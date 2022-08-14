Федор Добронравов: биография, семья и личная жизнь

Биография и личная жизнь Федора Добронравова — детство и юность, семья, жена, дети. Карьера в театре и кино. Последние новости биографии Федора Добронравова
Имя Федора Добронравова знакомо многим не только в России, но и за её пределами. Многие полюбили актёра за его знаменитую роль Ивана Будько в сериале «Сваты». Биографией Федора Добронравова интересуются многие поклонники актера.
Биография Федора Добронравова
Родился Федор Добронравов 11 сентября 1961 года в городе Таганроге. Его нельзя назвать выходцем из влиятельной семьи: отец работал на стройке, а мать — на хлебозаводе. У подросшего мальчика оказались отличные вокальные данные. Выходя на сцену, он не боялся и хорошо справлялся со своими обязанностями.
В 1978 году Фёдор окончил школу и поехал в столицу, чтобы стать студентом циркового училища. Его разочарованию не было предела: он узнал, что молодых парней туда принимают только после службы в армии. Пришлось на два года отправиться в ВДВ. В войсках он узнал о дружбе, о силе воли, служба его закалила и показала, как должен поступать настоящий мужчина.
Личная жизнь, семья Федора Добронравова
Биография и личная жизнь Федора Добронравова довольно интересна из-за его долгой актёрской карьеры и того, как долго он пытался пробиться на сцену. Более сорока лет актёр женат на Ирине Добронравовой (девичья фамилия Перепеленко). Познакомились они еще в подростковом возрасте. Фёдор в то время ходил в цирковую студию, Ирина занималась в танцевальном кружке.
После армии отец убедил сына, что ему нужна серьезная профессия, чтобы в будущем он мог прокормить себя и свою семью. На тот момент Фёдор собирался жениться и решил, что отец прав. В то время будущий актер работал на заводе сварщиком. Супруга верила в него даже в те моменты, когда Добронравов в очередной раз приезжал из столицы поникшим и подавленным очередным провалом при поступлении.
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В 1989 году у них родился первый ребёнок. Сыновья артиста Виктор и Иван пошли по стопам отца. Старшего сына многие знают по ролям в проектах «Не родись красивой», «Рубеж», «Чужая кровь» и т. д. Младшего — по ролям в фильме «Возвращение».
Наконец Фёдору Добронравову предложили работу в Москве. Уехав в столицу, он поначалу жил один на съёмной квартире, затем перевёз туда семью. Но для того, чтобы семья его жила достойно, что было нелегко в 90-е годы, Фёдор брался за любую подработку: мыл полы в Третьяковской галерее, был дворником. В его жизни немаловажную роль сыграл Константин Райкин — помог получить ссуду на приобретение жилья. Добронравов купил свою собственную двухкомнатную хрущёвку и перевёз туда семью.
Карьера Федора Добронравова
Актёрская карьера сначала не принесла Добронравову успехов. В 1990 году в Воронеж с гастролями приехал Константин Райкин со своим театром «Сатирикон». Фёдор пошёл на прослушивание к мэтру, где и получил приглашение в труппу. 19 августа 1991 года Добронравов с семьей полностью переехал в столицу.
Сходить на прослушивание к Константину Райкину, который на тот момент был с гастролями в Воронеже, Федору посоветовала супруга.
Театр
За эти годы Добронравов два раза пытался стать учеником циркового училища, но все попытки были безрезультатными. Ничего не добившись талантом в Москве, он уехал в Воронеж, и уже с первой попытки у него получилось поступить в институт искусств. После этого Федор получил диплом и был зачислен в труппу, к чему шёл два года.
Событие, которое кардинально изменило жизнь Добронравова, — встреча с Райкиным в 1990 году. Он первым заметил талант Фёдора и позвал его в свой театр, где ему довелось работать с легендарными артистами театра и кино.
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Кино
Покинув театр «Сатирикон», Фёдор Добронравов начал свободный полёт в актёрской карьере. Его начали приглашать сниматься в кино. Дебютировал он в проекте «Русский регтайм», а в 1995 году вышла драма «Летние люди», где он снялся в роли Кирилла Дудакова.
Несколько лет актёр работал самостоятельно, а в 2003 вернулся в «Сатирикон». Он был задействован в многих спектаклях, но большинство его ролей были комедийными. Артиста пригласили сняться в юмористической передаче «6 кадров», которая транслировалась с 2006 года на телеканале СТС.
По-настоящему популярным Добронравов стал в 2008 году благодаря знаменитому сериалу «Сваты», где сыграл одну из главных ролей — Ивана Будько. По сюжету сериала, одни сваты — самые обыкновенные жители деревни, вторые — люди из интеллигентного общества. Но их связывала любимая внучка, из-за неё им пришлось налаживать отношения. Было это совсем нелегко, ведь у них было множество конфликтных ситуаций. Актрис, которые играли внучку Женю, было несколько — Ульяна Иващенко, София Стеценко, Анна Кошмал. Эта история настолько понравилась зрителям, что её продлили аж на 7 сезонов.
За всю историю актёр снялся в огромном количестве проектов, часть из них:
- 1993 — Русский регтайм;
- 1995 — Летние люди;
- 1997 — Дружок (короткометражка);
- 1998 — Сочинение ко Дню Победы;
- 1999 — Шутить изволите? (киноальманах);
- 2001 — Искатели;
- 2002 — Шукшинские рассказы;
- 2003 — Здравствуй, столица;
- 2005 — Адам и превращения Евы;
- 2006 — Изображая жертву;
- 2007 — Братья Карамазовы;
- 2008 — Сваты;
- 2009 — Мужчина в доме;
- 2010 — Новогодние сваты;
- 2013 — Братья по обмену;
- 2014 — Братья по обмену 2;
- 2016 — Деньги;
- 2017 — Жили-были;
- 2019 — Одесский пароход;
- 2021 — Золотой папа;
- 2022 — Праведник.
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Федор Добронравов — новости, фото
Новости за 2022 год были и хорошие, и не очень. Фанатам сериалы «Сваты» придётся проститься с Добронравовым — Федор отказался от дальнейших съемок в проекте.
Мнение Фёдора Добронравова о поступке Кошмал
За эти годы съемочная группа сериала «Сваты» стала очень дружна, они были опорой друг для друга и большой семьёй. Но все изменилось из-за событий в Украине. Актриса Анна Кошмал, сыгравшая повзрослевшую Женю в знаменитом сериале, выступила с критикой в адрес своих бывших коллег из-за своей гражданской позиции.
Добронравов покидает проект «Сваты»
Создатели сериала уже успели заявить о выходе восьмого сезона, но Федор Добронравов принял решение покинуть проект. Об этом рассказал его коллега Николай Пименов. По словам Николая, Добронравов устал от того, что его начали ассоциировать с этой ролью, несмотря на то, что у Фёдора огромное количество и других ролей.
Фёдор вернулся в труппу Театра сатиры
20 июня 2020 года стало известно, что всеми любимый Фёдор Добронравов уволился из Театра по собственному желанию. Но после 2 лет паузы актёр снова возвратился в Театр сатиры.
«Два года без театра проскочили быстро. И я счастлив, что мы вместе под этой крышей, все тут родные», — рассказал артист.