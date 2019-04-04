Каждый год совершаются несколько циклов ретроградного Меркурия со средней годовой продолжительностью до 3-х недель. Это связано с некоторой хаотичностью космических скоростей в движении разных планет. Когда будут периоды ретроградного Меркурия в 2019 году?

Ретроградный Меркурий - что это такое

Движение всех планет всегда направлено только вперед по отношению к своим орбитам. Ретроградное движение в астрологии означает ситуацию, когда по причине разных скоростей у каждой планеты происходит возврат к тому сектору Зодиака, в котором она недавно проходила. Это космический возврат к прошлому, так обозначают астрологи эти периоды.

Ретроградный Меркурий в 2019 году совершит несколько периодов, что для людей означает быть более внимательными к космическому воздействию.

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Такое явление чаще всего происходит с Меркурием, его ретроградность случается чаще, чем у других планет. Это связано с близким нахождением Меркурия по отношению к Солнцу, он быстрее других планет делает оборот вокруг яркого небесного светила.

Астрологи отмечают, что ретроградность Меркурия ощущается большинством людей. Ретроградный Меркурий в 2019 году даст несколько периодов обратного движения, отчего пострадают коммуникации, так как в астрологии Меркурий – планета связи и информаций. И это относится не только к коммуникативным линиям, но и к способности человека улавливать и правильно интерпретировать полученную информацию.

Ретроградные периоды движения Меркурия вносят беспорядок в сферы жизни человека, за которые он несет ответственность:

срываются покупки и продажи;

неудачно проходят переговоры;

специалисты путаются в оформлении документов;

неожиданно отменяются давно спланированные поездки.

Периоды, когда Меркурий становится ретроградным, вызывают сбои в работе транспортных линий, почты, что означает силу воздействия планеты на жизнь на Земле.

Периоды ретроградного Меркурия в 2019 году

Пришедший на Землю год Желтой Свиньи успокаивает людей тем, что в его течении будет более спокойно жить, чем в предыдущем году. Ретроградность планет в 2019 году будет не столь частой, и не столь негативно она станет воздействовать на людей, чем в 2018 году.

Тем не менее, Меркурий в 2019 году выдаст три ретроградных периода:

с 5 по 28 марта;

с 8 июля по 1 августа;

с 31 октября по 20 ноября.

Это будут самые сложные периоды для человека в 2019 году из-за влияния ретроградного Меркурия.

Более точные даты и время ретроградности Меркурия астрологи просчитают ближе к наступлению этих явлений, чтобы человек смог защититься от максимально активного негативного влияния тяжелых планет, Сатурна и Плутона. Это поможет принять правильные решения в вопросах бизнеса и жизненно важных перемен для человека.

Ретроградный Меркурий и его влияние

Меркурий управляет разумной деятельностью человека. То, что человек соображает быстрее или медленнее, на каком уровне находится обучаемость – во всем видно влияние Меркурия. Когда Меркурий входит в очередной ретро-период, человек ощущает недостаток верной информации, или неправильно воспринимает получаемые сведения. В этом периоде у человека притупляется внимание, он пропускает важные для него факты.

Чувствительные к космическому воздействию люди, родившиеся под планетой Меркурий, ожидают от ретроградности своего небесного тела прихода непростых периодов, выбора верного решения под постоянным контролем над своими эмоциями. Их энтузиазм даст успешное продвижение проектов, давно ими разрабатываемых.

Достижению успешности им поможет ретроградный Меркурий, будут списаны старые долги, удачно закончатся щекотливые ситуации. Для этого Меркурий потребует пересмотреть жизненные приоритеты, в жизни.

Скорее сменить основную работу, изменить стиль общения с окружающими. Действовать надо будет быстро, обязательно в рамках закона.

Тяжелыми периоды ретроградности Меркурия окажутся оттого, что на людей упадет необходимость проявить свою прочность, уверенность в решении новых, порой неожиданных, жизненных и производственных задач. Потребуется твердо стоять на своих позициях, проявить дипломатичность в действиях, чтобы не разочароваться в результатах.

Выгодно будет отказаться от своих комплексов, что принесет неожиданную награду. Для людей, которым покровительствует Меркурий, в этом году ожидается стабильность, уйдут в прошлое все недопонимания, придут благоприятные перемены в жизни.

Влияние на знаки Зодиака

Ретроградность Меркурия оказывает непосредственное влияние на людей, чей знак Зодиака он задевает своим обратным движением.

Периоды ретроградного Меркурия в 2019 году для Раков указывают, что этим людям надо внимательно относиться к здоровью, так как возможны обострения соматических заболеваний. Ракам в эти периоды лучше посвятить время отдыху.

Стрельцам периоды ретроградного Меркурия в 2019 году несут значительные перемены в личной жизни. Может случиться непредвиденный разрыв отношений, или же долгожданная встреча с любовью. Перемены будут по-настоящему серьезными, и возможно, совершенно неожиданными для человека.

Кто верит, а кто-то относится скептически, но есть определенное время в жизни каждого человека, когда его планета по гороскопу становится особенно влияющей. Это периоды Джйотиш, которые ретроградный Меркурий в 2019 году покажет жесткую смену планет в соответствии с Вимшоттари, 120-ти годичного цикла астрологической последовательности их движения.

Представителям знака зодиака Весов ретроградный Меркурий в 2019 году приготовил насыщенные периоды жизни с неожиданными сюрпризами. Они принесут Весам поддержку людей, всегда выручавших их в трудную минуту. Это докажет, что у таких друзей всегда можно найти помощь и понимание.

Все периоды ретроградности начинаются с совершения петли. Так астрологи называют замедление хода любой планеты, остановку для разворота к возвратному движению.

Попятный ход, или петля не являются реальностью, это только визуальный эффект, видимый наблюдателями с Земли. Начало петли астрологи считают началом ретроградного состояния планеты.

Особенное влияние начала петли Меркурий принесет для Близнецов. Им следует в это время усилить служебное рвение, исполнять обязанности с энтузиазмом, помнить о деловой репутации. Для Тельца периоды возвратного движения Меркурия в этом году окажутся финансово тяжелыми, им потребуется искать средства, чтобы благополучно разрешить старые проблемы.

Что нужно делать, когда Меркурий ретрограден

Периоды ретроградности человек должен воспринимать осознанно, чтобы вести себя в это время правильно. Меркурий дает возможность возобновить контакты с давними друзьями, позвонить им, встретиться. Предоставляется шанс помириться после давней размолвки, вернуться в семью.

Что важно успеть сделать в эти периоды:

закончить старые дела, связанные с поиском информации, подкорректировать их развязку;

дописать научную работу, грамотно оформить ее;

проверить действительность важных документов - паспортов, банковских карт;

навести порядок в документах и текущих бумагах, удалить неактуальные данные, нужной информации, систематизировать файлы, архивы;

обновить сайты, социальные странички, ребрендинг будет удачным во всех областях.

Принимаясь за подготовку документов на подпись, важно тщательно проанализировать все нюансы, чтобы сделка оказалась удачной.