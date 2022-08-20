Карина Разумовская — биография, личная жизнь, новости

Дочь моряка торгового флота и домохозяйки, актриса российского театра и кино Карина Разумовская, биография которой началась в Ленинграде, рано дебютировала в кинематографе. Но широкому зрителю она стала известна только после роли капитана полиции В. Родионовой в культовом сериале «Мажор». Ценителям своего актерского таланта она известна ролью О. Лопухиной в исторической мелодраме «Адвокаты любви», сыгранной 17 лет назад, театралам — по ролям в спектаклях БДТ им. Товстоногова.

Карина Разумовская — биография

Карина Разумовская родилась 9 марта 1983 года. Сведений о ее родителях и семье немного: известно, что отец Владимир был моряком торгового флота, а мать вместе с бабушкой занималась воспитанием старшей дочери и сына Сергея. Девочка мечтала плавать на корабле, затем хотела стать летчицей, у нее были неплохие вокальные данные.

Первая роль в биографии Карины Разумовской появилась благодаря ее раскованности и непосредственности. Девочка, не испытывая ни малейшего стеснения, пела в метро, где ее и нашел ассистент съемочной группы кинофильма «Торможение в небесах».

На тот момент ей исполнилось пять лет, поэтому неудивительно, что первый гонорар был истрачен на покупку огромного розового слона из плюша, который до сих пор хранится как память на даче родителей. Еще через два года после успешного дебюта на актерском поприще она сыграла в комедии под названием «Действуй, Маня». Можно смело утверждать, что ее карьера была предопределена в пятилетнем возрасте, а позже продолжилась в школьной самодеятельности — в работе театрального кружка, которых так много в петербургских школах. Карина принимала активное участие во всех поставленных в нем спектаклях.

Разумовская училась хорошо и вела себя примерно. Отец не принимал особого участия в воспитании дочери, потому что постоянно был в рейсах, обеспечивая благосостояние семьи и занимаясь любимой работой. Решение, принятое в детстве и получившее логичное продолжение в школьном драмкружке, материализовалось и стало реальностью.

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Девочка не прислушалась к доводам и запретам матери, уверенной, что актерство — «это несерьезно, лучше стать переводчицей и удачно выйти замуж». Ради этого она оплачивала для Карины курсы английского, но после окончания школы девушка отправилась подавать документы в ГАТИ, где абитуриентов набирали исключительно по способностям, а не по родственным связям и протекции, как в столичных театральных вузах.

Театральная биография и личная жизнь Карины Разумовской начались на курсе В. Петрова. В российском кинематографе работает блестящая плеяда актеров-выпускников ГАТИ (ныне РГИСИ), закончивших этот вуз после неудачных попыток поступить в Москве в театральные училища и институты. Примечательно, что многие студенты были вовлечены в мир большого кино и театра еще до его окончания.

Разумовская была зачислена в труппу БДТ им. Товстоногова после того, как А. Толубеев посетил учебное заведение с целью просмотра воспитанников. Уже на третьем курсе она получила роль в постановке «Черная комедия», где сыграла со звездами — С. Лосевым, Г. Богачевым и Л. Малеванной.

В 21 год, когда в биографии новоиспеченной актрисы Карины Разумовской (единственной из всех выпускников курса) появилось приглашение в труппу от художественного руководителя театра, Кирилла Лаврова, родители признали правоту дочери в выборе профессии. И это несмотря на то, что в кино она начала сниматься еще с первого курса.

В. Барышников, кинокритик, историк кино: «Лавров не ошибся в выборе Карины, хотя, возможно, в числе претендентов были и другие достойные кандидаты на членство в труппе и работу в спектаклях. Они оказались в тени ее яркого дарования. Спустя несколько лет плодотворной работы она получила несколько премий, коллективных и индивидуальных, особенно заслуживает внимания Высшая театральная премия Санкт-Петербрга под названием «Золотой софит», которая очень высоко ценится в театральных кругах и дается только за реальные заслуги».

О личности самой Карины Владимировны наглядно свидетельствует факт, что она не поверила новости о зачислении в БДТ, заподозрила розыгрыш и не постеснялась в этом признаться на телешоу.

Личная жизнь, семья, дети Карины Разумовской

Удел знаменитости — неиссякаемый интерес к ее личной жизни. Из интересных фактов:

имя она получила в честь героини мюзикла «Небесные ласточки»;

петь предпочитала песни групп «Кино» и «Наутилус Помпилиус».

Поверить, что всесторонне одаренная девушка с эффектными внешними данными посвящает жизнь исключительно актерской карьере, сложно.

Желтая пресса и глянцевые издания приписывали ей многочисленные романы, в основном с партнерами по съемкам — например, с П. Прилучным и Д. Шведовым.

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Первым мужем в биографии Карины Разумовской стал сокурсник по ГАТИ Артем Карасев. Свадьбу сыграли незадолго до наступления 2005 года, когда актрисе было 22. До официального заключения брака был бурный роман, который продлился 4 года.

