Биография Ильи Калинникова

25 июня стало известно о кончине одного из самых загадочных и необычных российских рок-музыкантов. Речь идет об Илье Калинникове, лидере музыкальной группы «Високосный год». О его биографии известно не так много, несмотря на то, что в нулевые годы его песни были на верхних строчках хит-парадов всех радиостанций России.

Причина смерти

От чего скончался 46-летний музыкант, не сообщается. Известно только, что он умер в одной из столичных клиник. Причиной смерти стала остановка сердца. Ни один источник пока не сообщает, чем болел Илья Калинников, год рождения которого приходится на конец 20 века. С 2014 года его группа и он сам перестали появляться в публичном пространстве.

Последним выступлением музыканта и его коллектива стал фестиваль «Нашествие», который проводился летом 2014 года. О смерти музыканта сообщил на своей странице директор музыкального коллектива Алексей Кан.

Биография

Родился Илья Калинников в небольшом подмосковном городке Фрязино. Единственное, что достоверно известно из его биографии – это год рождения. Даже после того, как он смог сделать успешную карьеру в шоу-бизнесе, он продолжал жить с семьей во Фрязино, не стремясь переехать оттуда в столицу.

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Илья Калинников, создавший группу «Високосный год», в самом начале своей жизни проявлял интерес к музыке, которая стала определяющей в его биографии. В 3 года он уже сочинил свою первую песню, однако в музыкальную школу его не взяли из-за того, что у него якобы отсутствовал слух.

О создании своей музыкальной группы подросток задумывался уже в 15 лет. Однако свою группу «Високосный год» Илья Калинников, полную биографию которого сложно найти в Интернете, создал в 1990 году. Поначалу у музыкантов ничего не получалось. Назвали группу в честь недописанной Ильей песни, которую он начал сочинять в середине 80-х годов прошлого века.

Успех пришел к ним только в 1997 году, когда они записали свой первый хит «Зеленый огонек», который получил широкую известность благодаря сериалу «Дальнобойщики».

После этого каждая песня группы была открытием для публики.

Музыкальная карьера

За время своей музыкальной карьеры Калинников Илья смог записать только один альбом, в котором все песни стали хитами. О биографии музыканта известно немного, так как он сам не любил распространяться о своей семье. В своих интервью он ни разу не назвал журналистам имени своей жены и детей, предпочитая больше рассказывать о своем музыкальном творчестве.

Из интервью известно, что Илья никогда не учился петь и играть на гитаре по правилам. При сочинении музыки он всегда ориентировался на свое внутреннее мироощущение.

Известно, что большую помощь на начальном этапе работы «Високосного года» оказал молодым музыкантам Александр Кутиков – один из участников «Машины времени». Он вспоминает о том, что как только увидел наброски песен Калинникова, то сразу понял, что перед ним талантливый музыкант.

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А песни в последующем стали настоящими народными хитами:

«Метро»;

«Она сидела на облаке»;

«Огонек».

Кутиков помог записать музыкантам их первый альбом в 90-е годы в студии «Полифон».

В 1998 году к Илье стали проявлять активный интерес представители мира шоу-бизнеса. Его песни стали постоянно звучать в радиоэфирах известных радиостанций.

Видеоклип «Лучшая песня о любви» активно стал крутиться на телевидениие. Успешное творчество и популярность у слушателей, заставили обратить внимание на Илью и его коллектив – саму примадонну. В 2000 году Пугачева приглашает музыкантов группы «Високосный год» на съемки своих Рождественских встреч, предложив исполнить не одну, как всем, а сразу две популярные песни коллектива.

Позднее Илья, который любил давать интервью в иронической манере, говорил журналистам, что они не платили за приглашение на съемки престижной музыкальной программы. Калинников говорил, что Алле Борисовне просто понравились их песни.

После записи Рождественских встреч на музыканта обрушилась невероятная популярность. Его активно приглашают на сборные концерты, на радио и на телевидение. Однако волна успеха после нулевых годов идет на спад, старые музыканты уходят из группы, состав участников постоянно меняется.

Последней заметной работой группы «Високосный год» стало переиздание первого альбома в переработанном виде. После этого последний раз группа появилась на фестивале «Нашествие» в 2014 году, на котором она появилась в первый раз, исполнив все свои лучшие хиты.

Близкие и знакомые вспоминают, что Илья был непростым, а даже довольно сложным человеком. Он не раз указывал на то, что верит в Бога и не может планировать свое творчество, так как считает, что свое будущее нельзя знать заранее. На все есть промысел Божий.

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Коллеги музыканта говорят о том, что уважают Илью за независимость и смелость, которые позволили ему спокойно выйти из музыкальной обоймы. Сам музыкант говорил, что живет, прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. По этой причине он не старался удержать любыми средствами свою популярность и очень быстро прекратил отношения с коллегами по цеху.

Возможно, уже тогда у него начались проблемы со здоровьем, о которых он не хотел говорить публично.