Биография Бари Алибасова

Бари Алибасов - самый эпатажный продюсер постсоветского пространства. Интерес к нему до сих пор не утихает, и многих интересует его биография и подробности личной жизни. В этом году поклонники встревожены несчастным случаем с отравлением знаменитого продюсера, в результате чего он накануне своего Дня рождения попал в реанимацию.

Биография

У Бари Каримовича Алибасов насыщенная биография и личная жизнь. Однако до недавнего времени его поклонники мало что знали о его семье и детях. На фото он всегда был окружен участниками группы «На-На», создателем и руководителем которой он являлся.

Родился Алибасов в Казахской Советской Социалистической Республике 6 июня 1946 года в пригороде небольшого городка Чарска. Его семья была интернациональной. Отец Карим Касымович был казахом и руководил местным банком. Мать Ираида Ибрагимовна занимала должность бухгалтера детского сада. Семья была обеспеченной и многодетной. Кроме Бари в ней росло еще два сына и две дочери.

К музыкальному творчеству Бари Алибасов начал приобщаться с национальных песен. Тем, кому интересно знать, кто по нации знаменитый музыкант и продюсер - он наполовину казах, а другая половина позаимствовала татарские корни. Мама с раннего детства приобщала его к татарским народным песням, а отец к казахским.

У Бари Алибасов непростая творческая биография, которую он построил сам. В профессиональной и личной жизни ему пригодилась закалка и воспитание, полученное в семье. По национальности артист себя причисляет не только к казахскому и татарскому народу. Он считает себя типичным советским человеком, родившимся в тяжелое послевоенное время.

Семья была дружной и считалась образцовой. Все детство маленький мальчик активно помогал по хозяйству:

работал на огороде;

отравлял коров на пастбище;

ухаживал за домашней птицей и баранами.

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С детства у него проявились не только музыкальные, но и организаторские способности. В школе мальчик организовал драматический кружок, который поставил спектакль по произведениям А.П. Чехова. Бари пел в художественной самодеятельности и смог сам научиться играть на ударной установке.

Подросток стал настолько популярным, что начал ездить с выступлениями по городам и поселкам, расположенным рядом с Чарском. У него настолько был насыщенный график выступлений, что ему не раз приходилось пропускать школу. Случалось, что мальчик по нескольку дней не ночевал дома из-за своих гастролей.

Родители ему доверяли, а вот в школе были недовольны его прогулами и не раз пытались исключить подростка.

Бари Алибасов закончил среднюю школу в 1965 году. Он не сразу начал строить свою взрослую биографию в эстрадном искусстве. В молодости он хотел стать архитектором. Однако его личная жизнь и даже дети тесно были связаны с его музыкальной деятельностью.

Алибасов сразу после школы поступает в строительно-дорожный ВУЗ Усть-Каменогорска и сразу организует музыкальную группу. Закончив институт, Бари идет на службу а армию сам и там организует музыкальный коллектив «Задор».

С 1973 года Бари Каримович решает прочно связать свою жизнь с музыкальной деятельностью. Для этого он поступает в музыкальное училище на класс ударных инструментов, но диплома не смог получить из-за плотного гастрольного графика.

Отсутствие музыкального диплома не сказалось на профессиональной деятельности продюсера. Его музыкальные проекты были всегда настолько успешны, что даже в последних новостях в 2019 году его всегда называют одним из самых богатых российских продюсеров и музыкальных бизнесменов. Ведь он никогда не терпел крупных финансовых потерь.

Карьера

В качестве профессионального музыканта Бари начинает свою карьеру в группе «Интеграл», которую он создал вместе со своим однокурсником Михаилом Араловым в студенческие годы.

Также Алибасов пробовал себя в качестве композитора. Его первой песней стала композиция «Весенний дождь». Коллектив исполнял музыку в стиле джаз. Бари был настолько важен для этой группы, что когда он ушел в армию, «Интеграл», имевший большую популярность в середине 60-х годов прошлого века, вынужден был временно прекратить свою работу.

Когда Алибасов вернулся из армии, выступления «Интеграла» продолжились. За квартал группа давала 48 концертов, но сами музыканты при этом зарабатывали не так уж и много, как курирующие их чиновники из Министерства культуры и иных государственных организаций.

