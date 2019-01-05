Гоар Аветисян рассталась с мужем

Гоар Аветисян – успешный визажист, мастер-классы которой пользуются огромной популярностью. Многие поклонники считают талант девушки уникальным и готовы отдавать любые деньги, чтобы перенять хотя бы часть ее опыта. Но успех в карьере не всегда гарантирует спокойствие в личной жизни. В случае с Гоар эта фраза подтвердилась в конце декабря 2018 года, когда в СМИ прогремела новость о том, что Гоар Аветисян и Вагик Мартиросян расстались.

Подробностей этого конфликта довольно мало, но мы постарались собрать для вас самую достоверную и интересную информацию.

Звездная пара рассталась

Первые слухи о расставании Гоар с мужем появились еще тогда, когда девушка удалила из своего аккаунта в Instagram все совместные фотографии со своим возлюбленным. Это действие сразу же насторожило поклонников звезды. Испугавшиеся фолловеры начали заваливать Гоар вопросами в личных сообщениях и комментариях под фотографиями. Первое время Аветисян игнорировала подобные вопросы и не давала никаких комментариев по этому поводу.

К слову, Instagram Гоар насчитывает почти 6 млн подписчиков, что является огромной цифрой для русскоязычного сегмента этой социальной сети.

Но долго оставаться в стороне у Гоар не получилось, ведь вопросами о расставании ее стали заваливать не только в социальных сетях, но и в реальной жизни – журналисты буквально не давали прохода звезде. В скором времени девушка сдалась и подтвердила слухи о разводе с мужем, однако причину расставания назвать она отказалась.

Напомним, что звездная пара рассталась после 2 лет совместной жизни. Пара поженилась и обвенчалась в армянской церкви в 2016 году. Бракосочетание представляло собой очень красивое зрелище с соблюдением народных традиций.

Причины расставания

Несмотря на то, что сама Гоар отказалась называть причину расставания, самые внимательные подписчики визажиста осмелились сделать несколько предположений. Некоторые считают, что Гоар Аветисян и Вагик Мартиросян развелись из-за стремления Гоар все больше времени проводить на работе и вкладывать в свою карьеру максимальное количество сил. Вероятнее всего, это не устраивало Вагика, ведь мужчина хотел, чтобы его жена больше времени уделяла семье, а не работе.

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Другие же считают, что причиной расставания стал сложный характер Гоар. Некоторые ученицы, бывшие у Аветисян на мастер-классе, отмечают ее немного грубый характер. Как говорят девушки, визажист может делать весьма некорректные замечания в грубой форме. Такое отношение могло не понравиться и Вагику.

Существует еще одна версия, в которой Вагик и Гоар и вовсе не расставались, а только создали имитацию своего развода для поднятия активности в профиле Гоар. И если это действительно так, то своей цели пара добилась – СМИ активно обсуждают личную жизнь визажиста уже больше недели, что привлекает к ее творчеству много внимания. Однако большинство подписчиков не верят в эту версию, так как уверены, что Гоар не могла так цинично поступить с теми поклонниками, которые действительно переживают за нее.

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В любом случае точную версию того, почему расстались Гоар Аветисян и Вагик Мартиросян, мы сможем узнать, только если этого захочет Гоар. А пока, что поклонникам пары остается только надеяться, что в скором времени Вагик и Гоар поймут, что не могут друг без друга, и снова сойдутся.