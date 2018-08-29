Витас провалил камбэк
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Популярному в 2000-е певцу не удалось с помпой вернуться в шоу-бизнес. Его новый клип поклонники разнесли в пух и прах.
Два дня назад в YouTube появился новый клип Витаса на песню, которая была записана вместе Nappy Roots. В сюжете российский исполнитель предстает в качестве космического пришельца, который отправился из своей лаборатории на землю, чтобы устроить шумную вечеринку. Поскольку сингл Витас записал вместе с американским рэпером, съемки также происходили в Америке.
Своих поклонников исполнитель крайне редко радует работами. Это первый клип Витаса за последние два года, но и эта попытка артиста вернуться в шоу-бизнес, к сожалению, провалилась.
Поклонники негативно отозвались о качестве исполнения трека, внешнем виде Витаса и идее клипа. По их мнению, как и в былые времена, Витас не столько поет, сколько издает нечленораздельные звуки. Теперь это уже не так интересно и свежо.
«Тот самый случай, когда не сам делаешь, а все равно стыдно», «Виталик тут зачем? Все портит», «Это же под чем надо быть, чтобы придумать такой клип», «Да уж. Время не пощадило Витаса».
Пользователям не пришелся по душе и внешний вид артиста. За последние годы он располнел. Это видно и по фигуре, и по лицу певца.
Многим не понравился и образ Витаса в клипе. Поклонники, посмотревшие видеоряд, посчитали, что костюм не соответствует современным тенденциям. Витас словно застрял в двухтысячных. Кто-то даже отметил, что его странная одежда, составленная из зеркальных кусочков, очень похожа на концертные вещи Верки Сердючки.
Краткая информация о Витасе
Имя: Витас
Отчество: Владасович
День рождения: 19.02.1979
Возраст: 39 лет
Место рождения: Даугавпилс, Латвия
Рост: 175 см
Вес: 70 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: певец и композитор
Фотографии
Фотографии
Как вам клип и трек Витаса? 4
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Star / 29.08.18 12:42Стоило ради этого в Америку ехать и синглы записывать?..
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Маняша / 29.08.18 12:32Ему бы грамотный пиар и денег опять взлетел бы.
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Тома / 29.08.18 12:17Некоторым пора смириться с тем, что слава прошла и заняться нормальным бизнесом, исполняя для души хиты прошлых лет.
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Mitro / 29.08.18 12:07Да уж. Такое, с десяток лет назад зашло бы.