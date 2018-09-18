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Странная татуировка Апиной


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Алена Апина поделилась сокровенным. В 54 года звезда эстрады решила набить татуировку. Это ее первый нательный рисунок.  

Многим пользователям поступок оказался непонятен. Им показалось странным, что Алена решила украсить тело  рисунком, ведь многие к этому возрасту уже сводят "ошибки молодости". Еще больше удивил подписчиков выбор изображения.

Апина украсила свою руку цветной татуировкой в виде рыбки Дори из известного мультика компании Дисней. Многие фолловеры отметили, что рисунок явно не соответствует возрасту певицы.

Алена Апина нашла, что ответить недовольным пользователям. Она рассказала, что живет  полноценной жизнью и если набивать ее не сейчас, то когда? Также она подметила, что ей все равно на то, поддерживают выбор рисунка поклонники или нет.

Отметим, что подобный поступок не так давно удивил почитателей творчества Ларисы Долиной.  Женщина, также не имевшая ни одной татуировки на своем теле, набила на руке изображение любимой кошки. Несмотря на то, что Долина выступает крайне редко, ей  все же приходится подбирать наряды, которые скрывают от глаз посторонних необычное тату.

Краткая информация об Алене Апиной

Имя: Алена Апина

Отчество: Евгеньевна

День рождения: 23.08.1964

Возраст: 54 года

Место рождения: г. Саратов

Рост: 164 см

Вес: 54 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: певица

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1 Не нравится 0 Нравится 18.09.2018 Теги: Алена Апина

Вам нравится татуировка Алены Апиной? 4  

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  • Нету ника / 18.09.18 16:30
    -
    3
    +
    Мне кажется, что женщина, которая счастлива в личной жизни (муж любовник, много мужского внимания) не будет выставлять напоказ в 50 лет, как она делает эко, как она бьет татухи, как она валяется в клипах в откровенном белье. Это как - то перекос от недостатка внимания...думается мне...
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  • Фи-всем / 18.09.18 16:04
    -
    2
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    Ее тело – ее дело. Такие вещи вообще никого не должны касаться. В любом случае, ей платить, ей сводить, если что не так.
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  • Никитична / 18.09.18 15:27
    -
    2
    +
    Мужики себе заводят любовниц-молодух, а у женщин крыша едет по-своему
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  • rnb-qween / 18.09.18 15:20
    -
    4
    +
    Меня смущают артистки, которые пытаются доказать всем, что возраст ничему не помеха. Они набивают татуировки, вставляют себе грудь, делают фото формата ню. Женщины! Давайте стареть красиво и с достоинством! А вот это вот все – не нужно!
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