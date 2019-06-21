Биография Насти Ивлеевой

У Анастасии Ивлеевой миллионы поклонников, которые интересуются не только тем, что она пишет и рассказывает в своем блоге, но и ее биографией и личной жизнью. Всем интересно знать, как молодая девушка в такие короткие сроки смогла войти в топ 10 лучших российских блоггеров.

Начало пути

Анастасия Ивлеева родилась в 1991 году 8 марта в деревне Разметелево Ленинградской области, которая территориально находится во Всеволжском районе.

У нее были хорошие отношения с матерью и отцом. В семье также еще есть один ребенок – младший сын Анатолий.

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Настя ходила в обычную школу и с раннего детства увлекалась спортом. Занятия в спортивных секциях ей нужны были для формирования стройной фигуры.

Родители никогда ничего не запрещали дочери, приучая ее к ответственности за принятые решения. Такой подход к воспитанию помог девочке сформировать сильный и целеустремленный характер.

После школы девочка поступает на факультет рекламы и связей с общественностью в государственный университет Санкт-Петербурга, но проучившись там два года, оставляет учебу, поняв, что ей эта профессия не интересна.

Она уходит из университета и осваивает ряд новых профессий:

мастер маникюрного искусства;

евент-специалист;

видеоблогер;

телеведущая.

С 2013 года Анастасия Ивлеева начинает вести свой блог в Инстаграм. После этого в ее биографии происходят кардинальные изменения.

Посетителей ее страницы привлекают не только интересные посты о спорте, но и сама девушка. Настю приглашают регулярно на фотосессии в известные мужские журналы после того, как ее первый видеоролик собрал миллион лайков. Девушка рискнула проявить креатив, разместив видео, как она пьет вино из бокала в клубе сначала из одной соломинки, а потом из двух.

Настя сначала публиковала посты о занятии спортом, давая советы эксперта о том, как добиться за короткое время хороших результатов по поддержанию стройной фигуры, а затем увлеклась смешными роликами. Ее видео понравились пользователям и за короткое время количество подписчиков на ее странице увеличилось в разы.

В 2015 году девушка переезжает из Санкт-Петербурга в Москву, где начинает делать успешную карьеру на телевидении.

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Известность и успех

Сегодня у Анастасии в Инстаграм 11 млн подписчиков и 2 млн. на канале в Ютубе. После переезда в Москву в 2015 году она решает начать работать на ТВ и поступает для этого в Высшую школу при Останкинском телевидении. Через год девушка дебютирует в рамках реалити-шоу «Можно все» на канале «Ю».

Анастасия Ивлева успешно прошла после обучения кастинг в 2017 году на программу «Орел и решка. Перезагрузка», которая рассказывает о туристических маршрутах на канале «Пятница».

В 2018 году она уходит из программы, так как решает запустить свой канал на Ютубе. На «Agent Шоу», где она является ведущей, подписано уже более 2 млн. человек. К ней в студию приходят знаменитости, рассказывают интересные случаи из своих биографий, а также охотно делятся сокровенными мыслями.

Успех звезды Инстаграма сразу же вызвал интерес у телевизионщиков. После того, как Настю наградили в 2017 году премией журнала «Гламур» в номинации «Женщины на года», в гламурных журналах стали появляться фото Анастасии, а в 2018 году девушку пригласили на роль ведущей на вручение премий в программу Муз-ТВ вместо Леры Кудрявцевой.

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Личная жизнь Насти Ивлеевой

У девушки были романы с солистом группы «Челси» Арсением Бородиным. Потом она встречалась с музыкантом и исполнителем Олегом Маймами.

В личной жизни сейчас у Насти все хорошо - он встречается с ярким исполнителем Элджеем, с которым она познакомилась на его концерте в 2018 году. При первом знакомстве молодые люди не понравились друг другу, но через полгода между ними вспыхнул довольно страстный роман.

Интересные факты

Несколько интересных фактов из жизни ведущей:

Когда Настя работала маникюршей в Питере, то за один заказ ей платили только 50 руб. Денег катастрофически не хватало, и случалось, что вместо полноценного обеда приходилось обходиться сникерсом. После того, как Ивлеева устроилась в элитный ночной клуб хостесом, она стала зарабатывать в месяц не менее 100 тыс. руб. В этот период она решает открыть свой бизнес по ремонту обуви и предлагает одному из клиентов клуба стать ее инвестором, вложив в дело 300-400 тыс. руб. Так как Настя среди посетителей этого ночного заведения пользовалась уважением за свой ум и нежелание искать среди клиентов потенциальных женихов, спонсор дал ей вместо указанной суммы 1 млн. руб. Так она смогла заработать свой первый миллион в жизни. Когда Ивлееву пригласили на съемки откровенной фотосессии для журнала «Максим», она не смогла фотографироваться топлес в присутствии посторонних людей и попросила всех выйти из студии, кроме фотографа.

Цитаты из интервью

Вот лишь несколько цитат Насти:

«Я наблюдала за разными смешными видео, когда они только набирали популярность, и не было такого огромного количества людей, которые снимали в этом жанре. Позже я все-таки решилась, почему бы не сделать какое-нибудь прикольное видео для своих друзей. Сделала, и как оказалось, судя по реакции близких, получилось смешно! Далее один из моих роликов попал в вирусный «паблик» и хэштеги сыграли свою роль. На меня активно начали подписываться люди» «Когда мой блог перешел на высокий уровень и речь идет уже о миллионной аудитории, я не могу бросить это дело, или относиться к нему халатно. Я обязана давать хороший контент и вовремя! Для этого нужно постоянно трудиться, снимать, думать, что будет интересным и смешным». «…если я пишу какой-то пост, в конце которого прошу поделиться своими впечатлениями или мнением, то я стараюсь ответить на каждый комментарий. Так что, большинство людей все-таки получают обратную связь». «Я могу быть очень резкой и открытой, смешной и некрасивой, но также я могу быть и очень ранимым человеком, милым, добрым и грустным, в том числе». «Ни для кого не секрет, что сейчас я — «single lady», и мне хорошо!»

Продолжаем наблюдать за интересной биографией и личной жизнью Анастасии Ивлеевой.