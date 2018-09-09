Стильная мужская прическа полубокс
Классическая мужская стрижка полубокс, подходящая почти каждому представителю сильного пола, поможет создать образ надежного, мужественного и уверенного в себе джентльмена.
На предоставленных ниже фото видно, что неброская универсальная причёска довольно простая и неприхотливая в повседневном уходе.
Ее нет необходимости укладывать специальными средствами, а достаточно просто расправить ладонями, а для придания образу «изюминки» можно воспользоваться муссом или гелем для стайлинга.
Большое количество вариантов оформления прически делает ее предпочтительней среди остальных мужских стрижек. Полубокс заслужил свою популярность у сильной половины общества в 90-е годы. На сегодняшний день эта стрижка становится выбором уверенных в себе мужчин, ценящих комфорт и отличный внешний вид, а также обладающих качествами лидера.
С прошлого века стрижка претерпела некоторые видоизменения по способам укладки. Для молодых людей, склонных к различного рода экспериментам, частым выбором становится вариант с выстриженными рисунками на висках и затылке.
Полубокс – техника исполнения стрижки
Для идеальной стрижки лучше доверять свои волосы профессиональным парикмахерам, однако в отсутствии возможности посещения салона можно провести процедуру и дома.
Для этого могут понадобиться такие инструменты как:
- машинка для оформления прически;
- ножницы для филировки;
- расческа.
Техника стрижки:
- Помыть и высушить волосы.
- Проложить мысленную линию от верхнего кончика правого уха к левому.
- С помощью насадки на 3-4 мм выстричь волосы по этой линии.
- Начинать нужно с затылка, продвигаясь вверх к области висков. После завершения этой зоны можно приступить к оформлению макушки.
В оформлении макушки важно учитывать пожелания клиента. Можно оформить челку и подстричь пряди длиной по 8 см. В завершение стрижки концы прядей обрабатывают филировочными ножницами.
Кому больше подойдет стрижка полубокс
Полубокс принадлежит к классическому варианту стрижки и довольно многогранна, что позволяет ей прекрасно вписываться в любой образ. Несмотря на это, она будет смотреться по-разному на каждом в зависимости от цвета и типа его волос, а также формы лица. Это позволяет прическе лаконично смотреться на любом мужчине, предпочитающем деловой или спортивный стиль в одежде, а также на молодых людях или представителях старшего поколения.
Прическа полубокс подойдет мужчинам с овальным, круглым и квадратным (с широкими скулами) типом лица. Варианты ее исполнения можно увидеть в приложенных ниже фото.
Мужчинам с узкими скулами полубокс не рекомендован, так как прическа подчеркивает этот недостаток и акцентирует на нем внимание.
Для высоких и худощавых этот вариант тоже не совсем подходит. Стрижка делает таких людей визуально выше, создавая нелепый образ. А для джентльменов с крепким телосложением полубокс – идеальный вариант.
Прическа полубокс – преимущества
Плюсы стрижки:
- Подходит для любого стиля одежды и всех модных веяний. Полубокс гармонирует со спортивной одеждой, деловыми костюмами и классикой, стилем кэжуал и другими.
- Мужчинам старшего возраста эта прическа убавит несколько лет.
- Укладывать полубокс довольно просто, процесс не занимает много времени. Достаточно причесать в нужном направлении помытые волосы или сделать ежик.
- Если волосы кудрявятся, то стрижка придаст им упорядоченный вид.
- Внешний вид становится привлекательнее, так как полубокс подчеркивает мужественность своего обладателя.
Опытный стилист внесет свои корректировки в оформление стрижки, адаптируя ее к особенностям внешности клиента, чтобы некоторые черты стали заметнее, а другие менее привлекали к себе взор. Так, возможны варианты с различными исполнениями полубокса с челкой.
Прическа полубокс – советы по укладке
Полубокс и бокс – это 2 разных вида мужской стрижки. Вариант бокс более радикальный, так как длина волос макушечной части и затылочной выбирается одинаково максимально короткая. Что касается полубокса, то у этой прически, ставшей классикой, длина макушечных прядей может достигать до 10 см.
Это позволяет экспериментировать с ее исполнением. Различные готовые варианты укладок полубокса можно увидеть в журналах и на фото в сети.
Укладку полубокса можно доверить профессионалу, который уложит волосы в любом порядке, а можно сделать это дома самостоятельно, тем более, что это не так уж и сложно:
- Небольшой творческий беспорядок сделает образ дерзким. Для этого волосы можно хаотично уложить в области темени или поставить челку на гель для фиксации.
- Загадочности образу придадут волосы, зачесанные назад или на один бок.
- Для брутального и необычного образа мужчине достаточно собрать теменные пряди в хвост.
Решающим фактором для определения длины прядей верхней части головы является не только форма лица, но и форма черепа. Некоторым представителям сильного пола лучше верхние волосы остригать насколько это возможно короче, а другим, наоборот, оставлять длиннее.
Прическа полубокс мужская с челкой
Многие мужчины делают свой выбор в пользу полубокса, дополненного челкой. Однако, в этом случае, необходимо знать, что любой вариант выполнения челки, неважно косая она, прямая или рваная, обязывает к каждодневной укладке волос.
Можно уложить волосы гелем для фиксации, зачесав их набок или поставив челку. Это придаст повседневному образу стиля.
Для длинной челки возможен вариант с зачесом назад. В этом случае пряди волос также фиксируются гелем или муссом для стайлинга.
Спортивная мужская стрижка полубокс
Прическа полубокс прекрасно сочетается со спортивным стилем мужской одежды или даже с военной формой. Она не будет выглядеть нелепо с кроссовками, шортами или футболками. Многочисленные фото в журналах и интернете могут это подтвердить.
Прическа будет отлично смотреться в том случае, если стилист-парикмахер при ее выполнении учел все особенности клиента: его внешность, телосложение, тип волос и стиль одежды.
Профессионал своего дела внесет нужные изменения в оформлении полубокса для того, чтобы подчеркнуть достоинства мужчины и отвлечь внимание от его недостатков.
Корректировкой мастер может немного сместить переход от коротких прядей к длинным или сделает косую челку в удлиненном или коротком варианте, что скроет асимметричность лица. Главное, для клиента найти своего парикмахера, которому можно доверить оформление этой прически.
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Александр / 09.09.18 20:52Учитывая возраст и свое представительство, захотел сменить стиль не только в одежде, но и в образе в целом. Смотрел в интернете фото стрижек и остановился на полубоксе. Стильно и представительно, главное, не перестараться. Умеренно выстриженные виски и макушка придают стиля и аккуратности. Я доволен!
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Валерий / 09.09.18 20:51Захотелось чего-то нового в своем образе – решил поменять стиль, а поэтому и сменил прическу. Сделал в салоне прическу полубокс – не пожалел. Мне нравится носить спортивные фирменные вещи. Мой образ полностью изменился, когда я сменил обычную стрижку на полубокс. Сделал удлиненные пряди на макушке, теперь их можно по-разному укладывать: можно набок, а можно зачесать прямо и собрать в хвост. Очень стильно – при этом минимум усилий.
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Руслан / 09.09.18 20:51Ношу прическу полубокс уже больше года. Каждый раз, посещая своего стилиста, обновляю ее. Вначале просто экспериментировал с длиной макушечной части волос. Постепенно пришел к тому, что мастер выбривает мне виски, делая рисунок. Конечно, по стоимости выходит дороже, чем просто подстричься полубоксом, но оно того стоит. Взгляды поклонниц обеспечены, женским вниманием не обделен.