Отдых в Армении: самые интересные места

Среди российских туристов стремительно набирают популярность направления в СНГ. И не удивительно: они полны невероятных старинных достопримечательностей, а цены здесь значительно ниже, чем, например, в Европе.

Среди стран Закавказья отдельный интерес для путешественников представляет Армения — край бесконечных гор, уединенных храмов, палящего солнца и радушного гостеприимства. Вместе с экспертами международного туристического метапоиска momondo мы составили небольшой путеводитель для тех, кто выбрал для отпуска именно это направление.

Прогулка по Еревану

Сердце современной Армении — старинный Ереван, ранее именовавшийся Эребуни. Центр города выстроен преимущественно из туфа, отчего столица получила название «Розовый город».

Оценить красоту этого камня и все разнообразие его нежных оттенков можно на центральной Площади Республики. Красивее всего площадь вечером, во время заката. Летом, к слову, сразу после захода солнца здесь начинается впечатляющее шоу поющих фонтанов. Подсвеченные струи воды отплясывают под самые неожиданные композиции: от «Времен года» до песен из детского «Евровидения».

123RF/Andrei Bortnikau

Но заглянуть на площадь стоит и днем — ради Национального исторического музея и картинной галереи, которые находятся в одном здании — том, что сразу за фонтанами.

Выйдя из музея, можно пройти дальше по одной из главных улиц города — Абовяна — и свернуть с нее на Северный Проспект. Здесь расположены все самые модные кафе и дорогие магазины. Проспект выводит к величественному зданию Оперы. Перед ним — Площадь Свободы, на которой без устали кипит жизнь: именно на ней происходят все главные демонстрации города, масштабные выставки, концерты и крупные фестивали. А вокруг — рекордное для города количество уличных кафе, перетекающих одно в другое.

Обогнув здание Оперы, за кронами деревьев можно разглядеть Большой Каскад — огромный архитектурный комплекс, представляющий собою длинную лестницу из 522 ступенек. «Под» этой лестницей находится Центр современных искусств, а также имеются эскалаторы — для тех, кто не настроен на продолжительное «кардио» под солнцем. На каждом «этаже» Каскада есть небольшой фонтан — часть искусственного водопада, клумбы и статуи современных художников. Преодолев долгий подъем, путник получит ожидаемый, но от того не менее приятный приз — потрясающий вид на город на фоне горы Арарат.

123RF/arevhamb

Недалеко от Каскада находится Парк Победы. Он достаточно большой, поэтому здесь можно провести не один час — плавая на лодке по небольшому озеру, гуляя среди деревьев или предаваясь ностальгии, разглядывая советские аттракционы. В конце парка стоит огромный монумент Мать-Армения, в основании которого расположился музей Министерства обороны.

Еще один парк в Ереване — небольшой, но примечательный — Сад Влюбленных (ранее — Пушкинский). Сюда можно дойти от здания Оперы по Проспекту Баграмяна, полному старинных построек XX века. Здесь же, на проспекте, находится красивое здание Национального собрания — выразительное сооружение из светлого туфа. Сразу за ним и будет Сад Влюбленных.

Travelarmenia.org

Если на Площади Свободы перед Оперой проходят самые крупные мероприятия, то здесь — наиболее модные и камерные: фестивали чтения или выставки современных авторитетных художников.

Прямо рядом с парком — станция метро «Маршал Баграмян». На подземке можно доехать обратно до Площади Республики (на одноименную станцию) и, направившись в противоположную от площади сторону, попасть на Вернисаж (работает с пятницы по воскресенье). Это знаменитая ереванская барахолка, на которой удастся найти примерно все: от старинных серебряных мундштуков и уникальных ювелирных украшений XVIII века до домашних животных и химических реактивов.

Еще больше интересных мест в Ереване:

Дом-музей режиссера Параджанова — для любителей сюрреализма.

Коньячный завод «Арарат» — здесь проводят подробные экскурсии, а после угощают на дегустации.

Мемориальный парк Цицернакаберд — огромный комплекс, посвященный важному событию в истории армянского народа.

Голубая мечеть на проспекте Месропа Маштоца — неожиданный остров исламской веры в самом центре столицы.

Музей Эребуни и руины урартской крепости Эребуни — для тех, кто интересуется древним прикладным искусством.

Матенадаран — хранилище старинных рукописей на разных языках мира.

В получасе езды от Еревана расположен город Вагаршапат. Он примечателен в первую очередь тем, что здесь расположился Эчмиадзинский монастырь — центр Армянской апостольской церкви. В его состав входят Кафедральный собор и три церкви, построенные в I веке н. э. Каждый из храмов — уникальный памятник христианской архитектуры. На их территории находятся музеи с ценными реликвиями и гробницы важных исторических деятелей.

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Несколько вещей, которые нужно знать о Ереване:

Практически в любую точку города можно добраться на маршрутках. Однако намного приятнее и свободнее ездить на метро: местные жители не особенно жалуют подземные поезда. Метро состоит всего из одной линии, но от станций можно легко дойти пешком до большинства значимых достопримечательностей. Кроме того, большой компанией (от 4 человек) выгодно будет пользоваться такси — оно здесь несказанно дешевое (поездка в пределах центра города обойдется максимум в 150 руб.).

Попробовать традиционную кухню можно в заведениях «пандок» (часто переводится как «трактир»), отдельного внимания стоит местный стритфуд: печеные лепешки с фаршем лагмаджо и пирожки во фритюре, которые продаются как в отдельных специальных заведениях, так и в пекарнях.

