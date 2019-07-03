Личная жизнь дочери Путина, Екатерины Тихоновой

Екатерина Тихонова – дочь Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации. Учитывая, что девушка дочь известного человека, вокруг нее постоянно ходит много слухов. Особенно интересна всем ее личная жизнь.

Кто такая Екатерина Тихонова

Всем известно, что у президента России есть две дочери. Но достаточно мало информации о них в интернете или печатных изданиях. Кроме того, что Катерина - дочь первого лица Российского государства, она еще и научный деятель. На данный момент Екатерина стоит во главе Центра национального резерва МГУ. Также она имеет прямое отношение к фонду "Национальное интеллектуальное развитие".

Еще с детства Катя была очень спокойной, не любила особого внимания по отношению к себе. Сейчас нет ни одного издания, которое могло бы похвастаться, что у них есть интервью дочери Путина. Екатерина 1986 года рождения. Свое имя получила в честь бабушки - матери Людмилы Александровны.

В семье было две девочки, которые получили хорошее образование. Сестры окончили школу имени доктора Гааза, которая работала при посольстве Германии на территории Российской Федерации.

Как только Владимир Путин стал президентом в 2000 году, девочки были переведены на домашнее обучение.

Личная жизнь

Больше подробной информации о дочери Путина, Екатерине Тихоновой, ее появилось в 2010 году на страницах газеты Korea Joong Ang Daily. В статье говорилось о том, что младшая дочь российского президента собирается замуж за сына бывшего сотрудника, работавшего в посольстве Кореи. Посольство находится на территории нашей страны. После выхода новости, пресс-секретарь президента опроверг появившуюся информацию.

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В 2013 году в СМИ вновь стала появляться информация о том, что Екатерина Тихонова выходит замуж, но уже за сына бизнесмена. Кирилл Шамалов был сыном совладельца банка, но, несмотря на то, что информации о замужестве было много, свадебных фото Екатерины Тихновой (дочери Путина) и ее мужа в интернете так и не появилось.

Свадебное торжество состоялось на курорте Игора, расположенном в Ленинградской области. По словам присутствующих, свадебная церемония была организована на высшем уровне. Пара приехала на торжество на санях.

Последние новости

В прошлом году многие поговаривали о том, что Екатерина Тихонова и Кирилл Шамалов расстались. Нет, подтвержденных данных их развода. Но сам президент в беседе с корреспондентами проговорился, что у него есть внуки. Правда не совсем понятно, чьи это дети - старшей или младшей дочери.

Информация о том, что пара рассталась, появилась в агентстве Bloomberg и сотрудники компании утверждают, что у них есть как минимум 4 источника, готовых подтвердить, что пара рассталась. Но при этом все собеседники, которые подтверждают данную информацию, отказываются называть свои имена.

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Причиной развода по неподтвержденным данным послужила продажа акций компании "Сибура". В 2019 году было мало информации о Екатерине. Но, несмотря на это известно, что она занимает высокопоставленную должность, и в этом нет ничего удивительного.

Информация о семье президента не появляется в СМИ, так как это не безопасно как для самого президента, так и для членов его семьи.