Цивилизованное расставание состоялось в 2011 году. Официальной причиной развода назвали отсутствие детей и карьерные устремления обоих супругов. Но есть мнение, что это произошло из-за отсутствия дальнейших перспектив в отношениях и угасания ранее пылких чувств.

Со вторым мужем, Егором Бурдиным, Карина знакома с юности — это была ее первая школьная любовь. До новой встречи во взрослой жизни оба состояли в браке и развелись. На сегодняшний день это успешный бизнесмен, владелец сети заведений быстрого питания.

Счастливая пара живет в родном городе. Они расписались наспех, выкроив время в плотном рабочем графике, без помпезных нарядов, букетов и пышной свадьбы. В 2019 году подписчики аккаунта актрисы в «Инстаграме» узнали о рождении мальчика, которому дали имя Платон. Актриса успешно скрывала свое интересное положение, продолжала работать, о событии сообщила постфактум. Других детей в биографии Карины Разумовской пока нет, хотя в гламурных изданиях неизменно повествуют о планах обзавестись дочерью в самом ближайшем будущем.

Актрисе 39 лет, но это не повод отказываться от деторождения. Хотя в своих рассказах о личной жизни она говорит, что, когда Платон впервые перевернулся, она играла спектакль, а потом посмотрела видео, снятое об этом знаменательном событии, и рыдала в гримерке. Будет ли реализован план по рождению второго ребенка — пока под вопросом.

Карьера Карины Разумовской

Творческая деятельность актрисы началась в детстве и продолжилась в школьном возрасте. Уже с первого курса в ГАТИ последовали предложения сниматься в кинематографе:

На первом курсе — в «Ковчеге», на роль Кати, ожидающей принца на белом коне.

В 2005 году, вместо эпизодической роли дочери Наполеона, сразу главную роль О. Лопухиной в «Адъютантах любви».

Удачной оказался образ героини в «Блаженной», за него актриса получила награду на фестивале в США.

Детективная драма «Танго с ангелом» снималась в Москве и стала очередной ступенью в восхождении на актерский Олимп. Карина сыграла в ней вместе со звездами отечественного кинематографа А. Домогаровым и К. Сафоновым.

В 2009 снялась сразу в семи картинах. Из них высоко оценены «Балабол», «Все не случайно», «Обратная сторона Луны», «Петля Нестерова» и «Превратности судьбы».

Все сезоны «Мажора», в которых сыграла К. Разумовская, признаны ее яркой работой, причиной приобретения тотальной популярности у отечественного телезрителя.

Кинокритики также отмечают главные роли в следующих картинах:

«Соучастники»;

«Жизненные обстоятельства»;

«Спящие»;

«Цензор».

Авторы жизнеописаний актрисы утверждают, что она получает множество предложений, но принимает их избирательно. Некоторые сценарии и образы ее не устраивают, и тогда никакие доводы не заставят отменить уже принятое решение. В 2022 году Карина снимается в роли командира взвода девушек. Это фильм под названием «Катюша» — еще один проект о трудном времени Великой Отечественной.

Можно без малейшего сомнения утверждать, что карьера известной актрисы только набирает обороты, она любима режиссерами и востребована у зрителей, и причина этого — всесторонняя одаренность, стремление сыграть самые сложные моменты самостоятельно, не прибегая к помощи дублеров.

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Карина Разумовская — новости, фото

В многочисленных публикациях рассказывают о любви Карины к рукоделию — вязанию и вышивке, о том, что она неплохо рисует акварельными красками. Последние новости то утверждают, что она регулярно посещает спортзал, то пишут, что она предпочитает поддерживать форму, занимаясь йогой, катаясь на велосипеде и коньках. Многие издания акцентируют внимание на том, что откровенных или в купальниках фото актрисы не найти ни в одном интернет-издании. Свою фигуру она демонстрирует исключительно в нарядах.

В последних карьерных достижениях — нашумевший сериал «Хрустальный», «МУР-МУР» (о деятельности советского уголовного розыска в военные годы), «Последний аксель» — роль тренера перспективной фигуристки. В биографии и личной жизни Карины Разумовской — неизменно плодотворная работа в родном театре и в театре комедии им. Акимова, где она сыграла в трех спектаклях. Эта работа высоко оценена театралами и общественностью.

Итоги

Карина Разумовская — одаренная актриса российского театра и кино, представительница звездной плеяды, выпущенной Академией театрального искусства в Санкт-Петербурге. В кино начала сниматься с детства, тогда же приняла решение стать актрисой. Удостоена нескольких премий за роли на сцене БДТ им. Товстоногова. Фильмография обширная, в том числе многосерийные проекты. Замужем второй раз, муж тоже из Петербурга, владелец сети ресторанов быстрого питания. Живут в Северной столице.