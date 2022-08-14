Федор Добронравов: биография, семья и личная жизнь

Имя Федора Добронравова знакомо многим не только в России, но и за её пределами. Многие полюбили актёра за его знаменитую роль Ивана Будько в сериале «Сваты». Биографией Федора Добронравова интересуются многие поклонники актера.

Биография Федора Добронравова

Родился Федор Добронравов 11 сентября 1961 года в городе Таганроге. Его нельзя назвать выходцем из влиятельной семьи: отец работал на стройке, а мать — на хлебозаводе. У подросшего мальчика оказались отличные вокальные данные. Выходя на сцену, он не боялся и хорошо справлялся со своими обязанностями.

В детстве у Добронравова была мечта стать клоуном и выступать в цирке. Первые номера он показывал в Летнем таганрогском театре. Но мальчик начал понимать, что для профессии клоуна нужна хорошая физическая сила, и начал заниматься разными видами спорта: баскетболом, футболом, боксом, получил второй разряд по прыжкам в воду, научился ходить по натянутому канату, умел жонглировать.

В 1978 году Фёдор окончил школу и поехал в столицу, чтобы стать студентом циркового училища. Его разочарованию не было предела: он узнал, что молодых парней туда принимают только после службы в армии. Пришлось на два года отправиться в ВДВ. В войсках он узнал о дружбе, о силе воли, служба его закалила и показала, как должен поступать настоящий мужчина.

Личная жизнь, семья Федора Добронравова

Биография и личная жизнь Федора Добронравова довольно интересна из-за его долгой актёрской карьеры и того, как долго он пытался пробиться на сцену. Более сорока лет актёр женат на Ирине Добронравовой (девичья фамилия Перепеленко). Познакомились они еще в подростковом возрасте. Фёдор в то время ходил в цирковую студию, Ирина занималась в танцевальном кружке.

После армии отец убедил сына, что ему нужна серьезная профессия, чтобы в будущем он мог прокормить себя и свою семью. На тот момент Фёдор собирался жениться и решил, что отец прав. В то время будущий актер работал на заводе сварщиком. Супруга верила в него даже в те моменты, когда Добронравов в очередной раз приезжал из столицы поникшим и подавленным очередным провалом при поступлении.

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В 1989 году у них родился первый ребёнок. Сыновья артиста Виктор и Иван пошли по стопам отца. Старшего сына многие знают по ролям в проектах «Не родись красивой», «Рубеж», «Чужая кровь» и т. д. Младшего — по ролям в фильме «Возвращение».

Хоть мать семейства получила два высших образования, сердце не позволило ей думать о собственной карьере, поэтому она растила сыновей, следила за домом и создавала уют в нем. Только когда дети подросли, Ирина начала работать в детском саду воспитателем.

Наконец Фёдору Добронравову предложили работу в Москве. Уехав в столицу, он поначалу жил один на съёмной квартире, затем перевёз туда семью. Но для того, чтобы семья его жила достойно, что было нелегко в 90-е годы, Фёдор брался за любую подработку: мыл полы в Третьяковской галерее, был дворником. В его жизни немаловажную роль сыграл Константин Райкин — помог получить ссуду на приобретение жилья. Добронравов купил свою собственную двухкомнатную хрущёвку и перевёз туда семью.

Карьера Федора Добронравова

Актёрская карьера сначала не принесла Добронравову успехов. В 1990 году в Воронеж с гастролями приехал Константин Райкин со своим театром «Сатирикон». Фёдор пошёл на прослушивание к мэтру, где и получил приглашение в труппу. 19 августа 1991 года Добронравов с семьей полностью переехал в столицу.

Сходить на прослушивание к Константину Райкину, который на тот момент был с гастролями в Воронеже, Федору посоветовала супруга.

Театр

За эти годы Добронравов два раза пытался стать учеником циркового училища, но все попытки были безрезультатными. Ничего не добившись талантом в Москве, он уехал в Воронеж, и уже с первой попытки у него получилось поступить в институт искусств. После этого Федор получил диплом и был зачислен в труппу, к чему шёл два года.

