 
 
 

 
 
На главную
 
 

Шура заявил, что Марина Хлебникова спивается


1 1

Александр убеждён, что зависимость Марины развилась на фоне смерти её бывшего мужа. Самостоятельно она с привычкой не борется, а потому ее срочно нужно спасать.

В новом выпуске «Агент-шоу» звездным гостем Анастасии Ивлеевой стал известный в 90-х артист Шура. В ходе передачи он сделал очень неожиданное заявление. Александр пояснил, что неплохо общается с Мариной Хлебниковой. На днях он случайно увидел её фотографию и ужаснулся.

Певец отметил, что коллега сильно истощала, а на ее лице имеются все признаки, характерные для людей, злоупотребляющих алкоголем. Мужчина убеждён, что Хлебникова спивается. Александр предполагает, что причиной этого стала смерть мужа женщины.

Шура публично призвал всех сброситься на лечение Марины от зеленого змия. О пагубном вреде спиртного он сам знает не понаслышке. На пике карьеры, певец увлекался горячительными и наркотическими средствами. В его случае остановиться и переосмыслить образ жизни помогла онкология.

Журналисты после услышанного связались с Хлебниковой. Они попросили её прокомментировать ситуацию. Марина удивилась. Она сказала, что на самом деле неплохо общается с Медведевым, но подобных слов от него явно не ожидала.

Артистка подчеркнула, что проблем с алкоголем у неё нет. Она действительно пребывает сейчас не в лучшей форме, так как похудела на 8 кг. При ее высоком росте и изначально нормальном весе такой скачок не мог не сказаться на внешности.

Хлебникова подтвердила, что до сих пор не отошла от смерти бывшего супруга. Его самоубийство далось ей тяжело в психоэмоциональном плане.

Зачем Александр делает подобные заявления, а пресса паразитирует на её внешнем виде, заявляя, что она сделала пластику, Марина не знает.

Краткая информация о Марине Хлебниковой

Имя: Марина Хлебникова

Отчество: Арнольдовна

День рождения: 06.11.1965

Возраст: 53 года

Место рождения: г. Долгопрудный, Московская обл.

Рост: 160 см

Вес: 50 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Змея

Деятельность: певица, актриса и телеведущая

Смотреть фотографии с Мариной Хлебниковой

Фотографии

Показать еще

Фотографии



1 Не нравится 1 Нравится 21.06.2019 Теги: Марина Хлебникова

А кому вы верите: Шуре ли Марине Хлебниковой? 4  

Оставить комментарий
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость

Читайте также

 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору