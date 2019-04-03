Актер Алексей Булдаков - биография, личная жизнь

Умер всеми любимый актер Алексей Булдаков. Расскажем о его непростой биографии, личной жизни, борьбе с тяжелым недугом и о знаменитых ролях в культовых фильмах.

Биография актера

Алексей Булдаков добился все своими собственными усилиями, тяжелым трудом, постоянной работой над самоусовершенствованием.

Его жизненный путь начался в Алтайском крае, в ничем не примечательной деревне Макаровка. Он родился в семье шофера и доярки. Это был 1951 год, когда последствия страшной войны все еще сказывались на быте и достатке. Тем более заметно это было в семье, которая воспитывала пятерых детей – кроме Алексея у его родителей было еще два сына и две дочери.

Свою личную жизнь того периода он вспоминает, тем не менее, как прекрасное время. Родители дали детям прекрасное воспитание – с детства приучали к самостоятельности, учили работать и не стыдиться труда.

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Уже в зрелые годы Алексей Булдаков по-прежнему гордился тем, что все умеет делать своими руками и не считал зазорным выполнять любую домашнюю работу. После переезда в Павлодар и просмотра нескольких выдающихся кинолент, мальчик принял решение стать артистом, хотя до этого мечтал о карьере летчика-испытателя.

Но после того, как он стал играть на сцене театральной студии, понял, что не сможет без театра, и что это – его настоящее призвание.

Его творческая биография началась в Казахстане и складывалась сначала не очень успешно. Из Павлодарского театра он был призван в армию, после срочной службы поругался с режиссером Томского драматического театра, в который был принят, уехал в Павлодар и стал работать на заводе.

Однако вскоре стало ясно, что без театра он не может. Состоялось возвращение на сцену и длинный ряд провинциальных театров мелькал перед его глазами, пока судьба не занесла его в Москву, и его не приняли в МХАТ.

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Личная жизнь и семья

Нельзя сказать, что актер был сердцеедом, но в личной жизни у него тоже все сложилось не сразу.

Первый брак Алексея Булдакова был неудачным и продлился всего полтора года. У первой жены, Людмилы, это был второй брак, и она сразу сомневалась, стоит ли второй раз выходить замуж. Но в своей биографии Алексей Булдаков редко вспоминал о неудачном опыте.

Известно только, что первая семья распалась по вине тещи, которая не считала актера достойной парой своей дочери.

Его вторую жену тоже звали Людмилой, но и с ней у него не было детей. Хотя у Алексея Булдакова был сын Иван от женщины, с которой он встречался в промежутке между двумя официальными женами. Но он живет на Мальте с матерью и отчимом. Он крайне редко виделся с отцом, хотя и сохранял с ним прекрасные отношения.

Последние роли в кино

Творческая биография Булдакова была не всегда успешной. Самые яркие роли в кинематографе были в фильмах «Небывальщина», «Вот моя деревня...», «Ради нескольких строчек», «Ледяные цветы», «Утомленные солнцем​», сериале «Лесник».

Но это были не те персонажи, которых бы ему хотелось сыграть. Режиссеры обыгрывали колоритную внешность, но не видели сущности актера, его несомненного таланта, дарования, с которым ему была по плечу любая роль.

Поддержкой в этом трудном периоде всегда были:

семья;

близкие люди, неизменно верившие в его будущую славу.

Жена Алексея Булдакова, оставившая в трудные годы педагогическое поприще, занималась коммерцией, так что особых материальных трудностей актер не испытывал.

емногочисленные фото с женой наглядно демонстрируют, что их связывали крепкие чувства, хотя у них и не было детей. Творческая биография актера и его феноменальная слава были бы недоступными для Алексея Булдакова, если бы его личная жизнь не сложилась так удачно.

Вершиной творческой карьеры любимого народом актера стала премия «Ника» за лучшую мужскую роль, сыгранную в фильме «Особенности национальной охоты».

За эту культовую комедию, получившую всенародное признание и продолжение, режиссер Александр Рогожкин тоже был удостоен престижной российской премии.

Неожиданный успех знаменитой комедии, которую до сих пор пересматривают с удовольствием миллионы зрителей, позволил снять вторую часть грандиозной комедийной эпопеи – «Особенности национальной рыбалки». В приключенческой драме «Душа шпиона» он играл уже с Джигарханяном, Федором Бондарчуком, Сандрин Боннэр. Но отечественный зритель запомнил его и по следующим кинолентам:

боевику «Горчаков»;

детективному сериалу «Топтуны»;

колоритнейшему бомжу из длинного популярного сериала «Москва. Три вокзала», который стал центральным персонажем, благодаря великолепной игре настоящего Мастера.

Последней ролью Булдакова в 1018 году стала трилогия «Eins, Zwei, Drei», но это была не главная роль.

Причина смерти

Официальная причина смерти актера – отрыв тромба. Скончался он в Монголии, куда приехал отмечать день рождения лучших друзей. Это официальная информация, согласно которой Алексей Булдаков скончался во сне. Возможно, причина смерти – в рецидиве онкологии, с которой он сражался в 2015 году, но в сообщении от ТАСС об этом нет ни слова. РИА-Новости сообщают, что актер умер от острой сердечной недостаточности, причиной которой была ИБС.

Тело актера транспортируют на Родину, а прощание с ним состоится в Доме кино, только дата и время пока не известны.