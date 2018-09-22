Личная жизнь Путина: новости и слухи

Владимир Владимирович Путин по праву считается одним из самых успешных и влиятельных политиков мирового значения. Кроме этого, он вызывает неподдельное человеческое уважение и симпатию не только большинства россиян, но и многих иностранных политиков и простых людей.

На протяжении 18 лет эта яркая и удивительно цельная личность привлекает к себе внимание международной и российской прессы.

Интересуют не только публичная сторона его деятельности на посту главы Российской Федерации, но и личная жизнь Путина, о которой и сегодня, после выборов 2018 года, известно очень мало широкой общественности.

Биография российского президента

Владимир Путин родился в Ленинграде (Санкт-Петербурге) 7 октября 1952 года в семье простых рабочих, которые, несмотря на скромные условия жизни, смогли дать своему единственному сыну достойное воспитание. Он обучался в средней школе с химическим уклоном.

После ее окончания поступил на юридический факультет Ленинградского университета.

Одноклассники и учителя в своих интервью отмечают невероятную целеустремленность и последовательность Путина, которые проявлялись у него еще в детстве. Родственники и классная руководительница рассказывают, как маленький Володя пришел однажды в Большой Дом, как называли в Ленинграде Главное Управление КГБ, и спросил у встретившего его сотрудника, что нужно сделать, чтобы попасть сюда на работу. Ему ответили, что нужно хорошо окончить школу и получить высшее юридическое образование.

Маленький мальчик упорно шел к поставленной цели и еще, будучи студентом, попросил направить его на обучение в специальное заведение для офицеров государственной безопасности.

Служба в КГБ и политическая карьера

После поступления на службу в КГБ Владимир Путин постоянно повышал свое профессиональную квалификацию офицера госбезопасности. Его направляют на курсы по обучению оперативного состава, после окончания которых он попадает в отдел контрразведки КГБ в его родную Ленинградскую область. Дослужившись до звания майора, Владимир Путин поступает в Москве в закрытый университет госбезопасности, в котором готовили профессиональных разведчиков.

Вполне естественно, что таких специалистов изначально обучают в связи с профессиональной необходимостью, скрывать от посторонних свою личную жизнь, наверное, поэтому о неофициальном Путине и сегодня, в 2018 году, известно очень мало.

Публичная политика такого уровня требует очень взвешенного отношения к формированию имиджа и использованию личной информации. Оправданность такого подхода во многом служит одним из факторов успешной работы В. В. Путина на посту главы государства на протяжении такого продолжительного периода времени.

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После завершения обучения в университете КГБ Владимир Путин попадает в резидентуру внешней разведки Дрездена, где 5 лет живет со своей семьей. К этому времени он женился на Людмиле Шкребневой, и у них уже в ГДР родились две дочки.

После распада СССР и ликвидации Комитета Государственной безопасности Путин возвращается в родной Ленинград и поступает на должность помощника ректора Государственного университета им. Жданова. Здесь он знакомится с мэром Анатолием Собчаком и попадает в его команду.

После этого начинается его политическая карьера.

До избрания на пост главы Российского государства Владимир Путин с 1990 по 2000 год. работал:

советником мэра СПб;

первым заместителем председателя Санкт-Петербурга;

главой регионального отделения партии НДР;

заместителем управляющего делами Президента России;

заместителем директора Администрации Президента;

главой ФСБ РФ;

премьер-министром РФ,

исполняющим обязанности Президента страны.

В 2000 году он был впервые избран Президентом РФ.

Своей успешной политической карьерой Владимир Путин обязан во многом той подготовке в учебных заведениях КГБ, которая по праву еще при Ю. Андропове официально считалась кузницей высшей советской номенклатуры и интеллектуальных государственных кадров. Также большую роль сыграл характер Путина, привыкшего всегда добиваться поставленных целей и ценить работающих с ним в одной команде людей.

Подробности личной жизни

О личной жизни Владимира Путина известно немного. В 1980 г. он встретил свою будущую жену Людмилу, с которой в 1983 году сочетался браком перед отправкой в ГДР. В 1985 у пары родилась старшая дочка Маша, а в 1986 г. – Катя. В 2013 г. супруги официально развелись, объявив об этом публично в СМИ.

Еще до развода в желтой и либеральной прессе и интернете стали появляться статьи, в которых муссировались слухи о романах Путина с гимнасткой Кабаевой и певицей Анной Нетребко. Информация напоминала больше сплетни и никак не комментировалась Кремлем.

Не удивительно, что личная жизнь Путина на всем протяжении нахождения его у власти остается закрытой для прессы и общественности. Во многом это объясняется необходимостью безопасности его самого и его близких.

В сложных условиях укрепления государственных институтов, основательно подорванных распадом СССР и стремлением западных партнеров свести к минимуму значение России на мировой арене, безопасность первого лица и его родственников требует создания определенной завесы над их повседневной жизнью. И Путин, как профессиональный разведчик, не может не учитывать всех этих факторов.

Именно поэтому Владимир Путин так тщательно скрывает своих дочерей и снисходительно относится к бесконечным слухам о его тайных романах. Никто никогда, кроме близкого окружения, не видел его дочерей. О них известно очень немного: имена и места обучения.

Все остальное скрывается до сих пор. Из этого можно сделать вывод о том, что самые любимые женщины российского президента – его дочери. Они после жизни в Германии учились в государственном университете Санкт-Петербурга, но никто из студентов и преподавателей никогда не видел лично Машу или Катю Путину, потому что, скорее всего, они проходили обучение под чужими именами.

Такая жизнь под грифом секретно продолжилась и после завершения образования и появления первого внука президента.

После триумфального успеха на выборах 2018 г., когда за В. В. Путина проголосовало подавляющее большинство россиян, личная жизнь президента остается закрытой для прессы и публики, и ни у одного СМИ нет точной информации о близких родственниках президента.

Возможно, что это не только требования обеспечения их личной безопасности и личный выбор самого В. Путина, не желающего выставлять на всеобщее обозрение свою настоящую личную жизнь и взаимоотношения с близкими ему людьми.