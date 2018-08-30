Страна скорбит! Умер Иосиф Кобзон

Радиостанция “Голос Москвы” сообщила: умер Иосиф Кобзон. Причина смерти гениального музыкального исполнителя, которого считали лучшим баритоном РФ, не оглашается. Однако, известно, что народный артист длительное время лечился от онкологической болезни поджелудочной железы.

Сегодня супруга великого певца, Нелли Кобзон с которой он связал биографию и личную жизнь продолжает хранить молчание. До сих пор не озвучено место проведения прощания с артистом, время и дата похорон.

Детство и юность великого исполнителя

Есть люди, которые рождены, чтобы стать великими. И их биография и личная жизнь не могут сложиться просто. Внимание публикики общества приковано исключительно к тому, как жил и кем стал именно этот человек.

В истории культуры РФ есть много по-настоящему великих людей: в литературе — это Достоевский и Шолохов, в кино — Михаил Ульянов, а в музыке — Иосиф Кобзон, для поклонников которого до сих пор непросто признать что он умер.

Ведь именно он ассоциировался в подсознании людей с концертами, проходящими в значимых местах, с лучшим голосом СССР и России.

Родился Иосиф Давидович 11 сентября 1937 года, в Часов Яре, Донецкой области, Украинской ССР в семье евреев. Перед началом войны родители мальчика переехали во Львов, а затем отца Давида Куновича забрали на фронт.

Мать Ида Исаевна Шойхен-Кобзон была вынуждена переехать в не оккупированный немцами Узбекистан вместе с тремя сыновьями, бабушкой и братом-инвалидом. Семья остановилась в городе Янгюль, расположенном под Ташкентом.

Из воспоминаний Иосифа Кобзона известно, что отец был контужен в 1943 году, но решил не возвращаться домой, начав строить личную жизнь с другой женщиной в Москве. Это событие оставило значимый отпечаток в судьбе певца.

Тогда отец для него умер и он больше не интересовался его дальнейшей судьбой. И выйдя на большую сцену, Иосиф Давидович выбрал фамилию матери.

В 1944 году семья Кобзона вернулась на Родину и поселилась в Краматорске. А через 2 года мать мальчика вышла замуж за еврея Моисея Моисеивича Раппорта. Через некоторое время у Иосифа появилось еще 2 брата и сестра, и многодетная мать с новым супругом решились переехать в Днепропетровск, где были лучшие условия для жизни.

Именно там будущий исполнитель гениальных музыкальных произведений окончил школу и получил паспорт и поступил в техникум, получив диплом в 1956 году.

Получая специальное высшее образование, Иосиф Кобзон впервые начал выступать перед публикой с сольными концертами и дуэтом с будущим чемпионом по бадминтону Б. Баршаковым. Также он увлекся боксом и даже стал чемпионом Украины, но получив травму в голову, решил не продолжать занятия опасным спортом. В техникуме Кобзон был на особой стипендии и учился только на 4 и 5, а окончил его с отличием.

Становление музыканта и певца

Проходя службу в армии с 1956 по 1959 год Иосиф Давидович продолжил увлечение музыкой. Именно там он впервые попробовал себя в качестве исполнителя в ансамбле “Закавказского военного округа”. После ухода в запас, Кобзон договорился об индивидуальных занятиях по вокалу с педагогом Л. Терещенко.

Именно благодаря ему одаренный юноша смог поступить в Одесскую национальную музыкальную консерваторию им. Н. А. Неждановой.

Затем отправился в Москву, где начал стремительно развиваться, как творческая личность:

с 1958 года работал в Цирке на Цветном бульваре, исполняя одну единственную песню “Куба — любовь моя”;

с 1959 по 1962 г. стал выступать как солист Всесоюзного радио, получив широкую известность;

с 1962 по 1965 г. стал солистом-вокалистом на Государственных концертах, принимая участие в международных фестивалях, конкурсах и на смотрах;

с 1965 по 1989 г. выступает в стенах Москонцерта.

В 1963 году Иосиф Давидович получает высшее образование, став дипломированным специалистом Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных, а с 1984 года преподавателем.

Из учебного заведения, где он работал педагогом, вышли лучшие музыканты страны, что становится для Кобзона предметом гордости.

Музыка стала не единственным призванием мэтра. Он также длительное время участвовал в политической жизни разных стран. Так с 1973 года Иосиф Давидович стал членом КПСС, а в 1990 году и народным депутатом СССР.

После образования новых государств на осколках великой страны, Кобзон часто балатировался в Государственную Думу РФ, но получил возможность активно влиять на политику государства только в составе группы "Депутаты России" в 1997 году.

В дальнейшем он перешел в "Единую Россию", где и работал вплоть до 2018 года.

Но карьера и власть - это не все, что нужно для счастья. Иосиф Давидович Кобзон был женат трижды. Но только последняя супруга Нинель Михайловна Кобзон подарила ему детей Андрея в 1974 году и Наталью в 1976 году, ставших неотъемлемой частью его биографии и личной жизни.

Когда стало известно о болезни мэтра музыки, а затем об экстренной госпитализации, переживали за его здоровье не только жена и дети, но и люди из стран, где он выступал. Сейчас же им тяжело поверить в то, что лирик, исполнявший душевные песни умер, даже если причиной смерти стал рак, который мужчина так и не смог вылечить.