Событие, которое кардинально изменило жизнь Добронравова, — встреча с Райкиным в 1990 году. Он первым заметил талант Фёдора и позвал его в свой театр, где ему довелось работать с легендарными артистами театра и кино.

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Кино

Покинув театр «Сатирикон», Фёдор Добронравов начал свободный полёт в актёрской карьере. Его начали приглашать сниматься в кино. Дебютировал он в проекте «Русский регтайм», а в 1995 году вышла драма «Летние люди», где он снялся в роли Кирилла Дудакова.

Несколько лет актёр работал самостоятельно, а в 2003 вернулся в «Сатирикон». Он был задействован в многих спектаклях, но большинство его ролей были комедийными. Артиста пригласили сняться в юмористической передаче «6 кадров», которая транслировалась с 2006 года на телеканале СТС.

По-настоящему популярным Добронравов стал в 2008 году благодаря знаменитому сериалу «Сваты», где сыграл одну из главных ролей — Ивана Будько. По сюжету сериала, одни сваты — самые обыкновенные жители деревни, вторые — люди из интеллигентного общества. Но их связывала любимая внучка, из-за неё им пришлось налаживать отношения. Было это совсем нелегко, ведь у них было множество конфликтных ситуаций. Актрис, которые играли внучку Женю, было несколько — Ульяна Иващенко, София Стеценко, Анна Кошмал. Эта история настолько понравилась зрителям, что её продлили аж на 7 сезонов.

За огромный вклад в развитие кинематографа России Фёдору Добронравову присвоили звание народного артиста. А до этого, в 2002, он стал заслуженным артистом.

За всю историю актёр снялся в огромном количестве проектов, часть из них:

1993 — Русский регтайм;

1995 — Летние люди;

1997 — Дружок (короткометражка);

1998 — Сочинение ко Дню Победы;

1999 — Шутить изволите? (киноальманах);

2001 — Искатели;

2002 — Шукшинские рассказы;

2003 — Здравствуй, столица;

2005 — Адам и превращения Евы;

2006 — Изображая жертву;

2007 — Братья Карамазовы;

2008 — Сваты;

2009 — Мужчина в доме;

2010 — Новогодние сваты;

2013 — Братья по обмену;

2014 — Братья по обмену 2;

2016 — Деньги;

2017 — Жили-были;

2019 — Одесский пароход;

2021 — Золотой папа;

2022 — Праведник.

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Федор Добронравов — новости, фото

Новости за 2022 год были и хорошие, и не очень. Фанатам сериалы «Сваты» придётся проститься с Добронравовым — Федор отказался от дальнейших съемок в проекте.

Мнение Фёдора Добронравова о поступке Кошмал

За эти годы съемочная группа сериала «Сваты» стала очень дружна, они были опорой друг для друга и большой семьёй. Но все изменилось из-за событий в Украине. Актриса Анна Кошмал, сыгравшая повзрослевшую Женю в знаменитом сериале, выступила с критикой в адрес своих бывших коллег из-за своей гражданской позиции.

Добронравов и Кошмал были очень близки. Однажды, когда Анна заболела, вся остальная команда очень переживала за неё, а Фёдор чуть ли не на руках её нёс.

Добронравов покидает проект «Сваты»

Создатели сериала уже успели заявить о выходе восьмого сезона, но Федор Добронравов принял решение покинуть проект. Об этом рассказал его коллега Николай Пименов. По словам Николая, Добронравов устал от того, что его начали ассоциировать с этой ролью, несмотря на то, что у Фёдора огромное количество и других ролей.

Конечно, без него сериал будет совсем другим, этого не хотят ни коллеги актёра, ни огромное количество зрителей. Все надеются, что создатели смогут уговорить Фёдора не покидать проект.

Фёдор вернулся в труппу Театра сатиры

20 июня 2020 года стало известно, что всеми любимый Фёдор Добронравов уволился из Театра по собственному желанию. Но после 2 лет паузы актёр снова возвратился в Театр сатиры.

«Два года без театра проскочили быстро. И я счастлив, что мы вместе под этой крышей, все тут родные», — рассказал артист.