе вместе со своей супругой Хиллари Клинтон.

Дональд Трамп – известно о его активном общении с Джеффри в начале 2000-х годов. Его имя фигурирует в новых файлах Минюста свыше 35 тысяч раз. Впрочем, большую часть из них составляют новостные публикации. Одна из помощниц Джеффри заявила, что Трамп познакомился со своей женой Меланией именно благодаря Эпштейну. Сам Дональд утверждает, что никогда не был на острове Эпштейна.





В списке оказались и миллиардеры, к примеру, это Билл Гейтс, который обращался к Эпштейну с просьбой прислать антибиотики для его супруги Мелинды в связи с тем, что заразил ее венерическим заболеванием после некой вечеринки с "русскими девушками". Также в деле фигурирует и Илон Маск, который категорически отрицал свое пребывание на острове Эпштейна. Однако документы, попавшие в публикацию, говорят о том, что он принимал участие в тусовках и брал с собой бывшую жену Талулу Райли.





Конечно же, огромный интерес вызвали знаменитости в деле Эпштейна. Их список получился особенно внушительным. В него попали Майкл Джексон, режиссер Вуди Аллен, такие актеры как Джим Керри, Кевин Спейси, Дастин Хоффман, Хью Джекман, Дайана Росс. Наиболее частое упоминание в деле заслужили Мик Джаггер – вокалист группы The Rolling Stones, рэпер Jay-Z – муж Бейонсе, фокусник Дэвид Коперфильд, которые были замечены в полетах на остров Эпштейна с целью принять участие в вечеринках.

По свидетельству одной из жертв Джеффри как знакомые Эпштейна по телефону были упомянуты Леонардо Ди Каприо, Кэмерон Диас, Кейт Бланшетт. Доказательств их личных встреч с финансистом предоставлено не было.





"Лолита Экспресс" и полеты на остров

Как известно, Джеффри Эпштейн был осужден за торговлю несовершеннолетними в 2006 году. Уже тогда правоохранителям удалось установить, что количество пострадавших детей составило не менее 36. Было выяснено, что на самолете "Лолита-экспресс", принадлежавшему финансисту, совершались полеты на остров с целью проведения вечеринок, в которых принимали участие многие знаменитости, политики, миллиардеры и другие влиятельные люди. Все они в той или иной степени оказались под подозрением в причастности к секс-скандалам, связанным с именем Эпштейна.

В какой-то момент дело было приостановлено, но получило новый виток развития в октябре 2017 года. В ходе нового расследования был арестован особняк финансиста на Манхэттене, где были выявлены тысячи снимков несовершеннолетних девочек, снятых в обнаженном виде. Очередной арест Эпштейна состоялся в июле 2019 года, а уже в августе финансист свел счеты с жизнью, находясь в тюрьме.

Реакция соцсетей: Отмена или сочувствие?

Вердикт интернет-сообществ после обнародования списка Эпштейна был незамедлителен. Так, подписчики Бейонсе в Instagram покинули ее страницу в количестве порядка 10 млн человек, а с аккаунта Джей-Зи ушли более 100 тысяч подписчиков. Посты певицы буквально забросали комментариями с вопросами о том, знала ли она о причастности своего мужа к делу Эпштейна.

Стоит отметить, что пользователи сети действовали по классическому сценарию последних лет, согласно которому после обвинения сразу последовал бойкот, без ожидания каких-либо юридически подтвержденных фактов. Слухи говорят о том, что Джей-Зи уже улетел из Америки на частном самолете на фоне предъявленных ему обвинений.





Итог

Список Эпштейна, опубликованный в 2026 году, может стать развязкой к скандальному делу, связанному с именем финансиста. Впрочем, о подтверждении вины и причастности к преступлениям тех или иных известных личностей будет известно только со временем.