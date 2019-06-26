Что случилось с Мариной Хлебниковой в 2019 году

Марина Хлебникова – известная певица не только на территории России, но и за границей. Недавно с СМИ появилась новость об алкогольной зависимости Марины Хлебниковой. Так что же на самом деле с ней случилось?

Последние новости 2019 года

Многие, кто знал Марину даже косвенно, рассказывал о том, что она страдает алкоголизмом. После этого слухи стали распространятся по каналам средств массовой информации.

Певица была вынуждена появиться в программе Андрея Малахова, где главным героем выступал Бари Алибасов. В рамках передачи певец Шура стал рассказывать о том, что алкоголь сгубил большое количество знаменитостей. Кроме того, он отметил, что в последнее время 53-летняя Марина Хлебникова стала выглядеть очень плохо.

Шура предложил даже скинуться на лечение для Марины Хлебниковой, так как она находится в ужасном состоянии. Так что с ней случилось на самом деле?

Что с ней случилось

После того, как Марина Хлебникова услышала в свой адрес не лестные слова, она сразу выступила с защитой. Она опровергла все упреки, которые были произнесены по отношению к ее внешнему виду, а также рассказала о том, что не страдает алкогольной зависимостью.

Кроме того, Марина рассказала о том, что находится в близких дружественных отношениях с Шурой и не ожидала получить от него подобного удара прямо в спину.

Согласно информации, которую предоставила сама Марина Хлебникова, изменения в ее внешнем виде и весе произошли только по той причине, что ей пришлось пережить смерть первого мужа.

Первый муж проживал вместе с ней, так как в течение года у него произошел инсульт, и ему требовалась помощь и необходимость ухода. К сожалению, Антон Логинов не умер своей смертью, а закончил жизнь самоубийством в ночь на 1 октября.

Естественно, Марине было страшно от происходящего и увиденного. Певица обнаружила труп бывшего мужа прямо в своей квартире.

В своей предсмертной записке бывший муж Марины Хлебниковой написал, что никого в происшедшем не винит и о том, что сохранил настоящие и крепкие чувства любви к своей бывшей супруге.

В апреле 2019 года, в СМИ появились новые фотографии Марины Хлебниковой. И стоит сказать о том, что на них она заметно состарилась. Изменения во внешности такие, как будто перед нами стоит 70-летняя женщина.

После смерти бывшего мужа, она не хотела выходить даже из своей квартиры. Именно после первого выхода на публику стали говорить о том, что Марина пьет, пытаясь справиться со своими проблемами.

По словам Марины, сейчас она себя чувствует очень хорошо. У нее получилось справиться с проблемами, которые свалились на нее. Но, несмотря на это, корреспонденты, которые пытались вывести ее на чистую воду, так и не услышали ответ на вопрос – что с ней случилось, увлекается ли она наркотиками или алкоголем. Марина не ответила ни да ни нет. Но фото Марины Хлебниковой так и продолжают удивлять...

Личная жизнь певицы

Марине сейчас 53 года. До 2000 годов она была очень популярной, а потом постепенно ее популярность ушла на нет. Но, несмотря на это, многие до сих пор знают ее песни. Во время своего выступлений на сцене, Марину всегда отличал шикарный стиль, красивые наряды.

Продвижение по сцене тесно связано с именем Бари Алибасовым. Она практически сразу стала выступать с ним в коллективе «Интеграл». После, она периодически появлялась на сцене вместе с группой «На-На». В 2002 году Марине было присвоено звание «Заслуженная артистка Российской Федерации».

Хоть Марина Хлебникова и ответила о том, что с ней случилось, но слухи об алкоголизме развеять ей не удалось. Мы желаем ей здоровья, и верим в то, что певица не злоупотребляет.