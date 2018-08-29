Витас провалил камбэк

Популярному в 2000-е певцу не удалось с помпой вернуться в шоу-бизнес. Его новый клип поклонники разнесли в пух и прах.

Два дня назад в YouTube появился новый клип Витаса на песню, которая была записана вместе Nappy Roots. В сюжете российский исполнитель предстает в качестве космического пришельца, который отправился из своей лаборатории на землю, чтобы устроить шумную вечеринку. Поскольку сингл Витас записал вместе с американским рэпером, съемки также происходили в Америке.

Своих поклонников исполнитель крайне редко радует работами. Это первый клип Витаса за последние два года, но и эта попытка артиста вернуться в шоу-бизнес, к сожалению, провалилась.

Поклонники негативно отозвались о качестве исполнения трека, внешнем виде Витаса и идее клипа. По их мнению, как и в былые времена, Витас не столько поет, сколько издает нечленораздельные звуки. Теперь это уже не так интересно и свежо.

«Тот самый случай, когда не сам делаешь, а все равно стыдно», «Виталик тут зачем? Все портит», «Это же под чем надо быть, чтобы придумать такой клип», «Да уж. Время не пощадило Витаса».

Пользователям не пришелся по душе и внешний вид артиста. За последние годы он располнел. Это видно и по фигуре, и по лицу певца.

Многим не понравился и образ Витаса в клипе. Поклонники, посмотревшие видеоряд, посчитали, что костюм не соответствует современным тенденциям. Витас словно застрял в двухтысячных. Кто-то даже отметил, что его странная одежда, составленная из зеркальных кусочков, очень похожа на концертные вещи Верки Сердючки.