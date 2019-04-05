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Будет ли перевод часов на летнее время в 2019 году

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Когда наступает весна, россияне начинают интересоваться, будет ли перевод часов на летнее время в 2019 году, ведь в Украине в ночь с 30 на 31 марта время было уже изменено. По последним новостям 2019 года в России могут снова вернуть летнее время, но так ли это на самом деле?

Перейдут ли россияне на летнее время в 2019 году

Начиная с декабря 2018 года, во многих источниках СМИ возникла информация о переходе россиян на летнее время весной 2019 года. Но если проанализировать ситуацию, во всех новостях, касающихся данного вопроса, отсутствует правдивость. Официального уведомления от имени властей о том, что жители страны будут переводить часы, в настоящее время нет.

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Если поискать информацию в крупных изданиях о том, будет ли перевод часов в летнее время в 2019 году в России, то найти ничего не получится. Однако мелкие информационные порталы публиковали такие сведения, но с целью привлечения аудитории.

Известно, что вопрос перевода часов рассматривали в Общественной палате страны, при чем весьма предприимчиво. 

В силу того, что Общественная палата не относится к категории законодательных учреждений, она не может принимать какие-то решения. В стенах данного органа проходят обсуждения всевозможных вопросов, но влиятельной силы он не имеет.

Чтобы принять решение, будет ли перевод часов на летнее время в 2019 году, необходимо обосновать это соответствующим законом. Весь процесс представляет собой следующий порядок действий:

  1. Рассмотрение законопроекта в Государственной думе.
  2. Проходит голосование между депутатами, высказывают положительное и отрицательное мнение.
  3. Принятие закона после обсуждения в трех чтениях.

 Окончательно принятым закон считается после того, как его одобрят сенаторы Совета Федерации и подпишет президент страны.

  • Вы за или против перевода часов?

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Стоит ли ждать перевода часов в 2019 году

Вероятно, что в Общественной палате снова вернуться к рассмотрению вопроса перехода к летнему времени в России, а это значит – будет разработан соответствующий законопроект.

Необходимо заметить, что аналогичный проект закона был предложен в Госдуме в феврале 2018 года, но в его дальнейшем функционировании было отказано.

Существует большая вероятность, что и на этот раз законопроект не будут переводить в ряды действующего законодательства. Вряд ли сезонную смену времени поддержат в Правительстве страны. Все потому, что во главе кабинета министров находится Дмитрий Медведев, который в прошлом выступил инициатором формирования постоянного времени и предложил отказаться от регулярного перевода часов на час вперед и назад два раза в год. Первоначально данные преобразования произошли в период его нахождения во главе государства, а потом были немного изменены.

Вопрос перевода часов в весеннее и осеннее время является весьма сомнительным. Никто однозначно не знает, какое воздействие оказывает на здоровье человека сезонная смена времени, можно ли будет сохранять энергетические внутренние запасы, а может быть вообще это чревато негативными последствиями.

Сохранение постоянного времени обсуждается и в европейских государствах, там об отказе от перевода часов начали говорить давно и хотели уже в 2019 году воплотить в реальность данные намерения. Однако принятие решения перенесли на 2021 год

Будет ли принят официально перевод часов на летнее время в России, еще не решено. Ведь это может сказаться на общем самочувствии человечества.

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05.04.2019
Теги: время перевод новости

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А вы бы хотели чтоб часы перевели на летнее время? 4  

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  • Волос / 05.04.19 23:24
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    Однозначно нужно чтобы летом позже темнело!!! Раньше лучше было, когда переводили!!!
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  • Рита / 05.04.19 11:22
    -
    0
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    Не знаю, как у других, а на мне сказываются любые перемены во времени, и мой сон в результате таких преобразований будет нарушен. Если я привыкла просыпаться в одно время, то раньше или позже встать будет очень сложно.
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  • Светлана / 05.04.19 11:21
    -
    0
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    А по мне, так это хорошая идея. Просыпаться утром будет гораздо проще, да и в течение дня будет отличное самочувствие. По крайней мере на моем здоровье это никак не отразится.
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  • Вероника / 05.04.19 11:21
    -
    0
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    Считаю, что это ненужная практика, особенно когда уже все люди привыкли к данному режиму. Любые изменения может почувствовать на себе человек и не всегда в положительную сторону.
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