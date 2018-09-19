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Гайдунков Тимур умирает от рака крови (фото)

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Несколько дней назад в сети появились новости о том, что экс-участник команды КВН Пятигорск Тимур Гайдуков столкнулся с серьезным заболеванием. У молодого мужчины обнаружили рак крови, фото подтверждающих документов уже опубликованы в социальных сетях.

Беда нагрянула нежданно

О своей болезни поклонникам и друзьям Тимур рассказал сам. Он не видит смысла скрывать правду от общественности, поскольку информация все равно выплывет наружу. К тому же Гайдуков признался, что его семья не может самостоятельно собрать необходимую сумму на лечение, поэтому они вынуждены просить о помощи.

Никто и не думал, что поход к врачу может обернуться таким образом. Бывший игрок КВН действительно жаловался на плохое самочувствие, но до последнего сохранялась надежда, что медики поставят диагноз не опаснее гриппа.

 

Но все пошло наперекосяк после направления в онкологический центр. Анализы показали неутешительный результат – если ничего не делать, то совсем скоро Тимур Гайдуков может умереть от рака крови.

Изначально артист находился в Ставропольском онкологическом диспансере, но ему необходимо отправиться в Москву, чтобы пройти более детальное обследование и поскорее начать лечение.

Помощь неравнодушных людей

Одной из первых своему другу и напарнику по команде согласилась помочь Ольга Кортункова. Сразу после печального известия женщина опубликовала пост в своем инстаграм, где попросила всех неравнодушных откликнуться.

  • А вам нравится Гайдуков Тимур?
 

Почти такое же сообщение оставил и сам Тимур на своей странице, прикрепив фотографию документа, который подтверждал правдивость написанного. Поклонники тут же выказали юмористу слова поддержки, а на счету постепенно собралась необходимая сумма.

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Уже на следующий день после просьбы о помощи артист и ведущий опубликовал пост о том, что в ближайший понедельник (17 сентября) его семья отправляется в Москву. Благодарность, которую Тимур испытывает ко всем неравнодушным, невозможно описать словами. Мужчина готов плакать от счастья и благодарить судьбу за полученный шанс.

Настроение – победить

Тимуру Гайдукову всего 35 лет. У него есть жена и любимая дочь. Артист пообещал бороться с раком до победного конца ради девушек, которых он так любит. А теперь еще и ради людей, поверивших в него.

«Настроение боевое и я верю только в лучшее. Сейчас у нас есть все необходимое, чтобы начать лечение, нужно только немного подождать. И я точно знаю, что я не буду унывать и не сдамся».

Что происходит сегодня

Последние новости 2018 года сообщают, что игрок команды КВН Пятигорск прошлым утром отправился в столицу. Об этом Тимур сообщил в инстаграм, поделившись общим настроением, рассказал немного о своем самочувствие и дальнейших планах.

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Судя по всему, артист справляется с ношей, которую судьба одела ему на плечи. Преданным поклонникам, членам семьи и близким людям остается лишь надеется, что эта история закончиться хорошо и еще немало свадеб и вечеров проведет незаменимый Тимур Гайдуков.

 

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19.09.2018
Теги: Гайдуков Тимур КВН рак крови

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Оставить комментарий
  • Ольга / 19.09.18 12:30
    -
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    Сил, терпения и опытных врачей. Пусть в Москве болезнь отступить и никогда не возвращается. Тимур, вы хороший человек, поэтому должны бороться и не терять положительный настрой. Многих людей удалось спасти и вы будете среди их числа!
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  • Ирина / 19.09.18 12:29
    -
    0
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    Беда неожиданно настигла еще одного хорошего человека. Тимур, мы будем молиться за вас, верить и по возможности помогать. Главное не сдавайтесь и верьте, что все получится.
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  • Мария / 19.09.18 12:29
    -
    0
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    Я все еще не могу поверить, что это правда. Тимур такой замечательный человек – за что ему все эти испытания? Дай Бог ему сил все выдержать и вновь зажить прежней жизнью.
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