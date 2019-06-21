Шура заявил, что Марина Хлебникова спивается

Александр убеждён, что зависимость Марины развилась на фоне смерти её бывшего мужа. Самостоятельно она с привычкой не борется, а потому ее срочно нужно спасать.

В новом выпуске «Агент-шоу» звездным гостем Анастасии Ивлеевой стал известный в 90-х артист Шура. В ходе передачи он сделал очень неожиданное заявление. Александр пояснил, что неплохо общается с Мариной Хлебниковой. На днях он случайно увидел её фотографию и ужаснулся.

Певец отметил, что коллега сильно истощала, а на ее лице имеются все признаки, характерные для людей, злоупотребляющих алкоголем. Мужчина убеждён, что Хлебникова спивается. Александр предполагает, что причиной этого стала смерть мужа женщины.

Шура публично призвал всех сброситься на лечение Марины от зеленого змия. О пагубном вреде спиртного он сам знает не понаслышке. На пике карьеры, певец увлекался горячительными и наркотическими средствами. В его случае остановиться и переосмыслить образ жизни помогла онкология.

Журналисты после услышанного связались с Хлебниковой. Они попросили её прокомментировать ситуацию. Марина удивилась. Она сказала, что на самом деле неплохо общается с Медведевым, но подобных слов от него явно не ожидала.

Артистка подчеркнула, что проблем с алкоголем у неё нет. Она действительно пребывает сейчас не в лучшей форме, так как похудела на 8 кг. При ее высоком росте и изначально нормальном весе такой скачок не мог не сказаться на внешности.

Хлебникова подтвердила, что до сих пор не отошла от смерти бывшего супруга. Его самоубийство далось ей тяжело в психоэмоциональном плане.

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Зачем Александр делает подобные заявления, а пресса паразитирует на её внешнем виде, заявляя, что она сделала пластику, Марина не знает.