В 1989 году Алибасов начал заниматься продюсерской карьерой. Он создает свой собственный музыкальный коллектив «На-На», который пользовался в конце прошлого века бешеной популярностью в России. Бари смог раскрутить эту группу всего за два месяца. Только «На-На» имела такую бешенную популярность среди российских музыкальных групп, исполнявших поп-музыку.

Коллектив и сегодня пользуется спросом, музыканты выступают на крупных корпоративах. Добиться невероятной популярности Алибасов смог также за счет того, что внутри группы создал жесткую дисциплину. Его подопечные даже жили все в одном доме, в котором находилась и музыкальная студия.

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Личная жизнь и семья Бари Алибасова

Артист никогда не скрывал своей личной жизни, но при этом даже не все поклонники знают, сколько браков было в его жизни.

Бари Алибасов практически всегда стремился заключать официальные браки со своими любимыми женщинами. Известно, что музыкант и продюсер 6 раз был женат:

первый раз он женился сразу после школы, но очень быстро разошелся;

второй раз брак был заключен с девушкой, которая была младше музыканта на 12 лет;

в третьем браке Алибасов состоял с матерью своего сына, который сейчас живет с ним;

в 90-е годы прошлого века музыкант женится в четвертый раз и снова быстро разводится;

В 2013 году был заключен брачный союз с помощницей, но он вскоре был разорван;

последний брак был заключен с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной пару лет назад и стал событием в светской среде.

На сегодняшний день Лидия Васильевна является официальной женой продюсера.

Жены

Женщины, с которыми связывал свою судьбу Бари Каримович, занимались разными профессиями. Обычно музыкант связывал себя семейными узами либо с ровесницами, либо с теми, кто был существенно младше его.

Исключением стала актриса Лидия Федосеева-Шукшина, которая была старше Алибасова на 13 лет. С ней он познакомился в 90-е годы и три года прожил в гражданском браке.

С гражданской женой Еленой Уронич, родившей ему наследника Бари-младшего, у него был такой бурный роман, что девушка ушла от жениха, с которым у нее должна была состояться свадьба.

Все браки Алибасова, кроме последнего, были очень короткими.

Дети

Несмотря на то, что у продюсера было столько жен, детьми они его не наградили. Исключением стали только отношения с Еленой Уронич, родившей сына Алибасову. Бари-младший живет со своим отцом с 14 лет.

Состояние здоровья Бари Алибасова на сегодня

В начале июня 2019 года стало известно, что музыкант попал в реанимацию из-за отравления химическими препаратами. Состояние его здоровья на сегодня довольно тяжелое, так как во время промывания желудка у Бари Каримовича началось внутреннее кровотечение.

На сегодня известно, что состояние здоровья Алибасова является угрожающим.

Интересные факты из жизни

Вот лишь несколько интересных фактов, о которых многие и не слышали:

известно, что в своей группе «На-На» продюсер создал жесткую систему дисциплинарных наказаний и даже физически наказывал артистов;

Алибасов со своей группой «На-На» давал концерты в Чечне перед российскими военными, когда в республике шла война;

в 2009 году продюсер смог отсудить у оскорбившего его блоггера 1 млн. 100 тыс. руб.;

в 2018 году он официально расписался в Лидией Федосеевой-Шукшиной и их брак назван "браком года";

группа «На-На» не распалась и работает до сих пор на корпоративах.

В светской хронике появилась информация о том, что недавнее отравление было попыткой убийства Алибасова, а не несчастным случаем.

Цитаты из интервью

У Бари Алибасова есть множество интересных высказываний, например:

«Несмотря на удары, которые наносила судьба, я ей благодарен. За радость творчества, неиссякаемый интерес ко всему новому, за верных друзей, за пришедшую с годами мудрость. За сына Бари, которым горжусь». «Мы с сыном большие друзья, и единственное, о чем жалею, что не видел, как он рос, не играл с ним, не читал сказок, не пел колыбельных. Но с внуками — торжественно клянусь! — все это непременно наверстаю…». «Будьте свободными, никогда не подчиняйтесь стереотипам и всем этим псевдонаучным теориям, особенно колдунам, предсказателям, экстрасенсам. Ничего не совпадет с тем, что предсказывают экстрасенсы, до тех пор, пока вы сами в это не поверите, и не будете идти по указанному ими пути. Зачем программировать себя на определенное поведение?».

Надеемся, что биография и личная жизнь Бари Алибасова будет продолжать пестрить яркими событиями. Желаем ему скорейшего здоровья!