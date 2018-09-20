Витас стал блондином: новый имидж певца, фото 2018

Более 15 лет назад песни Витаса звучали со всех радиостанций, он был желанным гостем на праздничных концертах. Но вскоре об артисте перестали говорить. Сегодня певец кардинально сменил имидж. Такие перемены связаны с желанием вновь вернуться на сцену.

В последнее время имя артиста упоминали в скандальных новостях. Последнее громкое дело связано с тем, что Витас устроил стрельбу во дворе дома. После суда артисту назначили 7 суток ареста, штраф.

Постепенно поклонники певца стали его забывать. За это время артист очень изменился: пополнел, стал агрессивным. Специалисты говорят, что у Витаса были проблемы с алкоголем. Фанаты удивляются, куда же делся стройный, трогательный парень с пронзительным голосом.

Необычное перевоплощение

В сети появились новые фотографии Витаса, он кардинально сменил имидж. Поклонники были поражены изменениями артиста. Он похудел, изменил прическу. Короткие волосы, высветленные до белизны, придают образу необычный шарм. Фанаты не узнают своего кумира. В 39 лет артист помолодел и стал привлекательным мужчиной.

Пользователи интернета с радостью рассматривают снимки Витаса. Они обратили внимание на перемены. Артист стал подтянутым, загорелым.

Кроме того, сменился и его гардероб. Певец демонстрирует модные, стильные вещи. Яркая одежда, спортивные очки – являются настоящим украшением образа.

Зачем нужны перемены

В сети появились многочисленные комментарии подписчиков. Не все фанаты в восторге от изменений кумира. Многие не понимают, зачем он все это делает. Некоторые и вовсе его не узнают. Ведь преображение и вправду получилось неожиданным, на фото можно посмотреть результат.

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Сам Витас никак не реагирует на отрицательные отзывы в свой адрес. Каждый человек вправе высказывать свое мнение. Главная цель артиста – это привлечь внимание публики.

Сделать так, чтобы о нем вновь заговорили. И ему это удалось. Весь интернет обсуждает новый образ кумира и спорит о том, как же перемены отразятся на его дальнейшей судьбе.

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Планы Витаса

Артист мечтает вернуться на большую сцену. Поэтому он решил напомнить о себе. Для начала сменил имидж, затем снял клип. Его новая работа отличается от всех предыдущих. В клипе Витас предстал в образе космического создания.

Артист уверен, что новый стиль поможет ему обрести былую славу, вернуть доверие поклонников и вновь стать одним из самых популярных певцов страны. Начало положено, осталось дождаться момента, когда новый эксперимент принесет первые результаты.