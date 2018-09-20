Хейтеры доводят Гоар до слез

Гоар Аветисян рассказала журналистам, как отец запрещал ей заниматься любимым делом, о своих первых и нынешних заработках и о том, как ее доводят хейтеры.

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Девушка призналась, что отец запрещал ей заниматься вокалом, также ему не нравилось, что дочь учится наносить макияж. И то, и другое занятие он считал несерьезным и недостойным настоящей армянской женщины.

Тем не менее, втайне от родителей Гоар заработала свой первый гонорар. Произошло это совершенно случайно. На заказ 15-летняя девушка отправилась со своей косметикой. Никаких профессиональных средств под рукой у нее не было. Заказчица заплатила Гоар 1 500 рублей.

В студенчестве она продолжила заниматься своим хобби и делала макияж бесплатно. По ее собственному признанию, иногда она делала девушкам совершенно неподходящий макияж. Со временем ей удалось набить руку. Основными заказчицами Гоар стали невесты-армянки.

Свадьбы с большим числом гостей сработали как сарафанное радио, и популярность к девушке пришла быстро. Сейчас за свои услуги Аветисян берет 1 – 1,5 тысячи долларов. Впрочем, на преображение к ней можно попасть и просто так. За это визажист не берет ни копейки.

Основной доход Гоар приносит собственный салон красоты и школа визажа. Также она делает рекламные посты в инстаграм. Подобными публикациями Гоар старается не засорять страницу и рекламодателей отбирает тщательно. За один пост она берет 300 – 400 тыс. рублей.

Гоар признается, что не хочет затрагивать в публикациях острые вопросы, которые могут вызвать распри и нападки. При этом, выкладывая свои фото в шортах либо открытых платьях, она морально готова к тому, что ей начнут указывать на лишний вес.

Несмотря на весь моральный настрой, периодически хейтерам удается пробить броню. Гоар признается, что иногда плачет из-за резких высказываний в свой адрес.