Иосиф Кобзон: как боролся с болезнью

Имя Иосифа Кобзона стало не только эталоном песенной культуры и исполнительского мастерства на советской и российской эстраде. Для многих соотечественником певец стал примером решительности и мужества, требовательного отношения к себе и уважения к людям, умения противостоять жизненным испытаниям, в том числе болезни, с которой он боролся много лет.

Кобзон показал, как жить и работать, имея в анамнезе рак, который у него был. До сих пор этот диагноз для многих является приговором, чего не скажешь о певце, сопротивлявшемся смертельному заболеванию долгие годы.

Пятнадцать лет борьбы и жизни

Проблемы со здоровьем у известного певца Иосифа Кобзона начались еще на рубеже 2000-х годов. Тогда у певца были выявлены сахарный диабет и грыжа в позвоночнике. Он вел настолько активную жизнь, что сбежал из военного госпиталя с катетером, вставленным под ключицей, на Ассамблею стран СНГ в Казахстан. Врачи возражали, но он не послушал. Через три дня встреч и концертов, исполнитель вернулся в катастрофическом состоянии, с прогрессирующим заражением крови, которое произошло именно через катетер.

Врачам тогда едва удалось вернуть исполнителя к жизни после двухнедельного пребывания в коме. Все функции организма со временем восстановились, и Кобзон вернулся к творческой и политической деятельности, к полноценной жизни.

Однако спустя два-три года при обследовании у Иосифа Давыдовича была обнаружена злокачественная опухоль – рак, после чего певец начал мужественно сопротивляться тяжелому заболеванию. У него был мощный стимул бороться за жизнь: большая семья, настоящие друзья, его творчество, общественная работа и огромная любовь к Родине и зрителю.

Отголоски Чернобыля

Известно, что Иосиф Кобзон стал посещать горячие точки еще с раннего периода своего творчества. Впервые он дал концерт перед пограничниками через считаные дни послевоенного конфликта на острове Даманском, случившегося в 1969 году.

Был Кобзон и в воюющем Афганистане – не один, не два, а девять раз, даже попадал там под обстрел. В 1988 году одним из первых представителей культуры прилетел в разрушенную страшнейшим землетрясением Армению.

В 90-е годы много раз приезжал выступать в неспокойную тогда Чечню, потом в Каспийск сразу после теракта, устроенного 9 Мая во время празднования Дня Победы. В недавнем прошлом, будучи уже серьезно больным, давал концерт в канун 23 Февраля на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Но есть в истории выступлений Иосифа Кобзона одно, стоящее особняком и, возможно, серьезно повлиявшее на его здоровье. В 1986 году, спустя не более полутора месяцев после взрыва атомного реактора на Чернобыльской АЭС, этот мужественный человек выступал перед теми ликвидаторами, которые потом шли в зону аварии.

Все происходило примерно в километре от взорвавшегося реактора, он пел четыре часа вживую, не защитив себя даже респиратором.

Противостояние болезни

Разновидность рака, который был у Иосифа Кобзона – среди наиболее распространенных онкологических заболеваний. Злокачественное новообразование поразило один из самых уязвимых мужских органов – предстательную железу. Чего только ни делали врачи, чтобы замедлить развитие болезни.

Первая попытка удалить рак простаты была предпринята в 2005 году в Германии. Немецкому хирургу ассистировали лучшие российские врачи.

После оперативного вмешательства не удалось избежать тяжелых последствий:

значительного и резкого ослабления иммунной системы;

образования тромбов в легких;

сепсиса, возникшего в правой почке;

пневмонии.

Операцию пришлось повторить в 2009 году снова в Германии. Она оказалась неудачной. Спасать Кобзона от смерти пришлось российским хирургам: два часа певца оперировал руководитель онкоцентра на Каширском шоссе Михаил Давыдов. Сила характера мэтра эстрады была такова, что меньше чем через неделю он выступал вживую на сцене Юрмалы.

Болезнь давала о себе знать. Певец два раза потерял сознание из-за анемии, вызванной недугом, в Астане на международном форуме духовной культуры в 2010 году.

В последние месяцы жизни химиотерапевтические процедуры проводились Иосифу Давыдовичу каждые 18 дней. После них он продолжал свою работу, пока не стало совсем плохо. Певец был дважды госпитализирован в августе 2018 года. Организм стал резко сдавать, жизнь поддерживалась аппаратам, 30 августа певец умер. Ему оставалось две недели до 81 года.

Благородный жест

Кобзона похоронили не на Новодевичьем кладбище, где по статусу и регалиям положено было бы быть его могиле. Оказывается, давно ему выделили там место: более 20 лет назад был зарезервирован стандартный участок рядом с могилами Юрия Никулина и балерины Галины Улановой.

Но еще в 1997 году певец отдал это место для похорон своего давнего друга Бориса Брунова, много лет возглавлявшего Театр эстрады, награды и звания которого не позволяли хоронить того на Новодевичьем.

Кобзон использовал тогда влияние на первых чиновников государства, чтобы отдать «свой» участок. Сам же выкупил место рядом с могилой матери на Востряковском кладбище, где и был по завещанию похоронен.