Правила дорожного движения здесь довольно условные.

Самые вкусные и свежие овощи и фрукты стоит искать по утрам на рынках. Например, на центральном «Пак Шука» — на проспекте Месропа Маштоца или на рынке у железнодорожного вокзала (ст. м. «Сасунци Давид»).

Вокруг главного озера Армении

Горная жемчужина, озеро Севан, горячо любима армянами, которые упрямо называют ее «морем». Вдоль всего побережья водоема протянулись санатории и дома отдыха. Ближе к Севанскому полуострову расположились самые благоустроенные и дорогие (по местным меркам), а на пару километров южнее можно найти и неплохие дикие пляжи или совсем недорогие съемные домики. На Севане обязательно нужно осмотреть значимые культурные достопримечательности. Главная среди них, конечно, монастырь Севанаванк, расположенный на полуострове.

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Здесь, в старинных церквях, интересно узнать романтичную историю их основательницы — принцессы Мариам. Если пройти вглубь полуострова, то среди деревьев можно найти старинные хачкары — «каменные кресты». Это свойственные только для армянской церкви памятки и святыни — большие каменные плиты, украшенные мелким узором, образующим крест.

Уединенные монастыри — достояние Армении

Армения славится не только своими невероятными видами, но и великолепной архитектурой. По всей стране «раскиданы» старинные храмы, и каждый из них — важный христианский памятник.

Недалеко от столицы, в окружении высоких гор, находится знаменитый монастырь Гегард, словно выросший из скалы. Такое ощущение создается благодаря тому, что одна из его частей вырублена прямо внутри горы.

123RF/saiko3p

По пути в Гегард обязательно стоит заглянуть в Гарни — языческий храм, образец эллинистической архитектуры. Заехать сюда стоит еще и за тем, что одноименное ущелье, над которым стоит памятник, — одно из самых живописных во всей стране. Спустившись в него, можно увидеть «Каменную симфонию» — часть горы покрыта толстым слоем каменных шестиугольных столбов, напоминающих трубы органа.

123RF/kaetana

Наиболее недооцененное направление в Армении — северное. В области Лори расположены три прекрасных древних монастыря — Санаин, Ахпат и Одзун. Местные священники, взявшие на себя роли экскурсоводов, с радостью рассказывают туристам романтичные истории, связанные с этими местами. В Лори удобно заезжать по пути в Грузию или, наоборот, направляясь оттуда.

На юге страны находится скрытый туманами романтичный монастырь Татев. В ущелье под ним расположилась удивительная природная достопримечательность — Мост Сатаны. Это жуткое название небольшой естественный мостик получил из-за того, что звуки воды, бушующие в каменном тоннеле под ним, показались местным жителям зловещим смехом. К этому тоннелю стоит спуститься: вода, обогащенная минералами, окрасила его во все цвета радуги и образовала природные ванны.

123RF/Vasili Gevorkyan

Для тех же, кто хочет быстрее попасть к рукотворным красотам, работает канатная дорога — прямо над ущельем. В самом монастыре можно осмотреть аскетичные кельи, красивый храм и большой каменный столб, украшенный узорами. Согласно преданию, он установлен так, чтобы раскачиваться во время приближения врагов — от топота копыт их лошадей.

На обратном пути обязательно стоит заглянуть в Нораванк. Этот монастырь, выстроенный из розового туфа и расположенный на фоне красных гор, особенно красив на закате. По Нораванку приятно побродить, разглядывая кружева узоров на каменных стенах.

123RF/Ievgenii Fesenko

Главная церковь монастыря — «двухэтажная», и попасть в верхнюю часть можно только по узким ступенькам без перил на внешней стене здания — немного страшно, но оно того стоит!

Еще одно святое место, где обязательно стоит побывать, оказавшись в Армении, — монастырь Хор Вирап, расположенный на фоне величественного Арарата. Комплекс возведен над подземной тюрьмой, где содержался в заточении св. Григорий Просветитель до того, как обратил в христианство армянского царя, а затем и весь народ.

Выше в горы!

Дорога к любому из монастырей — отдельная достопримечательность. Долины и горы, мимо которых проложен путь, стоят того, чтобы остановиться и насладиться видами. К некоторым же живописным местам лучше добираться целенаправленно. Так, обязательно стоит посетить местность Дилиджан. Армяне его ласково называют «маленькой Швейцарией».

123RF/arevhamb

Горы, покрытые густыми лесами, окружают долину шумной реки Агстев. Минеральные воды Дилиджана известны на всю страну, так что здесь есть смысл провести несколько дней оздоровительного отдыха.

Еще одно место, славящееся не только удивительными видами, но и целебными ключами — высокогорный курорт Джермук. Главная местная достопримечательность — историческая питьевая галерея, краны в ней расположены так, чтобы в каждом из них вода была чуть теплее. На Джермуке стоит сходить к могучему водопаду, а также исследовать средневековый пещерный комплекс.

123RF/Sergey Mayorov

Помимо всего прочего, зимой здесь можно кататься на горных лыжах.

А тем, кто предпочитает исследовать горы на своих двоих, стоит отправиться в пеший тур к вершине Арагаца. Любителей покорять горы обычно на машине довозят до небольшого озера Кари, откуда отпускают в свободное восхождение.