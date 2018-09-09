Стильная мужская прическа полубокс

Классическая мужская стрижка полубокс, подходящая почти каждому представителю сильного пола, поможет создать образ надежного, мужественного и уверенного в себе джентльмена.

На предоставленных ниже фото видно, что неброская универсальная причёска довольно простая и неприхотливая в повседневном уходе.

Ее нет необходимости укладывать специальными средствами, а достаточно просто расправить ладонями, а для придания образу «изюминки» можно воспользоваться муссом или гелем для стайлинга.

Большое количество вариантов оформления прически делает ее предпочтительней среди остальных мужских стрижек. Полубокс заслужил свою популярность у сильной половины общества в 90-е годы. На сегодняшний день эта стрижка становится выбором уверенных в себе мужчин, ценящих комфорт и отличный внешний вид, а также обладающих качествами лидера.

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С прошлого века стрижка претерпела некоторые видоизменения по способам укладки. Для молодых людей, склонных к различного рода экспериментам, частым выбором становится вариант с выстриженными рисунками на висках и затылке.

Полубокс – техника исполнения стрижки

Для идеальной стрижки лучше доверять свои волосы профессиональным парикмахерам, однако в отсутствии возможности посещения салона можно провести процедуру и дома.

Для этого могут понадобиться такие инструменты как:

машинка для оформления прически;

ножницы для филировки;

расческа.

Техника стрижки:

Помыть и высушить волосы. Проложить мысленную линию от верхнего кончика правого уха к левому. С помощью насадки на 3-4 мм выстричь волосы по этой линии. Начинать нужно с затылка, продвигаясь вверх к области висков. После завершения этой зоны можно приступить к оформлению макушки.

В оформлении макушки важно учитывать пожелания клиента. Можно оформить челку и подстричь пряди длиной по 8 см. В завершение стрижки концы прядей обрабатывают филировочными ножницами.

Кому больше подойдет стрижка полубокс

Полубокс принадлежит к классическому варианту стрижки и довольно многогранна, что позволяет ей прекрасно вписываться в любой образ. Несмотря на это, она будет смотреться по-разному на каждом в зависимости от цвета и типа его волос, а также формы лица. Это позволяет прическе лаконично смотреться на любом мужчине, предпочитающем деловой или спортивный стиль в одежде, а также на молодых людях или представителях старшего поколения.

Прическа полубокс подойдет мужчинам с овальным, круглым и квадратным (с широкими скулами) типом лица. Варианты ее исполнения можно увидеть в приложенных ниже фото.

Мужчинам с узкими скулами полубокс не рекомендован, так как прическа подчеркивает этот недостаток и акцентирует на нем внимание.

Для высоких и худощавых этот вариант тоже не совсем подходит. Стрижка делает таких людей визуально выше, создавая нелепый образ. А для джентльменов с крепким телосложением полубокс – идеальный вариант.

Прическа полубокс – преимущества

Плюсы стрижки:

Подходит для любого стиля одежды и всех модных веяний. Полубокс гармонирует со спортивной одеждой, деловыми костюмами и классикой, стилем кэжуал и другими. Мужчинам старшего возраста эта прическа убавит несколько лет. Укладывать полубокс довольно просто, процесс не занимает много времени. Достаточно причесать в нужном направлении помытые волосы или сделать ежик. Если волосы кудрявятся, то стрижка придаст им упорядоченный вид. Внешний вид становится привлекательнее, так как полубокс подчеркивает мужественность своего обладателя.





Опытный стилист внесет свои корректировки в оформление стрижки, адаптируя ее к особенностям внешности клиента, чтобы некоторые черты стали заметнее, а другие менее привлекали к себе взор. Так, возможны варианты с различными исполнениями полубокса с челкой.

Прическа полубокс – советы по укладке

Полубокс и бокс – это 2 разных вида мужской стрижки. Вариант бокс более радикальный, так как длина волос макушечной части и затылочной выбирается одинаково максимально короткая. Что касается полубокса, то у этой прически, ставшей классикой, длина макушечных прядей может достигать до 10 см.

Это позволяет экспериментировать с ее исполнением. Различные готовые варианты укладок полубокса можно увидеть в журналах и на фото в сети.

Укладку полубокса можно доверить профессионалу, который уложит волосы в любом порядке, а можно сделать это дома самостоятельно, тем более, что это не так уж и сложно:

Небольшой творческий беспорядок сделает образ дерзким. Для этого волосы можно хаотично уложить в области темени или поставить челку на гель для фиксации. Загадочности образу придадут волосы, зачесанные назад или на один бок. Для брутального и необычного образа мужчине достаточно собрать теменные пряди в хвост.



Решающим фактором для определения длины прядей верхней части головы является не только форма лица, но и форма черепа. Некоторым представителям сильного пола лучше верхние волосы остригать насколько это возможно короче, а другим, наоборот, оставлять длиннее.

Прическа полубокс мужская с челкой

Многие мужчины делают свой выбор в пользу полубокса, дополненного челкой. Однако, в этом случае, необходимо знать, что любой вариант выполнения челки, неважно косая она, прямая или рваная, обязывает к каждодневной укладке волос.

Можно уложить волосы гелем для фиксации, зачесав их набок или поставив челку. Это придаст повседневному образу стиля.

Для длинной челки возможен вариант с зачесом назад. В этом случае пряди волос также фиксируются гелем или муссом для стайлинга.

Спортивная мужская стрижка полубокс

Прическа полубокс прекрасно сочетается со спортивным стилем мужской одежды или даже с военной формой. Она не будет выглядеть нелепо с кроссовками, шортами или футболками. Многочисленные фото в журналах и интернете могут это подтвердить.

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Прическа будет отлично смотреться в том случае, если стилист-парикмахер при ее выполнении учел все особенности клиента: его внешность, телосложение, тип волос и стиль одежды.

Профессионал своего дела внесет нужные изменения в оформлении полубокса для того, чтобы подчеркнуть достоинства мужчины и отвлечь внимание от его недостатков.

Корректировкой мастер может немного сместить переход от коротких прядей к длинным или сделает косую челку в удлиненном или коротком варианте, что скроет асимметричность лица. Главное, для клиента найти своего парикмахера, которому можно доверить оформление этой прически.