 
 
 

 
 
На главную
 
 

Витас провалил камбэк


1 0

Популярному в 2000-е певцу не удалось с помпой вернуться в шоу-бизнес. Его новый клип поклонники разнесли в пух и прах.

Два дня назад в YouTube появился новый клип Витаса на песню, которая была записана вместе Nappy Roots. В сюжете российский исполнитель предстает в качестве космического пришельца, который отправился из своей лаборатории на землю, чтобы устроить шумную вечеринку. Поскольку сингл Витас записал вместе с американским рэпером, съемки также происходили в Америке.

Своих поклонников исполнитель крайне редко радует работами. Это первый клип Витаса за последние два года, но и эта попытка артиста вернуться в шоу-бизнес, к сожалению, провалилась.

Поклонники негативно отозвались о качестве исполнения трека, внешнем виде Витаса и идее клипа. По их мнению, как и в былые времена, Витас не столько поет, сколько издает нечленораздельные звуки. Теперь это уже не так интересно и свежо.

«Тот самый случай, когда не сам делаешь, а все равно стыдно», «Виталик тут зачем? Все портит», «Это же под чем надо быть, чтобы придумать такой клип», «Да уж. Время не пощадило Витаса».

 

Пользователям не пришелся по душе и внешний вид артиста. За последние годы он располнел. Это видно и по фигуре, и по лицу певца.

Многим не понравился и образ Витаса в клипе. Поклонники, посмотревшие видеоряд, посчитали, что костюм не соответствует современным тенденциям. Витас словно застрял в двухтысячных. Кто-то даже отметил, что его странная одежда, составленная из зеркальных кусочков, очень похожа на концертные вещи Верки Сердючки.

Краткая информация о Витасе

Имя: Витас

Отчество: Владасович

День рождения: 19.02.1979

Возраст: 39 лет

Место рождения: Даугавпилс, Латвия

Рост: 175 см

Вес: 70 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: певец и композитор

Смотреть фотографии с Витасом

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 1 Нравится 29.08.2018 Теги: Витас

Как вам клип и трек Витаса? 4  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору