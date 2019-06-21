 
 
 

Клео.ру
 
 

Биография Насти Ивлеевой

1 0

У Анастасии Ивлеевой миллионы поклонников, которые интересуются не только тем, что она пишет и рассказывает в своем блоге, но и ее биографией и личной жизнью. Всем интересно знать, как молодая девушка в такие короткие сроки смогла войти в топ 10 лучших российских блоггеров.

Начало пути

Анастасия Ивлеева родилась в 1991 году 8 марта в деревне Разметелево Ленинградской области, которая территориально находится во Всеволжском районе.

 

У нее были хорошие отношения с матерью и отцом. В семье также еще есть один ребенок – младший сын Анатолий.

Интересно! Жена и дети Юрия Дудя

Настя ходила в обычную школу и с раннего детства увлекалась спортом. Занятия в спортивных секциях ей нужны были для формирования стройной фигуры.

Родители никогда ничего не запрещали дочери, приучая ее к ответственности за принятые решения. Такой подход к воспитанию помог девочке сформировать сильный и целеустремленный характер.

После школы девочка поступает на факультет рекламы и связей с общественностью в государственный университет Санкт-Петербурга, но проучившись там два года, оставляет учебу, поняв, что ей эта профессия не интересна.

Она уходит из университета и осваивает ряд новых профессий:

  • мастер маникюрного искусства;
  • евент-специалист;
  • видеоблогер;
  • телеведущая.

С 2013 года Анастасия Ивлеева начинает вести свой блог в Инстаграм. После этого в ее биографии происходят кардинальные изменения.

Посетителей ее страницы привлекают не только интересные посты о спорте, но и сама девушка. Настю приглашают регулярно на фотосессии в известные мужские журналы после того, как ее первый видеоролик собрал миллион лайков. Девушка рискнула проявить креатив, разместив видео, как она пьет вино из бокала в клубе сначала из одной соломинки, а потом из двух.

Настя сначала публиковала посты о занятии спортом, давая советы эксперта о том, как добиться за короткое время хороших результатов по поддержанию стройной фигуры, а затем увлеклась смешными роликами. Ее видео понравились пользователям и за короткое время количество подписчиков на ее странице увеличилось в разы.

В 2015 году девушка переезжает из Санкт-Петербурга в Москву, где начинает делать успешную карьеру на телевидении.

Интересно! Биография Ксении Дели - девушки Егора Крида

Известность и успех

Сегодня у Анастасии в Инстаграм 11 млн подписчиков и 2 млн. на канале в Ютубе. После переезда в Москву в 2015 году она решает начать работать на ТВ и поступает для этого в Высшую школу при Останкинском телевидении. Через год девушка дебютирует в рамках реалити-шоу «Можно все» на канале «Ю».

Анастасия Ивлева успешно прошла после обучения кастинг в 2017 году на программу «Орел и решка. Перезагрузка», которая рассказывает о туристических маршрутах на канале «Пятница».

В 2018 году она уходит из программы, так как решает запустить свой канал на Ютубе. На «Agent Шоу», где она является ведущей, подписано уже более 2 млн. человек. К ней в студию приходят знаменитости, рассказывают интересные случаи из своих биографий, а также охотно делятся сокровенными мыслями.

Успех звезды Инстаграма сразу же вызвал интерес у телевизионщиков. После того, как Настю наградили в 2017 году премией журнала «Гламур» в номинации «Женщины на года», в гламурных журналах стали появляться фото Анастасии, а в 2018 году девушку пригласили на роль ведущей на вручение премий в программу Муз-ТВ вместо Леры Кудрявцевой.

Личная жизнь Насти Ивлеевой

У девушки были романы с солистом группы «Челси» Арсением Бородиным. Потом она встречалась с музыкантом и исполнителем Олегом Маймами. 

В личной жизни сейчас у Насти все хорошо - он встречается с ярким исполнителем Элджеем, с которым она познакомилась на его концерте в 2018 году. При первом знакомстве молодые люди не понравились друг другу, но через полгода между ними вспыхнул довольно страстный роман.

Интересные факты

Несколько интересных фактов из жизни ведущей:

  1. Когда Настя работала маникюршей в Питере, то за один заказ ей платили только 50 руб. Денег катастрофически не хватало, и случалось, что вместо полноценного обеда приходилось обходиться сникерсом.
  2. После того, как Ивлеева устроилась в элитный ночной клуб хостесом, она стала зарабатывать в месяц не менее 100 тыс. руб. В этот период она решает открыть свой бизнес по ремонту обуви и предлагает одному из клиентов клуба стать ее инвестором, вложив в дело 300-400 тыс. руб. Так как Настя среди посетителей этого ночного заведения пользовалась уважением за свой ум и нежелание искать среди клиентов потенциальных женихов, спонсор дал ей вместо указанной суммы 1 млн. руб. Так она смогла заработать свой первый миллион в жизни.
  3. Когда Ивлееву пригласили на съемки откровенной фотосессии для журнала «Максим», она не смогла фотографироваться топлес в присутствии посторонних людей и попросила всех выйти из студии, кроме фотографа.

Цитаты из интервью

Вот лишь несколько цитат Насти:

  1. «Я наблюдала за разными смешными видео, когда они только набирали популярность, и не было такого огромного количества людей, которые снимали в этом жанре. Позже я все-таки решилась, почему бы не сделать какое-нибудь прикольное видео для своих друзей. Сделала, и как оказалось, судя по реакции близких, получилось смешно! Далее один из моих роликов попал в вирусный «паблик» и хэштеги сыграли свою роль. На меня активно начали подписываться люди»
  2. «Когда мой блог перешел на высокий уровень и речь идет уже о миллионной аудитории, я не могу бросить это дело, или относиться к нему халатно. Я обязана давать хороший контент и вовремя! Для этого нужно постоянно трудиться, снимать, думать, что будет интересным и смешным».
  3. «…если я пишу какой-то пост, в конце которого прошу поделиться своими впечатлениями или мнением, то я стараюсь ответить на каждый комментарий. Так что, большинство людей все-таки получают обратную связь».
  4. «Я могу быть очень резкой и открытой, смешной и некрасивой, но также я могу быть и очень ранимым человеком, милым, добрым и грустным, в том числе». 
  5. «Ни для кого не секрет, что сейчас я — «single lady», и мне хорошо!»

Продолжаем наблюдать за интересной биографией и личной жизнью Анастасии Ивлеевой.

Оцените автора материала. Статью уже оценили 1 чел.

1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд 5.00 из 5. 1
21.06.2019
Теги: Анастасия Ивлеева биография личная жизнь

Читайте также

 

А вы смотрите шоу Насти Ивлеевой? 3  

Оставить комментарий
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору