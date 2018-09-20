Хейтеры доводят Гоар до слез
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Гоар Аветисян рассказала журналистам, как отец запрещал ей заниматься любимым делом, о своих первых и нынешних заработках и о том, как ее доводят хейтеры.
Девушка призналась, что отец запрещал ей заниматься вокалом, также ему не нравилось, что дочь учится наносить макияж. И то, и другое занятие он считал несерьезным и недостойным настоящей армянской женщины.
Тем не менее, втайне от родителей Гоар заработала свой первый гонорар. Произошло это совершенно случайно. На заказ 15-летняя девушка отправилась со своей косметикой. Никаких профессиональных средств под рукой у нее не было. Заказчица заплатила Гоар 1 500 рублей.
В студенчестве она продолжила заниматься своим хобби и делала макияж бесплатно. По ее собственному признанию, иногда она делала девушкам совершенно неподходящий макияж. Со временем ей удалось набить руку. Основными заказчицами Гоар стали невесты-армянки.
Свадьбы с большим числом гостей сработали как сарафанное радио, и популярность к девушке пришла быстро. Сейчас за свои услуги Аветисян берет 1 – 1,5 тысячи долларов. Впрочем, на преображение к ней можно попасть и просто так. За это визажист не берет ни копейки.
По программе сегодня мы должны были гулять по городу , но проснувшись утром я даже не смогла встать с кровати от боли в ногах и сильной слабости тела и духа в целом 🙌🏻 Такое у меня бывает после каждого шоу, потому что я по-другому не умею.... всю энергию отдала до последней капли участницам и ничуть не жалею ❤️🙏🏻 . Вчера мне написала девушка по имени Альбина , что безумно хочет подарить преображение для мамы .... Ее зовут Равиля ей 59 лет .... и она неизлечимо больна 😔 к сожалению ее опухоль не операбельна и она каждый день становится все худее и худее... теряя в день по 1 кг в весе..... . Альбина очень хотела , чтобы мама испытала эти положительные эмоции и подбодрилась 😔❤️🙏🏻🙏🏻 🙏🏻 и сегодня утром я подарила ей преображение ❤️ . Милая Равиля была шокирована изменениям и была очень рада ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ . Когда я дарю преображения , я сразу забываю о боли в ногах , усталости и недомоганиях . Я просто счастлива, что смогла хоть немного подбодрить и подарить хорошие эмоции ❤️🙏🏻 буду молиться ❤️🙏🏻 . Как вам преображение прекрасной Равили? ____ It was planned to explore the city today, but as soon as I woke up in the morning, I realised that I can't even get out of bed. My feet were so sore , and I was weak by body and soul as a whole. It always happens to me after each show, because I can't act differentely. 🙌🏻I gave my all energy to the students up to the last drop, and I have no regrets ❤🙏🏻 Yesterday a girl named Alina wrote me , that she wanted me so much to do a makeover for her mother... Her name is Ravilia, and she's 59 years old... And she has an incurable disease.😔 Unfortunately her tumor is inoperable , and she has a weight loss ...losing 1 kg each day... Albina wanted her mother to feel this positive emotions and to cheer her up. 😔❤❤🙏🏻🙏🏻🙏🏻 And I did the transformation for her today in the morning ❤ . Dear Ravilia was shocked by the changes and was very happy ❤❤❤❤ . When I do a makeover , I forget about my foot pain and tiredness. I'm just happy that I've been able to cheer her up a little bit and give her positive emotions ❤🙏🏻 I will pray ❤🙏🏻 . How do you like beautiful Ravilia's makeover?
Основной доход Гоар приносит собственный салон красоты и школа визажа. Также она делает рекламные посты в инстаграм. Подобными публикациями Гоар старается не засорять страницу и рекламодателей отбирает тщательно. За один пост она берет 300 – 400 тыс. рублей.
Гоар признается, что не хочет затрагивать в публикациях острые вопросы, которые могут вызвать распри и нападки. При этом, выкладывая свои фото в шортах либо открытых платьях, она морально готова к тому, что ей начнут указывать на лишний вес.
Нереально круто , весело , душевно , информативно и очень классно прошёл мой мастер класс во Владивостоке ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ безумно рада 🙏🏻❤️ спасибо всем, кто пришёл ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ P.s.: какие ещё города я должна включить в свой гастрольный тур ?) ❤️❤️❤️❤️❤️ P.s.: спасибо за видео @calmarcam #гоарвладивосток
Несмотря на весь моральный настрой, периодически хейтерам удается пробить броню. Гоар признается, что иногда плачет из-за резких высказываний в свой адрес.
Вам нравятся работы Гоар? 4
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Холостячка / 20.09.18 18:31С развитием интернета, хейтеры превратились в атрибут, без которого никуда.
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Савва / 20.09.18 18:30О! Я подписана на Гоар. Мне интересно наблюдать за ней и Вагиком. Они веселые, интересные ребята.
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Kitty / 20.09.18 18:24С одной стороны они интересные, а с другой, эти тонны макияжа пугают.
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Катя / 20.09.18 18:09Мне нравится за ее преображениями наблюдать.